Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для аналізу електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Мальдіви Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для аналізу електронної комерції відстежує ефективність онлайн-магазинів. Це допомагає компаніям визначати їхні найкращі та найгірші продукти, відстежувати поведінку покупців і споживачів і точно визначати проблеми, які впливають на бізнес. Професіонали електронної комерції використовують ці інструменти для підвищення продажів і покращення взаємодії з клієнтами. Крім того, менеджери запасів використовують їх для виконання замовлень, а бухгалтери використовують їх для відстеження витрат і прибутковості. Хоча більшість платформ електронної комерції пропонують функції звітності та аналітики, програмне забезпечення для аналітики електронної комерції зазвичай надається як окреме рішення. Деякі постачальники аналітичного програмного забезпечення включають у свої продукти спеціальні функції електронної комерції. Однак, оскільки загальне аналітичне програмне забезпечення не завжди відповідає конкретним потребам електронної комерції, такі продукти не входять до цієї категорії.