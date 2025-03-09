Програмне забезпечення Drone Analytics - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

SenseHawk

sensehawk.com

SenseHawk — це найкращий додаток для роботи з сонячними батареями для будівельних і експлуатаційних команд. Новий пакет програмного забезпечення на базі ГІС від SenseHawk робить керування сонячними активами таким же легким, як використання вашої улюбленої програми для мобільних карт. Його інструменти продуктивності та співпраці збирають і організовують дані навколо цифрового двійника сонячної енергії. Додаток інтегрує та візуалізує дані, починаючи від топографії та проектної документації до інформації про обладнання та діяльності на місці. Оскільки дані географічно позначені певними компонентами або місцями в сонячному активі, дистанційне керування стає простішим. SenseHawk покращує процеси сонячних активів і операції на сайті: + Перегляд карти Завантажуйте файли KML, CAD і створюйте подання карти для свого сайту. Коментуйте, додавайте завдання, форми тощо. Зробіть навігацію на робочому місці простою. + Фотографії Пройдіться сайтом, клацніть зображення, створіть завдання або прикріпіть до існуючого завдання. + Файли/документи Завантажуйте та впорядковуйте файли та документи проекту. Діліться, керуйте версіями, співпрацюйте та долучайте до завдань. Після завершення проекту легко перевертайте документи. + Завдання Призначайте своїй команді спеціальні або шаблонні завдання разом із контрольними списками, термінами виконання, коментарями, документами, фотографіями тощо. + Форми Усуньте паперові форми за допомогою багатофункціональних цифрових форм. Оцифровуйте, встановлюйте правила, збирайте інформацію, запускайте робочі процеси на основі вхідних даних тощо. + Чат Вбудований контекстний чат спрощує спілкування з окремими особами або командами, завдяки чому ваша команда виконує завдання та продуктивно працює. Ніколи не зупиняйтеся через брак інформації. + Шаблони Шаблони форм і завдань усувають біль від налаштування повторюваних завдань і створення форм. Створюйте шаблони для організації або в межах проекту. Діліться, імпортуйте, оновлюйте тощо. + Робочі процеси Визначайте робочі процеси для автоматизації процесів. Додайте схвалення, автоматично створюйте завдання, перевіряйте форми на невідповідність тощо.