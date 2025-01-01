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Програмне забезпечення для тестування на наркотики
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Програмне забезпечення для тестування на наркотики - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для тестування на наркотики розроблено, щоб допомогти компаніям, співробітникам і кандидатам керувати програмами тестування на наркотики та алкоголь або підтримувати бізнес тестування на наркотики. Ці рішення оптимізують процес тестування на наркотики для нових працівників і постійне тестування співробітників. Вони пропонують такі функції, як керування даними тестування на наркотики, відстеження результатів, дотримання правил Міністерства транспорту (DOT) тощо. Як правило, програмне забезпечення для тестування на наркотики доповнюється програмним забезпеченням для перевірки даних і часто бездоганно інтегрується з системами відстеження заявників (ATS). Ця інтеграція є вигідною, оскільки дозволяє компаніям і відділам кадрів отримувати доступ до інформації про перевірку репутації через єдиний онлайн-портал із уніфікованою системою входу. Цей спрощений підхід покращує процес подачі заявок і дає змогу відділу кадрів мати повне уявлення про кожного кандидата.

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Checkr

Checkr

checkr.com

Checkr — це платформа для перевірки фону, яка допомагає бізнесам ефективно проводити найм, пропонуючи різні види перевірок, включаючи кримінальну, трудову та освітню.

HireRight

HireRight

hireright.com

Hireright - це платформа для перевірки фону, наркотиків та відповідності зайнятості, що допомагає роботодавцям у процесах найму.

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireology - платформа для управління набором, яка спрощує процеси залучення, найму та адаптації кандидатів.

GoodHire

GoodHire

goodhire.com

GoodHire - платформа для швидкої перевірки бекграунду працівників, що пропонує різноманітні послуги для дотримання норм найму.

Yardstik

Yardstik

yardstik.com

Yardstik спрощує перевірку кандидатів, прискорює оцінку та знижує витрати на фонові перевірки. Підходить для різних галузей.

Sterling

Sterling

sterlingcheck.com

Sterling - це платформа для перевірки фону, що пропонує послуги перевірки працівників, включаючи кримінальні перевірки та скринінг соцмереж.

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Програмне забезпечення для тестування на наркотики - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog