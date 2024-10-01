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Програмне забезпечення Drone Analytics - Найпопулярніші застосунки - Мавританія
Підприємства використовують аналітичне програмне забезпечення для дронів, щоб отримати доступ, спостерігати та перевіряти аерофотодані, отримані дронами. Ці розширені інструменти пропонують як 2D, так і 3D представлення досліджуваних місць, включаючи такі функції, як карти схилів і цифрові моделі поверхні. Крім того, вони полегшують вимірювання відстані та обчислення довжини, площі та об’єму, що особливо корисно для оцінки кількості запасів. Інструменти аналітики безпілотних літальних апаратів, націлені в першу чергу на аналітиків даних, витягають цінну інформацію з аерофотоданих. Зокрема, будівельні та гірничодобувні підприємства використовують ці знання для швидкого й точного аналізу запасів, перевершуючи звичайні методи. Крім того, вони допомагають забезпечити відповідність і безпеку, перевіряючи відповідність обладнання нормам. Корпоративне програмне забезпечення для аналітики дронів також є цінним для страхових компаній і компаній з управління майном, оскільки вони спрощують перевірки, особливо для таких складних місць, як дахи, за допомогою аналізу зображень.
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DroneDeploy
dronedeploy.com
Будуйте з упевненістю, працюйте з упевненістю. Ось чому тисячі будівельних, нафтогазових і відновлюваних джерел енергії щодня використовують DroneDeploy. Ми допомагаємо їм автоматизувати захоплення реальності за допомогою дронів, роботів і кругових камер, об’єднуючи ці дані в одній платформі для ана...
Mapware
mapware.com
Mapware — це майбутнє програмного забезпечення для картографування дронами. Створюйте більші та кращі 3D-карти в хмарі. За допомогою простого у використанні інтерфейсу Mapware будь-хто може перетворити 2D-фотографії, зроблені дроном, на фотореалістичне 3D-середовище за допомогою процесу, що називаєт...
Civil Tracker
civiltracker.xyz
Civil Tracker перетворює зображення з вашого доступного дрона на точні карти та моделі місцевості, дозволяючи кожному стати віртуальним геодезистом. Перегляньте свої результати - перейдіть до новоствореної карти, щоб переглянути деталі рівня см. Переключіться на режим рельєфу, щоб побачити схили, па...
Trendspek
trendspek.com
Trendspek — це хмарна платформа для моделювання та аналізу активів, яка перетворює дані (зображення безпілотників, датчики, теплові дані, GPS, BIM, LiDAR) в інтерактивні 3D-цифрові двійники, до яких можна безпечно отримати доступ через веб-браузер. Проводьте візуальні перевірки зі свого столу, маючи...
Dronedesk
dronedesk.io
Dronedesk — веб-додаток для бізнес-адміністрування та планування польотів, створений, щоб допомогти операторам безпілотників заощадити час і гроші. Він надає повністю інтегрований набір інструментів, включаючи CRM, створення продуктів, котирування та виставлення рахунків, управління активами для дро...
Propeller
propelleraero.com
Propeller — це провідна хмарна платформа для комерційних операторів дронів і промислових компаній, які покладаються на дані дронів.
Scopito
scopito.com
Scopito — це хмарна платформа для керування візуальними даними. Це допомагає комунальним службам і DSP зберігати, аналізувати та обмінюватися зображеннями, отриманими з їх візуальних перевірок, і надає огляд їхніх активів і стану активів. Scopito не базується на передплаті, а клієнти платять фіксова...
Scanifly
scanifly.com
Програмне забезпечення Scanifly для 3D-моделювання на основі безпілотників автоматизує та централізує ручні повсякденні завдання у робочому процесі сонячної енергії. Тепер ви можете продавати, досліджувати, проектувати та встановлювати проекти з майже ідеальною точністю, більшою швидкістю та підвище...
FlyFreely
flyfreely.io
FlyFreely дозволяє підприємствам і підприємствам розпочинати, масштабувати та підтримувати свою діяльність з дронами. Плануйте, виконуйте та узгоджуйте всі операції з дроном на одній простій у використанні платформі. Ми досягаємо цього за допомогою нашої технології гнучкої платформи, яка відповідає ...
Strayos
strayos.com
Отримуйте доступ до всієї інформації про проект, де б ви не були. Strayos — ваше єдине джерело правди — від 3D-моделей і результатів вибухового виробництва до звітів про запаси.
Botlink
botlink.com
Botlink — це хмарна операційна платформа, яка зв’язує дрони з промисловістю в режимі реального часу.
Skycatch
skycatch.com
Програмне забезпечення для геопросторових даних корпоративного рівня для фізичного світу. Незалежно від того, наскільки складні вимоги до даних, дізнайтеся, чому глобальні клієнти обирають рішення Skycatch за повторюваність, високу точність і швидкість.
SenseHawk
sensehawk.com
SenseHawk — це найкращий додаток для роботи з сонячними батареями для будівельних і експлуатаційних команд. Новий пакет програмного забезпечення на базі ГІС від SenseHawk робить керування сонячними активами таким же легким, як використання вашої улюбленої програми для мобільних карт. Його інструмент...
TraceAir
traceair.net
TraceAir — це єдина тривимірна робоча платформа, створена спеціально для будівельників. Завдяки потужній видимості наше програмне забезпечення забезпечує точні топографічні сканування у візуальній платформі. Наша послуга «білі рукавички» пропонує повну координацію «під ключ» і безперебійну нічну дос...
vHive
vhive.ai
vHive — це єдине програмне рішення, яке дозволяє підприємствам розгортати автономні вулики дронів для створення цифрових двійників своїх активів. Щоб дізнатися більше: www.vHive.ai або [email protected]
FlytBase
flytbase.com
FlytBase — це автономна платформа безпілотників корпоративного рівня для повної автоматизації робочих процесів збору даних з повітря. З незначним втручанням людини або без втручання користувачі можуть здійснювати заплановані та повторювані польоти безпілотників BVLOS за допомогою док-станцій, керова...
Kespry
kespry.com
Kespry є провідним постачальником автоматизованих систем безпілотників для комерційних ринків. Kespry дозволяє компаніям легко знімати, переглядати, аналізувати та ділитися даними з повітря одним натисканням кнопки.
Sensat
sensat.co
Sensat — це платформа візуалізації, яка забезпечує кращу співпрацю та прийняття рішень усіма залученими проектними командами. Збираючи та доставляючи дані інфраструктури, наша платформа перетворює реальний світ у цифрову версію. Це дає змогу фізичним індустріям аналізувати та розуміти своє побудован...