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Програмне забезпечення Drone Analytics - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія
Підприємства використовують аналітичне програмне забезпечення для дронів, щоб отримати доступ, спостерігати та перевіряти аерофотодані, отримані дронами. Ці розширені інструменти пропонують як 2D, так і 3D представлення досліджуваних місць, включаючи такі функції, як карти схилів і цифрові моделі поверхні. Крім того, вони полегшують вимірювання відстані та обчислення довжини, площі та об’єму, що особливо корисно для оцінки кількості запасів. Інструменти аналітики безпілотних літальних апаратів, націлені в першу чергу на аналітиків даних, витягають цінну інформацію з аерофотоданих. Зокрема, будівельні та гірничодобувні підприємства використовують ці знання для швидкого й точного аналізу запасів, перевершуючи звичайні методи. Крім того, вони допомагають забезпечити відповідність і безпеку, перевіряючи відповідність обладнання нормам. Корпоративне програмне забезпечення для аналітики дронів також є цінним для страхових компаній і компаній з управління майном, оскільки вони спрощують перевірки, особливо для таких складних місць, як дахи, за допомогою аналізу зображень.
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DroneDeploy
dronedeploy.com
Будуйте з упевненістю, працюйте з упевненістю. Ось чому тисячі будівельних, нафтогазових і відновлюваних джерел енергії щодня використовують DroneDeploy. Ми допомагаємо їм автоматизувати захоплення реальності за допомогою дронів, роботів і кругових камер, об’єднуючи ці дані в одній платформі для аналізу за допомогою ШІ. DroneDeploy формує майбутнє захоплення реальності, починаючи від огляду ходу будівництва з повітря та з землі до автоматизованого вимірювання вимірювальних приладів і виявлення витоку метану. https://www.dronedeploy.com/
Mapware
mapware.com
Mapware — це майбутнє програмного забезпечення для картографування дронами. Створюйте більші та кращі 3D-карти в хмарі. За допомогою простого у використанні інтерфейсу Mapware будь-хто може перетворити 2D-фотографії, зроблені дроном, на фотореалістичне 3D-середовище за допомогою процесу, що називається фотограмметрією. Досить потужний для найскладніших завдань. Досить простий для будь-якого проекту. Незалежно від того, чи хочете ви нанести на карту одну будівлю, дюжину стільникових веж, ціле нафтове родовище чи навіть ціле місто, Mapware стане найкращим інструментом для цієї роботи. До нашого програмного забезпечення на основі браузера легко отримати доступ із будь-якого пристрою.
Dronedesk
dronedesk.io
Dronedesk — веб-додаток для бізнес-адміністрування та планування польотів, створений, щоб допомогти операторам безпілотників заощадити час і гроші. Він надає повністю інтегрований набір інструментів, включаючи CRM, створення продуктів, котирування та виставлення рахунків, управління активами для дронів, акумуляторів та іншого обладнання з плануванням технічного обслуговування, керування командою з відстеженням сертифікації, ведення журналів польотів і звітування пілотом, дроном або акумулятором тощо. ...
Civil Tracker
civiltracker.xyz
Civil Tracker перетворює зображення з вашого доступного дрона на точні карти та моделі місцевості, дозволяючи кожному стати віртуальним геодезистом. Перегляньте свої результати - перейдіть до новоствореної карти, щоб переглянути деталі рівня см. Переключіться на режим рельєфу, щоб побачити схили, пагорби та долини на карті. Вимірювання - Вимірювання стало простіше за допомогою Civil Tracker. Віртуально знімайте координати та висоту будь-якого об'єкта на карті. Перевірте нахили та відстані за допомогою інструменту лінії. Нарешті; Об’єми, площі та периметри запасів легко вимірюються за допомогою багатокутника.
Trendspek
trendspek.com
Trendspek — це хмарна платформа для моделювання та аналізу активів, яка перетворює дані (зображення безпілотників, датчики, теплові дані, GPS, BIM, LiDAR) в інтерактивні 3D-цифрові двійники, до яких можна безпечно отримати доступ через веб-браузер. Проводьте візуальні перевірки зі свого столу, маючи повну картину стану активів з міліметровими деталями. Отримайте детальну інформацію без відвідування сайту. Використовуйте потужні інструменти для аналізу структурних дефектів. Переглядайте моделі поруч, щоб спостерігати за змінами. Покращте прогнозне технічне обслуговування, ретельно відстежуючи тенденції. Використовується власниками активів та інженерами для мінімізації ризиків і оптимізації робочих процесів. - Перевірка активів за години, а не за тижні - Скорочення персоналу на місці - Зниження витрат до 90% - Охоплення 90%+ активу (замість 20% репрезентативної перевірки)
Scanifly
scanifly.com
Програмне забезпечення Scanifly для 3D-моделювання на основі безпілотників автоматизує та централізує ручні повсякденні завдання у робочому процесі сонячної енергії. Тепер ви можете продавати, досліджувати, проектувати та встановлювати проекти з майже ідеальною точністю, більшою швидкістю та підвищеною безпекою, одночасно знижуючи м’які витрати протягом усього процесу.
Propeller
propelleraero.com
Propeller — це провідна хмарна платформа для комерційних операторів дронів і промислових компаній, які покладаються на дані дронів.
Scopito
scopito.com
Scopito — це хмарна платформа для керування візуальними даними. Це допомагає комунальним службам і DSP зберігати, аналізувати та обмінюватися зображеннями, отриманими з їх візуальних перевірок, і надає огляд їхніх активів і стану активів. Scopito не базується на передплаті, а клієнти платять фіксовану суму за перевірку, збережену на платформі, з можливістю знижок залежно від обсягу. Scopito поставляється в комплекті з потужними інструментами аналізу зображень і розумними комбінаціями клавіш для оптимізації робочого процесу для виявлення несправностей і керування ними. Можлива інтеграція з системами SAP. Крім того, клієнти мають можливість передати аналіз команді Scopito, яка використовує алгоритми штучного інтелекту та експертів із предметних питань для виконання завдання та надає результати безпосередньо на платформі. Оскільки продукт базується на хмарі, ділитися перевірками для перегляду чи аналізу легко. Додаткові користувачі є безкоштовними, і компанії можуть самостійно керувати рівнями доступу, а також ролями та правами безпосередньо з платформи. Також можна розмістити Scopito локально. Для доставки Scopito має повністю настроювану функцію звітності, яка експортує як PDF, так і CSV. Для компаній, які бажають персоналізувати платформу, Scopito пропонує рішення білого маркування. Клієнти White-label можуть використовувати платформу за власною URL-адресою та зі спеціалізованим дизайном на свій вибір. ______ Scopito розпочав свою кар’єру як виробник дронів під назвою Danish Drones. Однак фокус команди швидко змінився, і датські дрони стали геліскопом; Постачальник послуг дронів, який розробив власне програмне забезпечення для керування зображеннями. У 2016 році програмне забезпечення стало єдиним фокусом, і Heliscope продав свій бізнес з перевірок, щоб стати Scopito. Сьогодні Scopito обслуговує понад 7000 компаній у всьому світі та має штаб-квартири в Данії та Сполучених Штатах.
Strayos
strayos.com
Отримуйте доступ до всієї інформації про проект, де б ви не були. Strayos — ваше єдине джерело правди — від 3D-моделей і результатів вибухового виробництва до звітів про запаси.
FlyFreely
flyfreely.io
FlyFreely дозволяє підприємствам і підприємствам розпочинати, масштабувати та підтримувати свою діяльність з дронами. Плануйте, виконуйте та узгоджуйте всі операції з дроном на одній простій у використанні платформі. Ми досягаємо цього за допомогою нашої технології гнучкої платформи, яка відповідає будь-якій комбінації операційних і нормативних вимог. Ми можемо підтримувати всі типи операцій від простих операцій VLOS до складних операцій BVLOS, таких як безпілотник у коробці, доставка та міська повітряна мобільність. Ми налаштовуємо всі джерела даних, правила, робочі процеси, форми та звіти відповідно до нормативних вимог вашої конкретної країни, щоб зробити роботу в одній чи кількох країнах простою справою. Крім того, платформа навіть дозволяє планувати та виконувати місії в автономному режимі, щоб ви могли працювати в будь-якій точці світу в будь-який час. Розроблено сформованими комерційними операторами дронів, ми розуміємо виклики, з якими стикаються оператори в цій галузі. З FlyFreely ви витрачатимете менше часу на паперову роботу та більше на політ.
Botlink
botlink.com
Botlink — це хмарна операційна платформа, яка зв’язує дрони з промисловістю в режимі реального часу.
Skycatch
skycatch.com
Програмне забезпечення для геопросторових даних корпоративного рівня для фізичного світу. Незалежно від того, наскільки складні вимоги до даних, дізнайтеся, чому глобальні клієнти обирають рішення Skycatch за повторюваність, високу точність і швидкість.
SenseHawk
sensehawk.com
SenseHawk — це найкращий додаток для роботи з сонячними батареями для будівельних і експлуатаційних команд. Новий пакет програмного забезпечення на базі ГІС від SenseHawk робить керування сонячними активами таким же легким, як використання вашої улюбленої програми для мобільних карт. Його інструменти продуктивності та співпраці збирають і організовують дані навколо цифрового двійника сонячної енергії. Додаток інтегрує та візуалізує дані, починаючи від топографії та проектної документації до інформації про обладнання та діяльності на місці. Оскільки дані географічно позначені певними компонентами або місцями в сонячному активі, дистанційне керування стає простішим. SenseHawk покращує процеси сонячних активів і операції на сайті: + Перегляд карти Завантажуйте файли KML, CAD і створюйте подання карти для свого сайту. Коментуйте, додавайте завдання, форми тощо. Зробіть навігацію на робочому місці простою. + Фотографії Пройдіться сайтом, клацніть зображення, створіть завдання або прикріпіть до існуючого завдання. + Файли/документи Завантажуйте та впорядковуйте файли та документи проекту. Діліться, керуйте версіями, співпрацюйте та долучайте до завдань. Після завершення проекту легко перевертайте документи. + Завдання Призначайте своїй команді спеціальні або шаблонні завдання разом із контрольними списками, термінами виконання, коментарями, документами, фотографіями тощо. + Форми Усуньте паперові форми за допомогою багатофункціональних цифрових форм. Оцифровуйте, встановлюйте правила, збирайте інформацію, запускайте робочі процеси на основі вхідних даних тощо. + Чат Вбудований контекстний чат спрощує спілкування з окремими особами або командами, завдяки чому ваша команда виконує завдання та продуктивно працює. Ніколи не зупиняйтеся через брак інформації. + Шаблони Шаблони форм і завдань усувають біль від налаштування повторюваних завдань і створення форм. Створюйте шаблони для організації або в межах проекту. Діліться, імпортуйте, оновлюйте тощо. + Робочі процеси Визначайте робочі процеси для автоматизації процесів. Додайте схвалення, автоматично створюйте завдання, перевіряйте форми на невідповідність тощо.
TraceAir
traceair.net
TraceAir — це єдина тривимірна робоча платформа, створена спеціально для будівельників. Завдяки потужній видимості наше програмне забезпечення забезпечує точні топографічні сканування у візуальній платформі. Наша послуга «білі рукавички» пропонує повну координацію «під ключ» і безперебійну нічну доставку. Просте програмне забезпечення дозволяє легко відстежувати прогрес, вимірювати запаси та баланс бруду, перевіряти висоти тощо! TraceAir надає командам будівельників точні дані, щоб вони могли приймати кращі та швидші рішення.
vHive
vhive.ai
vHive — це єдине програмне рішення, яке дозволяє підприємствам розгортати автономні вулики дронів для створення цифрових двійників своїх активів. Щоб дізнатися більше: www.vHive.ai або [email protected]
FlytBase
flytbase.com
FlytBase — це автономна платформа безпілотників корпоративного рівня для повної автоматизації робочих процесів збору даних з повітря. З незначним втручанням людини або без втручання користувачі можуть здійснювати заплановані та повторювані польоти безпілотників BVLOS за допомогою док-станцій, керованих із віддалених командних центрів. Платформа FlytBase дозволяє користувачам легко інтегрувати автономні дрони в корпоративні робочі процеси, забезпечуючи додатки та інтеграцію, забезпечуючи найвищі стандарти безпеки даних, надійність і масштабованість. FlytBase переміг на Global NTT Data Innovation Contest 2019 у Токіо, Японія. FlytBase закінчив програму Cisco Launch Pad Accelerator у 2017 році та отримав нагороду TiE50 Top-Startup від TiE Silicon Valley. ----- FlytBase було нагороджено декількома визнаннями за свої інновації: == Виграв нагороду TiE50 на TiEcon Silicon Valley 2017 == «Найкращий стартап» на TiEcon Pune 2017 == Стартап року – технології, 2016; нагороджено програмою Startup Leadership Program == Вибраний серед 45 найкращих стартапів на InTech50, 2016 == Вибраний для програми TiE Nurture, 2016 == Вибраний серед 11 стартапів для участі в програмі GenNext Accelerator за підтримки Microsoft Ventures, 2016 == Переможець на TiECon Pune 2015 == Переможець на PuneConnect 2015
Kespry
kespry.com
Kespry є провідним постачальником автоматизованих систем безпілотників для комерційних ринків. Kespry дозволяє компаніям легко знімати, переглядати, аналізувати та ділитися даними з повітря одним натисканням кнопки.
Sensat
sensat.co
Sensat — це платформа візуалізації, яка забезпечує кращу співпрацю та прийняття рішень усіма залученими проектними командами. Збираючи та доставляючи дані інфраструктури, наша платформа перетворює реальний світ у цифрову версію. Це дає змогу фізичним індустріям аналізувати та розуміти своє побудоване середовище та приймати розумніші рішення. Разом із такими компаніями, як Aecom, Connect Plus і Heathrow & Kier, ми революціонізуємо спосіб планування, будівництва та управління великими проектами цивільної інфраструктури вартістю понад 150 мільярдів фунтів стерлінгів.