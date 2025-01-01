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Програмне забезпечення для тестування на наркотики розроблено, щоб допомогти компаніям, співробітникам і кандидатам керувати програмами тестування на наркотики та алкоголь або підтримувати бізнес тестування на наркотики. Ці рішення оптимізують процес тестування на наркотики для нових працівників і постійне тестування співробітників. Вони пропонують такі функції, як керування даними тестування на наркотики, відстеження результатів, дотримання правил Міністерства транспорту (DOT) тощо. Як правило, програмне забезпечення для тестування на наркотики доповнюється програмним забезпеченням для перевірки даних і часто бездоганно інтегрується з системами відстеження заявників (ATS). Ця інтеграція є вигідною, оскільки дозволяє компаніям і відділам кадрів отримувати доступ до інформації про перевірку репутації через єдиний онлайн-портал із уніфікованою системою входу. Цей спрощений підхід покращує процес подачі заявок і дає змогу відділу кадрів мати повне уявлення про кожного кандидата.
Запит на новий застосунок
Checkr
checkr.com
Checkr — це платформа для перевірки фону, яка допомагає бізнесам ефективно проводити найм, пропонуючи різні види перевірок, включаючи кримінальну, трудову та освітню.
HireRight
hireright.com
Hireright - це платформа для перевірки фону, наркотиків та відповідності зайнятості, що допомагає роботодавцям у процесах найму.
Hireology
hireology.com
Hireology - платформа для управління набором, яка спрощує процеси залучення, найму та адаптації кандидатів.
GoodHire
goodhire.com
GoodHire - платформа для швидкої перевірки бекграунду працівників, що пропонує різноманітні послуги для дотримання норм найму.
Yardstik
yardstik.com
Yardstik спрощує перевірку кандидатів, прискорює оцінку та знижує витрати на фонові перевірки. Підходить для різних галузей.
Sterling
sterlingcheck.com
Sterling - це платформа для перевірки фону, що пропонує послуги перевірки працівників, включаючи кримінальні перевірки та скринінг соцмереж.
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