Програмне забезпечення для тестування на наркотики - Найпопулярніші застосунки - Сальвадор

Checkr

checkr.com

Checkr — це платформа фонової перевірки на основі штучного інтелекту, розроблена, щоб допомогти компаніям будь-якого розміру зробити процес найму більш ефективним і ефективним. Платформа пропонує низку рішень, зокрема перевірку кримінального минулого, підтвердження працевлаштування, перевірку водіння, тестування на наркотики та підтвердження освіти тощо. Платформа Checkr, керована штучним інтелектом, скорочує час, людські помилки та упередженість, пов’язану з традиційними перевірками вручну, дозволяючи компаніям швидко розширити процес найму. Завдяки інструментам для оцінювання, платформа робить процес найму ефективнішим і менш трудомістким. Крім того, інструменти аналітики Checkr допомагають компаніям розширювати свій резерв кадрів і виявляти нові можливості для найму персоналу. Платформа Checkr полегшує процес найму для потенційних кандидатів, надаючи їм більшу прозорість щодо їхніх записів. У результаті підприємства можуть скоротити час, необхідний для заповнення наявних посад, і запропонувати позитивний досвід потенційним співробітникам. На платформі також представлені інструменти та ресурси відповідності відповідно до Закону про справедливі шанси, який має на меті надати кандидатам із кримінальним минулим справедливу можливість знайти роботу. Загалом Checkr пропонує підприємствам провідні в галузі рішення для перевірки довідкових даних, які дозволяють їм приймати обґрунтовані рішення щодо найму, які відповідають їхнім бізнес-потребам і цілям.