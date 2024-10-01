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Програмне забезпечення для тестування на наркотики - Найпопулярніші застосунки - Бенін
Програмне забезпечення для тестування на наркотики розроблено, щоб допомогти компаніям, співробітникам і кандидатам керувати програмами тестування на наркотики та алкоголь або підтримувати бізнес тестування на наркотики. Ці рішення оптимізують процес тестування на наркотики для нових працівників і постійне тестування співробітників. Вони пропонують такі функції, як керування даними тестування на наркотики, відстеження результатів, дотримання правил Міністерства транспорту (DOT) тощо. Як правило, програмне забезпечення для тестування на наркотики доповнюється програмним забезпеченням для перевірки даних і часто бездоганно інтегрується з системами відстеження заявників (ATS). Ця інтеграція є вигідною, оскільки дозволяє компаніям і відділам кадрів отримувати доступ до інформації про перевірку репутації через єдиний онлайн-портал із уніфікованою системою входу. Цей спрощений підхід покращує процес подачі заявок і дає змогу відділу кадрів мати повне уявлення про кожного кандидата.
Запит на новий застосунок
Checkr
checkr.com
Checkr — це платформа фонової перевірки на основі штучного інтелекту, розроблена, щоб допомогти компаніям будь-якого розміру зробити процес найму більш ефективним і ефективним. Платформа пропонує низку рішень, зокрема перевірку кримінального минулого, підтвердження працевлаштування, перевірку водінн...
HireRight
hireright.com
Скринінг працевлаштування на вимогу, скринінг на наркотики та рішення щодо відповідності працевлаштуванню I-9, які допомагають керувати програмами скринінгу та контролювати їх
Hireology
hireology.com
ATS від Hireology об’єднує все, що вам потрібно, щоб залучити, найняти та залучити вашу найкращу команду, на одній платформі та розроблено з урахуванням вашої галузі. Підвищуйте впізнаваність бренду, автоматизуйте процес найму, надсилайте текстові та електронні листи кандидатам і зменшуйте ризик за ...
GoodHire
goodhire.com
GoodHire, компанія Checkr, забезпечує найпростіший робочий процес наскрізної перевірки репутації в галузі, водночас пропонуючи унікальні функції, які допомагають командам відділу кадрів виконувати перевірку репутації швидко, доступно та таким чином, щоб мінімізувати тягар відповідності. Опис продукт...
Yardstik
yardstik.com
З Yardstik ви виконуєте менше перевірок і отримуєте помітно кращі результати. Наша революційна технологія послідовного відбору скорочує непотрібні кроки та прискорює оцінювання кандидатів, заощаджуючи ваш час і гроші. І це лише початок. Від вашого імені ми продовжуватимемо кидати виклик давній галуз...
Sterling
sterlingcheck.com
Sterling дозволяє компаніям швидше та безпечніше приймати рішення про найм на роботу завдяки комплексним послугам, пов’язаним із попередніми даними та ідентифікацією: перевірка кримінального минулого, перевірка перед працевлаштуванням, тестування на наркотики, форми для працівників, послуги з підбор...