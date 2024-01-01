E-Commerce Analytics Software - Найпопулярніші застосунки
E-commerce analytics software tracks the performance of online retailers. It helps companies identify their best- and worst-performing products, monitor buyer and consumer behavior, and pinpoint issues that affect the business. E-commerce professionals use these tools to enhance sales and improve customer experience. Additionally, inventory managers use them for order fulfillment, and accountants use them to track costs and profitability. Although most e-commerce platforms offer reporting and analytics features, e-commerce analytics software is typically provided as a standalone solution. Some analytics software providers include e-commerce-specific features in their products. However, since generic analytics software doesn't always meet the specific needs of e-commerce, such products are not included in this category.
Запит на новий застосунок
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайтів, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб пропонувати уявлення про те, як люди п...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel – компанія, що надає послуги бізнес-аналітики. Він відстежує взаємодію користувачів із веб- та мобільними додатками та надає інструменти для цільового спілкування з ними. Набір інструментів містить A/B-тести в додатку та форми для опитування користувачів. Зібрані дані використовуються для ...
FullStory
fullstory.com
FullStory — це ваша цифрова аналітична платформа для миттєвих послідовностей, точного відтворення, спеціальних подій, теплових карт, розширеного пошуку, інструментів для розробників тощо.
Contlo
contlo.com
Привітайтеся з автономним генеративним маркетингом. Contlo — це маркетингова платформа нового покоління, створена для першого світу ШІ. Завдяки моделі ШІ вашого бренду та автономним агентам ШІ.
Sellpass
auth.sellpass.io
Продавайте цифрові продукти з комісією 0%. Sellpass — це комплексна платформа для запуску, ведення та розвитку цифрового бізнесу — від програмного забезпечення до спільнот і всього іншого.
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale централізує показники з усіх інструментів, які ви використовуєте, прямо у вашій кишені. Ми спрощуємо, інформуємо та економимо ваш час!
Bright Data
brightdata.com
BrightData (раніше Luminati Networks): інфраструктура збору даних. Проксі-мережі та інструменти збору даних, які використовуються компаніями зі списку Fortune 500
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Аналітика та маркетинг додатків на одній платформі
smartscout
smartscout.com
Усе, що вам потрібно для створення списків, які подобаються клієнтам і алгоритмам Amazon. За допомогою штучного інтелекту ви можете створювати списки з правильними ключовими словами та правильним повідомленням, як експерт, але лише за кілька хвилин
Heap
heap.io
Heap пропонує розумніший спосіб створення цифрових продуктів. Завдяки комплексному збору даних і структурованим процесам Heap допомагає менеджерам із продуктів розуміти своїх користувачів, приймати рішення на основі даних і створювати чудові цифрові враження.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — це технологія роздрібного маркетингу, яка переосмислює те, як роздрібні продавці спілкуються зі своїми клієнтами за допомогою електронного маркетингу та персоналізації веб-сайту. Замовте безкоштовну демонстрацію вже сьогодні!
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — це платформа цифрової комерції на основі SaaS, яка надає аналітику цифрових полиць і динамічні цінові рішення для глобальних споживчих брендів і роздрібних торговців. Платформа компанії для підтримки цифрової комерції та оптимізації каналів дозволяє глобальним споживчим брендам і роздріб...
Metrilo
metrilo.com
Metrilo допомагає брендам електронної комерції розвиватися, роблячи маркетингові дані та дані клієнтів ефективними, зосереджуючись на утриманні та вищому CLTV. Інструменти включають звітність у реальному часі, базу даних клієнтів, сегментацію, маркетинг електронною поштою та автоматизацію. Інтеграці...
Mouseflow
mouseflow.com
Оптимізуйте свій веб-сайт із впевненістю, а не припущеннями Дізнайтеся, що відбувається в кожній точці взаємодії ваших користувачів. Ніяких припущень не потрібно.
Kissmetrics
kissmetrics.io
Дає вам знання, необхідні для прийняття кращих рішень. Kissmetrics — це поведінкова аналітика та платформа автоматизації електронної пошти. Створено, щоб допомогти командам із продуктів і маркетологам отримати, утримати та збільшити кількість клієнтів.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate надає повне міжплатформне програмне забезпечення для створення звітів у поєднанні з експертними даними в «білих рукавичках» і підтримкою Business Intelligence. Ми допомагаємо компаніям, маркетинговим командам і агентствам повністю реалізувати потенціал їхніх даних реклами, продажів, ...
Springbot
springbot.com
Електронний маркетинг. Платна реклама. Разом на одній платформі. Springbot дозволяє зростаючим компаніям електронної комерції керувати своїм маркетингом електронною поштою та платною рекламою на одній платформі.
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer — це платформа керування електронною комерцією, спеціально розроблена для компаній, особливо тих, що працюють у Північній Америці. Він пропонує інтегроване рішення, яке допомагає підприємствам керувати різними аспектами своїх операцій електронної комерції. Деякі ключові функції MarketSy...
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, ваша комплексна платформа веб-маркетингу для цифрових агентств, маркетологів, компаній і консультантів. Функціональність Конструктор веб-сайтів, конструктор послідовностей, цільові сторінки, спливаючі вікна, електронна комерція включає CRM із маркетингом електронною поштою, конструктор форм...
edrone
edrone.me
edrone, автономна хмара електронної комерції, є першою eCRM, розробленою для електронної комерції. edrone пропонує передові рішення автоматизації маркетингу на основі своїх алгоритмів, які легко встановити (Plug'n'Play). Мета edrone — допомогти зрозуміти поведінку клієнтів (Customer Intelligence) і ...
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics у центрі всіх ваших даних. Sweet з’єднується з усіма маркетинговими платформами, які ви знаєте та любите, і об’єднує все під одним дахом. Допомагаємо вам зрозуміти, як утримувати та залучати клієнтів, щоб розвивати свій бізнес. Що ми робимо... Дані клієнта Щоб зрозуміти своїх клієнті...
Webeyez
webeyez.com
Webeyez — це секретна зброя, яку використовують онлайн-бізнеси, щоб негайно виправляти діряві воронки та збільшувати дохід. Платформа висвітлює кожен крок споживчої подорожі на місці та використовує машинне навчання, щоб виявити та визначити пріоритети прихованих проблем, надаючи лідерам доходів рак...
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP — це платформа даних про клієнтів без використання коду, яка допомагає маркетологам електронної комерції, SaaS, B2B і агентствам відстежувати, ідентифікувати, сегментувати, синхронізувати та аналізувати дані своїх клієнтів. Платформа допомагає маркетологам організовувати персоналізо...
ChannelMix
channelmix.com
Завдяки наскрізній платформі та повному набору аналітичних продуктів ChannelMix надає провідним брендам і агентствам чіткий шлях для вимірювання та збільшення рентабельності маркетингових інвестицій. ChannelMix є піонером у перспективних маркетингових вимірюваннях із відстеженням власної аналітики т...
Tracify
tracify.ai
Tracify — це спеціалізоване програмне забезпечення для компаній електронної комерції для відстеження та атрибуції всіх ваших маркетингових дій (багатоканальне). Використовуючи революційну технологію відстеження, можна відстежувати користувачів без моделювання або Google Analytics – на 100% відповіда...
RedTrack
redtrack.io
RedTrack — це рішення для відстеження реклами на основі власних файлів cookie. Відстежуйте й відносьте конверсії, дохід і події в одному місці. Замовте безкоштовну демонстрацію, щоб побачити реальну рентабельність інвестицій!
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks — це найкраща платформа автоматизації маркетингу для агентств, медіакомпаній і брендів. Наш комплексний набір інструментів, включаючи керування даними, звітність, аналітику, керування робочим процесом, пошукову оптимізацію тощо, забезпечує кращу ефективність.
VWO
vwo.com
VWO — це провідний на ринку інструмент тестування A/B, який компанії, що швидко розвиваються, використовують для експериментів і оптимізації коефіцієнта конверсії.
WhatSales
whatsales.io
WhatSales is a simple, easy to use & friendly web dashboard and app that will help you answer your seller questions! With WhatSales, the goal is to help you make smarter selling decisions.
TrackBee
trackbee.io
TrackBee is the all-in-one tracking solution for optimizing marketing campaigns and enhancing to scale your business. We focus on accurate and actionable data that enables users to track, measure, and enhance campaigns at higher levels. At TrackBee, we provide a smooth experience by ensuring 100% tr...
Sensai Metrics
sensaimetrics.io
SAAS that analyzes e-commerce stores with different data science models to give our customers actionable insights, predictions, and recommendations that help them scale their revenue, optimize their budget and save a lot of time and money analyzing.
Radix
radixhaven.com
Track, real-time insights, with the Radix Haven analytics platform. 100+ KPIs to understand your business. Get a 14-day free trial.
Klar
getklar.com
Klar is the Single Source of Truth for your eCommerce business. With Klar, you can centralize all your data in one place and customize them to your reality. Stop running your business on spreadsheets - save time & get clarity on how to profitably grow, with Klar. It is built to help you answer all y...
Graas
graas.ai
Graas brings together data from 100+ platforms for comprehensive analysis across Marketplaces, Brand websites, Ads, and Inventory.
Foxintelligence
foxintelligence.io
Reliable and privacy-first. Foxintelligence measures e-commerce's activity. Nothing is guessed, everything is based on actual transactions. Get access to reliable insights.
Flipflow
flipflow.io
Flipflow is a market analytics SAAS allows brands and retailers analyze millions of product data related to pricing, promotions, competitors, positions, share of shelf, reviews, product contents and brand compliance so they can monitor, control and analyze every aspect of the market but also react t...
StackTome
stacktome.com
StackTome — це рішення для керування відгуками, яке дозволяє підприємствам ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ: збільшувати органічний трафік, додаючи семантично релевантний вміст огляду на тисячі сторінок вашого сайту для покращення SEO. Зрозумійте, що впливає на взаємодію з вашими клієнтами за допомогою аналітик...
Elevar
getelevar.com
Elevar миттєво надає статистику вашим маркетинговим і аналітичним даним. Фахівці з електронної комерції та маркетингової аналітики.
Conversios
conversios.io
Conversios — це інструмент Google Analytics і піксельної інтеграції без використання коду для магазинів електронної комерції на Woocoomerce, Shopify і Magento. Він пропонує функцію диспетчера каналів продуктів, яка допомагає синхронізувати понад 10 000+ продуктів одним кліком! Conversios представлен...
Analytic Index
analyticindex.com
Analytic Index допомагає агенціям і брендам стимулювати зростання роздрібної електронної комерції за допомогою перевіреної системи, яка значно покращує ефективність звичайного та спонсорованого пошуку. Запатентована аналітика наступного покоління та експертні консультації з роздрібних медіа є осново...
Noogata
noogata.com
Платформа електронної комерції зі штучним інтелектом Noogata надає CPG і цифровим брендам стратегічні ідеї та конкурентну розвідку, щоб перевершити конкурентів на Amazon. Завдяки потужному помічнику розвитку штучного інтелекту професіоналам або командам електронної комерції тепер легко виявляти й от...
My Real Profit
myrealprofit.com
My Real Profit — це програмне забезпечення B2B, яке допомагає продавцям Amazon аналізувати прибутковість і ефективність свого бізнесу в реальному часі та перетворювати інформацію на дії.
Polar Analytics
polaranalytics.com
Polar Analytics — це найпростіший спосіб для брендів вивчити свої дані та зрозуміти, як розвивається їхній бізнес. Переміщення чи налаштування не потрібні. Ми виконуємо всю важку роботу за вас. Підключіть усі свої джерела даних одним клацанням миші, приймайте зважені рішення за лічені хвилини та поп...
Epsilo
epsilo.ai
Epsilo — це один центр виконання для кожної команди електронної комерції. Наша місія полягає в тому, щоб дозволити підприємцям і брендам у всіх категоріях, що продають на ринках, збільшити свої доходи за допомогою автоматизації, досліджень і співпраці. Малі, середні чи великі продавці будь-якого роз...
Daasity
daasity.com
Daasity дозволяє багатоканальним споживчим брендам керувати даними. Платформа Daasity, створена аналітиками та інженерами, підтримує різноманітну архітектуру даних, аналітику та потреби у звітності споживчих брендів, які продають через eCommerce, Amazon, роздрібну та оптову торгівлю. Використовуючи ...
Air360
air360.io
Перехідна платформа для гнучкого аналізу CRO. Air360 — це аналітична платформа UX, яка допомагає цифровим командам декодувати поведінку користувачів, щоб пришвидшити роботу CRO. Це спрощує аналіз, виявляє приховану поведінку та визначає швидкі можливості для підвищення конверсії.
Peel Insights
peelinsights.com
Peel автоматизує аналіз даних для магазинів електронної комерції на Shopify, допомагаючи брендам отримувати більше важливих 2-х і 3-х покупок від своїх клієнтів. Платформа надає повний набір показників і звітів, орієнтованих на утримання, які легко доступні у візуальному форматі для всіх зацікавлени...
Sellerise
sellerise.com
Sellerise — це комплексне програмне рішення для продавців Amazon, розроблене спеціально для продавців Amazon. Наша мета полягає в тому, щоб допомогти продавцям fba та fbm підвищити свою ефективність, надаючи їм низку потужних інструментів, зокрема: * фінансову аналітику, * оптимізацію ключових слів,...
Glew
glew.io
Glew надає багатоканальну бізнес-аналітику й аналітику для торговців електронною комерцією, цифрових агентств, роздрібних торговців і продавців B2B будь-якого розміру. Завдяки понад 150 інтеграціям Glew дозволяє переглядати всі ваші дані в одному місці та отримувати значущу інформацію для розвитку в...
Mindsite
themindsite.com
Mindsite — це рішення для аналізу цифрових полиць, яке збирає дані від 300+ роздрібних продавців у 20+ країнах, щоб покращити ефективність вашої електронної комерції. Він надає дані в реальному часі про вибрані вами показники, надаючи вам краще розуміння того, як ви та ваші конкуренти працюєте в Інт...
Smartproxy
smartproxy.com
Smartproxy — це, мабуть, найзручніший спосіб доступу до локальних даних будь-де. Він має глобальне покриття зі 195 локаціями та пропонує понад 40 мільйонів приватних проксі-серверів по всьому світу. Цілодобова технічна підтримка, різні типи проксі-серверів, чотири рішення для копіювання, гнучкі спос...
Littledata
littledata.io
Littledata покращує ефективність кампаній Google, Meta та Klaviyo, відстежуючи більше клієнтів. Найпопулярніші бренди Shopify покладаються на Littledata для оптимізації своїх маркетингових каналів і відстеження більших доходів. Littledata поєднує дохід із даними клієнтів у Google Analytics (GA4), Go...
Profitero
profitero.com
Profitero — провідна глобальна компанія з прискорення торгівлі. Ми пропонуємо брендам гнучкий набір інтелектуальних рішень для прибуткового зростання онлайн. Наші інтегровані пропозиції бездоганно поєднують розуміння з діями в медіа, контенті та операціях. Наші рішення, яким довіряють понад 4000 бре...
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire надає роздрібним торговцям інтелектуальні рішення для оптимізації шляху клієнта на основі даних, які направляють онлайн-покупців через воронку купівлі та утримують їх у екосистемі. Використовуючи аналітику клієнтів, Salesfire дає можливість компаніям підвищити взаємодію на сайті, персоналі...
Prefixbox
prefixbox.com
Рішення Prefixbox AI Search, AI Navigation, AI Recommend і Insights & Experimentation покращують процес покупок для збільшення коефіцієнта конверсії та прибутку. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 використовує новітню технологію пошуку, щоб зрозуміти значення. Поєднуючи вектор, великі мовні моделі (LLM) і ...
ChannelSight
channelsight.com
Провідна платформа аналізу електронної комерції для кожного продукту, кожної подорожі, кожного KPI. ChannelSight співпрацює з найуспішнішими світовими брендами роздрібної торгівлі, що дозволяє їм максимізувати свої онлайн-продажі. Наші продукти, які ви можете об’єднувати або використовувати як самос...
ShopVibes
shop-vibes.de
shopvibes поєднує в одній центральній системі управління інформацією про продукт (PIM), управління каналами / каналами та аналітику цифрових полиць, що забезпечує цілісну оптимізацію всіх каналів продажів. Таким чином, shopvibes підтримує бренди, виробників і роздрібних торговців у багатоканальних п...
OneChannelAdmin
onechanneladmin.com
OneChannelAdmin є провідною компанією електронної комерції SaaS. Наша місія полягає в тому, щоб за допомогою оновленого підходу зірвати індустрію програмних рішень для електронної комерції та впровадити інновації. Завдяки централізації критично важливих операцій електронної комерції на єдиній надійн...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — це провідна платформа інтеграції комерції, яка з 2010 року вирішує деякі з найскладніших проблем інтеграції та автоматизації електронної комерції для брендів, 3PL і великих торгових посередників. Наша місія — зробити кожну транзакцію цифрової комерції ідеальною як для споживача, та...