Програмне забезпечення для аналізу електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Сан-Томе і Принсіпі

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Програмне забезпечення для аналізу електронної комерції відстежує ефективність онлайн-магазинів. Це допомагає компаніям визначати їхні найкращі та найгірші продукти, відстежувати поведінку покупців і споживачів і точно визначати проблеми, які впливають на бізнес. Професіонали електронної комерції використовують ці інструменти для підвищення продажів і покращення взаємодії з клієнтами. Крім того, менеджери запасів використовують їх для виконання замовлень, а бухгалтери використовують їх для відстеження витрат і прибутковості. Хоча більшість платформ електронної комерції пропонують функції звітності та аналітики, програмне забезпечення для аналітики електронної комерції зазвичай надається як окреме рішення. Деякі постачальники аналітичного програмного забезпечення включають у свої продукти спеціальні функції електронної комерції. Однак, оскільки загальне аналітичне програмне забезпечення не завжди відповідає конкретним потребам електронної комерції, такі продукти не входять до цієї категорії.
Запит на новий застосунок
ChannelSight
channelsight.com
Провідна платформа аналізу електронної комерції для кожного продукту, кожної подорожі, кожного KPI. ChannelSight співпрацює з найуспішнішими світовими брендами роздрібної торгівлі, що дозволяє їм максимізувати свої онлайн-продажі. Наші продукти, які ви можете об’єднувати або використовувати як самостійні продукти, включають: технологію «Де купити», медіафайли, які можна придбати, і цифрову полицю. Наше програмне забезпечення дозволяє брендам електронної комерції забезпечувати чудову взаємодію з клієнтами, збирати детальну інформацію та підтримувати першокласний бренд. Застосовуючи до наших клієнтів підхід «перш за все партнерство», наша спеціальна команда з ефективної роботи бренду забезпечує спільне досягнення наших цілей.
Sellerise
sellerise.com
Sellerise — це комплексне програмне рішення для продавців Amazon, розроблене спеціально для продавців Amazon. Наша мета полягає в тому, щоб допомогти продавцям fba та fbm підвищити свою ефективність, надаючи їм низку потужних інструментів, зокрема: * фінансову аналітику, * оптимізацію ключових слів, * миттєві сповіщення про зміни в списку продуктів, * керування оглядами та рейтингами, * інвентаризацію управління, * Відшкодування FBA, * Та багато інших вдосконалених інструментів. Sellerise є офіційним програмним партнером Amazon і допомагає продавцям: * Краще розуміти та оптимізувати ефективність свого бізнесу, * Покращувати свій рейтинг на Amazon, * Керувати відгуками клієнтів і рейтингами, * Уникати перепродажу, * Відшкодовувати комісії та витрати, * Керувати своїми списками та замовлення на платформі. Щоб керувати та розширювати свій бізнес на Amazon, не соромтеся дізнатися більше на: https://sellerise.com/.
Glew
glew.io
Glew надає багатоканальну бізнес-аналітику й аналітику для торговців електронною комерцією, цифрових агентств, роздрібних торговців і продавців B2B будь-якого розміру. Завдяки понад 150 інтеграціям Glew дозволяє переглядати всі ваші дані в одному місці та отримувати значущу інформацію для розвитку вашого бізнесу за допомогою красивих візуалізацій, запланованих і автоматизованих звітів, сповіщень тощо. Створені для торговців будь-якого розміру, ми пропонуємо три різні плани: Glew Starter – назавжди безкоштовний і найкращий для тих, хто тільки починає свій бізнес Glew Pro – для тих, хто має досвід аналітики і хоче приймати кращі рішення за допомогою своїх даних Glew Plus – для тих, яким потрібна спеціальна звітність, створена спеціально для їхнього бізнесу
Mindsite
themindsite.com
Mindsite — це рішення для аналізу цифрових полиць, яке збирає дані від 300+ роздрібних продавців у 20+ країнах, щоб покращити ефективність вашої електронної комерції. Він надає дані в реальному часі про вибрані вами показники, надаючи вам краще розуміння того, як ви та ваші конкуренти працюєте в Інтернеті. Моніторинг цін: відстежуйте ціни та знижки в реальному часі. Оцініть наявність товару та відстежуйте власників ящиків для покупок. Відстежуйте та реагуйте на зміни цін конкурентів. Покращення видимості: вимірюйте органічний трафік щогодини. Перегляньте пошук і рейтинг категорій. Порівняйте конкурентів і покращуйте органічний трафік. Оптимізація вмісту: уточніть назви продуктів, описи та зображення відповідно до тенденцій електронної комерції. Перевірте вміст на точність і відповідність. Переконайтеся, що ви використовуєте важливі ключові слова, щоб підвищити рейтинг і залучити клієнтів. Аналіз рейтингів і відгуків: отримуйте рейтинги продуктів і відгуки від різноманітних роздрібних продавців. Отримайте відгуки та перетворіть їх на ефективні ідеї для покращення продукту. Відстеження електронних роздрібних медіа: відстежуйте активність своїх банерів і порівнюйте їх із конкурентами. Отримайте уявлення про охоплення та вплив ваших платних медіа-кампаній. Доступність у кількох місцях: відстежуйте складські можливості, життєво важливі для доставки в останню милю. Відстежуйте запаси в різних місцях, щоб запобігти втратам доходу через відсутність запасів.
Smartproxy
smartproxy.com
Smartproxy — це, мабуть, найзручніший спосіб доступу до локальних даних будь-де. Він має глобальне покриття зі 195 локаціями та пропонує понад 40 мільйонів приватних проксі-серверів по всьому світу. Цілодобова технічна підтримка, різні типи проксі-серверів, чотири рішення для копіювання, гнучкі способи оплати, загальнодоступний API та проста у використанні інформаційна панель є одними з причин, чому Smartproxy став одним із найбільш надійних проксі-серверів на ринку. . Ключові речі, які Smartproxy пропонує для вас: - 40 млн+ високоякісних IP-адрес із середньою швидкістю <0,5 с. - Глобальне покриття – орієнтуйтеся на 195+ місць, включаючи міста та 50 штатів США. - Опція Pay As You Go - 8,5 доларів США за 1 ГБ. - 100 тисяч+ спільних IP-адрес центрів обробки даних із США та Європи. - 400 тисяч IP виділених центрів обробки даних із США. - Необмежена кількість з'єднань і потоків. - Повна анонімність і безпека. - 30 хвилин липких сеансів. - Розумний гаманець для зручного керування платежами. - Чудова підтримка 24/7. - Зручна інформаційна панель із швидким і легким налаштуванням проксі. - Детальна документація та інформаційний блог. - Купа безкоштовних інструментів з будь-яким планом підписки. - 14-денний варіант повернення грошей.
Littledata
littledata.io
Littledata покращує ефективність кампаній Google, Meta та Klaviyo, відстежуючи більше клієнтів. Найпопулярніші бренди Shopify покладаються на Littledata для оптимізації своїх маркетингових каналів і відстеження більшого доходу. Littledata поєднує дохід із даними клієнтів у Google Analytics (GA4), Google Ads, Klaviyo, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok, Pinterest тощо. Покращуйте свої кампанії та аналітику, поєднуючи найкращі дані першої сторони з відстеженням на стороні сервера, створеним експертами з даних для експертів з даних. Оптимізуйте кожен канал, об’єднавши Google, Meta, Klaviyo тощо. Надайте своїй команді власних даних, які вони можуть використовувати на платформі. Націлюйтеся на цінних покупців, відстежуючи тривалу цінність клієнта (LTV). Більше жодних дурних оголошень із з’єднаннями на стороні сервера для Conversions API (CAPI) Потужність вашої Google Analytics (GA4) за допомогою повних даних розширеної електронної комерції
Profitero
profitero.com
Profitero — провідна глобальна компанія з прискорення торгівлі. Ми пропонуємо брендам гнучкий набір інтелектуальних рішень для прибуткового зростання онлайн. Наші інтегровані пропозиції бездоганно поєднують розуміння з діями в медіа, контенті та операціях. Наші рішення, яким довіряють понад 4000 брендів як головному партнеру для прискорення торгівлі, базуються на неперевершеному зборі даних, що охоплює понад 1200 роздрібних торговців у 70+ країнах, а також на багаторічному досвіді та інтелектуальному лідерстві. Завдяки автоматизованим робочим процесам, власній прогнозній аналітиці, оптимізації вмісту та генеруючому штучному інтелекту ми гарантуємо, що у вас є потрібні інструменти, щоб залишатися попереду в сучасному конкурентному ринковому середовищі.
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer — це платформа керування електронною комерцією, спеціально розроблена для підприємств, зокрема тих, що працюють у Північній Америці. Він пропонує інтегроване рішення, яке допомагає підприємствам керувати різними аспектами своїх операцій електронної комерції. Деякі ключові функції MarketSyncer включають: Комплексна інформаційна панель: надає консолідоване уявлення про ключові бізнес-метрики, включно з уявленнями про частки ринку, ефективність продукту, статуси доставки та рівні запасів. Інтеграція: безперебійне підключення до основних онлайн-ринків, таких як Amazon, Shopify, eBay, Walmart тощо. Він також інтегрується з провідними транспортними компаніями для оптимізації логістики. Керування замовленнями: пропонує детальну інформацію про статуси замовлень, дозволяючи компаніям відстежувати, керувати та оптимізувати процеси виконання. Управління продуктами: центр для керування всім портфоліо продуктів, аналізу найефективніших брендів і розуміння тенденцій продажів. Управління запасами: дозволяє компаніям відстежувати історію запасів, розуміти старіння продуктів, оцінювати провідні бренди та приймати обґрунтовані рішення щодо запасів. Обмеження брендів: унікальна функція, яка дозволяє компаніям обмежувати продаж певних брендів на певних ринках, забезпечуючи відповідність бренду та стратегічне узгодження. Налаштування та масштабованість: забезпечує ціноутворення на основі модулів передплати, що дозволяє компаніям вибирати інструменти та інтеграції відповідно до своїх потреб. Залучення та підтримка: пропонує спеціальне керування обліковим записом, розділ спільноти для обговорень користувачів, механізми зворотного зв’язку та надійну систему підтримки. Таким чином, MarketSyncer — це комплексне рішення, розроблене для оптимізації та оптимізації операцій електронної комерції, забезпечення ефективності, масштабованості та прибутковості для компаній на ринку Північної Америки.
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire надає роздрібним торговцям інтелектуальні рішення для оптимізації шляху клієнта на основі даних, які направляють онлайн-покупців через воронку купівлі та утримують їх у екосистемі. Використовуючи аналітику клієнтів, Salesfire дає можливість компаніям підвищити взаємодію на сайті, персоналізувати взаємодію з користувачами та стимулювати зростання доходів. Від збору даних першої сторони до розширеної аналітики, Salesfire використовує потужність штучного інтелекту, щоб ідентифікувати більше покупців, покращити ретаргетинг і перетворити дані відвідувачів у продажі.
Prefixbox
prefixbox.com
Рішення Prefixbox AI Search, AI Navigation, AI Recommend і Insights & Experimentation покращують процес покупок для збільшення коефіцієнта конверсії та доходу. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 використовує новітню технологію пошуку, щоб зрозуміти значення. Поєднуючи векторні, великі мовні моделі (LLM) і технологію GPT, він може витягти намір із загального речення, щоб повернути відповідні результати продукту. Модулі Prefixbox 𝗔𝗜 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻's Related Products, Related Keywords and Related Categories підвищують залученість і допомагають покупцям уточнити свій пошук лише одним клацанням миші. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱 надихає покупців досліджувати ваш каталог за допомогою відповідних рекомендацій, які підвищують середню вартість замовлення. Prefixbox 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 може оптимізувати ваше рішення за допомогою глибоких показників, частих A/B-тестів і персоналізованої експертної підтримки пошуку.
Peel Insights
peelinsights.com
Peel автоматизує аналіз даних для магазинів електронної комерції на Shopify, допомагаючи брендам отримувати більше важливих 2-х і 3-х покупок від своїх клієнтів. Платформа надає повний набір показників і звітів, орієнтованих на утримання, які легко доступні у візуальному форматі для всіх зацікавлених сторін у вашій організації – від маркетингових операторів до керівництва. Peel Analytics надає низку показників доходу та утримання, включаючи когортний аналіз, аналітику продуктів, аналітику замовлень, аналітику підписок, ефективність реклами тощо. Усього за пару кліків будь-який із цих аналізів можна зберегти як звіт і додати на спеціальну інформаційну панель аналітики, яку легко читати та отримувати статистику з першого погляду. Користувачі можуть сегментувати ці аналізи в Peel за допомогою десятків простих у використанні фільтрів із параметрами, отриманими безпосередньо з Shopify, як-от теги клієнтів, типи продуктів, коди знижок, міста, параметри UTM тощо, щоб отримати доступ до найбільш показової поведінки клієнтів. візерунки. Отримуйте глибшу аналітику з необмеженими налаштуваннями для Shopify, створюйте детальну аудиторію клієнтів і знаходьте статистику, необхідну для утримання більшої кількості клієнтів і зростання — усе на одній платформі.
ShopVibes
shop-vibes.de
shopvibes поєднує в одній центральній системі управління інформацією про продукт (PIM), управління каналами / каналами та аналітику цифрових полиць, що забезпечує цілісну оптимізацію всіх каналів продажів. Таким чином, shopvibes підтримує бренди, виробників і роздрібних торговців у багатоканальних продажах по всій Європі. За допомогою shopvibes можна централізовано та цифрово керувати всією необхідною інформацією про продукт і оптимізувати її для всіх каналів продажу та партнерів. Наше хмарне рішення дозволяє всім відповідним зацікавленим сторонам працювати разом. Завдяки центральній структурі даних shopvibes пропонує унікальні функції для підвищення якості даних. Таким чином, дані про продукт можна оптимізувати спеціально для каналів, торгових партнерів або асортименту. За допомогою ШІ даються чіткі рекомендації щодо дій для оптимізації даних. Відтворення даних для всіх каналів і партнерів повністю автоматизовано, без ручної підготовки чи обробки. Це заощаджує до 90% зусиль shopvibes і водночас забезпечує максимальну та стабільну якість даних у всіх каналах. За допомогою функцій аналітики виділяються важливі відомості, які можна впровадити безпосередньо в рішення. У результаті аналізи здійснюються безпосередньо, а потенціал використовується швидше. Інтуїтивно зрозуміле комплексне рішення shopvibes ідеально адаптоване для малих і середніх брендів, виробників і роздрібних торговців по всій Європі, які продають кілька продуктів через кілька каналів.
OneChannelAdmin
onechanneladmin.com
OneChannelAdmin є провідною компанією електронної комерції SaaS. Наша місія полягає в тому, щоб за допомогою оновленого підходу зірвати індустрію програмних рішень для електронної комерції та впровадити інновації. Завдяки централізації критично важливих операцій електронної комерції на єдиній надійній платформі ми дозволяємо брендам і роздрібним торговцям впевнено масштабувати свій бізнес і долати складнощі, пов’язані зі зростанням і розширенням. До розробки OneChannelAdmin засновники були найефективнішими онлайн-продавцями. Завдяки спільному досвіду продавців у сфері електронної комерції та навикам розробки програмного забезпечення ми знаємо, з якими проблемами стикаються бренди та роздрібні торговці у своїй щоденній діяльності, і ми прагнемо зосередитися на наданні відповідних рішень і можливостей разом із своєчасною підтримкою клієнтів. Платформа наскрізної електронної комерції для тих, хто продає в магазині та онлайн.
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — це провідна платформа інтеграції комерції, яка з 2010 року вирішує деякі з найскладніших проблем інтеграції та автоматизації електронної комерції для брендів, 3PL і великих торгових посередників. Наша місія — зробити кожну транзакцію цифрової комерції ідеальною як для споживача, так і для продавця. Використовуючи співвідношення Ideal Order™ як золотого стандарту KPI, наші цілі полягають у тому, щоб максимізувати ефективність, прибутковість і задоволеність клієнтів для кожного замовлення. Для цього компанія Etail Solutions створила значний арсенал інструментів, спеціально створених для керування зв’язками даних «багато-до-багатьох» в онлайн-світі: • Наша інтеграційна платформа виділяється своєю здатністю обробляти кілька протоколів (API/EDI/ Плоскі файли тощо), агрегувати та нормалізувати дані з усіх джерел, а також бездоганно інтегрувати свою екосистему електронної комерції в інтегровану мережу, яку ви контролюйте, відстежуйте та керуйте з єдиної централізованої платформи, забезпечуючи при цьому цілісність транзакцій та інтеграцію з вашими основними системами обліку, щоб підтримувати ваші фінанси, інвентар та всі інші дані в актуальному стані. • Наші можливості керування каталогом і запасами надають вам неперевершений контроль над тим, як ви продаєте, розподіляєте, публікуєте та оптимізуєте запаси в усіх каналах збуту та за типами каналів збуту, а також ефективно керуєте та плануєте розміщення та виконання запасів у кількох мережах. мережа виконання місцезнаходження. Це відбувається завдяки можливості зв’язати кожен список у всіх онлайн-каналах і кожне джерело доступності запасів до єдиного основного SKU в базовій одиниці вимірювання для кожного товару, який ви продаєте. • Наша система керування замовленнями — це повномасштабна платформа розподіленого керування замовленнями (DOM), яка оптимізує кожне замовлення за: • будь-яким методом (власний інвентар чи власність постачальника, ваш DC, дистриб’ютор, роздрібна торгівля чи відправник або навіть перехресний док-станція) • Будь-які місця або типи місць – 3PL, дистриб’ютори, кілька DC і навіть у кількох системах запису. • Будь-яке пакування (картонізація) – оптимізуйте розмір коробки, кількість або навіть смугу, щоб мінімізувати витрати на транспортування. • Будь-які перевізники та рівні обслуговування, заощаджуючи гроші на кожному замовленні. Чим розгалуженішою є ваша мережа доставки, тим більше грошей ми можемо вам заощадити. • Планування запасів у кількох місцях – мінімізуйте витрати на виконання та транспортування, розуміючи ідеальний попит за SKU за місцем виконання. Легко об’єднуйте попит по всіх каналах і визначте справжню швидкість за місцем для SKU на основі запасів, які мали бути доставлені з кожного місця, а не того, що було доставлено з кожного місця. • Наша аналітика та аналіз ідеальних замовлень може моделювати найкращий сценарій для всіх ваших операцій електронної комерції та надавати вам дані про те, як реалізувати це в реальному житті для кожного замовлення! Ідеальний порядок допоможе вам прийняти обґрунтовані рішення про те, як мінімізувати втрачений чистий прибуток і як максимізувати прибуток від електронної комерції вашого бізнесу – від операцій ланцюга постачання до управління запасами, виконання замовлень і доставки. • І так багато іншого – багатоканальний PIM, глобальний контроль ціноутворення з кількома валютами, інтеграція ERP і WMS, керування життєвим циклом лістингу, конкурентоспроможне й автоматичне переоцінювання, контроль таксономії, автоматизація роботи та контроль тощо... Etail Solutions має вирощувався роками, вирішуючи одну складну реальну комерційну проблему за одною. Ми розробляємо кожну функцію та функцію, щоб оптимізувати здатність наших клієнтів рости та прибутково масштабуватися, з місією створити ідеальне комерційне середовище для кожного з наших клієнтів! Успіх клієнта: після роботи на нашій платформі лише 1 рік середній темп зростання клієнтів склав 138%. Після 2 років роботи на платформі середній темп зростання клієнтів збільшився ще на 70% порівняно з кінцем першого року. Якщо порівнювати з початком першого року, середній темп зростання клієнтів становив 282% за перші два роки.
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync® є лідером у сфері оркестровки вмісту продукту, що дає змогу більш ніж 14 000 компаніям у понад 60 країнах спростити створення та розповсюдження ефектного контенту, який є точним, послідовним і актуальним у будь-якому місці торгівлі. За допомогою своєї технологічної платформи та експертних послуг 1WorldSync вирішує проблеми, пов’язані з вмістом продуктів, що впливають на дохід, з якими стикаються провідні бренди та роздрібні торговці в галузях CPG/роздрібної торгівлі, DIY, побутової електроніки, охорони здоров’я та громадського харчування. 1WorldSync є одним із небагатьох постачальників вмісту продуктів і пулів даних GDSN, які отримали сертифікат ISO 27001. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.1worldsync.com.
Syndigo
syndigo.com
Syndigo — це перше хмарне рішення, створене спеціально для надання виняткового досвіду в організаціях, доменах і клієнтах. Наші рішення MDM, PIM, PXM, Digital Shelf Analytics, Syndication та Enhanced Content, а також найбільша доступна інтегрована мережа для розповсюдження вмісту, прискорюють успіх роздрібних торговців, брендів, дистриб’юторів і виробників на їх шляху до комерційної діяльності, швидше досягаючи ефективності. , продуктивність і масштабованість. Нам довіряють понад 14 000 компаній у всьому світі, щоб забезпечити їхній успіх на цифровій полиці та співпрацювати з організаціями в різних ключових галузях, включаючи бакалію, громадське харчування, жорстку лінію, ремонт дому/зроби сам, домашніх тварин, здоров’я та красу, автомобільну промисловість, одяг, енергетика та охорона здоров'я.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box — це рішення для пошуку та виявлення продуктів, яке підходить для будь-якої платформи електронної комерції. Магія Luigi's Box починається з детальних аналітичних панелей, які дають вам всю необхідну інформацію про ефективність елементів пошуку та навігації на вашому сайті. Дізнайтеся більше про продуктивність вашої платформи та забезпечте найкращі результати завдяки пошуку, рекомендуванню та списку продуктів на основі штучного інтелекту. Надайте своїм відвідувачам найефективніші інструменти, щоб якомога ефективніше відкривати ваші продукти. Luigi's Box — це програмне забезпечення, яке сподобається вам і вашим клієнтам.
Segmentify
segmentify.com
Segmentify — це платформа персоналізації на основі штучного інтелекту, яка допомагає компаніям електронної комерції покращити взаємодію з клієнтами та збільшити кількість конверсій. Рішення для зростання Збільшують конверсії та утримання завдяки персоналізованим рекомендаціям, кампаніям із залучення та стратегіям дорожчих продажів. Пошук і виявлення Покращує покупки за допомогою персоналізованого пошуку, динамічного фільтрування та пошуку продуктів. Канальний маркетинг Стимулює багатоканальне сегментоване залучення через електронну пошту, push-повідомлення. Segmentify — це платформа для залучення клієнтів, яка допомагає спростити процес зростання електронної комерції, допомагаючи вам дізнатися, як підвищити постійну цінність клієнта. Щоб досягти цього, Segmentify пропонує низку функцій, зокрема рішення для персоналізації, як-от рекомендації, залучення, динамічні пакети; Рішення для даних клієнтів, включаючи сегментацію, профілі клієнтів; Рішення міжканального маркетингу, як-от електронна пошта та Push-повідомлення, і рішення для мерчандайзингу, як-от Search Box, Searchandising тощо.
edrone
edrone.me
edrone, автономна хмара електронної комерції, є першою eCRM, розробленою для електронної комерції. edrone пропонує передові рішення автоматизації маркетингу на основі своїх алгоритмів, які легко встановити (Plug'n'Play). Мета edrone — допомогти зрозуміти поведінку клієнтів (Customer Intelligence) і залучити їх (Marketing Automation) за допомогою універсальної маркетингової хмари електронної комерції. Система складається з двох розділів: Learn & Engage. Дізнайтеся: розширена статистика, сегментація RFM і детальний перегляд для кожного клієнта (навіть із статистикою соціальних мереж). Engage: 20 готових до надсилання сценаріїв, включаючи відновлення покинутих карток, надсилання рекомендацій і збільшення доходу за допомогою перехресних продажів на основі наших алгоритмів аналізу клієнтів. Маркетингова машина — це щось більше, ніж проста система рекомендацій: вона дозволяє легко реалізувати ідею сегмента в кожній електронній комерції.
Stackline
stackline.com
Виконуючи місію підживлення майбутнього комерції шляхом зближення брендів і клієнтів, Stackline є першою повною комерційною платформою для найбільш інноваційних брендів світу. Власні нейронні мережі Stackline і системи глибокого навчання виводять на поверхню та візуалізують трансформаційні багатоканальні ідеї, покращують ефективність реклами, що є лідером на ринку, і активують кожен крок шляху покупця. Лідери брендів, інноватори в продуктах і маркетологи довіряють Stackline забезпечувати прибуткове зростання екосистеми роздрібної торгівлі, що стає дедалі складнішою. У компанії Stackline, заснованій у 2014 році в Сіетлі, працюють понад 250 професіоналів у сфері підключеної торгівлі, які створюють цінність для 7000 світових брендів.
Elevar
getelevar.com
Elevar миттєво надає статистику вашим маркетинговим і аналітичним даним. Фахівці з електронної комерції та маркетингової аналітики.
WhatSales
whatsales.io
WhatSales — це проста, легка у використанні та зручна веб-панель і програма, яка допоможе вам відповісти на запитання продавця! Мета WhatSales — допомогти вам прийняти розумніші рішення щодо продажу.
TrackBee
trackbee.io
TrackBee — це комплексне рішення для відстеження для оптимізації маркетингових кампаній і підвищення масштабу вашого бізнесу. Ми зосереджуємося на точних і практичних даних, які дозволяють користувачам відстежувати, вимірювати та вдосконалювати кампанії на вищих рівнях. У TrackBee ми забезпечуємо зручність, забезпечуючи 100% відстеження рекламних даних і надсилаючи цю інформацію назад на рекламні платформи, такі як Facebook, Pinterest і Google. Це не тільки забезпечує повну прозорість щодо джерела продажів, але й дозволяє рекламним платформам вдосконалювати свої алгоритми на основі цих цінних даних. Рекламодавці можуть вдосконалювати й оптимізувати свої стратегії, використовуючи цю цінну інформацію. Платформа також дозволяє користувачам відстежувати ефективність маркетингових зусиль у режимі реального часу. За допомогою інформаційної панелі оголошень у режимі реального часу стає зрозумілим, як ефективні оголошення, електронні листи та інші рекламні заходи. Це дає змогу негайно вносити коригування та оптимізацію для кращих результатів. Незалежно від того, маєте ви досвід чи тільки починаєте займатися рекламою, TrackBee надає інструменти та інформацію, необхідні для покращення маркетингової ефективності. Завдяки точним даним, обширним аналізам і ефективним можливостям оптимізації TrackBee є ідеальним партнером для досягнення маркетингового успіху. Відчуйте повну прозорість своїх продажів, оптимізуйте рекламні кампанії для досягнення максимальної ефективності та використовуйте потужні можливості відстеження й аналізу. Попрощайтеся з здогадками та вітайте майбутнє рішень на основі даних із TrackBee!
Sensai Metrics
sensaimetrics.io
SAAS, який аналізує магазини електронної комерції за допомогою різних моделей науки про дані, щоб надати нашим клієнтам практичну інформацію, прогнози та рекомендації, які допоможуть їм збільшити дохід, оптимізувати свій бюджет і заощадити багато часу та грошей на аналіз.
Radix
radixhaven.com
Відстежуйте статистику в реальному часі за допомогою аналітичної платформи Radix Haven. 100+ KPI, щоб зрозуміти ваш бізнес. Отримайте 14-денну безкоштовну пробну версію.
Klar
getklar.com
Klar — це єдине джерело правди для вашого бізнесу електронної комерції. За допомогою Klar ви можете централізувати всі свої дані в одному місці та налаштувати їх відповідно до вашої реальності. Перестаньте вести свій бізнес на електронних таблицях – заощаджуйте час і дізнайтеся, як прибутково розвиватися разом із Klar. Його створено, щоб допомогти вам відповісти на всі ваші запитання, великі й малі, щоб ви могли впевнено приймати рішення. Klar надає вам звіти та інформацію про ваш дохід і прибуток, утримання клієнтів, залучення клієнтів і весь шлях клієнта, об’єднуючи всі ваші джерела даних, такі як Shopify, Klaviyo, Google Analytics і ваші рекламні облікові записи Facebook і Google. Завдяки цьому ви можете... ... покращити економіку свого підрозділу, глибоко занурившись у свої доходи та прибутковість ... масштабувати придбання, маючи дані з усіх маркетингових каналів в одному місці та зіставляючи їх за всіма вимірами ... Виявляйте та розвивайте клієнтів з високим CLV, аналізуючи моделі їхньої поведінки, щоб вжити правильних дій у потрібний час... залишайтеся під контролем, відстежуючи щоденну продуктивність щодо цільових показників і легко виявляючи тенденції в джерелах даних Klar розроблено для дуже специфічного типу бізнесу . Магазини електронної комерції з 10-100 співробітниками, які продають кілька товарів і повинні утримувати своїх клієнтів, щоб отримувати прибуток. Цей рівень зосередженості, а також наш власний досвід у вирощуванні кількох брендів до 8-цифрового числа, дає Klar гнучкість пристосовуватися до унікальних викликів, з якими стикається ваш бізнес, і гарантувати, що кожен звіт є релевантним і глибоким для вас. Щоб почати, просто інтегруйте свій набір інструментів кількома клацаннями миші (наприклад, Shopify, Klaviyo, Google Analytics і ваші рекламні облікові записи), створіть і налаштуйте реальність свого магазину, і ви миттєво будете готові отримувати всі звіти, які вам знадобляться для розвитку ваш бізнес.
Graas
graas.ai
Graas об’єднує дані з понад 100 платформ для комплексного аналізу торговельних майданчиків, веб-сайтів брендів, реклами та асортименту.
Foxintelligence
foxintelligence.io
Надійність і конфіденційність на першому місці. Foxintelligence вимірює активність електронної комерції. Нічого не здогадується, все базується на реальних транзакціях. Отримайте доступ до надійної статистики.
Flipflow
flipflow.io
Flipflow — це аналітика ринку SAAS, яка дозволяє брендам і роздрібним торговцям аналізувати мільйони даних про продукти, пов’язані з ціноутворенням, рекламними акціями, конкурентами, позиціями, часткою полиць, оглядами, вмістом продукту та відповідністю бренду, щоб вони могли контролювати, контролювати та аналізувати кожен аспект ринку, але також реагувати на зміни та максимізувати доходи та прибутковість. Це робиться за допомогою нашої вже корисної інформації, нашої власної та гнучкої платформи BI та настроюваних засобів автоматизації, сповіщень та інтеграції.
StackTome
stacktome.com
StackTome — це рішення для керування відгуками, яке дозволяє підприємствам ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ: збільшувати органічний трафік, додаючи семантично релевантний вміст огляду на тисячі сторінок вашого сайту для покращення SEO. Зрозумійте, що впливає на взаємодію з вашими клієнтами за допомогою аналітики клієнтської взаємодії. Швидко відповідайте на негативні відгуки та використовуйте найкращі відгуки як соціальний вміст для керування вашою онлайн-репутацією.
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics у центрі всіх ваших даних. Sweet з’єднується з усіма маркетинговими платформами, які ви знаєте та любите, і об’єднує все під одним дахом. Допомагаємо вам зрозуміти, як утримувати та залучати клієнтів, щоб розвивати свій бізнес. Що ми робимо... Дані клієнта Щоб зрозуміти своїх клієнтів, вам спочатку потрібно зрозуміти всі їхні взаємодії. Озброївшись глибоким розумінням кожного з наших клієнтів, Sweet Analytics може допомогти вам ефективніше охопити їх за допомогою наших унікальних інструментів персоналізації. Single Customer View В основі Sweet Analytics лежить один із найдосконаліших Single Customer Views на ринку. Використовуючи всі доступні інтеграції, ми створюємо повний профіль клієнта для всіх взаємодій із вашим брендом, який легко доступний через наші інформаційні панелі. Sweet Tracker™ Наша власна технологія дозволяє нам уніфікувати поведінку веб-переглядача за допомогою Single Customer View, забезпечуючи неупереджене визначення авторства та зв’язуючи продажі з веб-взаємодією. Завдяки можливості втручання в режимі реального часу та відстеження різних пристроїв ми можемо забезпечити персоналізовані подорожі клієнтів. Атрибуція. Розглядаючи святий Грааль маркетингу. Sweet забезпечує єдину точку правди між реальністю продажів і брехливістю маркетингових платформ. Допомагає точніше оцінити рентабельність інвестицій у маркетинг.
Conversios
conversios.io
Conversios — це інструмент Google Analytics і піксельної інтеграції без використання коду для магазинів електронної комерції на Woocoomerce, Shopify і Magento. Він пропонує функцію диспетчера каналів продуктів, яка допомагає синхронізувати понад 10 000+ продуктів одним кліком! Conversios представлений на 3 різних платформах, а саме Woocommerce, Shopify і Magento з більш ніж 50 000 активними користувачами. Завдяки впровадженню Менеджера тегів Google одним клацанням миші наш інструмент допоможе вам відстежувати кожен показник електронної комерції та проводити динамічний ремаркетинг! Нещодавно компанія Conversios додала API перетворення Facebook до свого багатофункціонального продукту. Це допоможе людям відстежувати відвідувачів, чого не може зробити Facebook Pixel! Інтегруйте Google Analytics 4 і Facebook Pixel одним клацанням миші. Відвідайте наш веб-сайт, щоб дізнатися більше!
Analytic Index
analyticindex.com
Analytic Index допомагає агенціям і брендам стимулювати зростання роздрібної електронної комерції за допомогою перевіреної системи, яка значно покращує ефективність звичайного та спонсорованого пошуку. Запатентована аналітика наступного покоління та експертні консультації з роздрібних медіа є основою для AI Accelerator, системи, яка допомагає агентствам і брендам виявляти та визначати пріоритети можливостей зростання, створювати стратегічні плани для оптимізації списків і кампаній, а також вимірювати ефективність оптимізації. На відміну від конкурентів, рішення Analytic Index охоплюють усіх великих онлайн-магазинів, пропонують цілісні конкурентні дані та забезпечують негайну цінність. Агентства та бренди, які працюють з Analytic Index, отримують невпинного союзника в електронній комерції, який допомагає їм економити час, отримати повну прозорість і збільшити продажі.
Noogata
noogata.com
Платформа електронної комерції зі штучним інтелектом Noogata надає CPG і цифровим брендам стратегічні ідеї та конкурентну розвідку, щоб перевершити конкурентів на Amazon. Завдяки потужному помічнику розвитку штучного інтелекту професіоналам або командам електронної комерції тепер легко виявляти й отримувати відповідну статистику, вживати заходів і вимірювати зростання продуктивності на вашій цифровій полиці. Перший у світі помічник зі штучним інтелектом для Amazon надає статистичні дані, конкурентні сповіщення та рекомендації, орієнтовані на зростання, в одному простому каналі. Для великих команд Noogata дозволяє планувати, розробляти стратегію, призначати завдання та виконувати дії на одній платформі. Сьогодні будь-хто може розвивати свій бізнес на Amazon за допомогою потужності ШІ. Ніяких припущень, жодного стресу, лише ідеї, які справляють позитивний вплив. Розкрийте силу штучного інтелекту для зростання Amazon: - Отримуйте статистичні дані та стратегії, за якими ви можете діяти, щоб позитивно вплинути на свій бренд - Знаходьте конкуруючі бренди та відстежуйте частку ринку для вашої цифрової полиці - Оптимізуйте вміст продукту для стимулювання органічних конверсій і збільшення видимості - Використовуйте пошук тенденції випереджають ваших конкурентів - Зрозумійте, як ваш продукт конкурує з релевантними конкуруючими продуктами - Зворотне проектування рекламних стратегій для підвищення рентабельності інвестицій і зниження ACoS Дізнайтеся, як ви можете розблокувати гіперзростання продажів, покращити ефективність цифрових полиць і розвинути свій бізнес Amazon за допомогою потужності ШІ.
My Real Profit
myrealprofit.com
My Real Profit — це програмне забезпечення B2B, яке допомагає продавцям Amazon аналізувати прибутковість і ефективність свого бізнесу в реальному часі та перетворювати інформацію на дії.
Polar Analytics
polaranalytics.com
Polar Analytics — це найпростіший спосіб для брендів вивчити свої дані та зрозуміти, як розвивається їхній бізнес. Переміщення чи налаштування не потрібні. Ми виконуємо всю важку роботу за вас. Підключіть усі свої джерела даних одним клацанням миші, приймайте зважені рішення за лічені хвилини та попрощайтеся зі звітністю вручну. Polar — це те саме, що Supermetrics + Data Studio + Data-Scientist в одній програмі. Довіряють понад 1500 магазинів Shopify, включаючи Fanjoy, Hero Cosmetics, Soko Glam, AYBL і From Future. Ви можете використовувати платформу, щоб: - Оптимізувати залучення клієнтів і ефективніше керувати ефективним маркетингом - Автоматизувати свою звітність і більше ніколи не завантажувати файли CSV - Збільшити утримання та LTV за допомогою найнадійніших переглядів утримання та повторних замовлень для магазинів Shopify - Покращити мерчандайзинг за допомогою розширених звітів в аналітиці продуктів – покращуйте маркетинг залучення за допомогою розширених маркетингових звітів електронною поштою Ось що ви отримуєте: 10+ з’єднувачів даних Розкрийте весь потенціал вашої електронної комерції та маркетингових даних за допомогою попередньо створених інтеграцій для Shopify, Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, Bing Ads , Pinterest Ads, Tiktok Ads, Snapchat Ads, Klaviyo та Google Sheets. Універсальна інформаційна панель аналітики з можливістю дії. Отримуйте всі ключові розширені звіти, необхідні для моніторингу та покращення ваших маркетингових витрат, CAC (витрати на придбання), LTV (довічна вартість клієнта), когорти, ROAS тощо. Можливості кількох брендів і кількох магазинів Shopify Збирайте дані з усіх ваших магазинів Shopify у програмі. Створіть представлення даних, щоб сегментувати ці дані за країною або брендом, якщо ви агентство чи студія електронної комерції. Розумні сповіщення та статистичні дані Ви можете налаштувати розумні сповіщення про свої найважливіші KPI: падіння коефіцієнта конверсії, збільшення вартості залучення клієнтів тощо Отримайте повідомлення електронною поштою або через Slack. Звіти електронної пошти та миттєвих знімків Slack Заплануйте миттєві знімки електронною поштою або Slack. Виберіть потрібні показники та частоту й поділіться ними зі своєю командою. Необмежена кількість користувачів Надайте доступ до інформаційної панелі членам команди, підрядникам або інвесторам. Забезпечте видимість своїх найважливіших ключових показників ефективності та налаштуйте свою команду на те, що буде далі. Плани агентства Надають аналітику та звітність як частину послуг вашого агентства. Централізуйте всіх своїх клієнтів в одному місці, щоб покращити утримання клієнтів і заощадити час на створення звітів вручну.
Epsilo
epsilo.ai
Epsilo — це один центр виконання для кожної команди електронної комерції. Наша місія полягає в тому, щоб дозволити підприємцям і брендам у всіх категоріях, що продають на ринках, збільшити свої доходи за допомогою автоматизації, досліджень і співпраці. Малі, середні чи великі продавці будь-якого розміру на одному чи кількох ринках можуть використовувати Epsilo для збільшення своїх доходів.
Daasity
daasity.com
Daasity дозволяє багатоканальним споживчим брендам керувати даними. Платформа Daasity, створена аналітиками та інженерами, підтримує різноманітну архітектуру даних, аналітику та потреби у звітності споживчих брендів, які продають через eCommerce, Amazon, роздрібну та оптову торгівлю. Використовуючи Daasity, команди в усій організації отримують централізоване та нормалізоване уявлення про всі свої дані, незалежно від інструментів у їхньому стеку технологій і того, як можуть змінитися їхні майбутні потреби в даних. Щоб дізнатися більше про Daasity, наші понад 60 інтеграцій і те, як ця платформа сприяє більш прибутковому зростанню для 1600+ брендів, відвідайте наш веб-сайт Daasity.com.
Air360
air360.io
Перехідна платформа для гнучкого аналізу CRO. Air360 — це аналітична платформа UX, яка допомагає цифровим командам декодувати поведінку користувачів, щоб пришвидшити роботу CRO. Це спрощує аналіз, виявляє приховану поведінку та визначає швидкі можливості для підвищення конверсії.
Triple Whale
triplewhale.com
Ми допомагаємо вам отримувати точніші дані завдяки інтеграції всіх ваших каналів в одному місці, щоб ви могли приймати кращі та швидші рішення для свого бізнесу електронної комерції. Triple Whale — перша в світі операційна система електронної комерції «все в одному». Завдяки потужним агрегаціям даних, візуалізації та покращеному відстеженню атрибуції Triple Whale надає компаніям електронної комерції чітке, швидке та прозоре уявлення про важливі показники. Ми говоримо про такі показники, як маржа внеску (з розбивкою по продукту, кампанії, як завгодно), справжній AOV, повернення, CPA для нового клієнта тощо. Налаштуйте свої показники, щоб обчислити саме те, що вам потрібно, і додайте їх на інформаційну панель, де ви зможете контролювати їх у режимі реального часу. Поділіться нею зі своєю командою, щоб нарешті мати єдине джерело правди для всієї компанії від медіабаєрів до генерального директора. Завдяки бездоганній інтеграції з найпопулярнішими програмами та мережами, такими як Shopify, Klaviyo та Facebook, Triple Whale забезпечує цілісне уявлення про ефективність вашого бізнесу, узагальнюючи всі ваші маркетингові дані на одній інформаційній панелі, яку можна налаштувати. Triple Whale також є єдиним програмним рішенням, яке пропонує повнофункціональні мобільні програми як для iOS, так і для Android, що дозволяє клієнтам отримувати доступ до даних про продуктивність у реальному часі з будь-якого місця та в будь-який час. На відміну від інших інструментів, які покладаються на змодельовані дані та припущення для атрибуції, Triple Whale використовує власні власні дані для безпосереднього відстеження даних про покупки клієнтів аж до рівня реклами та через різні канали. Крім того, Triple Whale пропонує необмежену кількість користувачів і інтеграцію магазинів, автоматизовану електронну пошту та звіти Slack, дані середнього значення, медіани та режиму AOV, LTV і когортний аналіз, подорожі продукту та набір інших потужних функцій, призначених для надання компаніям електронної комерції більшої прозорості їхні дані. Завдяки Triple Whale маркетологи нарешті можуть: - Отримувати доступ до даних про продуктивність у реальному часі на ходу з будь-якої точки світу - Витрачати менше часу на суперечки з даними та більше часу використовувати їх для розвитку свого бізнесу - Відпочивати спокійно та витрачати впевнено, знаючи, що атрибуція працює. point - Надайте своїм командам точні, прості у використанні автоматизовані звіти
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass — це платформа цифрової електронної комерції, створена для підприємців, які швидко розвиваються. Підприємці можуть створити онлайн-магазин, продавати цифрові продукти, приймати платежі, блокувати шахрайство та аналізувати дані клієнтів — від програмного забезпечення до спільнот і всього, що між ними.
Datafeedwatch
datafeedwatch.com
DataFeedWatch — це рішення для маркетингу каналів, яке поєднує перетворення та оптимізацію даних із допомогою та порадами. Це дає можливість продавцям і агентствам досягти успіху в каналах електронної комерції. Оптимізуйте файл фіду продуктів за допомогою DataFeedWatch і розповсюджуйте продукти по різних каналах у понад 60 країнах! Покращивши стрічку продуктів, ви також підвищите ефективність рекламних кампаній на таких каналах, як Google Shopping, Facebook, Instagram, Amazon, eBay та багато інших! Оптимізація списку продуктів пришвидшує продажі та підвищує загальну рентабельність інвестицій кампанії. DataFeedWatch дозволяє з легкістю створювати складні правила для каналів покупок. 15-денна безкоштовна пробна версія та цілодобова підтримка!
OWOX
owox.com
OWOX BI є провідною платформою для демократизації даних. * Демократизація — це нульова крива навчання: доступ з можливістю перевірки, відомий інтерфейс і культура прийняття рішень. Понад 150 тисяч цифрових аналітиків використовують OWOX BI, щоб знищити дані та надати бізнес-користувачам необхідні звіти. Наша власна технологія забезпечує безперебійний збір, підготовку та підтримку даних для брендів електронної комерції, SaaS, фінансів та інших ніш у США та ЄС. Веб-сайт компанії www.owox.com
smartscout
smartscout.com
SmartScout — це програмний інструмент, який забезпечує повний аналіз Amazon. SmartScout розбиває 20 найпопулярніших категорій і 43 000 підкатегорій, частку ринку брендів і надає ключові показники ефективності ASIN, щоб допомогти вам приймати рішення на основі даних для розвитку вашого бренду або пошуку вигідних можливостей перепродажу. SmartScout також показує вам дані трафіку ASIN для створення рекламних кампаній, які приносять результати. SmartScout також має базу даних кожного продавця та історію їхнього перепродажу. SmartScout дає вам конкурентну перевагу, щоб приймати впевнені рішення на основі даних для розвитку вашого бізнесу. SmartScout — це найінноваційніший дослідницький інструмент Amazon, який будь-коли створював!
Contlo
contlo.com
Contlo — це провідна платформа генеративного штучного інтелекту для маркетингу, яка забезпечує автономне залучення клієнтів за допомогою багатоканальних кампаній, генеративних шляхів клієнта в режимі реального часу, сегментації на основі штучного інтелекту для індивідуальної гіперперсоналізації та ефективної інформації про поведінку ваших клієнтів. Створений для світу, який став першим у світі штучного інтелекту. Contlo дозволяє сучасним компаніям використовувати штучний інтелект для організації наскрізного маркетингу. Платформа допомагає брендам підвищити постійну цінність клієнтів, підвищити залученість клієнтів і надати гіперперсоналізований досвід, щоб утримати своїх найцінніших клієнтів. Contlo довіряють 1000 швидкозростаючих компаній, щоб збільшити свої продажі шляхом залучення лояльних клієнтів і прийняття швидших рішень на основі даних протягом життєвого циклу клієнта. Дозволяючи їм вимірювати та оптимізувати індивідуальний досвід клієнтів за допомогою: * Автономні персоналізовані кампанії для кожного клієнта: Без зусиль залучайте своїх клієнтів за допомогою автономних кампаній на основі штучного інтелекту в усіх основних маркетингових каналах, таких як електронна пошта, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook і Instagram. * Генеративні шляхи клієнта в реальному часі на базі LLM: До побачення шаблонні потоки автоматизації! Дозвольте штучному інтелекту створювати найоптимальніші робочі процеси залучення клієнтів і шляхи клієнтів на основі їх останніх взаємодій, щоб максимізувати рентабельність інвестицій. * Створення сегментів клієнтів для індивідуальної персоналізації за допомогою ШІ: Організуйте персоналізовану та цілеспрямовану взаємодію з клієнтами на основі даних про поведінку, демографічних даних і останніх дій на веб-сайті. * Статистика LLM, аналітика та автономні звіти: Отримуйте детальну картину поведінки клієнтів, ефективність кампанії та загальну бізнес-аналітику, а також статистику, рекомендації та автономні звіти, створені штучним інтелектом. * Автономне залучення клієнтів, чат-боти на базі LLM і єдина папка для розмов: Забезпечте безперебійну взаємодію з брендом для своїх клієнтів через чат у Facebook/Instagram/WhatsApp і здійснюйте телефонні дзвінки безпосередньо з єдиної інформаційної панелі. Contlo бездоганно інтегрується з понад 200 платформами, щоб допомогти брендам створити потужний автономний стек маркетингових технологій для свого бізнесу.
Attribuly
attribuly.com
Точне відстеження конверсій і атрибуція мають вирішальне значення для вашого магазину Shopify. Але рекламні платформи та аналітика часто дають неправильні звіти, що серйозно впливає на ваш розвиток. Attribuly — це єдине власне рішення для файлів cookie від Shopify. Він оновлює ваше відстеження за допомогою інтеграції файлів cookie та даних першої сторони, гарантує, що ви отримуєте точні дані на 99%+ і чіткість усього шляху вашого клієнта. Необхідний атрибут для всіх маркетологів. Ви використовуватимете свої точні дані про клієнтів, щоб зрозуміти процеси купівлі клієнтів, оптимізувати кампанії та збільшити ROAS на 20%. - Наскрізний шлях клієнта в реальному часі - Атрибуція для реклами, впливових осіб, афілійованих осіб, соціальних мереж, звичайного пошуку та будь-яких кампаній. - Автоматизація реклами - Відстеження на стороні сервера
Conjura
conjura.com
Прибуток на основі даних. Дозвольте Conjura оптимізувати ефективність вашої електронної комерції, позбувшись припущень за допомогою нашої системи рекомендацій. Дійте разом із Conjura, щоб зробити свій бізнес прибутковим.
MikMak
mikmak.com
MikMak є провідною глобальною платформою для прискорення електронної комерції для багатоканальних брендів і надає аналітику та програмне забезпечення для підтримки електронної комерції, щоб допомогти виробникам продуктів і компаніям CPG зрозуміти поведінку своїх споживачів в Інтернеті, визначити найкраще використання маркетингових доларів і стимулювати онлайн-продажі.
Springbot
springbot.com
Springbot — це найкраще комплексне рішення для малих компаній електронної комерції. Наша платформа спрощує ваші маркетингові дії: допомагає зосередитися на трафіку сайту, взаємодіяти з покупцями та вимірювати дохід протягом усієї послідовності переходів. Завдяки готовим шаблонам, простим редакторам із можливістю перетягування та автоматизованим функціям ви можете легко оптимізувати свою маркетингову стратегію. Відчуйте потужність Springbot сьогодні та подивіться, як ваш бізнес електронної комерції процвітає.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow — це інструмент аналітики поведінки, який використовують понад 210 000 клієнтів цифрового маркетингу, UX, продуктів, стартапів і підприємств для оптимізації роботи на своїх веб-сайтах. За допомогою Mouseflow ви можете: • Дізнайтеся, що відбувається між клацаннями ваших відвідувачів, переглянувши відеозаписи їхніх сеансів. • Автоматично створюйте 6 типів теплових карт для всіх ваших сторінок, щоб зрозуміти, що привертає їх увагу. • Налаштуйте воронки, щоб спостерігати, куди та чому падають ваші відвідувачі. • Використовуйте аналітику форм, щоб покращити формування потенційних клієнтів. • Запустіть кампанії зворотного зв’язку, щоб дізнатися більше про своїх відвідувачів. • Аналізуйте свої дані будь-яким способом за допомогою потужних параметрів фільтрації, доступних у всіх планах. • Витратьте час на вирішення проблем із веб-сайтом, а не на їх пошук, фільтруючи відвідування за показником тертя, наш інструмент машинного навчання доступний безкоштовно та в усіх планах.
VWO
vwo.com
Запуск експериментальної програми складний. Незалежно від того, чи ваша мета — підвищити конверсію на веб-сайті чи покращити взаємодію з користувачем, вам потрібно зробити так багато, щоб все було правильно. Ось чому тисячі провідних світових корпоративних брендів, таких як WMG, eBay, Ubisoft, Qualicorp та інші, звертаються до VWO для проведення та масштабування своїх цифрових експериментів. VWO є провідною у світі платформою веб-тестування та оптимізації конверсій, яка дає змогу зростаючим компаніям оптимізувати роботу в Інтернеті на настільних комп’ютерах, мобільних та інших пристроях, щоб забезпечити унікальний досвід. Збираючи інформацію про користувачів, розставляючи пріоритети гіпотезам, плануючи дорожню карту, проводячи тести, аналізуючи результати – VWO дозволяє охопити всі 9 ярдів. VWO продумано розроблено для зручності експериментів. Ви можете запустити тест за лічені хвилини без допомоги ІТ-спеціалістів. Завдяки сертифікатам, включаючи BS і ISO, VWO повністю відповідає GDPR і забезпечує надійну безпеку за проектом і за замовчуванням. Завдяки найкращій у галузі цілодобовій підтримці та рівню задоволеності клієнтів 98%, обслуговуючи мільярд запитів на день, забезпечуючи 100% безвідмовної роботи – VWO створено для підприємств! Глобальна клієнтська база VWO включає такі бренди, як Vodafone, Samsung, Toyota і eBay, і на сьогодні допомогла більш ніж 4500 брендам по всьому світу провести понад 600 000 експериментів.
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel – компанія, що надає послуги бізнес-аналітики. Він відстежує взаємодію користувачів із веб- та мобільними додатками та надає інструменти для цільового спілкування з ними. Набір інструментів містить A/B-тести в додатку та форми для опитування користувачів. Зібрані дані використовуються для створення спеціальних звітів і вимірювання залученості та утримання користувачів. Mixpanel працює з веб-додатками, зокрема SaaS, але також підтримує мобільні додатки.
Kissmetrics
kissmetrics.io
Дає вам знання, необхідні для прийняття кращих рішень. Kissmetrics — це поведінкова аналітика та платформа автоматизації електронної пошти. Створено, щоб допомогти командам із продуктів і маркетологам отримати, утримати та збільшити кількість клієнтів.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайту, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб запропонувати розуміння того, як люди переміщуються веб-сайтами, і як можна покращити взаємодію з клієнтами. Заснована в 2014 році, Hotjar повністю дистанційно керується понад 100 членами команди в 20 країнах і використовується на понад 500 000 сайтів по всьому світу.
Heap
heap.io
Heap — це єдина цифрова аналітична платформа, яка дає вам повне розуміння цифрових подорожей ваших клієнтів, тож ви можете швидко покращити конверсію, утримання та задоволення клієнтів. * Покращте взаємодію з клієнтами: точно визначте, де користувачі відчувають труднощі, і швидко вдосконалюйте взаємодію з клієнтами, забезпечуючи інтуїтивно зрозумілу та приємну роботу. * Прискорення виходу на ринок і оптимізація впливу продуктів і бізнес-команд: замість того, щоб покладатися виключно на інстинкт, використовуйте дані цифрової взаємодії, щоб перевіряти гіпотези та відповідати на запитання, щойно вони виникають. Завдяки статистиці на основі даних ви можете впевнено виводити на ринок нові функції та можливості. * Створюйте все більш цінні функції та досвід: використовуйте дані для досягнення консенсусу щодо інженерних інвестицій, які можна чітко прив’язати до бізнес-результатів. * Зрозумійте повний шлях користувача: завдяки власному відтворенню сеансу, повній базі даних і автоматизованому аналізу даних лише Heap може висвітлити інформацію, яка потрібна командам для перемоги. Понад 8000 компаній використовують Heap, щоб підвищити ефективність бізнесу, надаючи кращий досвід і кращі продукти. Клієнтами є компанії B2B SaaS, електронної комерції та фінансових послуг, такі як Twilio, Logitech, Snapfish, Eventbrite, Esurance, Northwestern Mutual та e*Trade.
FullStory
fullstory.com
Fullstory — це платформа поведінкових даних, яка висвітлює почуття, приховані між кліками, розкриваючи невимовну історію поведінки споживачів. Від покращення виявлення шахрайства та прогнозування до створення справжньої резонансної персоналізації, Fullstory дає змогу групам продуктів, інженерів і даних об’єднувати сигнали настрою з іншими джерелами даних, щоб навмисно розробити наступну найкращу дію. Надаючи глибшу та оперативнішу інформацію, окрім звичайної веб-аналітики та аналітики продуктів, яка може лише поверхнево визначити, що відбувається, але не чому, Fullstory — це єдина платформа даних про поведінку, яка надає контекст, необхідний для створення миттєвого досвіду, який приносить дохід. Завдяки автоматично зібраним, індексованим і семантично структурованим даним першої сторони, які подаються до вашої екосистеми даних або через нашу аналітику продукту з відтворенням сеансу, поведінкові дані Fullstory готові для ШІ. Підприємства більше не витрачають незліченну кількість годин і ресурсів на аналіз походження даних, оновлення неповних або неправильних даних, визначення наборів даних між командами та переформатування даних для інтеграції в існуючі стеки технологій. Команди витрачають менше часу на аналіз і більше часу на збільшення прибутку завдяки миттєвій персоналізації та точним прогнозам на основі дій і даних у реальному часі.
Bright Data
brightdata.com
Як аналітичний продукт Bright Data, ми використовуємо неперевершений масштаб, технологію та глобальне охоплення найбільшої у світі платформи збору даних. Наш унікальний доступ дає змогу брендам і роздрібним торговцям усіх типів отримувати вичерпну інформацію в режимі реального часу про онлайн-ринки та конкурентів, забезпечуючи безпрецедентну конкурентну перевагу. Завдяки Bright Insights ви можете використовувати статистику електронної комерції на основі даних із неперевершеним охопленням даних. Отримайте конкурентну перевагу, відстежуючи ефективність конкурентів, частку ринку та нові продукти. Контролюйте свою категорію, випереджайте тенденції та оптимізуйте операції електронної комерції, щоб допомогти вам збільшити онлайн-продажі та легко керувати рівнем запасів.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — це платформа роздрібного маркетингу, яка допомагає маркетологам за лічені хвилини перетворити дані на кампанії, що приносять дохід. Завдяки даним, вбудованим безпосередньо в робочі процеси кампанії, а також прогнозним моделям «вкажи та клацни», маркетологи роздрібної торгівлі можуть залишити ручні процеси в задньому плані та запустити будь-яке спілкування та автоматизувати хто, що, коли, де з кожної електронної пошти, мобільного пристрою, сайту та платних медіа повідомлення для кожного окремого покупця. Понад 400 брендів довіряють Bluecore швидкому збільшенню утримання клієнтів і прогнозованому доходу, включаючи Express, Bass Pro Shops, Lenovo, Steve Madden, Alo Yoga та Lulu & Georgia.
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet™ відстежує, що відбувається з вашим брендом в Інтернеті, і надає ефективну аналітичну інформацію про продажі, щоб захистити та розширити ваш бренд. TrackStreet є справжнім партнером бренду. Ми використовуємо глибокий галузевий досвід і штучний інтелект, щоб допомогти автоматизувати застосування політики MAP (мінімальна рекламована ціна), щоб забезпечити вам значні конкурентні переваги. Наша платформа заощаджує ваш час і гроші та допомагає захистити ваш створений канал перепродажу від неавторизованих або невідомих продавців на таких сайтах, як Amazon, які можуть завдати шкоди вашому бренду та маржі. Наші клієнти використовують наші послуги, щоб: • Отримати глибоке уявлення про свій онлайн-канал продажів • Оцінити ринкові можливості для нових продуктів і брендів • Керувати програмами MAP і запровадити їх • Зрозуміти зворотний зв’язок ринку та виявити проблеми з продуктами, перш ніж вони виникнуть. TrackStreet Services – видимість ринку TrackStreet моніторить Інтернет ринкові майданчики та окремі веб-сайти, щоб відстежувати, хто продає ваші продукти, де вони їх продають, їх ціну, а також надає вам інструменти для розуміння тенденцій продажів і розповсюдження, які керують ринковими рішеннями на основі даних. - Відповідність мінімальній рекламованій ціні (MAP) Завдяки найпотужнішій і ефективній платформі забезпечення дотримання MAP у галузі TrackStreet автоматизує багато процесів, інакше ручних, таких як надсилання сповіщень про порушення MAP, відстеження дотримання політики, а також створення та розповсюдження налаштованих заборон - Продавати списки. - Відстеження та агрегація відгуків про продукт TrackStreet Review Tracking — це проактивна служба моніторингу, яка відстежує всі ваші канали продажів в Інтернеті на наявність нових або оновлених відгуків, а потім компілює ваші відгуки споживачів в одному зручному інтерфейсі, де ви можете виконувати детальний аналіз і активувати автоматичні сповіщення, які інформувати вас про нові відгуки, які потребують вашої уваги. - Дилерський портал та інші модулі, які допоможуть вам покращити керування існуючою мережею авторизованих дилерів і продавців і збільшити дохід від каналу перепродажу. Як ми можемо вам допомогти? Зателефонуйте нам, щоб записатися на безкоштовну консультацію або отримати більше інформації на TrackStreet.com
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