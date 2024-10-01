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Програмне забезпечення для прямої доставки - Найпопулярніші застосунки - Нігер
Програмне забезпечення для прямої доставки дозволяє онлайн-магазинам пропонувати продукти для продажу без попередньої покупки запасів. Натомість роздрібні торговці купують товари лише після того, як клієнт розмістить і оплатить замовлення. Потім ці товари доставляються безпосередньо зі складу оптового продавця клієнту. Підприємства електронної комерції, які бажають уникнути інвестицій у великі запаси запасів або складські приміщення, можуть використовувати програмне забезпечення для прямої доставки для ефективного запуску чи розширення своєї діяльності.
Запит на новий застосунок
Easyship
easyship.com
Easyship є провідним у світі програмним забезпеченням для онлайн-доставки. Наша інтуїтивно зрозуміла платформа інтегрується з найпопулярнішими ринками електронної комерції, як-от BigCommerce, Magento, Shopify, ShopifyPlus, Squarespace, Ebay, Amazon, а також із краудфандинговими сайтами, як-от Kickst...
Printful
printful.com
Виконання друку та вишивки на замовлення. Продавайте свої дизайни онлайн або друкуйте дизайни для себе без мінімальних замовлень! Ми автоматично роздрукуємо та доставимо ваші замовлення на вимогу під назвою вашого бренду. Printful інтегрується з найпопулярнішими платформами електронної комерції та о...
DSers
dsers.com
Dsers — це один із найкращих інструментів Dropshipping AliExpress для електронної комерції, який дає змогу обробляти масові замовлення на AliExpress і здійснювати платежі. За допомогою Dsers ви можете знайти кілька варіантів постачальників з AliExpress лише одним клацанням миші. Це дає вам змогу під...
ShipStation
shipstation.com
Імпортуйте, керуйте та відправляйте свої замовлення за допомогою ShipStation, вибору №1 серед продавців електронної комерції. Ми інтегруємося з більш ніж 150 найпопулярнішими торговими майданчиками, кошиками для покупок і перевізниками. Крім того, ви можете мати скільки завгодно каналів продажу та о...
Shiprocket
shiprocket.in
Одне з найкращих програмних рішень електронної комерції для логістики та доставки. Понад 24000+ послуг накладеним платежем і користуйтеся кількома партнерами-кур’єрами в Індії, щоб доставити ваші продукти вчасно. Немає обмежень на доставку.
Spocket
spocket.co
За допомогою машинного навчання Spocket революціонізує ринок дропшиппінгу та допомагає онлайн-магазинам, які конкурують з Amazon, усуваючи необхідність утримувати запаси та стираючи початкові витрати для роздрібних продавців. Spocket дозволяє понад 30 000 підприємців на п’яти континентах відкривати ...
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud дозволяє більш ніж 23 000 компаній електронної комерції економити час, зусилля та гроші на найважливішому процесі: доставці. Підключайтеся до своїх улюблених перевізників і ефективно доставляйте по всьому світу. Перевищте очікування клієнтів за допомогою фірмових повідомлень відстеження, с...
Dropified
dropified.com
Dropified дає вам змогу автоматизувати дропшипінговий бізнес на eBay/AliExpress або запустити власні індивідуальні фірмові добавки, які розповсюджуються вашим клієнтам.
Shippo
goshippo.com
Усе, що вам потрібно для масштабованої доставки, в одному місці, а також найкращі тарифи від провідних перевізників. Бездоганно синхронізуйте свої замовлення з усіх провідних платформ електронної комерції та отримайте доступ до найкращих тарифів від понад 40 перевізників по всьому світу, включаючи U...
Modalyst
modalyst.co
З Modalyst немає попередніх витрат на складські запаси – купуйте мільйони продуктів у понад 40 категоріях, у тому числі відібраних постачальників із США, і надсилайте замовлення безпосередньо своїм клієнтам.
Planio
plan.io
Розробник успіху проекту: відстеження проблем, керування проектами, контроль версій, довідкова служба, синхронізація файлів, Wiki та чат.
HyperSKU
hypersku.com
HyperSKU забезпечує спрощений пошук і надефективну логістику для продавців електронної комерції. Завдяки безпосередньому доступу до китайських постачальників та інфраструктурі добре розвиненої надійної глобальної системи доставки продавці можуть покращити ефективність продажів і знизити витрати в ус...
Convictional
convictional.com
Convictional допомагає відомим роздрібним торговцям запускати нові програми перехресних продажів, прямої доставки та торгових майданчиків. Роздрібні продавці використовують нашу платформу для пошуку, підключення до будь-якого постачальника та здійснення транзакцій з ним, у тому числі з нашою мережею...
Wholesale2B
wholesale2b.com
Пряма доставка на Amazon, eBay, Shopify, BigCommerce, Weebly, Ecwid, WooCommerce та багатьох інших платформах. Або придбайте магазин електронної комерції під ключ!
Crowdship
crowdship.io
Crowdship дає змогу роздрібним торговцям швидко знаходити, залучати та продавати продукти найпопулярніших брендів. Миттєво знаходьте, доставляйте та надсилайте товари від провідних брендів, не купуючи асортимент заздалегідь. Синхронізуйте продукти, ціни, запаси, замовлення, повернення, платежі тощо ...
Doba
doba.com
Doba — це провідна в галузі платформа Dropshipping як для початківців, так і для відомих підприємців електронної комерції. Наш видатний каталог продуктів із понад 1 мільйона товарів пропонує різноманітні категорії продуктів, зберігаючи при цьому гарантію якості. Бізнес-модель дропшиппінгу дає змогу ...
Shippit
shippit.com.my
Доставка та доставка. Наша технологія та розумний розподіл перевізників спрощують підключення до кількох операторів, тож ви можете запропонувати більше варіантів доставки та стабільні та економічно ефективні доставки. А коли ваші потреби в доставці складні, наші експертні служби доставки подбають пр...
Yaballe
welcome.yaballe.com
Yaballe — це надшвидко зростаючий початковий стартап, який надає SaaS-рішення для підприємств електронної комерції та клієнтів, що здійснюють дропшипінг.
easync
easync.io
Знаходить гарячі предмети, автоматично підриває конкуренцію, отримує максимальний прибуток. Простий спосіб відправити товари з Amazon, WalMart, Overstock, Aliexpress тощо на Ebay і Shopify.
Inventory Source
inventorysource.com
Inventory Source — це найбільший і найтриваліший у світі постачальник рішень для доставки даних, що підключає торговельних посередників безпосередньо до їхніх програм постачальників для прямої доставки та дозволяє торговим посередникам ефективно керувати оновленнями каталогу продуктів. Штаб-квартира...
SaleHoo
salehoo.com
SaleHoo надає спеціальні інструменти та ресурси для підприємців електронної комерції. Платформа оптимізує продажі в Інтернеті за допомогою каталогу перевірених оптових постачальників і постачальників, якісних продуктів і надійних інструментів автоматизації дропшипінгу. Учасники можуть отримати досту...
Duoplane
duoplane.com
Duoplane — це програмне забезпечення для автоматизації роздрібних торговців і постачальників, яке дозволяє вам масштабувати бізнес-операції та зміцнювати важливі відносини. За допомогою Duoplane ви можете повністю автоматизувати великі частини ваших внутрішніх процесів: керування замовленнями, оновл...
ShipperHQ
shipperhq.com
Виправдайте очікування з ShipperHQ! ShipperHQ дозволяє легко персоналізувати тарифи та способи доставки, які ви пропонуєте клієнтам онлайн. Незалежно від того, чи хочете ви зменшити залишення кошика, знизити витрати на доставку, запропонувати міжнародну доставку (або все вищезазначене), ShipperHQ до...
ShipKaro
shipkaro.com
ShipKaro — це ініціатива StoreHippo, яка спрямована на пропонування швидких, недорогих і спрощених логістичних рішень шляхом надання послуг агрегатора доставки для власників електронної комерції.
Sell The Trend
sellthetrend.com
Дійсно комплексне рішення для дропшипінгу, яке забезпечує справді виграшний продукт, імпорт інноваційних продуктів і виконання замовлення в один клік.
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker — це провідна комерційна платформа з кількома постачальниками, яка легко об’єднує торгових партнерів незалежно від типів інтеграції. Наші сучасні рішення дають роздрібним торговцям і брендам можливість підключати, оркеструвати та розвивати свою комерційну платформу, щоб контролювати взає...
Cymbio
cym.bio
Cymbio забезпечує зростання цифрових продажів для брендів за допомогою першої в світі комплексної платформи доставки та торгової площадки. Наш всеохоплюючий центр автоматизації B2B підтримує всі системи, протоколи та постачальників, водночас безперешкодно відкриваючи бренди глобальній екосистемі роз...
Airhouse
airhouse.io
Airhouse є постачальником послуг і логістики для швидкозростаючих брендів DTC. Ми керуємо глобальною мережею високопродуктивних складів, об’єднаних потужними технологіями. Масштабуйте з ефективністю найбільших світових брендів.
Shipfusion
shipfusion.com
Ми надаємо роздрібним торговцям рішення для виконання замовлення для їхніх компаній електронної комерції. Маючи склади в Чикаго, Нью-Йорку та Торонто, ми можемо забезпечити виконання замовлень у США, Канаді та за кордоном. Наше спеціально створене програмне забезпечення дозволяє нашим клієнтам повні...
Calcurates
calcurates.com
Calcurates — це хмарне рішення для повної доставки, яке розраховує та показує правильні методи та тарифи клієнтам під час оформлення замовлення. Це допомагає електронній комерції бездоганно інтегруватися з основними перевізниками (DHL, UPS, USPS, FedEx тощо), щоб отримувати актуальні тарифи, друкува...
Syncee
syncee.co
Syncee — це глобальна платформа дропшиппінгу та оптової торгівлі B2B, розроблена для того, щоб допомогти роздрібним торговцям і постачальникам зв’язатися. На Syncee Marketplace доступні мільйони готових до продажу високоприбуткових продуктів у різних категоріях. Постачальники з США/Канади/ЄС/Великоб...
AppScenic
appscenic.com
AppScenic — це найкраща платформа для автоматизації електронної комерції (дропшиппінг і оптова торгівля), яка надає вам усі необхідні інструменти, щоб продавати більше, скрізь і будь-коли. Ми зв’язуємо власників компаній електронної комерції з усього світу з високоякісними дропшиппінговими та оптови...
Ali2Woo
ali2woo.com
Розширення для «Dropshipping with Banggood for WooCommerce». Легко шукайте та імпортуйте товари на Banggood! Розширення Dropshipping для порталу Banggood. - Імпорт продуктів - фільтрування та виділення продуктів за певним варіантом доставки - масовий імпорт товарів із певної категорії або сторінки п...
Yakkyofy
yakkyofy.com
Yakkyofy допомагає власникам магазинів повністю автоматизувати керування магазином Woocommerce Dropshipping. Yakkyofy пропонує вам продукти для продажу, також брендовані вашим власним логотипом, допомагає імпортувати їх у ваш магазин лише кількома клацаннями миші та автоматично піклується про весь п...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ — це простий бізнес-інструмент, який усуває головний біль бренду в управлінні запасами та об’єднує всі канали електронної комерції та оптових продажів в один централізований центр. Інтегруйте, оптимізуйте та плавно масштабуйте свій бренд за ціною, що залишить бюджет у вашому банку для і...
Kentro.io
kentro.io
Kentro: ERP наступного покоління для електронної комерції В епоху, коли операції електронної комерції вимагають гнучкості та ефективності, Kentro постає як сучасна альтернатива традиційним системам ERP, таким як NetSuite або SAP. Як багатоканальний хмарний ERP, Kentro розроблений спеціально для елек...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — це провідна платформа інтеграції комерції, яка з 2010 року вирішує деякі з найскладніших проблем інтеграції та автоматизації електронної комерції для брендів, 3PL і великих торгових посередників. Наша місія — зробити кожну транзакцію цифрової комерції ідеальною як для споживача, та...
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint — це ваша сучасна платформа роздрібних операцій, створена для підключеної торгівлі. Flxpoint з’єднує ваш ланцюжок постачання з вашими каналами продажів і повністю автоматизує операції електронної комерції. Продавайте в масштабах без ручних процесів або індивідуальних розробок, які сповільню...