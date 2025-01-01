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Програмне забезпечення для прямої доставки дозволяє онлайн-магазинам пропонувати продукти для продажу без попередньої покупки запасів. Натомість роздрібні торговці купують товари лише після того, як клієнт розмістить і оплатить замовлення. Потім ці товари доставляються безпосередньо зі складу оптового продавця клієнту. Підприємства електронної комерції, які бажають уникнути інвестицій у великі запаси запасів або складські приміщення, можуть використовувати програмне забезпечення для прямої доставки для ефективного запуску чи розширення своєї діяльності.
Запит на новий застосунок
Printful
printful.com
Printful - це сервіс друку на вимогу, що дозволяє продавати власні дизайни без мінімальних замовлень та обробляє замовлення автоматично.
DSers
dsers.com
DSers - це інструмент дропшипінгу для обробки замовлень з AliExpress, де можна знаходити постачальників, управляти замовленнями та відстежувати їх статус.
ShipStation
shipstation.com
ShipStation - платформа для управління доставкою замовлень, що інтегрується з ринками та перевізниками для спрощення логістики.
Shiprocket
shiprocket.in
ShipRocket — програма для логістики та доставки, що інтегрує кілька кур'єрських служб для ефективного управління замовленнями та відстеженням в Індії.
Spocket
spocket.co
Spocket - платформа для дропшипінгу, що з'єднує роздрібних торговців з постачальниками, полегшуючи управління магазинами без необхідності зберігання товарів.
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud - платформа для автоматизації доставки, що спрощує обробку замовлень та інтегрується з різними системами електронної комерції.
Dropified
dropified.com
Dropified автоматизує бізнес дропшипінгу, дозволяє імпортувати товари та керувати замовленнями на платформах, як eBay та AliExpress.
Easyship
easyship.com
Easyship – це платформа для онлайн-доставки, яка інтегрується з різними eCommerce-сайтами, дозволяючи керувати замовленнями та доставкою з одного кабінету.
Shippo
goshippo.com
Shippo - платформа для управління доставкою, що автоматизує процес виконання замовлень і порівнює ставки у реальному часі. Підходить для бізнесу різних розмірів.
Modalyst
modalyst.co
Modalyst - платформа для дропшипінгу без попередніх витрат на інвентар, що пропонує мільйони товарів від перевірених постачальників.
Planio
plan.io
Planio – це інструмент для управління проектами, що дозволяє відстежувати завдання, координувати команди, зберігати файли та спілкуватися.
HyperSKU
hypersku.com
Hypersku - платформа для дропшипінгу, що спрощує пошук та доставку товарів від постачальників, інтегрується з платформами електронної комерції.
Wholesale2B
wholesale2b.com
Wholesale2B - платформа для дропшипінгу, що дозволяє продавати товари на різних платформах, включаючи Amazon, eBay та Shopify, з управлінням запасами та виконанням замовлень.
Convictional
convictional.com
Convictional допомагає роздрібним торговцям запускати програми крос-продажу, дропшипінгу та ринків, спрощуючи процес підбору та співпраці з постачальниками.
Crowdship
crowdship.io
Crowdship дозволяє рітейлерам швидко знаходити та продавати продукцію провідних брендів, синхронізуючи замовлення та платежі з постачальниками в реальному часі.
Sell The Trend
sellthetrend.com
Продаж Trend - це платформа для дропшипінгу, що допомагає знаходити вигідні продукти, автоматизувати імпорт і управління запасами.
Doba
doba.com
Doba - це платформа для дропшипінгу, що з'єднує торговців з постачальниками та дозволяє ефективно управляти продуктами без необхідності зберігати інвентар.
Shippit
shippit.com.my
Shippit - це додаток для управління доставкою, який спрощує процес надсилання пакетів, інтегрує перевізників та автоматизує відстеження замовлень.
SaleHoo
salehoo.com
SaleHoo - платформа для продавців електронної комерції, що надає доступ до перевірених постачальників і інструментів дослідження ринку.
easync
easync.io
EasyNC - це інструмент для автоматизації дропшипінгу з Amazon та інших платформ на eBay і Shopify, оптимізуючи ціни та управління замовленнями.
Yaballe
welcome.yaballe.com
Yaballe - це стартап, що надає рішення SaaS для бізнесу дропшипінгу в електронній комерції та клієнтів.
Inventory Source
inventorysource.com
Джерело запасів - інструмент для управління запасами, що автоматизує моніторинг, оновлення продуктів і синхронізацію даних на різних платформах.
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker - це платформа, що забезпечує інтеграцію і автоматизацію бізнес-процесів в електронній комерції та управлінні ланцюгами поставок.
Cymbio
cym.bio
Cymbio — платформа для автоматизації цифрових продажів, що підтримує взаємодію брендів з понад 800 роздрібними торгівцями та онлайн-майданчиками.
Duoplane
duoplane.com
Duoplane — це програмне забезпечення для автоматизації дропшипінгу, що допомагає підприємствам управляти замовленнями та комунікацією з постачальниками.
ShipperHQ
shipperhq.com
ShipperHQ полегшує налаштування тарифів та методів доставки для онлайн-продавців, оптимізуючи процес оформлення замовлень та управління відправленнями.
ShipKaro
shipkaro.com
ShipKaro - додаток для управління відправленнями, який спрощує логістику та надає можливість відстеження пакетів для підприємств та фізичних осіб.
Calcurates
calcurates.com
Calcurates - це хмарне рішення для обчислення тарифів на доставку, інтегроване з основними перевізниками, що допомагає магазинам електронної комерції оптимізувати процеси доставки.
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ - це інструмент для управління запасами, що об'єднує всі канали продажів у одному центрі. Має функції управління замовленнями та інтеграції з ERP та платформами електронної комерції.
Airhouse
airhouse.io
Airhouse – це платформа для управління логістикою, що допомагає брендам з електронної комерції ефективно виконувати замовлення та управляти складами.
Shipfusion
shipfusion.com
Shipfusion-це платформа для виконання замовлень для електронної комерції, яка пропонує управління доставкою та моніторинг в реальному часі.
Syncee
syncee.co
Syncee - платформа для дропшипінгу та оптової торгівлі, що з'єднує рітейлерів і постачальників, автоматизує управління запасами та синхронізує дані про продукти.
AppScenic
appscenic.com
AppScenic — платформа для автоматизації електронної комерції, що з'єднує продавців з постачальниками, пропонуючи дропшипінг та оптові товари.
Ali2Woo
ali2woo.com
Ali2Woo - розширення для WooCommerce, що дозволяє легко шукати та імпортувати товари з Banggood для дропшипінгу.
Yakkyofy
yakkyofy.com
Yakkyofy автоматизує управління дропшипінг-магазинами на Woocommerce, забезпечує пошук продуктів, виконання замовлень і брендинг.
Kentro.io
kentro.io
Kentro.io - це ERP-рішення для електронної комерції, що спрощує управління запасами, замовленнями, обліком та інтеграцією з іншими інструментами.
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions - платформа інтеграції електронної комерції для управління замовленнями, запасами та підвищення ефективності бізнесу в онлайн-продажах.
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint - платформа для автоматизації електронної комерції, яка інтегрує управління запасами і реалізує процеси в режимі реального часу.
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