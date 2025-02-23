Провайдери реєстрації доменів - Найпопулярніші застосунки - Таджикистан

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Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Постачальники послуг реєстрації доменів, також відомі як реєстратори доменів, допомагають компаніям захистити доменні імена в Інтернеті. Ці послуги передбачають обробку реєстрації доменних імен і їх резервування, як правило, на один або два роки. Реєстратори доменів часто надають користувачам функцію пошуку доменів, щоб перевірити наявність бажаних доменів. Ці послуги є важливими для організацій, які прагнуть створити та підтримувати веб-сайт або безпечні доменні імена для майбутнього використання. Крім того, реєстратори доменів пропонують послуги перенесення доменів для переміщення зареєстрованих доменів до нових реєстраторів. Деякі також надають послуги паркування доменів, дозволяючи користувачам розміщувати прості веб-сторінки або рекламні місця, до яких можуть отримати доступ відвідувачі сайту. Реєстратори доменів верхнього та другого рівнів акредитовані та контролюються Інтернет-корпорацією з присвоєння імен та номерів (ICANN), некомерційною організацією, відповідальною за керування системою доменних імен. Деякі хостинг-провайдери також включають реєстрацію домену як частину своїх пакетів хостингу, пропонуючи організаціям спрощений спосіб керування своїми доменами.
Запит на новий застосунок
Aplus.Net
aplus.net
Aplus.Net для допомоги малому бізнесу, від реєстрації доменних імен до високовартісного веб-хостингу та послуг дизайну.
DareToCloud
daretocloud.com
Спеціалізоване агентство з обслуговування та хостингу веб-сайтів преміум-класу для масштабних компаній у Бельгії.
ARZ Host
arzhost.com
ARZ HOST пропонує широкий спектр ІТ-послуг для бізнесу та технофілів зокрема. Від веб-хостингу до віртуальних центрів обробки даних, виділених серверів і рішень для зберігання даних, усі наші послуги отримують переваги від постійних інновацій і регулярно збагачуються новими функціями.
Arsys
arsys.net
Зареєструйте свій домен і придбайте хостинг у Arsys. Оскільки наші сервери розташовані в Іспанії, ваша присутність в Інтернеті гарантована.
Hostitbro
hostitbro.com
Розпочніть свою онлайн-мандрівку зі швидким і безпечним веб-хостингом, який дозволить вам захопити Інтернет як штурм. У HostItBro ви можете вибрати з різноманітних послуг, пов’язаних із веб-хостингом, зокрема реєстрацію домену, спільний хостинг із серверами LiteSpeed. Виберіть HostItBro, якщо ви шукаєте: ✅ Просту у використанні cPanel ✅ Цілодобову професійну підтримку в чаті ✅ У 8 разів швидший хостинг WordPress ✅ Гарантія безвідмовної роботи на 99,9% ✅ Доступні ціни
Hostbillo
hostbillo.com
Нашу колишню компанію Wisesolution, що найшвидше розвивається, засновану в 2010 році, було перейменовано та знову запущено як hostbillo.com. Hostbillo знаходить своє місце серед першокласних і найвпливовіших компаній веб-хостингу. Компанія високо визнана за надання високоякісного, найкращого у своєму класі та гіпермасштабного веб-хостингу по всьому світу. Генеральний директор компанії Акшай Сайні прагне передавати та надавати передові, а також безперебійні послуги клієнтам і замовникам Hostbillo по всьому світу за вражаюче конкурентними цінами. Він має вичерпні знання, неймовірний досвід і участь у індустрії веб-хостингу. Це спонукає його швидко братися за кожне завдання в бізнесі та індустрії хостингу, створювати динамічні технологічні рішення та надавати чудову підтримку. Після ретельного вивчення пан Акшай зрозумів, що забезпечення незмінної якості, найшвидшої швидкості, адекватності вартості та потужної інформаційної безпеки на одній стадії є складним завданням, яке навряд чи жоден веб-хост може виконати. Зберігаючи ці життєво важливі елементи, а також усі потенційні ринкові пастки як головний пріоритет, він вклав свій час, гроші та зусиль у цю приватну фірму «Hostbillo».
ArkHost
arkhost.com
Доступний, надійний, високопродуктивний веб-хостинг із DirectAdmin, інтегрованим у клієнтську область ArkHost, для легкого керування сайтом.
Suede Hosting
suedehosting.com
Ми пропонуємо потужний хостинг WordPress, домени та професійні служби електронної пошти (Google Workspace). Наш цільовий ринок – це, як правило, підприємці/власники бізнесу.
MilesWeb
milesweb.com
Запущений у 2012 році, MilesWeb є одним із швидко розвиваються та провідних постачальників послуг веб-хостингу в Індії. У MilesWeb ми прагнемо задовольнити всі потреби бізнесу за допомогою ідеально розроблених планів хостингу та нескінченного обслуговування клієнтів день у день! Ми обіцяємо, що ми виправдаємо очікування наших клієнтів! На нашому шляху нас супроводжує талановита робоча сила, яка допомагає нам випереджати конкурентів. Почніть роботу з перевіреним і надійним хостинг-партнером для вашого бізнесу!
CDmon
cdmon.com
CDmon спеціалізується на хостингу, веб-хостингу та рішеннях для реєстрації доменів.
UK2
uk2.net
Рішення UK2 для доменів і хостингу з цілодобовою технічною підтримкою та 20-річним досвідом роботи. Ознайомтеся з останніми пропозиціями, щоб отримати все, що вам потрібно, щоб представити свої ідеї в Інтернеті.
Subreg
subreg.cz
Subreg пропонує реєстрацію та адміністрування доменів.
EuroDNS
eurodns.com
EuroDNS — це веб-хостинг без прихованої плати за пропускну здатність, тому немає несподіваного рахунку.
WebHostingPad.com
webhostingpad.com
WebHostingPad.com, заснований у 2005 році, є лідером у доступних рішеннях спільного веб-хостингу на платформі Linux. Наша мета — надати вам можливість створити та підтримувати сильну присутність в Інтернеті простим і доступним способом. Ми надаємо цілодобову підтримку з нашого офісу в Чикаго.
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer прагне запропонувати надійні, безпечні та доступні рішення для хостингу для професіоналів і підприємств. DomainRacer має наступні функції та переваги: • Необмежений дисковий простір SSD для швидкої та безперебійної роботи ваших веб-сайтів і програм. • Технологія LiteSpeed і платформа CloudLinux для 21-кратної швидкості та високої стабільності ваших послуг хостингу. • Безкоштовні сертифікати SSL і інструмент безпеки cPGuard для захисту даних вашого веб-сайту та відвідувачів від кіберзагроз. • Безкоштовне доменне ім’я (.in, .com) і інструмент SEO за замовчуванням для підвищення вашої присутності в Інтернеті та рейтингу. • Цілодобова технічна підтримка та служба підтримки клієнтів, яка готова допомогти вам у вирішенні будь-яких проблем або запитів. • Конкурентоспроможні ціни та плани, які відповідають вашому бюджету та потребам. • Всесвітні центри обробки даних, які забезпечують оптимальну швидкість і час безвідмовної роботи ваших послуг хостингу.
101domain
101domain.com
101domain допомагає корпораціям створювати, підтримувати та захищати свою присутність в Інтернеті за допомогою нашої Служби корпоративного домену, яка включає реєстрацію та керування доменом, а також юридичні ресурси, які інформують їх про будь-які відповідні зміни законодавства та направляють їх до юристів, які спеціалізуються на різних доменах. пов'язані питання. Але корпорації не єдині, хто отримує користь від наших потужних інструментів керування доменами та багаторічного досвіду в галузі. Навіть особисті веб-сайти можуть отримати величезну вигоду від захисту в Інтернеті та розробки справді добре продуманої стратегії доменних імен.
DNSimple
dnsimple.com
DNSimple допомагає вам керувати своїми доменами та DNS. Прості домени з реєстрацією, перенесенням і поновленням. Простий DNS із службами DNS корпоративного рівня для всіх наших користувачів і простий SSL для захисту ваших доменів за допомогою сертифікатів SSL у три прості кроки. DNSimple це також новий підхід до того, як керувати доменами та DNS. З DNSimple Domain Control Plane ви отримуєте безпрецедентну видимість і контроль над доменами та DNS, навіть якщо ресурси розміщені за межами інфраструктури DNSimple. Незалежно від складності портфоліо вашого домену, DNSimple забезпечує просте та безпечне керування доменом, якому ви можете довіряти.
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds надає надійні хмарні рішення за конкурентоспроможною ціною. З моменту заснування в 2010 році нашим головним завданням є надання найкращого сервісу та продуктів клієнтам хостингу з усього світу. Наша професійна підтримка залишається доступною для наших клієнтів 24/7 і може похвалитися гарантією безвідмовної роботи на 99,9999%. Клієнти Hostwinds можуть бути впевнені, знаючи, що їхній хостинг залишається в надійних руках.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost є лідером у розробці рішень для швидкого хостингу для критично важливих сайтів і додатків. Володійте своїм стабільним VPS або виділеним хостингом для безперебійної роботи. UltaHost — це високопродуктивна платформа веб-хостингу, яка допоможе вам отримувати швидкі, стабільні та безпечні веб-сайти для будь-якого типу цифрових проектів, будь то магазин електронної комерції, блог, портфоліо компанії, маркетингове агентство, медіа та публікація контенту, соціальні мережі або малий або середній бізнес. Він надає спільні недорогі VPS (віртуальний приватний сервер), VDS (віртуальний виділений сервер) і дешеві виділені рішення для хостингу для компаній, компаній і окремих осіб, щоб зробити їхні проекти успішними.
WPMU DEV
wpmudev.com
Ваша комплексна платформа WordPress. Оптимізуйте та керуйте кількома сайтами WP за допомогою наших відзначених нагородами плагінів, виділеного хостингу, потужних інструментів керування сайтом і 5-зіркової підтримки. З 2006 року WPMU DEV створює високоякісні рішення WordPress, допомагаючи більш ніж 900 000 розробникам, фрілансерам, власникам сайтів і агентствам розвивати свій бізнес WP.
Tsohost
tsohost.com
Tsohost пропонує послуги Linux, Windows, електронної пошти та керованого веб-хостингу, а також реєстрацію доменних імен.
LogicWeb
logicweb.com
Ваш веб-хостинг №1 із LiteSpeed, NVMe, JetBackup, Auto-SSL, безкоштовним доменом*, встановленням WordPress одним натисканням кнопки, автоматичним щоденним резервним копіюванням.
IntecHost
intechost.com
IntecHost.in – це постачальник веб-хостингу в Індії, який пропонує доступні та надійні послуги веб-хостингу з безвідмовною роботою 99,99% і безкоштовним SSL. Вони приймають платежі та надають дисковий простір NVMe SSD. Відповідно до відгуків користувачів і думок експертів, IntecHost.in надає швидкі та безпечні сервери з доступними ціновими планами
StableHost
stablehost.com
StableHost — це недорогий веб-хостинг із планами обслуговування від щомісячних до річних. Пропонує хостинг для підприємств, торгових посередників і VPS, а також стандартні послуги веб-хостингу.
MyLightHost
mylighthost.com
Забезпечує необмежену пропускну здатність з усіма пакетами веб-хостингу. Ваш веб-сайт ніколи не вийде з ладу через проблему пропускної здатності.
MonoVM
monovm.com
Надання платформи для створення ідей і бізнесу для присутності в Інтернеті – це те, про що Monovm. Втіливши це в реальність для понад 100 тисяч клієнтів протягом 9 років, ми розробили послуги, щоб надати кожному їх видимість в Інтернеті. Ми є постачальником послуг веб-хостингу, який надає всі послуги, пов’язані з хостингом, під одним дахом. Ми надаємо високоякісні виділені сервери, Windows VPS, Linux VPS, RDP, SSD VPS, реєстрацію домену, веб-хостинг WordPress, веб-хостинг Linux і SSL-сертифікати. Оскільки наші клієнти є нашим пріоритетом номер один, наші послуги є винятковими, а гарантія якості є основою всіх наших послуг. Ми тут, щоб прокласти людям шлях до початку, розвитку та створення іміджу в Інтернеті та поза ним!
HostStage
host-stage.net
Наша основна мета полягає в тому, щоб спонукати наших клієнтів до успіху в Інтернеті, щоб допомогти їм досягти фінансової незалежності. Тому ми не лише зосереджуємось на задоволенні наших клієнтів, але й запрошуємо наших користувачів представити нам свої проекти, щоб обслуговувати їх у найбільш персоналізований спосіб, який коли-небудь бачили раніше.
Host Poco
hostpoco.com
HostPoco є одним із провідних хостинг-провайдерів, який пропонує безкоштовний хостинг і недорогий професійний хостинг. Наш діапазон хостингу починається від $0,00 до $2,20 на місяць. Усі плани хостингу включають cPanel, безкоштовний SSL, безкоштовну міграцію, необмежені ресурси та багато іншого. Hostpoco пропонує 30-денну гарантію повернення грошей із спільним хостингом і хостингом для торгових посередників. Ми пропонуємо керований хостинг і прагнемо допомогти з кожною проблемою клієнта.
HostEurope
hosteurope.de
За вашим веб-успіхом стоїть найвищий рівень продуктивності. Ми також задовольняємо ваші потреби в хостингу – за допомогою відданих експертів і передових технологій.
Digital Pacific
digitalpacific.com.au
Веб-хостинг Digital Pacific, виділені сервери, VPS, хмарні служби та домени.
BoostedHost
boostedhost.com
BoostedHost створено з унікальним баченням: надання рішення для хостингу з усім необхідним для успішного веб-сайту. Завдяки таким пропозиціям, як спільний хостинг, хостинг WordPress, хостинг WooCommerce, хостинг торгових посередників і реєстрація доменних імен, ми допоможемо вам. У BoostedHost ми наповнюємо наші рішення незамінними функціями, такими як SSL, електронна пошта, бази даних, резервне копіювання, AI Anti-Virus і 1-Click Staging, що забезпечує безперебійну роботу вашого сайту. Більше, ніж просто хостинг-провайдери, ми — пристрасна команда, яка прагне надавати виняткові послуги, адаптовані до унікальних потреб кожного веб-сайту. Незалежно від того, чи є ви блогером-початківцем, чи підприємством, що розвивається, наш асортимент рішень задовольнить усіх. З нашою інтуїтивно зрозумілою панеллю керування навігація та керування вашим обліковим записом хостингу є простою справою. І навіть якщо технології не є вашою сильною стороною, ми тут, щоб допомогти вам на кожному кроці. Підтримка клієнтів? Це в основі нашої діяльності. Наша віддана команда працює цілодобово та без вихідних, гарантуючи, що ваші запитання ніколи не залишаться без відповідей. Крім того, завдяки нашим чітким ціноутворенням і відсутності прихованих комісій ви завжди знатимете, на чому ви знаходитесь. А наші зобов'язання перед вами? Підкріплюється прямою 45-денною гарантією повернення грошей. Виберіть BoostedHost і надайте своєму веб-сайту послуги найвищого рівня, надійні інструменти та неперевершену підтримку. Пориньте та спостерігайте за різницею BoostedHost.
BGOcloud
bgocloud.com
Пропонує широкий спектр рішень для хостингу, включаючи хостинг cPanel, KVM VPS професійного класу, доступний і надійний OpenVZ VPS, хмарні маршрутизатори Mikrotik та багато іншого.
Zomro
zomro.com
Приєднуйтесь до Zomro.com! Наша компанія пропонує широкий спектр послуг: хостинг, VPS, Forex VPS, виділені сервери, FTP-сховища, реєстрація доменів, захист від DDOS-атак, VPN-послуги та багато іншого. Ми працюємо з 2014 року. Наші сервери знаходяться в Нідерландах, а команда в Україні, Латвії та Голландії. Технічна підтримка готова допомогти в будь-який час доби. Розташування серверів у Нідерландах забезпечує високу доступність і продуктивність сайтів. Ми також пропонуємо партнерську програму, яка дозволяє вам легко заробляти. Приєднуйтесь і отримуйте винагороду за кожного запрошеного клієнта. Незалежно від того, чи є ви веб-майстром, підприємцем чи власником веб-сайту, Zomro.com пропонує повний спектр послуг для забезпечення присутності в Інтернеті.
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
Unlimited Hosting Hub пропонує високоякісні, повністю керовані та преміальні послуги веб-хостингу, щоб ваш новий веб-сайт був онлайн. Гарантовано найкращий і найнадійніший необмежений веб-хостинг для особистих і малих компаній.
HostZop
hostzop.com
Компанія Hostzop, що розробляє комплексні веб-рішення, розташована в Ченнаї, Індія. Це забезпечує вам найкраще задоволення клієнтів. Hostzop пропонує надійні послуги хостингу в Ченнаї, Індія, за найвигіднішими цінами. Ми наголошуємо на наданні кращих послуг і гарантуємо, що вас супроводжують на кожному етапі процесу; від пропозиції правильних доменних імен до розміщення вашого сайту онлайн. Розвивайте свій онлайн-бізнес за допомогою доступних планів веб-хостингу через Hostzop. Може бути досить важко знайти найкращого хостинг-провайдера, коли ринок переповнений агентствами веб-дизайну. Ми є провідною хостинговою компанією в Ченнаї, Індія. Ви можете розвинути свій бізнес за допомогою нашого пакету хостингу для торгових посередників. Наші виділені сервери ідеально підходять для розміщення кількох веб-сайтів на одному сервері.
NexifyHost
nexifyhost.com
NexifyHost є провідним світовим постачальником веб-хостингу та супутніх послуг. Ми надаємо комплексні інструменти сотням користувачів у всьому світі, щоб будь-хто, новачок чи професіонал, міг вийти в Інтернет і процвітати з нашими пакетами веб-хостингу.
Nexcess
nexcess.net
Nexcess допомагає сайтам і магазинам швидше виходити в Інтернет і розвиватися. Понад 23 роки ми обслуговуємо та підтримуємо малий бізнес, великі підприємства, а також дизайнерів, розробників і агентства, які створюють для них. Незалежно від того, інвестуємо ми в нові функції, функції, продукти чи купуємо портфоліо, ми завжди впроваджуємо інновації, щоб задовольнити потреби спільнот, які обслуговуємо. Користувачі довіряють Nexcess, оскільки ми керуємо сотнями тисяч сайтів і магазинів по всьому світу. Наші клієнти щодня розраховують на те, що ми забезпечимо високу швидкість, надійнішу безпеку, невід’ємну масштабованість і неперевершену підтримку. - 23 роки досвіду хостингу - 500 000 веб-сайтів під керуванням - 10 глобальних центрів обробки даних - Заслужена партнерська та партнерська програма - Inc. 5000 11 лауреатів - Платиновий партнер асоціації Magento - Підтримка 24/7/365 З повністю керованим хостингом від Nexcess краще вбудований. Ми готові допомогти.
Koerge
koerge.com
Koerge — це веб-хостингова компанія, створена засновниками з понад 10-річним досвідом роботи в галузі для створення ідеальної платформи веб-хостингу. Ми допомагаємо компаніям відкривати та досягати успіху в Інтернеті. Отримайте доменне ім’я, веб-хостинг і професійну електронну адресу.
KemuHost
kemuhost.com
KemuHost було засновано в 2017 році. KemuHost є єдиним, хто пропонує всі свої послуги на чистому сховищі SSD NVMe. Це, безумовно, підвищить ефективність вашого веб-сайту майже в 10-100 разів. Вони пропонують спільний хостинг Linux, спільний хостинг Windows, Linux VPS, Windows VPS, виділений сервер та багато іншого за дуже доступними цінами. KemuHost є одним із найшвидше зростаючих постачальників рішень для веб-хостингу. KemuHost постійно революціонізує нові методи, щоб забезпечити швидкі, неприступні та надійні рішення для веб-хостингу, щоб дати людям змогу повністю використовувати потенціал своєї цифрової присутності. Компанія KemuHost, що базується в Індії, надає комплексні інструменти для користувачів у всьому світі, щоб кожен, новачок чи професіонал, міг вийти в Інтернет і розширити свою цифрову присутність за допомогою наших рішень для веб-хостингу. Вони мають сервери в Австралії, Канаді, Франції, Німеччині, Польщі, Сінгапурі та Великобританії. Вони надають неймовірно швидкі рішення для веб-хостингу, які ідеально підходять для ваших потреб, незалежно від того, чи ви щойно запустили свій сайт, новий блог чи популярний бізнес-сайт, KemuHost забезпечить вам усі ваші потреби щодо хостингу. Експерти цілодобової підтримки 7/365 завжди готові допомогти вам, незалежно від того, чи ви ніколи не створювали веб-сайт або навіть якщо ви професійний розробник.
INWX
inwx.com
Реєструйте та керуйте своїми доменами цілодобово, 24 години на добу. За допомогою реєстрації в режимі реального часу ви отримуєте численні домени вже за кілька секунд. Визначте реєстранта, інші контакти, а також сервери імен з усіма підтримуваними типами записів самостійно.
HostRiver
hostriver.ro
Ми завжди зосереджені на наших клієнтах, тому що вони заслуговують на всю увагу, яку ми можемо приділити. Перш за все, це наші друзі, а не тільки клієнти. Тому ми пропонуємо оперативну та професійну підтримку, адже вони є головним пріоритетом HostRiver. Ми надаємо сервери останнього покоління та технології, пропонуючи найкращі послуги веб-хостингу. Якщо ми хочемо розвивати наш бізнес, перед цим нам потрібно задовольнити будь-якого клієнта, і це наша мета.
HostMedia
hostmedia.uk
З 2008 року Host Media надає широкий спектр послуг веб-хостингу, як-от WordPress, Lucee, VPS і виділені сервери, а також послуги доменних імен. Володар нагород від початку заснування компанії та високо оцінений нашими клієнтами, Host Media є надійним і надійним створена хостингова компанія. Host Media з гордістю підтримує дивовижних людей, як-от спонсорство водія F1 Academy Еббі Пуллінг і надання благодійним організаціям по всій Великобританії безкоштовного домену та хостингу.
Hostilica
hostilica.com
Ми спеціалізуємося на наданні всіх рішень веб-хостингу для підтримки компаній і підприємців у всьому світі надійними, швидкими та професійними послугами веб-хостингу, налаштованими відповідно до їхніх розмірів і потреб.
GrowLast
growlast.com
GrowLast — це провідний постачальник веб-хостингу та доменів, який пропонує швидкі, надійні та безпечні рішення для хмарного хостингу для компаній і окремих осіб у всьому світі. Завдяки прагненню забезпечити неперевершену швидкість і час безвідмовної роботи хмарні послуги хостингу GrowLast оптимізовані для продуктивності, гарантуючи швидке завантаження та безперебійну роботу веб-сайтів. Окрім блискавичного хмарного хостингу, GrowLast також надає клієнтам безкоштовний домен і безкоштовний сертифікат SSL, щоб переконатися, що їх веб-сайт безпечний і доступний для відвідувачів. Крім того, завдяки цілодобовій підтримці від команди досвідчених і доброзичливих експертів клієнти можуть бути впевнені, що їхній веб-сайт у надійних руках. Незалежно від того, чи запускаєте ви новий веб-сайт чи плануєте перенести наявний сайт на більш надійне рішення хостингу, хмарні послуги хостингу GrowLast є ідеальним вибором. Завдяки найсучаснішій інфраструктурі, неперевершеним функціям безпеки та прагненню задовольнити клієнтів, GrowLast є ідеальним партнером для тих, хто хоче впевнено розмістити свій веб-сайт.
Fozzy
fozzy.com
Якісний і швидкий віртуальний хостинг Fozzy. Надійний VPS і реєстрація доменного імені. Ми будемо раді відповісти на ваші запитання 24/7
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-це все-вхідна маркетингова платформа, побудована для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітування та аналітика, маркетингова CRM, електронні кампанії, інформаційні бюлетені та управління контентом, ви можете поставити своїх клієнтів до центру, щоб ви могли швидше продати розумніший та розвивати свій бізнес. Мобільний додаток Master Marketing & CRM MailChimp допомагає вам розумніше продати та швидше розвивати свій бізнес з першого дня. Доступ до інструментів, які вам потрібні, куди б ваша робота не приймає вас, і вставайте та запускає за лічені хвилини - не потрібен досвід. За допомогою MailChimp ви ніколи не пропустите можливість здійснити продаж, повернути клієнтів, знайти нових абонентів або ділитися місією вашого бренду. Використовуйте MailChimp для: * Marketing CRM - Будьте в курсі своїх контактів з маркетинговим CRM від MailChimp. Знайдіть та додайте нових клієнтів із інструментами для імпорту контакту, наприклад, сканер візитних карток. Відстежуйте зростання аудиторії та перегляньте розуміння індивідуальних контактів на приладовій панелі. Зробіть це все в одному місці - зателефонуйте, текст та електронну пошту безпосередньо з програми. Запишіть примітки та додайте теги після кожної взаємодії, щоб запам'ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика - глибше вивчайте свої продажі та маркетингові показники. Відстежуйте результати для всіх ваших кампаній та отримайте корисні рекомендації щодо вдосконалення. Переглянути звіти та аналітику для електронних кампаній, цільових сторінок, оголошення Facebook та Instagram, публікації соціальних медіа та листівки. * Електронні листи та автоматизації - створити, редагувати та надсилати маркетингові кампанії, інформаційні бюлетені та автоматизації. Один клацніть, що надходите до не відкритості та електронних листів, ви переробляєте продукцію, ви зможете повторно залучити клієнтів та збільшити продажі в найкоротші терміни. * Оголошення Facebook та Instagram - проект та публікація оголошень, встановіть бюджет та орієнтуйтеся на конкретну групу. Зверніться до нових людей, залучайте існуючі контакти, налаштуйте спеціальні аудиторії або повертайте відвідувачів веб -сайту. * Рекомендації з маркетингу - Отримайте корисні рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Знайте, коли настав час налаштувати покинуту електронну пошту або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом - Завантажте зображення зі свого пристрою безпосередньо в MailChimp та використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
Webnode
webnode.com
Створіть власний сайт безкоштовно! Ви можете створити чудовий веб-сайт за допомогою Webnode всього за кілька хвилин. Приєднуйтеся до наших 45 мільйонів користувачів і створіть один самостійно.
Hover
hover.com
Знайдіть ідеальне доменне ім’я для своєї ідеї в Hover. Усі домени мають найкращу в галузі підтримку клієнтів і безкоштовну конфіденційність WHOIS. Назвіть своє захоплення сьогодні!
Domain.com
domain.com
Знайти ідеальний домен веб-сайту так само просто, як 1-2-3. Придбайте доменне ім’я, створіть і розмістіть веб-сайт і насолоджуйтеся нашими професійними інструментами онлайн-маркетингу.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail - це безпечна послуга хостингу електронної пошти для бізнесу. У ньому є вбудована платформа співпраці, яка дозволяє всій організації безперешкодно ділитися та спілкуватися в "Вхідні". Це суміш класичної електронної пошти та сучасних інструментів співпраці, що сприяють використанню коментарів, лайків та обміну. Zoho Mail добре інтегрована з усіма іншими програмами Zoho, а також популярними зовнішніми програмами.
SiteGround
siteground.com
SiteGround — це найбільша незалежна платформа для розміщення веб-сайтів, якій довіряють власники понад 2,8 мільйонів доменів у всьому світі. Послуга хостингу SiteGround, зосереджена на швидкості та безпеці веб-сайту, включає прості, але потужні інструменти керування веб-сайтами та унікальні власні рішення, які роблять веб-сайти швидшими та безпечнішими. У поєднанні з найкращим у галузі обслуговуванням клієнтів це робить SiteGround кращим постачальником веб-хостингу для фрілансерів, малого бізнесу та веб-майстрів. Користувачі WordPress на SiteGround користуються керованим сервісом зі спеціалізованими інструментами для чудової продуктивності веб-сайту та легкого керування.
Sav
sav.com
Дешева реєстрація доменних імен, резервне замовлення доменів для понад 100 доменів верхнього рівня та великий ринок доменів преміум-класу й аукціонів.
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH, юридично OVH Groupe SAS, є французькою компанією хмарних обчислень, яка пропонує VPS, виділені сервери та інші веб-сервіси. Станом на 2016 рік OVH володів найбільшим у світі центром обробки даних за площею. Станом на 2019 рік він був найбільшим хостинг-провайдером у Європі та третім у світі на основі фізичних серверів.
OnlyDomains
onlydomains.com
OnlyDomains — найпростіший спосіб зареєструвати домен або створити веб-сайт. Заснована в 2009 році, ми працюємо над ✓ доступними цінами ✓ чудовим користуванням ✓ 5-зірковим обслуговуванням клієнтів
NameSilo
namesilo.com
NameSilo LLC є американською компанією, що займається реєстрацією доменів в Інтернеті та веб-хостингом, штаб-квартира якої розташована у Феніксі, штат Арізона. Він належить компанії NameSilo Technologies Corp., яка котирується на Канадській біржі цінних паперів (альтернативна фондова біржа для компаній із мікрокапіталізацією та компаній, що розвиваються). NameSilo — це акредитована ICANN компанія-реєстратор доменних імен, яка надає домени DNS, веб-хостинг, послуги електронної пошти, сертифікати SSL та інші веб-продукти.
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc. є акредитованим ICANN реєстратором доменних імен, який надає реєстрацію доменних імен і веб-хостинг у Фініксі, штат Арізона, США. Namecheap — бюджетний хостинг-провайдер із 11 мільйонами зареєстрованих користувачів і 10 мільйонами доменів.
Name.com
name.com
Name.com знаходиться в Денвері та пропонує доменні імена, веб-хостинг і дуже прості веб-сайти. Єдиноріг і веселка є стандартною частиною нашої служби підтримки клієнтів.
Uniregistry
uniregistry.com
Правильне доменне ім’я може змінити ваше життя. Uniregistry може допомогти вам знайти його.
Krystal
krystal.uk
Krystal – компанія, що надає інтернет-послуги, заснована в 2002 році і спеціалізується на передових інструментах і послугах для компаній у всьому світі. Ми робимо все по-іншому, пропонуючи першокласні рішення, які є стійкими без шкоди для продуктивності. Сьогодні ми є найбільшою незалежною веб-хостинговою компанією у Великій Британії та єдиним у світі постачальником веб-хостингу та публічної хмари B Corp. Незалежно від того, чи це наш відзначений нагородами веб-хостинг, спеціальні хмарні послуги, рішення VoIP або видатна підтримка клієнтів у Великій Британії, ми ніколи не йдемо на компроміси щодо наших продуктів, послуг або підходу до планети. Ми працюємо на 100% відновлюваній електроенергії, і після реінвестування прибутку в покращення наших послуг ми спрямовуємо всі надлишки коштів на екологічні ініціативи. Ми компенсуємо викиди вуглецю всієї нашої робочої сили та садимо мільйони дерев, які вловлюють вуглець і відновлюють середовище проживання. Незалежно від розміру вашого бізнесу чи його амбіцій, у Krystal є надійне рішення, яке забезпечить майбутнє вашого бізнесу та сприятиме вашому зростанню.
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