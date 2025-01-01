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Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення Drone Analytics - Найпопулярніші застосунки

Підприємства використовують аналітичне програмне забезпечення для дронів, щоб отримати доступ, спостерігати та перевіряти аерофотодані, отримані дронами. Ці розширені інструменти пропонують як 2D, так і 3D представлення досліджуваних місць, включаючи такі функції, як карти схилів і цифрові моделі поверхні. Крім того, вони полегшують вимірювання відстані та обчислення довжини, площі та об’єму, що особливо корисно для оцінки кількості запасів. Інструменти аналітики безпілотних літальних апаратів, націлені в першу чергу на аналітиків даних, витягають цінну інформацію з аерофотоданих. Зокрема, будівельні та гірничодобувні підприємства використовують ці знання для швидкого й точного аналізу запасів, перевершуючи звичайні методи. Крім того, вони допомагають забезпечити відповідність і безпеку, перевіряючи відповідність обладнання нормам. Корпоративне програмне забезпечення для аналітики дронів також є цінним для страхових компаній і компаній з управління майном, оскільки вони спрощують перевірки, особливо для таких складних місць, як дахи, за допомогою аналізу зображень.