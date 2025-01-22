Програмне забезпечення для прямої доставки - Найпопулярніші застосунки - Росія

Etail Solutions

etailsolutions.com

Etail Solutions — це провідна платформа інтеграції комерції, яка з 2010 року вирішує деякі з найскладніших проблем інтеграції та автоматизації електронної комерції для брендів, 3PL і великих торгових посередників. Наша місія — зробити кожну транзакцію цифрової комерції ідеальною як для споживача, так і для продавця. Використовуючи співвідношення Ideal Order™ як золотого стандарту KPI, наші цілі полягають у тому, щоб максимізувати ефективність, прибутковість і задоволеність клієнтів для кожного замовлення. Для цього компанія Etail Solutions створила значний арсенал інструментів, спеціально створених для керування зв’язками даних «багато-до-багатьох» в онлайн-світі: • Наша інтеграційна платформа виділяється своєю здатністю обробляти кілька протоколів (API/EDI/ Плоскі файли тощо), агрегувати та нормалізувати дані з усіх джерел, а також бездоганно інтегрувати свою екосистему електронної комерції в інтегровану мережу, яку ви контролюйте, відстежуйте та керуйте з єдиної централізованої платформи, забезпечуючи при цьому цілісність транзакцій та інтеграцію з вашими основними системами обліку, щоб підтримувати ваші фінанси, інвентар та всі інші дані в актуальному стані. • Наші можливості керування каталогом і запасами надають вам неперевершений контроль над тим, як ви продаєте, розподіляєте, публікуєте та оптимізуєте запаси в усіх каналах збуту та за типами каналів збуту, а також ефективно керуєте та плануєте розміщення та виконання запасів у кількох мережах. мережа виконання місцезнаходження. Це відбувається завдяки можливості зв’язати кожен список у всіх онлайн-каналах і кожне джерело доступності запасів до єдиного основного SKU в базовій одиниці вимірювання для кожного товару, який ви продаєте. • Наша система керування замовленнями — це повномасштабна платформа розподіленого керування замовленнями (DOM), яка оптимізує кожне замовлення за: • будь-яким методом (власний інвентар чи власність постачальника, ваш DC, дистриб’ютор, роздрібна торгівля чи відправник або навіть перехресний док-станція) • Будь-які місця або типи місць – 3PL, дистриб’ютори, кілька DC і навіть у кількох системах запису. • Будь-яке пакування (картонізація) – оптимізуйте розмір коробки, кількість або навіть смугу, щоб мінімізувати витрати на транспортування. • Будь-які перевізники та рівні обслуговування, заощаджуючи гроші на кожному замовленні. Чим розгалуженішою є ваша мережа доставки, тим більше грошей ми можемо вам заощадити. • Планування запасів у кількох місцях – мінімізуйте витрати на виконання та транспортування, розуміючи ідеальний попит за SKU за місцем виконання. Легко об’єднуйте попит по всіх каналах і визначте справжню швидкість за місцем для SKU на основі запасів, які мали бути доставлені з кожного місця, а не того, що було доставлено з кожного місця. • Наша аналітика та аналіз ідеальних замовлень може моделювати найкращий сценарій для всіх ваших операцій електронної комерції та надавати вам дані про те, як реалізувати це в реальному житті для кожного замовлення! Ідеальний порядок допоможе вам прийняти обґрунтовані рішення про те, як мінімізувати втрачений чистий прибуток і як максимізувати прибуток від електронної комерції вашого бізнесу – від операцій ланцюга постачання до управління запасами, виконання замовлень і доставки. • І так багато іншого – багатоканальний PIM, глобальний контроль ціноутворення з кількома валютами, інтеграція ERP і WMS, керування життєвим циклом лістингу, конкурентоспроможне й автоматичне переоцінювання, контроль таксономії, автоматизація роботи та контроль тощо... Etail Solutions має вирощувався роками, вирішуючи одну складну реальну комерційну проблему за одною. Ми розробляємо кожну функцію та функцію, щоб оптимізувати здатність наших клієнтів рости та прибутково масштабуватися, з місією створити ідеальне комерційне середовище для кожного з наших клієнтів! Успіх клієнта: після роботи на нашій платформі лише 1 рік середній темп зростання клієнтів склав 138%. Після 2 років роботи на платформі середній темп зростання клієнтів збільшився ще на 70% порівняно з кінцем першого року. Якщо порівнювати з початком першого року, середній темп зростання клієнтів становив 282% за перші два роки.