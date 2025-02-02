Програмне забезпечення для тестування на наркотики - Найпопулярніші застосунки - Швеція

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для тестування на наркотики розроблено, щоб допомогти компаніям, співробітникам і кандидатам керувати програмами тестування на наркотики та алкоголь або підтримувати бізнес тестування на наркотики. Ці рішення оптимізують процес тестування на наркотики для нових працівників і постійне тестування співробітників. Вони пропонують такі функції, як керування даними тестування на наркотики, відстеження результатів, дотримання правил Міністерства транспорту (DOT) тощо. Як правило, програмне забезпечення для тестування на наркотики доповнюється програмним забезпеченням для перевірки даних і часто бездоганно інтегрується з системами відстеження заявників (ATS). Ця інтеграція є вигідною, оскільки дозволяє компаніям і відділам кадрів отримувати доступ до інформації про перевірку репутації через єдиний онлайн-портал із уніфікованою системою входу. Цей спрощений підхід покращує процес подачі заявок і дає змогу відділу кадрів мати повне уявлення про кожного кандидата.
Запит на новий застосунок
Checkr
checkr.com
Checkr — це платформа фонової перевірки на основі штучного інтелекту, розроблена, щоб допомогти компаніям будь-якого розміру зробити процес найму більш ефективним і ефективним. Платформа пропонує низку рішень, зокрема перевірку кримінального минулого, підтвердження працевлаштування, перевірку водіння, тестування на наркотики та підтвердження освіти тощо. Платформа Checkr, керована штучним інтелектом, скорочує час, людські помилки та упередженість, пов’язану з традиційними перевірками вручну, дозволяючи компаніям швидко розширити процес найму. Завдяки інструментам для оцінювання, платформа робить процес найму ефективнішим і менш трудомістким. Крім того, інструменти аналітики Checkr допомагають компаніям розширювати свій резерв кадрів і виявляти нові можливості для найму персоналу. Платформа Checkr полегшує процес найму для потенційних кандидатів, надаючи їм більшу прозорість щодо їхніх записів. У результаті підприємства можуть скоротити час, необхідний для заповнення наявних посад, і запропонувати позитивний досвід потенційним співробітникам. На платформі також представлені інструменти та ресурси відповідності відповідно до Закону про справедливі шанси, який має на меті надати кандидатам із кримінальним минулим справедливу можливість знайти роботу. Загалом Checkr пропонує підприємствам провідні в галузі рішення для перевірки довідкових даних, які дозволяють їм приймати обґрунтовані рішення щодо найму, які відповідають їхнім бізнес-потребам і цілям.
Hireology
hireology.com
ATS від Hireology об’єднує все, що вам потрібно, щоб залучити, найняти та залучити вашу найкращу команду, на одній платформі та розроблено з урахуванням вашої галузі. Підвищуйте впізнаваність бренду, автоматизуйте процес найму, надсилайте текстові та електронні листи кандидатам і зменшуйте ризик за допомогою тестів і перевірок навичок. Понад 7500 компаній сьогодні довіряють Hireology знайти та найняти потрібних їм людей.
HireRight
hireright.com
Скринінг працевлаштування на вимогу, скринінг на наркотики та рішення щодо відповідності працевлаштуванню I-9, які допомагають керувати програмами скринінгу та контролювати їх
GoodHire
goodhire.com
GoodHire, компанія Checkr, забезпечує найпростіший робочий процес наскрізної перевірки репутації в галузі, водночас пропонуючи унікальні функції, які допомагають командам відділу кадрів виконувати перевірку репутації швидко, доступно та таким чином, щоб мінімізувати тягар відповідності. Опис продукту GoodHire спрощує та прискорює перевірку репутації за допомогою настроюваних послуг на вимогу для організацій будь-якого розміру. Створення чудової команди починається з надійного партнера, який забезпечує найпростіший у галузі наскрізний робочий процес перед працевлаштуванням.
Yardstik
yardstik.com
З Yardstik ви виконуєте менше перевірок і отримуєте помітно кращі результати. Наша революційна технологія послідовного відбору скорочує непотрібні кроки та прискорює оцінювання кандидатів, заощаджуючи ваш час і гроші. І це лише початок. Від вашого імені ми продовжуватимемо кидати виклик давній галузевій перевірці репутації в інших сферах — від підтримки клієнтів до зменшення шахрайства. Тисячі клієнтів із галузей промисловості, пов’язаних із підбором персоналу, транспортом та охороною здоров’я — довіряйте нам покращення їхніх рішень для скринінгу. Дізнайтеся більше про нашу суміш продуктів перевірки, шахрайства та відповідності на нашій інтегрованій платформі на https://yardstik.com. Мітки: Вимірно краще.
Sterling
sterlingcheck.com
Sterling дозволяє компаніям швидше та безпечніше приймати рішення про найм на роботу завдяки комплексним послугам, пов’язаним із попередніми даними та ідентифікацією: перевірка кримінального минулого, перевірка перед працевлаштуванням, тестування на наркотики, форми для працівників, послуги з підбору персоналу, моніторинг робочої сили, перевірка в соціальних мережах тощо. Технологічні послуги Sterling, яким довіряють понад 50% зі списку Fortune 100, допомагають організаціям у всіх галузях створювати чудові умови для своїх працівників, партнерів і клієнтів.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.