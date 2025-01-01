Програмне забезпечення Drone Analytics - Найпопулярніші застосунки

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Підприємства використовують аналітичне програмне забезпечення для дронів, щоб отримати доступ, спостерігати та перевіряти аерофотодані, отримані дронами. Ці розширені інструменти пропонують як 2D, так і 3D представлення досліджуваних місць, включаючи такі функції, як карти схилів і цифрові моделі поверхні. Крім того, вони полегшують вимірювання відстані та обчислення довжини, площі та об’єму, що особливо корисно для оцінки кількості запасів. Інструменти аналітики безпілотних літальних апаратів, націлені в першу чергу на аналітиків даних, витягають цінну інформацію з аерофотоданих. Зокрема, будівельні та гірничодобувні підприємства використовують ці знання для швидкого й точного аналізу запасів, перевершуючи звичайні методи. Крім того, вони допомагають забезпечити відповідність і безпеку, перевіряючи відповідність обладнання нормам. Корпоративне програмне забезпечення для аналітики дронів також є цінним для страхових компаній і компаній з управління майном, оскільки вони спрощують перевірки, особливо для таких складних місць, як дахи, за допомогою аналізу зображень.
Запит на новий застосунок
DroneDeploy
dronedeploy.com
DroneDeploy - платформа для автоматизації захоплення реальності за допомогою безпілотників і камер, що дозволяє знімати дані, створювати моделі та аналізувати інформацію.
Mapware
mapware.com
Mapware - програмне забезпечення для картографії з дронів, яке перетворює 2D фотографії на 3D карти у хмарі за допомогою фотограмметрії.
Skycatch
skycatch.com
Skycatch - це програмне забезпечення для збору та аналізу геопросторових даних, яке використовує безпілотники для точного вимірювання в різних галузях.
Dronedesk
dronedesk.io
Dronedesk – веб-додаток для управління бізнесом та планування польотів дронів, що спрощує управління ризиками, дотриманням та обліком.
Trendspek
trendspek.com
Trendspek - це платформа для моделювання активів, що дозволяє аналізувати дані з дронів та сенсорів, створюючи 3D-моделі для віддалених перевірок і моніторингу.
Civil Tracker
civiltracker.xyz
Civil Tracker перетворює зображення з дронів на точні карти та моделі рельєфу, дозволяючи вимірювати координати, висоту, схили та обсяги.
Propeller
propelleraero.com
Propeller — це хмарна платформа для комерційних операторів дронів та промислових компаній, які використовують дані з дронів.
Scanifly
scanifly.com
Scanifly - програмне забезпечення для 3D-моделювання на основі дронів, що автоматизує проекти у сонячній енергетиці, покращуючи їх точність та ефективність.
Scopito
scopito.com
Scopito – це хмарна платформа для управління візуальними даними, що допомагає зберігати, аналізувати та ділитися зображеннями під час інспекцій активів.
Strayos
strayos.com
Strayos — програмне забезпечення для управління гірничодобувними операціями, що використовує дані та AI для аналізу проектів, моніторингу та оптимізації процесів.
TraceAir
traceair.net
TraceAir - це платформа для управління будівельними майданчиками, що дозволяє відстежувати прогрес, вимірювати обсяги та перевіряти висоти за допомогою 3D-сканування.
FlyFreely
flyfreely.io
FlyFreely дозволяє бізнесу керувати операціями дронів, планувати та виконувати місії, враховуючи регуляції різних країн.
Botlink
botlink.com
Botlink — це хмарна платформа, яка забезпечує зв'язок безпілотників з промисловістю в реальному часі.
SenseHawk
sensehawk.com
SenseHawk - додаток для управління сонячними проектами, який спрощує навігацію, організацію документів і завдань, дозволяючи командам працювати ефективніше.
FlytBase
flytbase.com
FlytBase - платформа для автоматизації збору даних з дронів, що дозволяє проводити заплановані польоти з малою участю людини.
Kespry
kespry.com
Kespry — це платформа для автоматизації збору та аналізу повітряних даних за допомогою безпілотників, яка забезпечує зручність передачі інформації у різних галузях.
Sensat
sensat.co
Sensat — платформа візуалізації для аналізу інфраструктури, що допомагає будівельним командам приймати обґрунтовані рішення на основі цифрових даних про середовище.
vHive
vhive.ai
vHive – програмне забезпечення для автоматичного використання дронів, яке створює цифрові двійники активів підприємств.
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