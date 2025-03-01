Програмне забезпечення Drone Analytics - Найпопулярніші застосунки - Тринідад і Тобаго

Scopito

scopito.com

Scopito — це хмарна платформа для керування візуальними даними. Це допомагає комунальним службам і DSP зберігати, аналізувати та обмінюватися зображеннями, отриманими з їх візуальних перевірок, і надає огляд їхніх активів і стану активів. Scopito не базується на передплаті, а клієнти платять фіксовану суму за перевірку, збережену на платформі, з можливістю знижок залежно від обсягу. Scopito поставляється в комплекті з потужними інструментами аналізу зображень і розумними комбінаціями клавіш для оптимізації робочого процесу для виявлення несправностей і керування ними. Можлива інтеграція з системами SAP. Крім того, клієнти мають можливість передати аналіз команді Scopito, яка використовує алгоритми штучного інтелекту та експертів із предметних питань для виконання завдання та надає результати безпосередньо на платформі. Оскільки продукт базується на хмарі, ділитися перевірками для перегляду чи аналізу легко. Додаткові користувачі є безкоштовними, і компанії можуть самостійно керувати рівнями доступу, а також ролями та правами безпосередньо з платформи. Також можна розмістити Scopito локально. Для доставки Scopito має повністю настроювану функцію звітності, яка експортує як PDF, так і CSV. Для компаній, які бажають персоналізувати платформу, Scopito пропонує рішення білого маркування. Клієнти White-label можуть використовувати платформу за власною URL-адресою та зі спеціалізованим дизайном на свій вибір. ______ Scopito розпочав свою кар’єру як виробник дронів під назвою Danish Drones. Однак фокус команди швидко змінився, і датські дрони стали геліскопом; Постачальник послуг дронів, який розробив власне програмне забезпечення для керування зображеннями. У 2016 році програмне забезпечення стало єдиним фокусом, і Heliscope продав свій бізнес з перевірок, щоб стати Scopito. Сьогодні Scopito обслуговує понад 7000 компаній у всьому світі та має штаб-квартири в Данії та Сполучених Штатах.