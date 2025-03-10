Програмне забезпечення для прямої доставки - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для прямої доставки дозволяє онлайн-магазинам пропонувати продукти для продажу без попередньої покупки запасів. Натомість роздрібні торговці купують товари лише після того, як клієнт розмістить і оплатить замовлення. Потім ці товари доставляються безпосередньо зі складу оптового продавця клієнту. Підприємства електронної комерції, які бажають уникнути інвестицій у великі запаси запасів або складські приміщення, можуть використовувати програмне забезпечення для прямої доставки для ефективного запуску чи розширення своєї діяльності.
Запит на новий застосунок
Printful
printful.com
Printful - це сервіс друку на вимогу, що дозволяє продавати власні дизайни без мінімальних замовлень та обробляє замовлення автоматично.
DSers
dsers.com
DSers - це інструмент дропшипінгу для обробки замовлень з AliExpress, де можна знаходити постачальників, управляти замовленнями та відстежувати їх статус.
ShipStation
shipstation.com
ShipStation - платформа для управління доставкою замовлень, що інтегрується з ринками та перевізниками для спрощення логістики.
Shiprocket
shiprocket.in
ShipRocket — програма для логістики та доставки, що інтегрує кілька кур'єрських служб для ефективного управління замовленнями та відстеженням в Індії.
Spocket
spocket.co
Spocket - платформа для дропшипінгу, що з'єднує роздрібних торговців з постачальниками, полегшуючи управління магазинами без необхідності зберігання товарів.
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud - платформа для автоматизації доставки, що спрощує обробку замовлень та інтегрується з різними системами електронної комерції.
Dropified
dropified.com
Dropified автоматизує бізнес дропшипінгу, дозволяє імпортувати товари та керувати замовленнями на платформах, як eBay та AliExpress.
Easyship
easyship.com
Easyship – це платформа для онлайн-доставки, яка інтегрується з різними eCommerce-сайтами, дозволяючи керувати замовленнями та доставкою з одного кабінету.
Shippo
goshippo.com
Shippo - платформа для управління доставкою, що автоматизує процес виконання замовлень і порівнює ставки у реальному часі. Підходить для бізнесу різних розмірів.
Modalyst
modalyst.co
Modalyst - платформа для дропшипінгу без попередніх витрат на інвентар, що пропонує мільйони товарів від перевірених постачальників.
Planio
plan.io
Planio – це інструмент для управління проектами, що дозволяє відстежувати завдання, координувати команди, зберігати файли та спілкуватися.
HyperSKU
hypersku.com
Hypersku - платформа для дропшипінгу, що спрощує пошук та доставку товарів від постачальників, інтегрується з платформами електронної комерції.
Wholesale2B
wholesale2b.com
Wholesale2B - платформа для дропшипінгу, що дозволяє продавати товари на різних платформах, включаючи Amazon, eBay та Shopify, з управлінням запасами та виконанням замовлень.
Convictional
convictional.com
Convictional допомагає роздрібним торговцям запускати програми крос-продажу, дропшипінгу та ринків, спрощуючи процес підбору та співпраці з постачальниками.
Crowdship
crowdship.io
Crowdship дозволяє рітейлерам швидко знаходити та продавати продукцію провідних брендів, синхронізуючи замовлення та платежі з постачальниками в реальному часі.
Doba
doba.com
Doba - це платформа для дропшипінгу, що з'єднує торговців з постачальниками та дозволяє ефективно управляти продуктами без необхідності зберігати інвентар.
Shippit
shippit.com.my
Shippit - це додаток для управління доставкою, який спрощує процес надсилання пакетів, інтегрує перевізників та автоматизує відстеження замовлень.
SaleHoo
salehoo.com
SaleHoo - платформа для продавців електронної комерції, що надає доступ до перевірених постачальників і інструментів дослідження ринку.
Yaballe
welcome.yaballe.com
Yaballe - це стартап, що надає рішення SaaS для бізнесу дропшипінгу в електронній комерції та клієнтів.
Sell The Trend
sellthetrend.com
Продаж Trend - це платформа для дропшипінгу, що допомагає знаходити вигідні продукти, автоматизувати імпорт і управління запасами.
easync
easync.io
EasyNC - це інструмент для автоматизації дропшипінгу з Amazon та інших платформ на eBay і Shopify, оптимізуючи ціни та управління замовленнями.
Inventory Source
inventorysource.com
Джерело запасів - інструмент для управління запасами, що автоматизує моніторинг, оновлення продуктів і синхронізацію даних на різних платформах.
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker - це платформа, що забезпечує інтеграцію і автоматизацію бізнес-процесів в електронній комерції та управлінні ланцюгами поставок.
Cymbio
cym.bio
Cymbio — платформа для автоматизації цифрових продажів, що підтримує взаємодію брендів з понад 800 роздрібними торгівцями та онлайн-майданчиками.
Duoplane
duoplane.com
Duoplane — це програмне забезпечення для автоматизації дропшипінгу, що допомагає підприємствам управляти замовленнями та комунікацією з постачальниками.
ShipperHQ
shipperhq.com
ShipperHQ полегшує налаштування тарифів та методів доставки для онлайн-продавців, оптимізуючи процес оформлення замовлень та управління відправленнями.
ShipKaro
shipkaro.com
ShipKaro - додаток для управління відправленнями, який спрощує логістику та надає можливість відстеження пакетів для підприємств та фізичних осіб.
Calcurates
calcurates.com
Calcurates - це хмарне рішення для обчислення тарифів на доставку, інтегроване з основними перевізниками, що допомагає магазинам електронної комерції оптимізувати процеси доставки.
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ - це інструмент для управління запасами, що об'єднує всі канали продажів у одному центрі. Має функції управління замовленнями та інтеграції з ERP та платформами електронної комерції.
Airhouse
airhouse.io
Airhouse – це платформа для управління логістикою, що допомагає брендам з електронної комерції ефективно виконувати замовлення та управляти складами.
Shipfusion
shipfusion.com
Ми надаємо роздрібним торговцям рішення для виконання замовлення для їхніх компаній електронної комерції. Маючи склади в Чикаго, Нью-Йорку та Торонто, ми можемо забезпечити виконання замовлень у США, Канаді та за кордоном. Наше спеціально створене програмне забезпечення дозволяє нашим клієнтам повністю контролювати свою доставку та контролювати процес виконання в режимі реального часу.
Syncee
syncee.co
Syncee — це глобальна платформа дропшиппінгу та оптової торгівлі B2B, розроблена для того, щоб допомогти роздрібним торговцям і постачальникам зв’язатися. На Syncee Marketplace доступні мільйони готових до продажу високоприбуткових продуктів у різних категоріях. Постачальники з США/Канади/ЄС/Великобританії/Австралії та інші надають свої продукти швидкою доставкою. У Syncee є всі інструменти для великих і малих онлайн-магазинів, щоб вивести свій магазин на наступний рівень. Використовуючи інше рішення платформи, продавці Syncee DataFeed Manager можуть використовувати файли фіду даних про продукт у таких форматах, як CSV, XML, XLS(X), JSON і TXT, щоб завантажувати продукти до свого онлайн-магазину. Syncee пропонує рішення для автоматичного завантаження даних про продукт, оновлення та синхронізації даних про замовлення.
AppScenic
appscenic.com
AppScenic — це найкраща платформа для автоматизації електронної комерції (дропшиппінг і оптова торгівля), яка надає вам усі необхідні інструменти, щоб продавати більше, скрізь і будь-коли. Ми зв’язуємо власників компаній електронної комерції з усього світу з високоякісними дропшиппінговими та оптовими постачальниками з кращих країн. Приєднавшись до AppScenic Marketplace, ви отримуєте доступ до понад 1 000 000 товарів для дропшиппінгу та гуртових товарів. Крім того, ми пропонуємо цілодобову синхронізацію цін і запасів між вами та нашими постачальниками, повністю автоматизовані замовлення, автоматичний імпорт номерів відстеження до вашого магазину, спеціальні формули ціноутворення та потужну інформаційну панель із найінноваційнішими функціями на ринку. Це електронна комерція, якої ви ніколи раніше не бачили.
Ali2Woo
ali2woo.com
Розширення для «Dropshipping with Banggood for WooCommerce». Легко шукайте та імпортуйте товари на Banggood! Розширення Dropshipping для порталу Banggood. - Імпорт продуктів - фільтрування та виділення продуктів за певним варіантом доставки - масовий імпорт товарів із певної категорії або сторінки пропозицій - підключення кількох магазинів woocommerce Розширення працює разом із Dropshipping з Banggood для WooCommerce
Yakkyofy
yakkyofy.com
Yakkyofy допомагає власникам магазинів повністю автоматизувати керування магазином Woocommerce Dropshipping. Yakkyofy пропонує вам продукти для продажу, також брендовані вашим власним логотипом, допомагає імпортувати їх у ваш магазин лише кількома клацаннями миші та автоматично піклується про весь процес виконання вашого замовлення. ##Основні функції Виділяйтеся та перемагайте конкурентів за допомогою наших чудових функцій! #Пропозиції продуктів у реальному часі Шукайте та знаходьте тисячі продуктів у режимі реального часу завдяки нашому розширенню Chrome і додайте їх у свій магазин WooCommerce кількома клацаннями миші. #Насолоджуйтесь програмним забезпеченням Yakkyofy безкоштовно. Yakkyofy абсолютно безкоштовний для використання: -Без щомісячної плати -Безкоштовне необмежене виконання замовлень -Безкоштовний пошук продуктів -Безкоштовне керування кількома магазинами -Без плати за зберігання. Ви платите лише за продукти, які купуєте. #Збільште свою маржу Yakkyofy пропонує вам продукти за цінами B2C, тобто на 15%-50% дешевше, ніж ціни, запропоновані на найпоширеніших китайських ринках. Насолоджуйтесь зниженими цінами на товари та збільшуйте маржу продажів. #Створіть свій бренд Yakkyofy допомагає вам відправляти продукти з вашим логотипом або відправляти їх у індивідуальних упаковках і коробках. Ви навіть можете включити купонну картку у свої посилки, щоб підвищити лояльність клієнтів і рівень повернення. #Швидка доставка Yakkyofy за замовчуванням надсилає ваші посилки найшвидшим способом доставки, доступним для країни призначення. Ми можемо запропонувати доставку протягом 3-8 днів до США та більшості країн ЄС, а також протягом 12 днів для понад 30 країн світу. У нас також є служби доставки, які дозволяють нам відправляти в понад 100 країн. #Оновлення рівня запасів у режимі реального часу Yakkyofy оновлюватиме рівень запасів у режимі реального часу, щоб переконатися, що ви завжди будете поінформовані, коли ваші запаси продуктів скорочуються. Таким чином, ви можете перевірити свій інвентар будь-коли, зручно не виходячи з дому, відвідавши вкладку «Віртуальний склад» у своєму обліковому записі Yakkyofy. #Відстеження доставки в режимі реального часу Yakkyofy завантажуватиме номер відстеження для кожного замовлення, яке ви надсилаєте з нами, на вашу інформаційну панель Yakkyofy, щойно замовлення буде виконано, і водночас надішле електронний лист для автоматичного сповіщення вашого кінцевого клієнта. Крім того, завдяки вкладці статусу доставки ви завжди знатимете в режимі реального часу, де знаходяться ваші посилки та доставлені вони чи ні. #Автоматичне виконання замовлень Не витрачайте свій час, оплачуючи замовлення вручну! Активуйте свій eWallet, щоб розпочати автоматичну обробку ваших замовлень, щойно ваші клієнти розпишуться. Клацання не потрібно. #Bundle Sales Yakkyofy дозволяє надсилати кілька продуктів, придбаних окремим клієнтом, в одному замовленні, сплачуючи лише одну доставку. #Автоматизація націнки Yakkyofy дозволяє додавати правила для автоматичного додавання націнки до ваших продуктів. Інформаційна панель #Multistore Ви можете підключити всі свої магазини Shopify і Woocommerce до одного облікового запису Yakkyofy і керувати всіма своїми замовленнями лише з одного місця. #Лише один партнер Yakkyofy постачає для вас продукти, які вам потрібні, знаходить нових постачальників, коли запаси старих закінчуються, керує налаштуванням ваших продуктів і організовує доставку ваших запасів. Yakkyofy забезпечить постачання та логістику для вашого бізнесу та допоможе вам керувати всіма вашими магазинами, усіма вашими замовленнями, пропозиціями та доставкою лише з одного облікового запису та лише з одним партнером. #Підтримка. Якщо у вас виникли запитання чи потрібна технічна допомога, зв’яжіться з нами в нашому онлайн-чаті або надішліть нам електронний лист на адресу [email protected] або подивіться наші відеоуроки тут https://yakkyofy.com/ дропшиппінг-відео-уроки/
Kentro.io
kentro.io
Kentro: ERP наступного покоління для електронної комерції В епоху, коли операції електронної комерції вимагають гнучкості та ефективності, Kentro постає як сучасна альтернатива традиційним системам ERP, таким як NetSuite або SAP. Як багатоканальний хмарний ERP, Kentro розроблений спеціально для електронної комерції, пропонуючи набір функцій, які оптимізують операції за невелику частку вартості та складності. Чому варто вибрати Kentro? Сучасне рішення ERP. Створений для епохи електронної комерції, Kentro перевершує системи старої школи своїм інтуїтивно зрозумілим дизайном і розширеними можливостями. Економічно: відчуйте потужність високоякісної ERP-системи, як-от NetSuite або SAP, але за набагато доступнішою ціною. Зручний інтерфейс: Керуйтеся своїми операціями електронної комерції за допомогою інтерфейсу, який є простим у використанні та дуже ефективним. Робота в режимі реального часу: залишайтеся на випередженні завдяки управлінню запасами в реальному часі, виконанню замовлень і аналізу ланцюжків поставок. Основні характеристики: Вбудований інтернет-магазин B2B: безперебійне керування продажами як для клієнтів, так і для бізнесу. Управління запасами в режимі реального часу: завжди знайте свої запаси та ефективно керуйте ними. Виконання замовлень і маршрутизація: плавна й автоматизована обробка замовлень. Автоматизація прямої доставки: спростіть процес прямої доставки. Управління ланцюгом поставок: отримайте повний контроль над своїм ланцюгом поставок. Керування каталогом продуктів: легко керуйте та оновлюйте списки продуктів. Багатоканальний лістинг: інтегруйте та синхронізуйте свої продажі на різних платформах. Автоматизація робочого процесу: настроювана система правил для автоматизації щоденних завдань. Автоматизація бухгалтерського обліку: синхронізуйте та оновлюйте свої фінансові дані. Інформаційна панель постачальника/постачальника: спеціальні портали для ваших ділових партнерів. Автоматизація зв’язку: автоматичні сповіщення та сповіщення електронною поштою та SMS. Керування відшкодуванням: оптимізуйте процеси відшкодування. Спеціальна інтеграція API: Open Channel і API Store для індивідуальної інтеграції. Ваші операції електронної комерції, переосмислення Kentro — це більше, ніж ERP; це стратегічний партнер у вашій подорожі до електронної комерції. Завдяки прямій інтеграції з понад 100 зовнішніми інструментами та понад 5000 заходами, Kentro долає розрив між розрізненими процесами, перетворюючи складні операції на спрощені робочі процеси. Готові змінити свою електронну комерцію? Відкрийте для себе відмінність Kentro сьогодні!
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — це провідна платформа інтеграції комерції, яка з 2010 року вирішує деякі з найскладніших проблем інтеграції та автоматизації електронної комерції для брендів, 3PL і великих торгових посередників. Наша місія — зробити кожну транзакцію цифрової комерції ідеальною як для споживача, так і для продавця. Використовуючи співвідношення Ideal Order™ як золотого стандарту KPI, наші цілі полягають у тому, щоб максимізувати ефективність, прибутковість і задоволеність клієнтів для кожного замовлення. Для цього компанія Etail Solutions створила значний арсенал інструментів, спеціально створених для керування зв’язками даних «багато-до-багатьох» в онлайн-світі: • Наша інтеграційна платформа виділяється своєю здатністю обробляти кілька протоколів (API/EDI/ Плоскі файли тощо), агрегувати та нормалізувати дані з усіх джерел, а також бездоганно інтегрувати свою екосистему електронної комерції в інтегровану мережу, яку ви контролюйте, відстежуйте та керуйте з єдиної централізованої платформи, забезпечуючи при цьому цілісність транзакцій та інтеграцію з вашими основними системами обліку, щоб підтримувати ваші фінанси, інвентар та всі інші дані в актуальному стані. • Наші можливості керування каталогом і запасами надають вам неперевершений контроль над тим, як ви продаєте, розподіляєте, публікуєте та оптимізуєте запаси в усіх каналах збуту та за типами каналів збуту, а також ефективно керуєте та плануєте розміщення та виконання запасів у кількох мережах. мережа виконання місцезнаходження. Це відбувається завдяки можливості зв’язати кожен список у всіх онлайн-каналах і кожне джерело доступності запасів до єдиного основного SKU в базовій одиниці вимірювання для кожного товару, який ви продаєте. • Наша система керування замовленнями — це повномасштабна платформа розподіленого керування замовленнями (DOM), яка оптимізує кожне замовлення за: • будь-яким методом (власний інвентар чи власність постачальника, ваш DC, дистриб’ютор, роздрібна торгівля чи відправник або навіть перехресний док-станція) • Будь-які місця або типи місць – 3PL, дистриб’ютори, кілька DC і навіть у кількох системах запису. • Будь-яке пакування (картонізація) – оптимізуйте розмір коробки, кількість або навіть смугу, щоб мінімізувати витрати на транспортування. • Будь-які перевізники та рівні обслуговування, заощаджуючи гроші на кожному замовленні. Чим розгалуженішою є ваша мережа доставки, тим більше грошей ми можемо вам заощадити. • Планування запасів у кількох місцях – мінімізуйте витрати на виконання та транспортування, розуміючи ідеальний попит за SKU за місцем виконання. Легко об’єднуйте попит по всіх каналах і визначте справжню швидкість за місцем для SKU на основі запасів, які мали бути доставлені з кожного місця, а не того, що було доставлено з кожного місця. • Наша аналітика та аналіз ідеальних замовлень може моделювати найкращий сценарій для всіх ваших операцій електронної комерції та надавати вам дані про те, як реалізувати це в реальному житті для кожного замовлення! Ідеальний порядок допоможе вам прийняти обґрунтовані рішення про те, як мінімізувати втрачений чистий прибуток і як максимізувати прибуток від електронної комерції вашого бізнесу – від операцій ланцюга постачання до управління запасами, виконання замовлень і доставки. • І так багато іншого – багатоканальний PIM, глобальний контроль ціноутворення з кількома валютами, інтеграція ERP і WMS, керування життєвим циклом лістингу, конкурентоспроможне й автоматичне переоцінювання, контроль таксономії, автоматизація роботи та контроль тощо... Etail Solutions має вирощувався роками, вирішуючи одну складну реальну комерційну проблему за одною. Ми розробляємо кожну функцію та функцію, щоб оптимізувати здатність наших клієнтів рости та прибутково масштабуватися, з місією створити ідеальне комерційне середовище для кожного з наших клієнтів! Успіх клієнта: після роботи на нашій платформі лише 1 рік середній темп зростання клієнтів склав 138%. Після 2 років роботи на платформі середній темп зростання клієнтів збільшився ще на 70% порівняно з кінцем першого року. Якщо порівнювати з початком першого року, середній темп зростання клієнтів становив 282% за перші два роки.
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint — це ваша сучасна платформа роздрібних операцій, створена для підключеної торгівлі. Flxpoint з’єднує ваш ланцюжок постачання з вашими каналами продажів і повністю автоматизує операції електронної комерції. Продавайте в масштабах без ручних процесів або індивідуальних розробок, які сповільнюють вас.
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