Магазин вебзастосунків
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Програмне забезпечення для прямої доставки - Найпопулярніші застосунки - Катар
Програмне забезпечення для прямої доставки дозволяє онлайн-магазинам пропонувати продукти для продажу без попередньої покупки запасів. Натомість роздрібні торговці купують товари лише після того, як клієнт розмістить і оплатить замовлення. Потім ці товари доставляються безпосередньо зі складу оптового продавця клієнту. Підприємства електронної комерції, які бажають уникнути інвестицій у великі запаси запасів або складські приміщення, можуть використовувати програмне забезпечення для прямої доставки для ефективного запуску чи розширення своєї діяльності.
Запит на новий застосунок
easync
easync.io
Знаходить гарячі предмети, автоматично підриває конкуренцію, отримує максимальний прибуток. Простий спосіб відправити товари з Amazon, WalMart, Overstock, Aliexpress тощо на Ebay і Shopify.
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker — це провідна комерційна платформа з кількома постачальниками, яка легко об’єднує торгових партнерів незалежно від типів інтеграції. Наші сучасні рішення дають роздрібним торговцям і брендам можливість підключати, оркеструвати та розвивати свою комерційну платформу, щоб контролювати взаємодію з клієнтами шляхом використання та аналізу життєво важливих власних даних, зниження ризику запасів і курування розширеного асортименту. Покращуючи видимість комерційних програм наших клієнтів, Logicbroker може краще позиціонувати роздрібних продавців і бренди для трансформаційного зростання. Оскільки бізнес-потреби та попит змінюються, Logicbroker надає можливість швидко перемикати постачальників і реалізацію продуктів між 3P та 1P і відповідально знаходити нові джерела запасів, які підтримують цілісність вашого бренду та відповідають вашим обіцянкам доставки. Ми працюємо з виробниками та роздрібними торговцями середнього та корпоративного сегментів, включаючи здоров’я та оздоровлення, покращення дому, споживчу електроніку, іграшки та немовляти, а також споживчі упаковані товари та сервісні бренди, такі як Samsung, Victoria's Secret, The Vitamin Shoppe, Walgreens , Ace Hardware і BBQGuys.
Yakkyofy
yakkyofy.com
Yakkyofy допомагає власникам магазинів повністю автоматизувати керування магазином Woocommerce Dropshipping. Yakkyofy пропонує вам продукти для продажу, також брендовані вашим власним логотипом, допомагає імпортувати їх у ваш магазин лише кількома клацаннями миші та автоматично піклується про весь процес виконання вашого замовлення. ##Основні функції Виділяйтеся та перемагайте конкурентів за допомогою наших чудових функцій! #Пропозиції продуктів у реальному часі Шукайте та знаходьте тисячі продуктів у режимі реального часу завдяки нашому розширенню Chrome і додайте їх у свій магазин WooCommerce кількома клацаннями миші. #Насолоджуйтесь програмним забезпеченням Yakkyofy безкоштовно. Yakkyofy абсолютно безкоштовний для використання: -Без щомісячної плати -Безкоштовне необмежене виконання замовлень -Безкоштовний пошук продуктів -Безкоштовне керування кількома магазинами -Без плати за зберігання. Ви платите лише за продукти, які купуєте. #Збільште свою маржу Yakkyofy пропонує вам продукти за цінами B2C, тобто на 15%-50% дешевше, ніж ціни, запропоновані на найпоширеніших китайських ринках. Насолоджуйтесь зниженими цінами на товари та збільшуйте маржу продажів. #Створіть свій бренд Yakkyofy допомагає вам відправляти продукти з вашим логотипом або відправляти їх у індивідуальних упаковках і коробках. Ви навіть можете включити купонну картку у свої посилки, щоб підвищити лояльність клієнтів і рівень повернення. #Швидка доставка Yakkyofy за замовчуванням надсилає ваші посилки найшвидшим способом доставки, доступним для країни призначення. Ми можемо запропонувати доставку протягом 3-8 днів до США та більшості країн ЄС, а також протягом 12 днів для понад 30 країн світу. У нас також є служби доставки, які дозволяють нам відправляти в понад 100 країн. #Оновлення рівня запасів у режимі реального часу Yakkyofy оновлюватиме рівень запасів у режимі реального часу, щоб переконатися, що ви завжди будете поінформовані, коли ваші запаси продуктів скорочуються. Таким чином, ви можете перевірити свій інвентар будь-коли, зручно не виходячи з дому, відвідавши вкладку «Віртуальний склад» у своєму обліковому записі Yakkyofy. #Відстеження доставки в режимі реального часу Yakkyofy завантажуватиме номер відстеження для кожного замовлення, яке ви надсилаєте з нами, на вашу інформаційну панель Yakkyofy, щойно замовлення буде виконано, і водночас надішле електронний лист для автоматичного сповіщення вашого кінцевого клієнта. Крім того, завдяки вкладці статусу доставки ви завжди знатимете в режимі реального часу, де знаходяться ваші посилки та доставлені вони чи ні. #Автоматичне виконання замовлень Не витрачайте свій час, оплачуючи замовлення вручну! Активуйте свій eWallet, щоб розпочати автоматичну обробку ваших замовлень, щойно ваші клієнти розпишуться. Клацання не потрібно. #Bundle Sales Yakkyofy дозволяє надсилати кілька продуктів, придбаних окремим клієнтом, в одному замовленні, сплачуючи лише одну доставку. #Автоматизація націнки Yakkyofy дозволяє додавати правила для автоматичного додавання націнки до ваших продуктів. Інформаційна панель #Multistore Ви можете підключити всі свої магазини Shopify і Woocommerce до одного облікового запису Yakkyofy і керувати всіма своїми замовленнями лише з одного місця. #Лише один партнер Yakkyofy постачає для вас продукти, які вам потрібні, знаходить нових постачальників, коли запаси старих закінчуються, керує налаштуванням ваших продуктів і організовує доставку ваших запасів. Yakkyofy забезпечить постачання та логістику для вашого бізнесу та допоможе вам керувати всіма вашими магазинами, усіма вашими замовленнями, пропозиціями та доставкою лише з одного облікового запису та лише з одним партнером. #Підтримка. Якщо у вас виникли запитання чи потрібна технічна допомога, зв’яжіться з нами в нашому онлайн-чаті або надішліть нам електронний лист на адресу [email protected] або подивіться наші відеоуроки тут https://yakkyofy.com/ дропшиппінг-відео-уроки/
Shippit
shippit.com.my
Доставка та доставка. Наша технологія та розумний розподіл перевізників спрощують підключення до кількох операторів, тож ви можете запропонувати більше варіантів доставки та стабільні та економічно ефективні доставки. А коли ваші потреби в доставці складні, наші експертні служби доставки подбають про ваші операції з доставки, щоб ви могли зосередитися на розвитку свого бізнесу. Виконання та оптимізація Бездоганно пов’язана з вашим існуючим програмним забезпеченням електронної комерції, наша платформа піклується про доставку до ваших магазинів, брендів і місць. Це критично важливе програмне забезпечення для доставки разом із автоматизацією виконання й аналітикою доставки, необхідним для розвитку вашого бізнесу. Взаємодія після покупки Наше рішення для роботи після покупки автоматизує відстеження сповіщень для будь-якого оператора. Разом із нашою внутрішньою підтримкою доставки та порталом самообслуговування для повернення ми допомагаємо вам ділитися кращим клієнтським досвідом, який масштабується з вашим бізнесом.
Doba
doba.com
Doba — це провідна в галузі платформа Dropshipping як для початківців, так і для відомих підприємців електронної комерції. Наш видатний каталог продуктів із понад 1 мільйона товарів пропонує різноманітні категорії продуктів, зберігаючи при цьому гарантію якості. Бізнес-модель дропшиппінгу дає змогу підприємцям доставляти продукцію безпосередньо споживачеві без клопоту щодо зберігання запасів чи логістики доставки. Дропшиппінг також дає значну можливість отримати прибуток, оскільки пропозиції продуктів доступні за оптовою ціною. Doba долає розрив між роздрібними продавцями та постачальниками, створюючи ефективні зв’язки та встановлюючи необхідні відносини, необхідні для ведення успішного бізнесу. Doba привносить у галузь відсутній компонент, якого не вистачає підприємцю електронної комерції, і спрощує Dropshipping від початку до кінця.
Ali2Woo
ali2woo.com
Розширення для «Dropshipping with Banggood for WooCommerce». Легко шукайте та імпортуйте товари на Banggood! Розширення Dropshipping для порталу Banggood. - Імпорт продуктів - фільтрування та виділення продуктів за певним варіантом доставки - масовий імпорт товарів із певної категорії або сторінки пропозицій - підключення кількох магазинів woocommerce Розширення працює разом із Dropshipping з Banggood для WooCommerce
AppScenic
appscenic.com
AppScenic — це найкраща платформа для автоматизації електронної комерції (дропшиппінг і оптова торгівля), яка надає вам усі необхідні інструменти, щоб продавати більше, скрізь і будь-коли. Ми зв’язуємо власників компаній електронної комерції з усього світу з високоякісними дропшиппінговими та оптовими постачальниками з кращих країн. Приєднавшись до AppScenic Marketplace, ви отримуєте доступ до понад 1 000 000 товарів для дропшиппінгу та гуртових товарів. Крім того, ми пропонуємо цілодобову синхронізацію цін і запасів між вами та нашими постачальниками, повністю автоматизовані замовлення, автоматичний імпорт номерів відстеження до вашого магазину, спеціальні формули ціноутворення та потужну інформаційну панель із найінноваційнішими функціями на ринку. Це електронна комерція, якої ви ніколи раніше не бачили.
Inventory Source
inventorysource.com
Inventory Source — це найбільший і найтриваліший у світі постачальник рішень для доставки даних, що підключає торговельних посередників безпосередньо до їхніх програм постачальників для прямої доставки та дозволяє торговим посередникам ефективно керувати оновленнями каталогу продуктів. Штаб-квартира Inventory Source розташована в Джексонвіллі, штат Флорида, має глобальне охоплення та обслуговує тисячі клієнтів у багатьох країнах по всьому світу.
Syncee
syncee.co
Syncee — це глобальна платформа дропшиппінгу та оптової торгівлі B2B, розроблена для того, щоб допомогти роздрібним торговцям і постачальникам зв’язатися. На Syncee Marketplace доступні мільйони готових до продажу високоприбуткових продуктів у різних категоріях. Постачальники з США/Канади/ЄС/Великобританії/Австралії та інші надають свої продукти швидкою доставкою. У Syncee є всі інструменти для великих і малих онлайн-магазинів, щоб вивести свій магазин на наступний рівень. Використовуючи інше рішення платформи, продавці Syncee DataFeed Manager можуть використовувати файли фіду даних про продукт у таких форматах, як CSV, XML, XLS(X), JSON і TXT, щоб завантажувати продукти до свого онлайн-магазину. Syncee пропонує рішення для автоматичного завантаження даних про продукт, оновлення та синхронізації даних про замовлення.
Calcurates
calcurates.com
Calcurates — це хмарне рішення для повної доставки, яке розраховує та показує правильні методи та тарифи клієнтам під час оформлення замовлення. Це допомагає електронній комерції бездоганно інтегруватися з основними перевізниками (DHL, UPS, USPS, FedEx тощо), щоб отримувати актуальні тарифи, друкувати етикетки та відстежувати відправлення.
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ — це простий бізнес-інструмент, який усуває головний біль бренду в управлінні запасами та об’єднує всі канали електронної комерції та оптових продажів в один централізований центр. Інтегруйте, оптимізуйте та плавно масштабуйте свій бренд за ціною, що залишить бюджет у вашому банку для інших потреб. Завітайте до штаб-квартири Blastramp, перш ніж приймати будь-які рішення щодо багатоканального рішення для керування замовленнями та запасами. Ми прагнемо зробити гігантський стрибок для брендкінду! ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Створено для невеликого, але зростаючого бренду з кількома каналами продажів - Надійні функції управління запасами та замовленнями - Централізований центр керує всім життєвим циклом від заводського замовлення на замовлення до керування поверненнями. - Функції CRM, орієнтовані на замовлення, консолідують комунікацію між персоналом бренду, постачальниками, торговими представниками, 3PL/складом і клієнтами. - Проста структура ціноутворення (без прихованих комісій) ІНТЕГРАЦІЯ: ERP - Aptean Apparel ERP (Fullcircle) - AIMS Socrate ERP - ApparelMagic - Xorosoft ERP - Extensiv (3PL Central) ІНТЕГРАЦІЯ: ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ ТА ОПТОВИЙ ПРОДАЖ - Shopify - WooCommerce - NuORDER - CommerceHub - Brandboom - Joor ІНТЕГРАЦІЇ: ОБЛІК І POS - Xero - Quickbooks Online - ІНТЕГРАЦІЯ Quickbooks Desktop: ДОСТАВКА ТА ВИКОНАННЯ - ShipStation - ІНТЕГРАЦІЯ 2Ship: ПАРТНЕРИ 3PL - Logiwa - Виконання AMS - Виконання NRI - Виконання Verde
Modalyst
modalyst.co
З Modalyst немає попередніх витрат на складські запаси – купуйте мільйони продуктів у понад 40 категоріях, у тому числі відібраних постачальників із США, і надсилайте замовлення безпосередньо своїм клієнтам.
Sell The Trend
sellthetrend.com
Дійсно комплексне рішення для дропшипінгу, яке забезпечує справді виграшний продукт, імпорт інноваційних продуктів і виконання замовлення в один клік.
ShipKaro
shipkaro.com
ShipKaro — це ініціатива StoreHippo, яка спрямована на пропонування швидких, недорогих і спрощених логістичних рішень шляхом надання послуг агрегатора доставки для власників електронної комерції.
ShipperHQ
shipperhq.com
Виправдайте очікування з ShipperHQ! ShipperHQ дозволяє легко персоналізувати тарифи та способи доставки, які ви пропонуєте клієнтам онлайн. Незалежно від того, чи хочете ви зменшити залишення кошика, знизити витрати на доставку, запропонувати міжнародну доставку (або все вищезазначене), ShipperHQ дозволить вам налаштувати оформлення замовлення відповідно до конкретних бізнес-цілей. Завдяки більш ніж десятирічному досвіду обслуговування десятків тисяч роздрібних продавців у всьому світі ShipperHQ дає вам можливість налаштувати безкоштовну доставку, адаптувати тарифи для кожного продукту, проводити рекламні акції та багато іншого за допомогою розширених інструментів керування доставкою для електронної комерції. Візьміть під контроль суму, яку ви стягуєте з клієнтів за доставку • Створюйте користувацькі тарифи доставки в режимі реального часу для визначених груп продуктів • Встановлюйте вартість доставки для певних географічних зон, вагу товару, порогові значення ціни, кількість у кошику та клієнтів • Додайте спеціальні знижки, надбавки та рекламні акції, включаючи безкоштовну доставку • Увімкніть табличні тарифи, фіксовану ставку доставки та витрати на доставку на основі габаритної ваги • Розбийте ціни на міжнародну доставку, включаючи комісії, такі як мита та податки Налаштуйте оформлення замовлення відповідно до власних вимог до доставки • Створіть правила доставки або обмеження для певних перевізників ( UPS, FedEx тощо) і методів (наземний, LTL, експрес тощо) • Автоматизуйте спосіб розрахунку доставки для кількох складів або постачальників прямої доставки • Оцінка за найближчим або найменшим числом джерел відправлення до клієнта • Визначте правила для відправляти певні товари окремо чи кількома пакетами • Пропонувати такі варіанти, як самовивезення з магазину, доставка вантажів LTL і доставка в той же день на касі • Встановіть кінцевий час, час виконання, дати відключення та максимальний час у дорозі для точних орієнтовних дат доставки • Увімкніть перевірка адреси, щоб визначити, чи є адреса клієнта житловою чи комерційною. Підтримує понад 30 перевізників, у тому числі: UPS (невеликий пакет, LTL фрахт, наземний із тарифом на фрахт, UPS Access Point), FedEx (Small Package, LTL фрахт, SmartPost, утримання на місці) ), ReTrans Freight, USPS, DHL (Express, eCommerce), uShip, Zenda, DHL Express через ILS, FlavorCloud, Cerasis, Deliv, Australia Post (Retail, eParcel), Canada Post, YRC Freight, GLS/GSO та Fastway Requires Real - Функція розрахунку доставки в реальному часі Для програми ShipperHQ потрібно, щоб у вашому обліковому записі Shopify була ввімкнена функція розрахунку доставки в реальному часі, щоб отримувати рейтинги третьої сторони. Почніть роботу з ShipperHQ сьогодні Відчуйте потужність ShipperHQ з перших вуст завдяки 30-денній безкоштовній пробній версії без ризику на ShipperHQ.com. Окрім наших планів Essentials, Standard і Pro, ми також пропонуємо опцію Enterprise із спеціальним ціноутворенням і повним доступом до функцій керування доставкою ShipperHQ. Інтегрується з UPS, DHL, FedEx, USPS, ReTrans Freight, >30 перевізниками
Wholesale2B
wholesale2b.com
Пряма доставка на Amazon, eBay, Shopify, BigCommerce, Weebly, Ecwid, WooCommerce та багатьох інших платформах. Або придбайте магазин електронної комерції під ключ!
Shipfusion
shipfusion.com
Ми надаємо роздрібним торговцям рішення для виконання замовлення для їхніх компаній електронної комерції. Маючи склади в Чикаго, Нью-Йорку та Торонто, ми можемо забезпечити виконання замовлень у США, Канаді та за кордоном. Наше спеціально створене програмне забезпечення дозволяє нашим клієнтам повністю контролювати свою доставку та контролювати процес виконання в режимі реального часу.
Yaballe
welcome.yaballe.com
Yaballe — це надшвидко зростаючий початковий стартап, який надає SaaS-рішення для підприємств електронної комерції та клієнтів, що здійснюють дропшипінг.
Crowdship
crowdship.io
Crowdship дає змогу роздрібним торговцям швидко знаходити, залучати та продавати продукти найпопулярніших брендів. Миттєво знаходьте, доставляйте та надсилайте товари від провідних брендів, не купуючи асортимент заздалегідь. Синхронізуйте продукти, ціни, запаси, замовлення, повернення, платежі тощо з необмеженою кількістю постачальників у режимі реального часу. Коли ви здійснюєте продаж, Crowdship автоматично створює замовлення на покупку в магазині кожного постачальника. Коли продукти виконуються, Crowdship синхронізує інформацію про відстеження та платить кожному постачальнику без участі людини. Керуйте автоматизованим бізнесом з доставки з Crowdship.
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud дозволяє більш ніж 23 000 компаній електронної комерції економити час, зусилля та гроші на найважливішому процесі: доставці. Підключайтеся до своїх улюблених перевізників і ефективно доставляйте по всьому світу. Перевищте очікування клієнтів за допомогою фірмових повідомлень відстеження, сторінок відстеження та повністю порталу самообслуговування повернення. Підготуйте свій магазин до міжнародного зростання за допомогою масштабованої платформи доставки Sendcloud.
Planio
plan.io
Розробник успіху проекту: відстеження проблем, керування проектами, контроль версій, довідкова служба, синхронізація файлів, Wiki та чат.
Printful
printful.com
Виконання друку та вишивки на замовлення. Продавайте свої дизайни онлайн або друкуйте дизайни для себе без мінімальних замовлень! Ми автоматично роздрукуємо та доставимо ваші замовлення на вимогу під назвою вашого бренду. Printful інтегрується з найпопулярнішими платформами електронної комерції та онлайн-ринками, а також із спеціальними веб-сайтами чи додатками. Ми друкуємо нашу продукцію на наших підприємствах у Північній Америці та Європі, використовуючи найновіші технології друку, щоб забезпечити найвищу якість. Ми також співпрацюємо з установами в Австралії та Японії, щоб надавати клієнтам локалізований досвід. Чим менше часу ви витрачаєте на турботу про доставку, тим більше часу ви можете витратити на розвиток свого бізнесу!
Shippo
goshippo.com
Усе, що вам потрібно для масштабованої доставки, в одному місці, а також найкращі тарифи від провідних перевізників. Бездоганно синхронізуйте свої замовлення з усіх провідних платформ електронної комерції та отримайте доступ до найкращих тарифів від понад 40 перевізників по всьому світу, включаючи UPS, USPS і FedEx. Наскрізне програмне забезпечення Shippo для доставки з кількома перевізниками добре оснащене, щоб підтримувати вас у міру зростання ваших потреб. Автоматизуйте робочі процеси на всьому етапі виконання, полегшуючи масштабування. Понад 100 тисяч брендів довіряють Shippo. Найпопулярніші функції включають: >>Наскрізну платформу доставки для кожного бізнесу - Зробіть доставку безперебійною частиною вашого бізнесу - підключіть свою платформу електронної комерції або створіть наш готовий до впровадження API безпосередньо у свій робочий процес, швидко виконуйте замовлення за допомогою інтелектуального за замовчуванням і настроюваною автоматизацією, а також отримуйте інформацію, яка допоможе вам ефективніше працювати з аналітикою та звітністю. >>Підтримуйте кожен крок – йдіть з упевненістю завдяки нашим досвідченим командам підтримки клієнтів, впровадження та досягнення успіху. У нас є знання про доставку, які допоможуть вам швидко розпочати роботу та забезпечити безперебійну роботу. >>Зростайте в майбутнє разом із Shippo – завтра ви надсилатимете більше. Shippo готовий до ваших послуг із часом безвідмовної роботи 99,99%, сучасним набором технологій і всіма функціями, які вам потрібні для створення більшого зв’язку між брендом і вашими клієнтами та масштабування відповідно до ваших найвищих амбіцій. Як і понад 100 000 наших клієнтів, Shippo може допомогти вам впевнено розвиватися в майбутньому.
ShipStation
shipstation.com
Імпортуйте, керуйте та відправляйте свої замовлення за допомогою ShipStation, вибору №1 серед продавців електронної комерції. Ми інтегруємося з більш ніж 150 найпопулярнішими торговими майданчиками, кошиками для покупок і перевізниками. Крім того, ви можете мати скільки завгодно каналів продажу та операторів. З ShipStation ви отримуєте ексклюзивні знижки перевізника до: 82% на UPS International, 78% на UPS Ground, 89% на роздрібні ціни USPS і 81% на DHL Express. Запобігайте помилкам і скоротіть час доставки вдвічі, запустивши безкоштовну 30-денну пробну версію сьогодні.
Spocket
spocket.co
За допомогою машинного навчання Spocket революціонізує ринок дропшиппінгу та допомагає онлайн-магазинам, які конкурують з Amazon, усуваючи необхідність утримувати запаси та стираючи початкові витрати для роздрібних продавців. Spocket дозволяє понад 30 000 підприємців на п’яти континентах відкривати та розширювати свої онлайн-магазини, зосереджуючись на продуктах США та ЄС. Ретельно перевіряючи постачальників, продавці та клієнти можуть отримати швидку доставку, якісні та незмінні продукти, фірмове виставлення рахунків і команду підтримки клієнтів світового рівня. Станьте частиною революційного бачення Spocket щодо видалення запасів з онлайн- і фізичної роздрібної торгівлі за допомогою моделі дропшиппінгу та вирішення проблеми, що називається спотворенням запасів, вартістю 1,1 трильйона доларів.
Convictional
convictional.com
Convictional допомагає відомим роздрібним торговцям запускати нові програми перехресних продажів, прямої доставки та торгових майданчиків. Роздрібні продавці використовують нашу платформу для пошуку, підключення до будь-якого постачальника та здійснення транзакцій з ним, у тому числі з нашою мережею з понад 5000 відібраних постачальників. Наші клієнти впроваджують бренди менш ніж за один день завдяки інтеграції з Shopify, Magento 2, BigCommerce, WooCommerce, а також завантаженню CSV і підтримці EDI. Для роздрібних продавців, які відповідають вимогам, ми працюватимемо з вашою командою, щоб визначити бренди та категорії, які сподобаються вашим клієнтам, забезпечуючи при цьому відповідність вашим стандартам курації та бізнес-вимогам. Такі компанії, як Indigo, Harry Rosen, The Fascination, HD Supply, Scandiborn та інші, використовують нашу платформу для залучення нових брендів і запуску нових категорій. Наші клієнти бачать скорочення часу підготовки, швидше зростання асортименту та зменшення кількості персоналу, призначеного для адаптації постачальників, і все це при збільшенні онлайн-продажів. Для отримання додаткової інформації відвідайте convictional.com
DSers
dsers.com
Dsers — це один із найкращих інструментів Dropshipping AliExpress для електронної комерції, який дає змогу обробляти масові замовлення на AliExpress і здійснювати платежі. За допомогою Dsers ви можете знайти кілька варіантів постачальників з AliExpress лише одним клацанням миші. Це дає вам змогу підключатися до постачальників і керувати ними, розміщувати кілька замовлень лише за кілька секунд і автоматично відстежувати їх у своєму магазині чи обліковому записі Paypal. Dsers забезпечує оптимізацію постачальників, щоб знайти кращих постачальників для всіх ваших продуктів і сприяти кращому продажу того самого продукту з кращим рейтингом і нижчим ціновим діапазоном. Крім того, це дає змогу знайти заміну постачальника замість поточного лише кількома клацаннями миші та миттєво. Користувачі також отримують можливість розміщувати оптові замовлення за допомогою Dsers, що заощаджує час і енергію. Користувачі також можуть створювати різні пакети продуктів від багатьох постачальників AliExpress, щоб отримувати знижки, пропозиції та знижені ціни. Ви можете спробувати Dsers безкоштовно, просто створивши обліковий запис на їх веб-сайті та налаштувавши свій онлайн-магазин разом із ними.
Shiprocket
shiprocket.in
Одне з найкращих програмних рішень електронної комерції для логістики та доставки. Понад 24000+ послуг накладеним платежем і користуйтеся кількома партнерами-кур’єрами в Індії, щоб доставити ваші продукти вчасно. Немає обмежень на доставку.
Easyship
easyship.com
Easyship є провідним у світі програмним забезпеченням для онлайн-доставки. Наша інтуїтивно зрозуміла платформа інтегрується з найпопулярнішими ринками електронної комерції, як-от BigCommerce, Magento, Shopify, ShopifyPlus, Squarespace, Ebay, Amazon, а також із краудфандинговими сайтами, як-от Kickstarter і Indiegogo, що дозволяє вам керувати всіма замовленнями та доставкою на одній інформаційній панелі. Миттєво отримуйте попередньо узгоджені знижки від провідних кур’єрів, як-от USPS, UPS і FedEx, без будь-яких мінімальних тарифів або вимог до облікового запису, а потім порівняйте тарифи та заощаджуйте до 91% від роздрібних продажів. Такі бренди, як Craighill, MoMA та IronMan, використовують Easyship для оптимізації процесів доставки, обслуговування клієнтів і щоденної економії на доставці.
Airhouse
airhouse.io
Airhouse є постачальником послуг і логістики для швидкозростаючих брендів DTC. Ми керуємо глобальною мережею високопродуктивних складів, об’єднаних потужними технологіями. Масштабуйте з ефективністю найбільших світових брендів.
Dropified
dropified.com
Dropified дає вам змогу автоматизувати дропшипінговий бізнес на eBay/AliExpress або запустити власні індивідуальні фірмові добавки, які розповсюджуються вашим клієнтам.
Duoplane
duoplane.com
Duoplane — це програмне забезпечення для автоматизації роздрібних торговців і постачальників, яке дозволяє вам масштабувати бізнес-операції та зміцнювати важливі відносини. За допомогою Duoplane ви можете повністю автоматизувати великі частини ваших внутрішніх процесів: керування замовленнями, оновлення каталогу, оплату рахунків тощо. Duoplane організовує інформацію про ваші замовлення в одному місці за допомогою інформаційних панелей і сповіщень, які повідомляють вам саме те, що вам потрібно знати в режимі реального часу. Якщо ви втомилися від ручних операцій, які не масштабують, що виснажливі завдання провалюються крізь тріщини, настав час зустрітися зі своїм найкращим другом із дропшиппінгу на: www.duoplane.com
HyperSKU
hypersku.com
HyperSKU забезпечує спрощений пошук і надефективну логістику для продавців електронної комерції. Завдяки безпосередньому доступу до китайських постачальників та інфраструктурі добре розвиненої надійної глобальної системи доставки продавці можуть покращити ефективність продажів і знизити витрати в усій своїй екосистемі.
SaleHoo
salehoo.com
SaleHoo надає спеціальні інструменти та ресурси для підприємців електронної комерції. Платформа оптимізує продажі в Інтернеті за допомогою каталогу перевірених оптових постачальників і постачальників, якісних продуктів і надійних інструментів автоматизації дропшипінгу. Учасники можуть отримати доступ до інструменту дослідження ринку, щоб знайти інформацію про популярні продукти, показники продажів і норми прибутку. SaleHoo також проводить форум спільноти з 137 000 учасників і пропонує навчання електронної комерції під керівництвом експертів.
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint — це ваша сучасна платформа роздрібних операцій, створена для підключеної торгівлі. Flxpoint з’єднує ваш ланцюжок постачання з вашими каналами продажів і повністю автоматизує операції електронної комерції. Продавайте в масштабах без ручних процесів або індивідуальних розробок, які сповільнюють вас.
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — це провідна платформа інтеграції комерції, яка з 2010 року вирішує деякі з найскладніших проблем інтеграції та автоматизації електронної комерції для брендів, 3PL і великих торгових посередників. Наша місія — зробити кожну транзакцію цифрової комерції ідеальною як для споживача, так і для продавця. Використовуючи співвідношення Ideal Order™ як золотого стандарту KPI, наші цілі полягають у тому, щоб максимізувати ефективність, прибутковість і задоволеність клієнтів для кожного замовлення. Для цього компанія Etail Solutions створила значний арсенал інструментів, спеціально створених для керування зв’язками даних «багато-до-багатьох» в онлайн-світі: • Наша інтеграційна платформа виділяється своєю здатністю обробляти кілька протоколів (API/EDI/ Плоскі файли тощо), агрегувати та нормалізувати дані з усіх джерел, а також бездоганно інтегрувати свою екосистему електронної комерції в інтегровану мережу, яку ви контролюйте, відстежуйте та керуйте з єдиної централізованої платформи, забезпечуючи при цьому цілісність транзакцій та інтеграцію з вашими основними системами обліку, щоб підтримувати ваші фінанси, інвентар та всі інші дані в актуальному стані. • Наші можливості керування каталогом і запасами надають вам неперевершений контроль над тим, як ви продаєте, розподіляєте, публікуєте та оптимізуєте запаси в усіх каналах збуту та за типами каналів збуту, а також ефективно керуєте та плануєте розміщення та виконання запасів у кількох мережах. мережа виконання місцезнаходження. Це відбувається завдяки можливості зв’язати кожен список у всіх онлайн-каналах і кожне джерело доступності запасів до єдиного основного SKU в базовій одиниці вимірювання для кожного товару, який ви продаєте. • Наша система керування замовленнями — це повномасштабна платформа розподіленого керування замовленнями (DOM), яка оптимізує кожне замовлення за: • будь-яким методом (власний інвентар чи власність постачальника, ваш DC, дистриб’ютор, роздрібна торгівля чи відправник або навіть перехресний док-станція) • Будь-які місця або типи місць – 3PL, дистриб’ютори, кілька DC і навіть у кількох системах запису. • Будь-яке пакування (картонізація) – оптимізуйте розмір коробки, кількість або навіть смугу, щоб мінімізувати витрати на транспортування. • Будь-які перевізники та рівні обслуговування, заощаджуючи гроші на кожному замовленні. Чим розгалуженішою є ваша мережа доставки, тим більше грошей ми можемо вам заощадити. • Планування запасів у кількох місцях – мінімізуйте витрати на виконання та транспортування, розуміючи ідеальний попит за SKU за місцем виконання. Легко об’єднуйте попит по всіх каналах і визначте справжню швидкість за місцем для SKU на основі запасів, які мали бути доставлені з кожного місця, а не того, що було доставлено з кожного місця. • Наша аналітика та аналіз ідеальних замовлень може моделювати найкращий сценарій для всіх ваших операцій електронної комерції та надавати вам дані про те, як реалізувати це в реальному житті для кожного замовлення! Ідеальний порядок допоможе вам прийняти обґрунтовані рішення про те, як мінімізувати втрачений чистий прибуток і як максимізувати прибуток від електронної комерції вашого бізнесу – від операцій ланцюга постачання до управління запасами, виконання замовлень і доставки. • І так багато іншого – багатоканальний PIM, глобальний контроль ціноутворення з кількома валютами, інтеграція ERP і WMS, керування життєвим циклом лістингу, конкурентоспроможне й автоматичне переоцінювання, контроль таксономії, автоматизація роботи та контроль тощо... Etail Solutions має вирощувався роками, вирішуючи одну складну реальну комерційну проблему за одною. Ми розробляємо кожну функцію та функцію, щоб оптимізувати здатність наших клієнтів рости та прибутково масштабуватися, з місією створити ідеальне комерційне середовище для кожного з наших клієнтів! Успіх клієнта: після роботи на нашій платформі лише 1 рік середній темп зростання клієнтів склав 138%. Після 2 років роботи на платформі середній темп зростання клієнтів збільшився ще на 70% порівняно з кінцем першого року. Якщо порівнювати з початком першого року, середній темп зростання клієнтів становив 282% за перші два роки.
Cymbio
cym.bio
Cymbio забезпечує зростання цифрових продажів для брендів за допомогою першої в світі комплексної платформи доставки та торгової площадки. Наш всеохоплюючий центр автоматизації B2B підтримує всі системи, протоколи та постачальників, водночас безперешкодно відкриваючи бренди глобальній екосистемі роздрібної торгівлі. Cymbio підтримує понад 800 роздрібних торговців, ринків, універмагів і бутиків (таких як Nordstrom, Kohl’s, Macy’s, Farfetch, Urban Outfitters) і обслуговує сотні брендів, у тому числі Steve Madden, Marchesa, Camper тощо. Ми пишаємося тим, що автоматизуємо повне налаштування роздрібної торгівлі для брендів без зміни будь-яких поточних систем чи процесів, упорядкування даних про продукт, зображень, картографування, таксономії, синхронізації запасів, замовлень, виставлення рахунків, відстеження, повернення та багато іншого.
Kentro.io
kentro.io
Kentro: ERP наступного покоління для електронної комерції В епоху, коли операції електронної комерції вимагають гнучкості та ефективності, Kentro постає як сучасна альтернатива традиційним системам ERP, таким як NetSuite або SAP. Як багатоканальний хмарний ERP, Kentro розроблений спеціально для електронної комерції, пропонуючи набір функцій, які оптимізують операції за невелику частку вартості та складності. Чому варто вибрати Kentro? Сучасне рішення ERP. Створений для епохи електронної комерції, Kentro перевершує системи старої школи своїм інтуїтивно зрозумілим дизайном і розширеними можливостями. Економічно: відчуйте потужність високоякісної ERP-системи, як-от NetSuite або SAP, але за набагато доступнішою ціною. Зручний інтерфейс: Керуйтеся своїми операціями електронної комерції за допомогою інтерфейсу, який є простим у використанні та дуже ефективним. Робота в режимі реального часу: залишайтеся на випередженні завдяки управлінню запасами в реальному часі, виконанню замовлень і аналізу ланцюжків поставок. Основні характеристики: Вбудований інтернет-магазин B2B: безперебійне керування продажами як для клієнтів, так і для бізнесу. Управління запасами в режимі реального часу: завжди знайте свої запаси та ефективно керуйте ними. Виконання замовлень і маршрутизація: плавна й автоматизована обробка замовлень. Автоматизація прямої доставки: спростіть процес прямої доставки. Управління ланцюгом поставок: отримайте повний контроль над своїм ланцюгом поставок. Керування каталогом продуктів: легко керуйте та оновлюйте списки продуктів. Багатоканальний лістинг: інтегруйте та синхронізуйте свої продажі на різних платформах. Автоматизація робочого процесу: настроювана система правил для автоматизації щоденних завдань. Автоматизація бухгалтерського обліку: синхронізуйте та оновлюйте свої фінансові дані. Інформаційна панель постачальника/постачальника: спеціальні портали для ваших ділових партнерів. Автоматизація зв’язку: автоматичні сповіщення та сповіщення електронною поштою та SMS. Керування відшкодуванням: оптимізуйте процеси відшкодування. Спеціальна інтеграція API: Open Channel і API Store для індивідуальної інтеграції. Ваші операції електронної комерції, переосмислення Kentro — це більше, ніж ERP; це стратегічний партнер у вашій подорожі до електронної комерції. Завдяки прямій інтеграції з понад 100 зовнішніми інструментами та понад 5000 заходами, Kentro долає розрив між розрізненими процесами, перетворюючи складні операції на спрощені робочі процеси. Готові змінити свою електронну комерцію? Відкрийте для себе відмінність Kentro сьогодні!