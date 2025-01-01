Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Програмне забезпечення Drone Analytics
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Програмне забезпечення Drone Analytics - Найпопулярніші застосунки

Підприємства використовують аналітичне програмне забезпечення для дронів, щоб отримати доступ, спостерігати та перевіряти аерофотодані, отримані дронами. Ці розширені інструменти пропонують як 2D, так і 3D представлення досліджуваних місць, включаючи такі функції, як карти схилів і цифрові моделі поверхні. Крім того, вони полегшують вимірювання відстані та обчислення довжини, площі та об’єму, що особливо корисно для оцінки кількості запасів. Інструменти аналітики безпілотних літальних апаратів, націлені в першу чергу на аналітиків даних, витягають цінну інформацію з аерофотоданих. Зокрема, будівельні та гірничодобувні підприємства використовують ці знання для швидкого й точного аналізу запасів, перевершуючи звичайні методи. Крім того, вони допомагають забезпечити відповідність і безпеку, перевіряючи відповідність обладнання нормам. Корпоративне програмне забезпечення для аналітики дронів також є цінним для страхових компаній і компаній з управління майном, оскільки вони спрощують перевірки, особливо для таких складних місць, як дахи, за допомогою аналізу зображень.

Запит на новий застосунок


DroneDeploy

DroneDeploy

dronedeploy.com

DroneDeploy - платформа для автоматизації захоплення реальності за допомогою безпілотників і камер, що дозволяє знімати дані, створювати моделі та аналізувати інформацію.

Mapware

Mapware

mapware.com

Mapware - програмне забезпечення для картографії з дронів, яке перетворює 2D фотографії на 3D карти у хмарі за допомогою фотограмметрії.

Skycatch

Skycatch

skycatch.com

Skycatch - це програмне забезпечення для збору та аналізу геопросторових даних, яке використовує безпілотники для точного вимірювання в різних галузях.

Dronedesk

Dronedesk

dronedesk.io

Dronedesk – веб-додаток для управління бізнесом та планування польотів дронів, що спрощує управління ризиками, дотриманням та обліком.

Trendspek

Trendspek

trendspek.com

Trendspek - це платформа для моделювання активів, що дозволяє аналізувати дані з дронів та сенсорів, створюючи 3D-моделі для віддалених перевірок і моніторингу.

Civil Tracker

Civil Tracker

civiltracker.xyz

Civil Tracker перетворює зображення з дронів на точні карти та моделі рельєфу, дозволяючи вимірювати координати, висоту, схили та обсяги.

Propeller

Propeller

propelleraero.com

Propeller — це хмарна платформа для комерційних операторів дронів та промислових компаній, які використовують дані з дронів.

Scanifly

Scanifly

scanifly.com

Scanifly - програмне забезпечення для 3D-моделювання на основі дронів, що автоматизує проекти у сонячній енергетиці, покращуючи їх точність та ефективність.

Scopito

Scopito

scopito.com

Scopito – це хмарна платформа для управління візуальними даними, що допомагає зберігати, аналізувати та ділитися зображеннями під час інспекцій активів.

Strayos

Strayos

strayos.com

Strayos — програмне забезпечення для управління гірничодобувними операціями, що використовує дані та AI для аналізу проектів, моніторингу та оптимізації процесів.

TraceAir

TraceAir

traceair.net

TraceAir - це платформа для управління будівельними майданчиками, що дозволяє відстежувати прогрес, вимірювати обсяги та перевіряти висоти за допомогою 3D-сканування.

FlyFreely

FlyFreely

flyfreely.io

FlyFreely дозволяє бізнесу керувати операціями дронів, планувати та виконувати місії, враховуючи регуляції різних країн.

Botlink

Botlink

botlink.com

Botlink — це хмарна платформа, яка забезпечує зв'язок безпілотників з промисловістю в реальному часі.

SenseHawk

SenseHawk

sensehawk.com

SenseHawk - додаток для управління сонячними проектами, який спрощує навігацію, організацію документів і завдань, дозволяючи командам працювати ефективніше.

FlytBase

FlytBase

flytbase.com

FlytBase - платформа для автоматизації збору даних з дронів, що дозволяє проводити заплановані польоти з малою участю людини.

Kespry

Kespry

kespry.com

Kespry — це платформа для автоматизації збору та аналізу повітряних даних за допомогою безпілотників, яка забезпечує зручність передачі інформації у різних галузях.

Sensat

Sensat

sensat.co

Sensat — платформа візуалізації для аналізу інфраструктури, що допомагає будівельним командам приймати обґрунтовані рішення на основі цифрових даних про середовище.

vHive

vHive

vhive.ai

vHive – програмне забезпечення для автоматичного використання дронів, яке створює цифрові двійники активів підприємств.

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.