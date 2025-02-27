Програмне забезпечення для прямої доставки - Найпопулярніші застосунки - Туніс

Yakkyofy

yakkyofy.com

Yakkyofy допомагає власникам магазинів повністю автоматизувати керування магазином Woocommerce Dropshipping. Yakkyofy пропонує вам продукти для продажу, також брендовані вашим власним логотипом, допомагає імпортувати їх у ваш магазин лише кількома клацаннями миші та автоматично піклується про весь процес виконання вашого замовлення. ##Основні функції Виділяйтеся та перемагайте конкурентів за допомогою наших чудових функцій! #Пропозиції продуктів у реальному часі Шукайте та знаходьте тисячі продуктів у режимі реального часу завдяки нашому розширенню Chrome і додайте їх у свій магазин WooCommerce кількома клацаннями миші. #Насолоджуйтесь програмним забезпеченням Yakkyofy безкоштовно. Yakkyofy абсолютно безкоштовний для використання: -Без щомісячної плати -Безкоштовне необмежене виконання замовлень -Безкоштовний пошук продуктів -Безкоштовне керування кількома магазинами -Без плати за зберігання. Ви платите лише за продукти, які купуєте. #Збільште свою маржу Yakkyofy пропонує вам продукти за цінами B2C, тобто на 15%-50% дешевше, ніж ціни, запропоновані на найпоширеніших китайських ринках. Насолоджуйтесь зниженими цінами на товари та збільшуйте маржу продажів. #Створіть свій бренд Yakkyofy допомагає вам відправляти продукти з вашим логотипом або відправляти їх у індивідуальних упаковках і коробках. Ви навіть можете включити купонну картку у свої посилки, щоб підвищити лояльність клієнтів і рівень повернення. #Швидка доставка Yakkyofy за замовчуванням надсилає ваші посилки найшвидшим способом доставки, доступним для країни призначення. Ми можемо запропонувати доставку протягом 3-8 днів до США та більшості країн ЄС, а також протягом 12 днів для понад 30 країн світу. У нас також є служби доставки, які дозволяють нам відправляти в понад 100 країн. #Оновлення рівня запасів у режимі реального часу Yakkyofy оновлюватиме рівень запасів у режимі реального часу, щоб переконатися, що ви завжди будете поінформовані, коли ваші запаси продуктів скорочуються. Таким чином, ви можете перевірити свій інвентар будь-коли, зручно не виходячи з дому, відвідавши вкладку «Віртуальний склад» у своєму обліковому записі Yakkyofy. #Відстеження доставки в режимі реального часу Yakkyofy завантажуватиме номер відстеження для кожного замовлення, яке ви надсилаєте з нами, на вашу інформаційну панель Yakkyofy, щойно замовлення буде виконано, і водночас надішле електронний лист для автоматичного сповіщення вашого кінцевого клієнта. Крім того, завдяки вкладці статусу доставки ви завжди знатимете в режимі реального часу, де знаходяться ваші посилки та доставлені вони чи ні. #Автоматичне виконання замовлень Не витрачайте свій час, оплачуючи замовлення вручну! Активуйте свій eWallet, щоб розпочати автоматичну обробку ваших замовлень, щойно ваші клієнти розпишуться. Клацання не потрібно. #Bundle Sales Yakkyofy дозволяє надсилати кілька продуктів, придбаних окремим клієнтом, в одному замовленні, сплачуючи лише одну доставку. #Автоматизація націнки Yakkyofy дозволяє додавати правила для автоматичного додавання націнки до ваших продуктів. Інформаційна панель #Multistore Ви можете підключити всі свої магазини Shopify і Woocommerce до одного облікового запису Yakkyofy і керувати всіма своїми замовленнями лише з одного місця. #Лише один партнер Yakkyofy постачає для вас продукти, які вам потрібні, знаходить нових постачальників, коли запаси старих закінчуються, керує налаштуванням ваших продуктів і організовує доставку ваших запасів. Yakkyofy забезпечить постачання та логістику для вашого бізнесу та допоможе вам керувати всіма вашими магазинами, усіма вашими замовленнями, пропозиціями та доставкою лише з одного облікового запису та лише з одним партнером. #Підтримка. Якщо у вас виникли запитання чи потрібна технічна допомога, зв’яжіться з нами в нашому онлайн-чаті або надішліть нам електронний лист на адресу [email protected] або подивіться наші відеоуроки тут https://yakkyofy.com/ дропшиппінг-відео-уроки/