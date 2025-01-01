Програмне забезпечення для прямої доставки - Найпопулярніші застосунки - Ніуе

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Програмне забезпечення для прямої доставки дозволяє онлайн-магазинам пропонувати продукти для продажу без попередньої покупки запасів. Натомість роздрібні торговці купують товари лише після того, як клієнт розмістить і оплатить замовлення. Потім ці товари доставляються безпосередньо зі складу оптового продавця клієнту. Підприємства електронної комерції, які бажають уникнути інвестицій у великі запаси запасів або складські приміщення, можуть використовувати програмне забезпечення для прямої доставки для ефективного запуску чи розширення своєї діяльності.