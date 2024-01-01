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Програмне забезпечення для аналізу електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Багамські Острови
Програмне забезпечення для аналізу електронної комерції відстежує ефективність онлайн-магазинів. Це допомагає компаніям визначати їхні найкращі та найгірші продукти, відстежувати поведінку покупців і споживачів і точно визначати проблеми, які впливають на бізнес. Професіонали електронної комерції використовують ці інструменти для підвищення продажів і покращення взаємодії з клієнтами. Крім того, менеджери запасів використовують їх для виконання замовлень, а бухгалтери використовують їх для відстеження витрат і прибутковості. Хоча більшість платформ електронної комерції пропонують функції звітності та аналітики, програмне забезпечення для аналітики електронної комерції зазвичай надається як окреме рішення. Деякі постачальники аналітичного програмного забезпечення включають у свої продукти спеціальні функції електронної комерції. Однак, оскільки загальне аналітичне програмне забезпечення не завжди відповідає конкретним потребам електронної комерції, такі продукти не входять до цієї категорії.
Запит на новий застосунок
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайту, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб запропонувати розуміння того, як люди п...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel – компанія, що надає послуги бізнес-аналітики. Він відстежує взаємодію користувачів із веб- та мобільними додатками та надає інструменти для цільового спілкування з ними. Набір інструментів містить A/B-тести в додатку та форми для опитування користувачів. Зібрані дані використовуються для ...
FullStory
fullstory.com
Fullstory — це платформа поведінкових даних, яка висвітлює почуття, приховані між кліками, розкриваючи невимовну історію поведінки споживачів. Від покращення виявлення шахрайства та прогнозування до створення справжньої резонансної персоналізації, Fullstory дає змогу групам продуктів, інженерів і да...
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass — це платформа цифрової електронної комерції, створена для підприємців, які швидко розвиваються. Підприємці можуть створити онлайн-магазин, продавати цифрові продукти, приймати платежі, блокувати шахрайство та аналізувати дані клієнтів — від програмного забезпечення до спільнот і всього, що...
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale централізує показники з усіх інструментів, які ви використовуєте, прямо у вашій кишені. Ми спрощуємо, інформуємо та економимо ваш час!
Contlo
contlo.com
Contlo — це провідна платформа генеративного штучного інтелекту для маркетингу, яка забезпечує автономне залучення клієнтів за допомогою багатоканальних кампаній, генеративних шляхів клієнта в реальному часі, сегментації на основі штучного інтелекту для індивідуальної гіперперсоналізації та ефективн...
Bright Data
brightdata.com
Як аналітичний продукт Bright Data, ми використовуємо неперевершений масштаб, технологію та глобальне охоплення найбільшої у світі платформи збору даних. Наш унікальний доступ дає змогу брендам і роздрібним торговцям усіх типів отримувати вичерпну інформацію в режимі реального часу про онлайн-ринки ...
smartscout
smartscout.com
SmartScout — це програмний інструмент, який забезпечує повний аналіз Amazon. SmartScout розбиває 20 найпопулярніших категорій і 43 000 підкатегорій, частку ринку брендів і надає ключові показники ефективності ASIN, щоб допомогти вам приймати рішення на основі даних для розвитку вашого бренду або пош...
Metrilo
metrilo.com
Metrilo допомагає брендам електронної комерції розвиватися, роблячи маркетингові дані та дані клієнтів ефективними, зосереджуючись на утриманні та вищому CLTV. Інструменти включають звітність у реальному часі, базу даних клієнтів, сегментацію, маркетинг електронною поштою та автоматизацію. Інтеграці...
Heap
heap.io
Heap — це єдина цифрова аналітична платформа, яка дає вам повне розуміння цифрових подорожей ваших клієнтів, тож ви можете швидко покращити конверсію, утримання та задоволення клієнтів. - Покращте взаємодію з клієнтами: точно визначте, де користувачі відчувають труднощі, і швидко вдосконалюйте взаєм...
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica — це доступний і надійний (так, це можливо) універсальний інструмент аналітики мобільних додатків, який забезпечує всебічний аналіз поведінки користувачів мобільних додатків, доходів у додатках, кампаній із залучення мобільних пристроїв і crashlytics. Запущений у 2013 році, він дає змогу ...
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — це платформа роздрібного маркетингу, яка допомагає маркетологам за лічені хвилини перетворити дані на кампанії, що приносять дохід. Завдяки даним, вбудованим безпосередньо в робочі процеси кампанії, а також прогнозним моделям «вкажи та клацни», маркетологи роздрібної торгівлі можуть залиш...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — це платформа цифрової комерції на основі SaaS, яка надає аналітику цифрових полиць і динамічні цінові рішення для глобальних споживчих брендів і роздрібних торговців. Платформа компанії для підтримки цифрової комерції та оптимізації каналів дозволяє глобальним споживчим брендам і роздріб...
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, ваша комплексна платформа веб-маркетингу для цифрових агентств, маркетологів, компаній і консультантів. Функціональність Конструктор веб-сайтів, конструктор послідовностей, цільові сторінки, спливаючі вікна, електронна комерція включає CRM із маркетингом електронною поштою, конструктор форм...
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow — це інструмент аналітики поведінки, який використовують понад 210 000 клієнтів цифрового маркетингу, UX, продуктів, стартапів і підприємств для оптимізації роботи на своїх веб-сайтах. За допомогою Mouseflow ви можете: • Дізнатися, що відбувається між клацаннями ваших відвідувачів, перегля...
Smartproxy
smartproxy.com
Smartproxy — це, мабуть, найзручніший спосіб доступу до локальних даних будь-де. Він має глобальне покриття зі 195 локаціями та пропонує понад 40 мільйонів проксі-серверів по всьому світу. Цілодобова технічна підтримка, різні типи проксі-серверів, чотири рішення для копіювання, гнучкі способи оплати...
Kissmetrics
kissmetrics.io
Дає вам знання, необхідні для прийняття кращих рішень. Kissmetrics — це поведінкова аналітика та платформа автоматизації електронної пошти. Створено, щоб допомогти командам із продуктів і маркетологам отримати, утримати та збільшити кількість клієнтів.
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer — це платформа керування електронною комерцією, спеціально розроблена для підприємств, зокрема тих, що працюють у Північній Америці. Він пропонує інтегроване рішення, яке допомагає підприємствам керувати різними аспектами своїх операцій електронної комерції. Деякі ключові функції Market...
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate надає повне міжплатформне програмне забезпечення для створення звітів у поєднанні з експертними даними в «білих рукавичках» і підтримкою Business Intelligence. Ми допомагаємо компаніям, маркетинговим групам і агентствам повністю реалізувати потенціал їхніх даних реклами, продажів, ел...
Springbot
springbot.com
Springbot — це найкраще комплексне рішення для малих компаній електронної комерції. Наша платформа спрощує ваші маркетингові дії: допомагає зосередитися на трафіку сайту, взаємодіяти з покупцями та вимірювати дохід протягом усієї послідовності переходів. Завдяки готовим шаблонам, простим редакторам ...
VWO
vwo.com
Запуск експериментальної програми складний. Незалежно від того, чи ваша мета — підвищити конверсію на веб-сайті чи покращити взаємодію з користувачем, вам потрібно зробити так багато, щоб все було правильно. Ось чому тисячі провідних світових корпоративних брендів, таких як WMG, eBay, Ubisoft, Quali...
Klar
getklar.com
Klar — це єдине джерело правди для вашого бізнесу електронної комерції. За допомогою Klar ви можете централізувати всі свої дані в одному місці та налаштувати їх відповідно до вашої реальності. Перестаньте вести свій бізнес на електронних таблицях – заощаджуйте час і дізнайтеся, як прибутково розвив...
edrone
edrone.me
edrone, автономна хмара електронної комерції, є першою eCRM, розробленою для електронної комерції. edrone пропонує передові рішення автоматизації маркетингу на основі своїх алгоритмів, які легко встановити (Plug'n'Play). Мета edrone — допомогти зрозуміти поведінку клієнтів (Customer Intelligence) і ...
Stackline
stackline.com
Виконуючи місію підживлення майбутнього комерції шляхом зближення брендів і клієнтів, Stackline є першою повнофункціональною комерційною платформою для найбільш інноваційних брендів світу. Власні нейронні мережі Stackline і системи глибокого навчання виводять на поверхню та візуалізують трансформаці...
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics у центрі всіх ваших даних. Sweet з’єднується з усіма маркетинговими платформами, які ви знаєте та любите, і об’єднує все під одним дахом. Допомагаємо вам зрозуміти, як утримувати та залучати клієнтів, щоб розвивати свій бізнес. Що ми робимо... Дані клієнта Щоб зрозуміти своїх клієнті...
Webeyez
webeyez.com
Webeyez — це секретна зброя, яку використовують онлайн-бізнеси, щоб негайно виправляти діряві воронки та збільшувати дохід. Платформа висвітлює кожен крок споживчої подорожі на місці та використовує машинне навчання для виявлення та визначення пріоритетів прихованих проблем, надаючи лідерам доходів ...
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP — це платформа даних клієнтів без використання коду, яка допомагає маркетологам електронної комерції, SaaS, B2B і агентствам відстежувати, ідентифікувати, сегментувати, синхронізувати та аналізувати свої дані клієнтів. Платформа допомагає маркетологам організовувати персоналізовані ...
WhatSales
whatsales.io
WhatSales — це проста, легка у використанні та зручна веб-панель і програма, яка допоможе вам відповісти на запитання продавця! Мета WhatSales — допомогти вам прийняти розумніші рішення щодо продажу.
TrackBee
trackbee.io
TrackBee — це комплексне рішення для відстеження для оптимізації маркетингових кампаній і підвищення масштабу вашого бізнесу. Ми зосереджуємося на точних і практичних даних, які дозволяють користувачам відстежувати, вимірювати та вдосконалювати кампанії на вищих рівнях. У TrackBee ми забезпечуємо зр...
Graas
graas.ai
Graas об’єднує дані з понад 100 платформ для комплексного аналізу торговельних майданчиків, веб-сайтів брендів, реклами та асортименту.
Conversios
conversios.io
Conversios — це інструмент Google Analytics і піксельної інтеграції без використання коду для магазинів електронної комерції на Woocoomerce, Shopify і Magento. Він пропонує функцію диспетчера каналів продуктів, яка допомагає синхронізувати понад 10 000+ продуктів одним кліком! Conversios представлен...
Littledata
littledata.io
Littledata покращує ефективність кампаній Google, Meta та Klaviyo, відстежуючи більше клієнтів. Найпопулярніші бренди Shopify покладаються на Littledata для оптимізації своїх маркетингових каналів і відстеження більшого доходу. Littledata поєднує дохід із даними клієнтів у Google Analytics (GA4), Go...
ChannelSight
channelsight.com
Провідна платформа аналізу електронної комерції для кожного продукту, кожної подорожі, кожного KPI. ChannelSight співпрацює з найуспішнішими світовими брендами роздрібної торгівлі, що дозволяє їм максимізувати свої онлайн-продажі. Наші продукти, які ви можете об’єднувати або використовувати як самос...
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync® є лідером у сфері оркестровки вмісту продукту, що дає змогу більш ніж 14 000 компаніям у понад 60 країнах спростити створення та розповсюдження ефектного контенту, який є точним, послідовним і актуальним у будь-якому місці торгівлі. Завдяки своїй технологічній платформі та послугам експе...
ThoughtMetric
thoughtmetric.io
ThoughtMetric допомагає компаніям електронної комерції вирішувати маркетингову атрибуцію та приймати рішення на основі даних. Створений для розширення можливостей маркетологів електронної комерції, ThoughtMetric інтегрується з найбільшими платформами електронної комерції та маркетингу, щоб ви могли ...
ChannelMix
channelmix.com
Завдяки наскрізній платформі та повному набору аналітичних продуктів ChannelMix надає провідним брендам і агентствам чіткий шлях для вимірювання та збільшення рентабельності маркетингових інвестицій. ChannelMix є піонером у перспективних маркетингових вимірюваннях із відстеженням власної аналітики т...
Tracify
tracify.ai
Tracify — це спеціалізоване програмне забезпечення для компаній електронної комерції для відстеження та атрибуції всіх ваших маркетингових дій (багатоканальне). Використовуючи революційну технологію відстеження, можна відстежувати користувачів без моделювання або Google Analytics – на 100% відповіда...
RedTrack
redtrack.io
RedTrack — це вдосконалена платформа аналітики та автоматизації для світу без файлів cookie. За допомогою RedTrack ви можете отримувати точні дані про конверсії в реальному часі з ваших маркетингових каналів. Як маркетолог або керівник, ви можете отримати неупереджену інформацію про ефективність, за...
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks — це найкраща платформа автоматизації маркетингу для агентств, медіакомпаній і брендів. Наш комплексний набір інструментів, включаючи керування даними, звітність, аналітику, керування робочим процесом, пошукову оптимізацію тощо, забезпечує кращу ефективність.
Datafeedwatch
datafeedwatch.com
DataFeedWatch — це рішення для маркетингу каналів, яке поєднує перетворення та оптимізацію даних із допомогою та порадами. Це дає можливість продавцям і агентствам досягти успіху в каналах електронної комерції. Оптимізуйте файл фіду продуктів за допомогою DataFeedWatch і розповсюджуйте продукти по р...
MikMak
mikmak.com
MikMak є провідною глобальною платформою для прискорення електронної комерції для багатоканальних брендів і надає аналітику та програмне забезпечення для підтримки електронної комерції, щоб допомогти виробникам продуктів і компаніям CPG зрозуміти поведінку своїх споживачів в Інтернеті, визначити най...
Sensai Metrics
sensaimetrics.io
SAAS, який аналізує магазини електронної комерції за допомогою різних моделей науки про дані, щоб надати нашим клієнтам практичну інформацію, прогнози та рекомендації, які допоможуть їм збільшити дохід, оптимізувати свій бюджет і заощадити багато часу та грошей на аналіз.
Radix
radixhaven.com
Відстежуйте статистику в реальному часі за допомогою аналітичної платформи Radix Haven. 100+ KPI, щоб зрозуміти ваш бізнес. Отримайте 14-денну безкоштовну пробну версію.
Foxintelligence
foxintelligence.io
Надійність і конфіденційність на першому місці. Foxintelligence вимірює активність електронної комерції. Нічого не здогадується, все базується на реальних транзакціях. Отримайте доступ до надійної статистики.
Flipflow
flipflow.io
Flipflow — це аналітика ринку SAAS, яка дозволяє брендам і роздрібним торговцям аналізувати мільйони даних про продукти, пов’язані з ціноутворенням, рекламними акціями, конкурентами, позиціями, часткою полиць, оглядами, вмістом продукту та відповідністю бренду, щоб вони могли контролювати, контролюв...
StackTome
stacktome.com
StackTome — це рішення для керування відгуками, яке дозволяє підприємствам ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ: збільшувати органічний трафік, додаючи семантично релевантний вміст огляду на тисячі сторінок вашого сайту для покращення SEO. Зрозумійте, що впливає на взаємодію з вашими клієнтами за допомогою аналітик...
Elevar
getelevar.com
Elevar миттєво надає статистику вашим маркетинговим і аналітичним даним. Фахівці з електронної комерції та маркетингової аналітики.
Analytic Index
analyticindex.com
Analytic Index допомагає агенціям і брендам стимулювати зростання роздрібної електронної комерції за допомогою перевіреної системи, яка значно покращує ефективність звичайного та спонсорованого пошуку. Запатентована аналітика наступного покоління та експертні консультації з роздрібних медіа є осново...
Noogata
noogata.com
Платформа електронної комерції зі штучним інтелектом Noogata надає CPG і цифровим брендам стратегічні ідеї та конкурентну розвідку, щоб перевершити конкурентів на Amazon. Завдяки потужному помічнику розвитку штучного інтелекту професіоналам або командам електронної комерції тепер легко виявляти й от...
My Real Profit
myrealprofit.com
My Real Profit — це програмне забезпечення B2B, яке допомагає продавцям Amazon аналізувати прибутковість і ефективність свого бізнесу в реальному часі та перетворювати інформацію на дії.
Polar Analytics
polaranalytics.com
Polar Analytics — це найпростіший спосіб для брендів вивчити свої дані та зрозуміти, як розвивається їхній бізнес. Переміщення чи налаштування не потрібні. Ми виконуємо всю важку роботу за вас. Підключіть усі свої джерела даних одним клацанням миші, приймайте зважені рішення за лічені хвилини та поп...
Epsilo
epsilo.ai
Epsilo — це один центр виконання для кожної команди електронної комерції. Наша місія полягає в тому, щоб дозволити підприємцям і брендам у всіх категоріях, які продають на ринках, збільшити свої доходи за допомогою автоматизації, досліджень і співпраці. Малі, середні чи великі продавці будь-якого ро...
Daasity
daasity.com
Daasity дозволяє багатоканальним споживчим брендам керувати даними. Платформа Daasity, створена аналітиками та інженерами, підтримує різноманітну архітектуру даних, аналітику та потреби у звітності споживчих брендів, які продають через eCommerce, Amazon, роздрібну та оптову торгівлю. Використовуючи ...
Air360
air360.io
Перехідна платформа для гнучкого аналізу CRO. Air360 — це аналітична платформа UX, яка допомагає цифровим командам декодувати поведінку користувачів, щоб пришвидшити роботу CRO. Це спрощує аналіз, виявляє приховану поведінку та визначає швидкі можливості для підвищення конверсії.
Peel Insights
peelinsights.com
Peel автоматизує аналіз даних для магазинів електронної комерції на Shopify, допомагаючи брендам отримувати більше важливих 2-х і 3-х покупок від своїх клієнтів. Платформа надає повний набір показників і звітів, орієнтованих на утримання, які легко доступні у візуальному форматі для всіх зацікавлени...
Sellerise
sellerise.com
Sellerise — це комплексне програмне рішення для продавців Amazon, розроблене спеціально для продавців Amazon. Наша мета полягає в тому, щоб допомогти продавцям fba та fbm підвищити свою ефективність, надаючи їм низку потужних інструментів, зокрема: * фінансову аналітику, * оптимізацію ключових слів,...
Glew
glew.io
Glew надає багатоканальну бізнес-аналітику й аналітику для торговців електронною комерцією, цифрових агентств, роздрібних торговців і продавців B2B будь-якого розміру. Завдяки понад 150 інтеграціям Glew дозволяє переглядати всі ваші дані в одному місці та отримувати значущу інформацію для розвитку в...
Mindsite
themindsite.com
Mindsite — це рішення для аналізу цифрових полиць, яке збирає дані від 300+ роздрібних продавців у 20+ країнах, щоб покращити ефективність вашої електронної комерції. Він надає дані в реальному часі про вибрані вами показники, надаючи вам краще розуміння того, як ви та ваші конкуренти працюєте в Інт...
Profitero
profitero.com
Profitero — провідна глобальна компанія з прискорення торгівлі. Ми пропонуємо брендам гнучкий набір інтелектуальних рішень для прибуткового зростання онлайн. Наші інтегровані пропозиції бездоганно поєднують розуміння з діями в медіа, контенті та операціях. Наші рішення, яким довіряють понад 4000 бре...