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Провайдери реєстрації доменів - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія
Постачальники послуг реєстрації доменів, також відомі як реєстратори доменів, допомагають компаніям захистити доменні імена в Інтернеті. Ці послуги передбачають обробку реєстрації доменних імен і їх резервування, як правило, на один або два роки. Реєстратори доменів часто надають користувачам функцію пошуку доменів, щоб перевірити наявність бажаних доменів. Ці послуги є важливими для організацій, які прагнуть створити та підтримувати веб-сайт або безпечні доменні імена для майбутнього використання. Крім того, реєстратори доменів пропонують послуги перенесення доменів для переміщення зареєстрованих доменів до нових реєстраторів. Деякі також надають послуги паркування доменів, дозволяючи користувачам розміщувати прості веб-сторінки або рекламні місця, до яких можуть отримати доступ відвідувачі сайту. Реєстратори доменів верхнього та другого рівнів акредитовані та контролюються Інтернет-корпорацією з присвоєння імен та номерів (ICANN), некомерційною організацією, відповідальною за керування системою доменних імен. Деякі хостинг-провайдери також включають реєстрацію домену як частину своїх пакетів хостингу, пропонуючи організаціям спрощений спосіб керування своїми доменами.
Запит на новий застосунок
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — це безпечна служба хостингу електронної пошти для компаній. Він має вбудовану платформу для співпраці, яка дозволяє всій організації ділитися та безперешкодно спілкуватися в Inbox. Це поєднання класичної електронної пошти та сучасних інструментів для співпраці, які сприяють використанню коментарів, ставок "подобається" та обміну. Zoho Mail добре інтегрована з усіма іншими програмами Zoho, а також з популярними зовнішніми програмами.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати більш розумно та розвивати свій бізнес швидше. Мобільний додаток для маркетингу та CRM від Mailchimp допомагає вам працювати розумніше та розвивати свій бізнес швидше з першого дня. Отримуйте доступ до необхідних інструментів, куди б вас не привела ваша робота, і почніть працювати за лічені хвилини – досвід не потрібен. З Mailchimp ви ніколи не пропустите можливість продати, повернути клієнтів, знайти нових передплатників або розділити місію свого бренду. Використовуйте Mailchimp для: * Marketing CRM – тримайте свої контакти за допомогою Marketing CRM від Mailchimp. Знаходьте та додавайте нових клієнтів за допомогою інструментів імпорту контактів, таких як сканер візиток. Відстежуйте зростання аудиторії та переглядайте статистику щодо окремих контактів на інформаційній панелі. Робіть усе в одному місці – дзвоніть, надсилайте текстові повідомлення та надсилайте електронні листи безпосередньо з програми. Робіть нотатки та додавайте теги після кожної взаємодії, щоб запам’ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика – глибше ознайомтеся зі своїми продажами та маркетингом. Відстежуйте результати для всіх своїх кампаній і отримуйте дієві рекомендації щодо покращення. Переглядайте звіти та аналітику для кампаній електронною поштою, цільових сторінок, оголошень у Facebook та Instagram, публікацій у соціальних мережах і листівок. * Електронні листи та автоматизація – створюйте, редагуйте та надсилайте маркетингові кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та засоби автоматизації. Завдяки функціям «Повторно надіслати користувачам, які не відкривають» і «Перенацілення продуктів» ви зможете миттєво повторно залучити клієнтів і збільшити продажі. * Оголошення у Facebook та Instagram – створюйте та публікуйте оголошення, установлюйте бюджет і націлюйте їх на певну групу. Охопіть нових людей, залучіть наявні контакти, налаштуйте користувацькі аудиторії або поверніть відвідувачів веб-сайту. * Маркетингові рекомендації – отримуйте дієві рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Дізнайтеся, коли прийде час налаштувати електронну пошту про залишений кошик або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом – завантажуйте зображення зі свого пристрою безпосередньо в Mailchimp і використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. – це американська публічна реєстратор інтернет-доменів і веб-хостингова компанія зі штаб-квартирою в Скоттсдейлі, штат Арізона, зареєстрованою в Делавері. Станом на червень 2020 року GoDaddy має понад 20 мільйонів клієнтів і понад 7000 співробітників по всьому світу. Компанія відома своєю рекламою на телебаченні та в газетах. Він брав участь у кількох суперечках, пов’язаних із цензурою.
Hostinger
hostinger.com
Виберіть рішення для веб-хостингу та створіть ідеальний веб-сайт! Від спільного хостингу та доменів до VPS – у нас є все, що вам потрібно для успіху в Інтернеті.
Google Domains
domains.google
Знайдіть своє місце в Інтернеті за допомогою домену від Google, завдяки надійності, безпеці та продуктивності Google.
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc. є акредитованим ICANN реєстратором доменних імен, який надає реєстрацію доменних імен і веб-хостинг у Фініксі, штат Арізона, США. Namecheap — бюджетний хостинг-провайдер із 11 мільйонами зареєстрованих користувачів і 10 мільйонами доменів.
SiteGround
siteground.com
SiteGround — це найбільша незалежна платформа для розміщення веб-сайтів, якій довіряють власники понад 2,8 мільйонів доменів у всьому світі. Послуга хостингу SiteGround, зосереджена на швидкості та безпеці веб-сайту, включає прості, але потужні інструменти керування веб-сайтами та унікальні власні рішення, які роблять веб-сайти швидшими та безпечнішими. У поєднанні з найкращим у галузі обслуговуванням клієнтів це робить SiteGround кращим постачальником веб-хостингу для фрілансерів, малого бізнесу та веб-майстрів. Користувачі WordPress на SiteGround користуються керованим сервісом зі спеціалізованими інструментами для чудової продуктивності веб-сайту та легкого керування.
Bluehost
bluehost.com
Bluehost, компанія Newfold Digital, є надійним партнером для користувачів WordPress. Заснована в 2003 році, Bluehost дозволяє як новачкам, так і експертам створювати та підтримувати веб-присутність за допомогою надійного веб-хостингу, інструментів електронної комерції, маркетингових програм, автоматизованої безпеки та інструментів WordPress. Його універсальна інформаційна панель дозволяє користувачам легко керувати більшістю аспектів свого веб-сайту від показників до безпеки сайту. Розроблений на основі технології з відкритим вихідним кодом, Bluehost продовжує підтримувати та брати участь у незліченних проектах з відкритим кодом, щоб допомогти розкрити весь потенціал Інтернету.
DreamHost
dreamhost.com
Потужність WordPress + легкість конструктора з перетягуванням. Використовуйте редагування перетягуванням і скиданням у поєднанні з блоками дизайну, щоб створювати швидше та легше редагувати. Post and Page Builder робить WordPress простим для початківців, але також містить розширені параметри для досвідчених професіоналів, щоб перетворити ваші ідеї на щось реальне без будь-якої додаткової роботи. Функції DreamHost WP Website Builder включають: — Майстер швидкого запуску - 200+ сайтів для початківців на вибір - Конструктор веб-сайтів із функцією перетягування - Рекомендації щодо SEO в реальному часі
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH, юридично OVH Groupe SAS, є французькою компанією хмарних обчислень, яка пропонує VPS, виділені сервери та інші веб-сервіси. Станом на 2016 рік OVH володів найбільшим у світі центром обробки даних за площею. Станом на 2019 рік він був найбільшим хостинг-провайдером у Європі та третім у світі на основі фізичних серверів.
Hover
hover.com
Знайдіть ідеальне доменне ім’я для своєї ідеї в Hover. Усі домени мають найкращу в галузі підтримку клієнтів і безкоштовну конфіденційність WHOIS. Назвіть своє захоплення сьогодні!
Gandi
gandi.net
➤ Електронна пошта, веб-хостинг, SSL-сертифікат ✅ Усе починається з доменного імені ✅ Придбайте ідеальне доменне ім’я серед наших 750 розширень!
Krystal
krystal.uk
Krystal – компанія, що надає інтернет-послуги, заснована в 2002 році і спеціалізується на передових інструментах і послугах для компаній у всьому світі. Ми робимо все по-іншому, пропонуючи першокласні рішення, які є стійкими без шкоди для продуктивності. Сьогодні ми є найбільшою незалежною веб-хостинговою компанією у Великій Британії та єдиним у світі постачальником веб-хостингу та публічної хмари B Corp. Незалежно від того, чи це наш відзначений нагородами веб-хостинг, спеціальні хмарні послуги, рішення VoIP або видатна підтримка клієнтів у Великій Британії, ми ніколи не йдемо на компроміси щодо наших продуктів, послуг або підходу до планети. Ми працюємо на 100% відновлюваній електроенергії, і після реінвестування прибутку в покращення наших послуг ми спрямовуємо всі надлишки коштів на екологічні ініціативи. Ми компенсуємо викиди вуглецю всієї нашої робочої сили та садимо мільйони дерев, які вловлюють вуглець і відновлюють середовище проживання. Незалежно від розміру вашого бізнесу чи його амбіцій, у Krystal є надійне рішення, яке забезпечить майбутнє вашого бізнесу та сприятиме вашому зростанню.
NameSilo
namesilo.com
NameSilo LLC є американською компанією, що займається реєстрацією доменів в Інтернеті та веб-хостингом, штаб-квартира якої розташована у Феніксі, штат Арізона. Він належить компанії NameSilo Technologies Corp., яка котирується на Канадській біржі цінних паперів (альтернативна фондова біржа для компаній із мікрокапіталізацією та компаній, що розвиваються). NameSilo — це акредитована ICANN компанія-реєстратор доменних імен, яка надає домени DNS, веб-хостинг, послуги електронної пошти, сертифікати SSL та інші веб-продукти.
Domain.com
domain.com
Знайти ідеальний домен веб-сайту так само просто, як 1-2-3. Придбайте доменне ім’я, створіть і розмістіть веб-сайт і насолоджуйтеся нашими професійними інструментами онлайн-маркетингу.
HostGator
hostgator.com
HostGator є провідним постачальником безпечного та доступного веб-хостингу. Дізнайтеся, чому тисячі клієнтів довіряють нам обслуговування їхніх веб-сайтів.
Webnode
webnode.com
Створіть власний сайт безкоштовно! Ви можете створити чудовий веб-сайт за допомогою Webnode всього за кілька хвилин. Приєднуйтеся до наших 45 мільйонів користувачів і створіть один самостійно.
GreenGeeks
greengeeks.com
Швидкий, безпечний і екологічний веб-хостинг. Інтернет є великим забруднювачем навколишнього середовища. Почніть розміщувати свій веб-сайт у провідного світового екологічного хостинг-провайдера та позитивно впливайте на довкілля!
Afternic
afternic.com
Afternic, компанія GoDaddy, найбільший у світі ринок доменів із повним набором послуг.
Sav
sav.com
Дешева реєстрація доменних імен, резервне замовлення доменів для понад 100 доменів верхнього рівня та великий ринок доменів преміум-класу й аукціонів.
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds надає надійні хмарні рішення за конкурентоспроможною ціною. З моменту заснування в 2010 році нашим головним завданням є надання найкращого сервісу та продуктів клієнтам хостингу з усього світу. Наша професійна підтримка залишається доступною для наших клієнтів 24/7 і може похвалитися гарантією безвідмовної роботи на 99,9999%. Клієнти Hostwinds можуть бути впевнені, знаючи, що їхній хостинг залишається в надійних руках.
Dan.com
dan.com
Купуйте та продавайте домени з Dan.com. Відкрийте для себе мільйони доменних імен, доступних для продажу. Dan.com забезпечує вашу безпеку.
HugeDomains
hugedomains.com
HugeDomains є світовим лідером із доменних імен преміум-класу. Знайдіть ідеальний домен сьогодні.
Name.com
name.com
Name.com знаходиться в Денвері та пропонує доменні імена, веб-хостинг і дуже прості веб-сайти. Єдиноріг і веселка є стандартною частиною нашої служби підтримки клієнтів.
DNSimple
dnsimple.com
DNSimple допомагає вам керувати своїми доменами та DNS. Прості домени з реєстрацією, перенесенням і поновленням. Простий DNS із службами DNS корпоративного рівня для всіх наших користувачів і простий SSL для захисту ваших доменів за допомогою сертифікатів SSL у три прості кроки. DNSimple це також новий підхід до того, як керувати доменами та DNS. З DNSimple Domain Control Plane ви отримуєте безпрецедентну видимість і контроль над доменами та DNS, навіть якщо ресурси розміщені за межами інфраструктури DNSimple. Незалежно від складності портфоліо вашого домену, DNSimple забезпечує просте та безпечне керування доменом, якому ви можете довіряти.
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains надає доменні імена, хостинг, онлайн-маркетинг і бізнес-продукти для 100 000 компаній і окремих осіб у всьому світі.
Zomro
zomro.com
Приєднуйтесь до Zomro.com! Наша компанія пропонує широкий спектр послуг: хостинг, VPS, Forex VPS, виділені сервери, FTP-сховища, реєстрація доменів, захист від DDOS-атак, VPN-послуги та багато іншого. Ми працюємо з 2014 року. Наші сервери знаходяться в Нідерландах, а команда в Україні, Латвії та Голландії. Технічна підтримка готова допомогти в будь-який час доби. Розташування серверів у Нідерландах забезпечує високу доступність і продуктивність сайтів. Ми також пропонуємо партнерську програму, яка дозволяє вам легко заробляти. Приєднуйтесь і отримуйте винагороду за кожного запрошеного клієнта. Незалежно від того, чи є ви веб-майстром, підприємцем чи власником веб-сайту, Zomro.com пропонує повний спектр послуг для забезпечення присутності в Інтернеті.
Regery
regery.com
Дешева реєстрація домену. SSL сертифікати, WordPress хостинг, моніторинг сайтів. Виберіть і купіть домен в 1 клік. ✯ Миттєва реєстрація в більшості доменних зон
101domain
101domain.com
101domain допомагає корпораціям створювати, підтримувати та захищати свою присутність в Інтернеті за допомогою нашої Служби корпоративного домену, яка включає реєстрацію та керування доменом, а також юридичні ресурси, які інформують їх про будь-які відповідні зміни законодавства та направляють їх до юристів, які спеціалізуються на різних доменах. пов'язані питання. Але корпорації не єдині, хто отримує користь від наших потужних інструментів керування доменами та багаторічного досвіду в галузі. Навіть особисті веб-сайти можуть отримати величезну вигоду від захисту в Інтернеті та розробки справді добре продуманої стратегії доменних імен.
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting — це ваш потужний постачальник веб-хостингу. Розмістіть свій сайт на їхній добре налаштованій платформі SwiftServer із опцією Turbo Server для завантаження сторінок у 20 разів швидше порівняно з конкуруючими рішеннями. У A2 Hosting є рішення для ваших потреб, незалежно від того, чи потрібен вам спільний хостинг, хостинг торгових посередників, VPS-хостинг або виділений хостинг. Насолоджуйтеся наднадійним обслуговуванням, яке підтримується гарантією безвідмовної роботи на 99,9% і експертною підтримкою цілодобової служби підтримки Guru Crew Support, яка працює цілодобово і без вихідних.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost є лідером у розробці рішень для швидкого хостингу для критично важливих сайтів і додатків. Володійте своїм стабільним VPS або виділеним хостингом для безперебійної роботи. UltaHost — це високопродуктивна платформа веб-хостингу, яка допоможе вам отримувати швидкі, стабільні та безпечні веб-сайти для будь-якого типу цифрових проектів, будь то магазин електронної комерції, блог, портфоліо компанії, маркетингове агентство, медіа та публікація контенту, соціальні мережі або малий або середній бізнес. Він надає спільні недорогі VPS (віртуальний приватний сервер), VDS (віртуальний виділений сервер) і дешеві виділені рішення для хостингу для компаній, компаній і окремих осіб, щоб зробити їхні проекти успішними.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting, заснована в 2003 році, є веб-хостинговою компанією в Олд-Таппан, штат Нью-Джерсі (США), яка надає клієнтам у всьому світі найдоступніші та надійні рішення для веб-хостингу. AccuWeb Hosting — це приватна компанія, яка не має боргів і має понад 14 років досвіду. Станом на сьогодні AccuWeb Hosting обслуговує понад 101 025 задоволених клієнтів і збільшується. Онлайн-служба підтримки AccuWeb Hosting працює 24 години на добу 7 днів на тиждень. Для вашої зручності ви можете підняти запит на підтримку або взяти участь у онлайн-чаті. На всі квитки та запити в чаті задовільно відповідають висококваліфіковані спеціалісти з хостингу рівня 3. Більшість запитів у службу підтримки розглядаються менше ніж за 30 хвилин. Сервери AccuWebHosting розміщені в сучасному центрі обробки даних, розташованому в США, Австралії, Канаді, Франції, Сінгапурі та Індії. Ці ультрасучасні центри обробки даних обладнані персоналом, який працює цілодобово без вихідних, мають кілька підключень до Інтернету, цілодобовий моніторинг об’єктів, систему пожежогасіння, резервний генератор електроенергії, безперервне відеоспостереження та захищені входи з паспортними картками. Більшість серверів оснащено процесорами серії Dual Xeon E5 із 64–512 ГБ оперативної пам’яті, високошвидкісними накопичувачами корпоративного рівня з налаштуванням RAID10. Крім того, усі пакети веб-хостингу мають гарантію повернення грошей, винятковий стандарт безвідмовної роботи 99,99% і цілодобову підтримку.
Pair Networks
pair.com
Pair — це хостингова компанія з більш ніж 25-річним досвідом роботи, безвідмовною роботою сервера на 99,9% і доступними різноманітними потужними планами веб-хостингу, які підтримуються цілодобовою дружньою технічною підтримкою справжніх співробітників.
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
Unlimited Hosting Hub пропонує високоякісні, повністю керовані та преміальні послуги веб-хостингу, щоб ваш новий веб-сайт був онлайн. Гарантовано найкращий і найнадійніший необмежений веб-хостинг для особистих і малих компаній.
Loopia
loopia.com
Loopia є найбільшим і провідним хостинг-провайдером Швеції з 1999 року. Ми пропонуємо прості, безпечні та надійні послуги з найкращою підтримкою на ринку.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada — це приватний і незалежно фінансований постачальник послуг веб-хостингу, який розпочав роботу в листопаді 2019 року з командою, присвяченою наданню швидких, безпечних і надійних послуг веб-хостингу. HostArmada — це більше, ніж просто веб-хостингова компанія. Ми — команда захоплених справами людей, які прагнуть надавати виняткові послуги хостингу нашим клієнтам. Ми зосереджені на наданні швидких, безпечних і надійних послуг веб-хостингу, які відповідають унікальним потребам компаній і окремих осіб у всьому світі. У HostArmada ми розуміємо, що кожен бізнес індивідуальний, і тому ми пропонуємо широкий спектр рішень для хостингу, щоб задовольнити потреби компаній будь-якого розміру, від невеликих стартапів до великих підприємств. Наші послуги хостингу включають загальний хостинг, хостинг торгових посередників, VPS-хостинг і виділений CPU VPS, усі вони підтримуються надійною хмарною інфраструктурою, яка забезпечує високу продуктивність і безперебійну роботу вашого веб-сайту. За допомогою HostArmada ви можете вибрати план хостингу, який найкраще відповідає вашим потребам, і збільшити або зменшити його в міру розвитку вашого бізнесу. Наша панель керування спрощує керування обліковим записом хостингу та веб-сайтом, навіть якщо у вас немає технічних знань. Ви можете легко керувати файлами свого веб-сайту, базами даних, доменами та обліковими записами електронної пошти лише кількома клацаннями миші. Ми в HostArmada вважаємо, що підтримка клієнтів так само важлива, як і якість наших послуг хостингу. Ось чому у нас є спеціальна команда підтримки клієнтів, яка доступна цілодобово і без вихідних, щоб допомогти вам із будь-якими запитаннями або проблемами, пов’язаними з хостингом, з якими ви можете зіткнутися. Наша команда добре навчена та обізнана, і ми пишаємося тим, що надаємо швидку та надійну допомогу через різні канали, такі як чат, електронна пошта та телефон. Ми розуміємо, що ціна є вирішальним фактором, коли справа доходить до вибору постачальника веб-хостингу. Тому ми пропонуємо доступні ціни та прозорі рахунки. Ви можете бути впевнені, що немає жодних прихованих комісій чи сюрпризів, коли йдеться про ваш рахунок за хостинг. Крім того, ми пропонуємо безпроблемну 45-денну гарантію повернення грошей, що демонструє наше прагнення задовольнити клієнтів. HostArmada — це надійна та орієнтована на клієнтів веб-хостингова компанія, яка пропонує першокласні послуги веб-хостингу компаніям і окремим особам у всьому світі. Завдяки широкому асортименту рішень для хостингу, зручній панелі керування та винятковій підтримці клієнтів ви можете бути впевнені, що ваш веб-сайт у надійних руках. Ми запрошуємо вас приєднатися до нашої спільноти задоволених клієнтів і відчути різницю на собі.
OnlyDomains
onlydomains.com
OnlyDomains — найпростіший спосіб зареєструвати домен або створити веб-сайт. Заснована в 2009 році, ми працюємо над ✓ доступними цінами ✓ чудовим користуванням ✓ 5-зірковим обслуговуванням клієнтів
20i
20i.com
Високопродуктивний керований хостинг на будь-який випадок. Приєднуйтеся до понад 1 мільйона агентств, фрілансерів, компаній і помічників, щоб отримати неперевершену швидкість і надійність. Швидко та легко керуйте всіма своїми веб-сайтами/додатками, доменними іменами, CDN, SSL-сертифікатами, електронною поштою тощо за допомогою My20i, нашої спеціально створеної та інтуїтивно зрозумілої панелі керування. Спеціаліст WordPress? Отримайте проміжну підготовку WordPress, клонування, резервне копіювання, кеш, повнофункціональний менеджер WordPress і багато іншого — все це вбудовано (не потрібно роздутих плагінів) для вас і сайтів ваших клієнтів. Перехід на 20i простий, і ви можете безкоштовно передавати необмежену кількість сайтів з інших хостів одним клацанням миші, коли завгодно. Наша експертна команда підтримки — це ентузіасти веб-хостингу, які мають схвальні відгуки. Отримайте допомогу від справжніх людей, які люблять те, що вони роблять, а не шаблонних відповідей. Якщо ваші веб-сайти важливі, ваш хостинг теж; у 20i ми пропонуємо хостинг преміум-класу, на якому ви зможете створити свою репутацію. Весь наш хостинг працює на 100% відновлюваних джерелах енергії.
Digital Pacific
digitalpacific.com.au
Веб-хостинг Digital Pacific, виділені сервери, VPS, хмарні служби та домени.
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa – це приватна компанія зі штаб-квартирою в Берлінгтоні, Онтаріо. HostPapa також має офіси в 11 інших країнах світу. У HostPapa ми вважаємо кожного нашого клієнта частиною нашої родини. Тому наш девіз: «Нехай тато піклується про тебе!» Ми розуміємо, що веб-сайти наших клієнтів є важливими, і що вони повинні мати можливість розраховувати на нас, щоб гарантувати, що їх обслуговування не буде перервано. Ми створили міцну основу, щоб пропонувати рішення для хостингу та хмарні послуги для малого та середнього бізнесу, які є надійними, простими у використанні та орієнтованими на обслуговування клієнтів, і все це за низькою ціною. У HostPapa ми цінуємо наших клієнтів і розуміємо, що вони потребують високого рівня обслуговування. Ми не задоволені, поки не задоволені наші клієнти! З HostPapa ви отримуєте: * Багатофункціональні пакети хостингу * Гарантія повернення грошей * БЕЗКОШТОВНА реєстрація домену * Гарантії безвідмовної роботи * Інтернет-база знань / підтримка * Допомога з використанням інструментів / налаштуванням * Можливості електронної комерції * Безкоштовні програми З HostPapa ви можете покластися на: * Спеціальне обслуговування клієнтів * Якісне обладнання * Максимальний гарантований час безвідмовної роботи * Високофункціональні інструменти для адміністрування * Доступний провідний набір функцій * Безпечне та надійне резервне копіювання * Солідний і чесний діловий партнер
IntecHost
intechost.com
IntecHost.in – це постачальник веб-хостингу в Індії, який пропонує доступні та надійні послуги веб-хостингу з безвідмовною роботою 99,99% і безкоштовним SSL. Вони приймають платежі та надають дисковий простір NVMe SSD. Відповідно до відгуків користувачів і думок експертів, IntecHost.in надає швидкі та безпечні сервери з доступними ціновими планами
Simply.com
simply.com
Професійний, дешевий і стабільний веб-простір за доступною для кожного ціною. Simply.com робить веб-хостинг простим, розумним і доступним для всіх. 5 зірок на Trustpilot.
MyLightHost
mylighthost.com
Забезпечує необмежену пропускну здатність з усіма пакетами веб-хостингу. Ваш веб-сайт ніколи не вийде з ладу через проблему пропускної здатності.
EuroDNS
eurodns.com
EuroDNS — це веб-хостинг без прихованої плати за пропускну здатність, тому немає несподіваного рахунку.
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer прагне запропонувати надійні, безпечні та доступні рішення для хостингу для професіоналів і підприємств. DomainRacer має наступні функції та переваги: • Необмежений дисковий простір SSD для швидкої та безперебійної роботи ваших веб-сайтів і програм. • Технологія LiteSpeed і платформа CloudLinux для 21-кратної швидкості та високої стабільності ваших послуг хостингу. • Безкоштовні сертифікати SSL і інструмент безпеки cPGuard для захисту даних вашого веб-сайту та відвідувачів від кіберзагроз. • Безкоштовне доменне ім’я (.in, .com) і інструмент SEO за замовчуванням для підвищення вашої присутності в Інтернеті та рейтингу. • Цілодобова технічна підтримка та служба підтримки клієнтів, яка готова допомогти вам у вирішенні будь-яких проблем або запитів. • Конкурентоспроможні ціни та плани, які відповідають вашому бюджету та потребам. • Всесвітні центри обробки даних, які забезпечують оптимальну швидкість і час безвідмовної роботи ваших послуг хостингу.
WPMU DEV
wpmudev.com
Ваша комплексна платформа WordPress. Оптимізуйте та керуйте кількома сайтами WP за допомогою наших відзначених нагородами плагінів, виділеного хостингу, потужних інструментів керування сайтом і 5-зіркової підтримки. З 2006 року WPMU DEV створює високоякісні рішення WordPress, допомагаючи більш ніж 900 000 розробникам, фрілансерам, власникам сайтів і агентствам розвивати свій бізнес WP.
LogicWeb
logicweb.com
Ваш веб-хостинг №1 із LiteSpeed, NVMe, JetBackup, Auto-SSL, безкоштовним доменом*, встановленням WordPress одним натисканням кнопки, автоматичним щоденним резервним копіюванням.
Yola
yola.com
Yola створює та розміщує веб-сайти. Ви можете вибрати із сотень шаблонів і додати власні фотогалереї, відео та онлайн-магазин. Веб-сайт є безкоштовним, і ви можете оновити свій обліковий запис, щоб він містив веб-хостинг, фірмову адресу електронної пошти та налаштоване доменне ім’я.
HostEurope
hosteurope.de
За вашим веб-успіхом стоїть найвищий рівень продуктивності. Ми також задовольняємо ваші потреби в хостингу – за допомогою відданих експертів і передових технологій.
StableHost
stablehost.com
StableHost — це недорогий веб-хостинг із планами обслуговування від щомісячних до річних. Пропонує хостинг для підприємств, торгових посередників і VPS, а також стандартні послуги веб-хостингу.
NexifyHost
nexifyhost.com
NexifyHost є провідним світовим постачальником веб-хостингу та супутніх послуг. Ми надаємо комплексні інструменти сотням користувачів у всьому світі, щоб будь-хто, новачок чи професіонал, міг вийти в Інтернет і процвітати з нашими пакетами веб-хостингу.
BoostedHost
boostedhost.com
BoostedHost створено з унікальним баченням: надання рішення для хостингу з усім необхідним для успішного веб-сайту. Завдяки таким пропозиціям, як спільний хостинг, хостинг WordPress, хостинг WooCommerce, хостинг торгових посередників і реєстрація доменних імен, ми допоможемо вам. У BoostedHost ми наповнюємо наші рішення незамінними функціями, такими як SSL, електронна пошта, бази даних, резервне копіювання, AI Anti-Virus і 1-Click Staging, що забезпечує безперебійну роботу вашого сайту. Більше, ніж просто хостинг-провайдери, ми — пристрасна команда, яка прагне надавати виняткові послуги, адаптовані до унікальних потреб кожного веб-сайту. Незалежно від того, чи є ви блогером-початківцем, чи підприємством, що розвивається, наш асортимент рішень задовольнить усіх. З нашою інтуїтивно зрозумілою панеллю керування навігація та керування вашим обліковим записом хостингу є простою справою. І навіть якщо технології не є вашою сильною стороною, ми тут, щоб допомогти вам на кожному кроці. Підтримка клієнтів? Це в основі нашої діяльності. Наша віддана команда працює цілодобово та без вихідних, гарантуючи, що ваші запитання ніколи не залишаться без відповідей. Крім того, завдяки нашим чітким ціноутворенням і відсутності прихованих комісій ви завжди знатимете, на чому ви знаходитесь. А наші зобов'язання перед вами? Підкріплюється прямою 45-денною гарантією повернення грошей. Виберіть BoostedHost і надайте своєму веб-сайту послуги найвищого рівня, надійні інструменти та неперевершену підтримку. Пориньте та спостерігайте за різницею BoostedHost.
BGOcloud
bgocloud.com
Пропонує широкий спектр рішень для хостингу, включаючи хостинг cPanel, KVM VPS професійного класу, доступний і надійний OpenVZ VPS, хмарні маршрутизатори Mikrotik та багато іншого.
Hostilica
hostilica.com
Ми спеціалізуємося на наданні всіх рішень веб-хостингу для підтримки компаній і підприємців у всьому світі надійними, швидкими та професійними послугами веб-хостингу, налаштованими відповідно до їхніх розмірів і потреб.
Hostitbro
hostitbro.com
Розпочніть свою онлайн-мандрівку зі швидким і безпечним веб-хостингом, який дозволить вам захопити Інтернет як штурм. У HostItBro ви можете вибрати з різноманітних послуг, пов’язаних із веб-хостингом, зокрема реєстрацію домену, спільний хостинг із серверами LiteSpeed. Виберіть HostItBro, якщо ви шукаєте: ✅ Просту у використанні cPanel ✅ Цілодобову професійну підтримку в чаті ✅ У 8 разів швидший хостинг WordPress ✅ Гарантія безвідмовної роботи на 99,9% ✅ Доступні ціни
Hostbillo
hostbillo.com
Нашу колишню компанію Wisesolution, що найшвидше розвивається, засновану в 2010 році, було перейменовано та знову запущено як hostbillo.com. Hostbillo знаходить своє місце серед першокласних і найвпливовіших компаній веб-хостингу. Компанія високо визнана за надання високоякісного, найкращого у своєму класі та гіпермасштабного веб-хостингу по всьому світу. Генеральний директор компанії Акшай Сайні прагне передавати та надавати передові, а також безперебійні послуги клієнтам і замовникам Hostbillo по всьому світу за вражаюче конкурентними цінами. Він має вичерпні знання, неймовірний досвід і участь у індустрії веб-хостингу. Це спонукає його швидко братися за кожне завдання в бізнесі та індустрії хостингу, створювати динамічні технологічні рішення та надавати чудову підтримку. Після ретельного вивчення пан Акшай зрозумів, що забезпечення незмінної якості, найшвидшої швидкості, адекватності вартості та потужної інформаційної безпеки на одній стадії є складним завданням, яке навряд чи жоден веб-хост може виконати. Зберігаючи ці життєво важливі елементи, а також усі потенційні ринкові пастки як головний пріоритет, він вклав свій час, гроші та зусиль у цю приватну фірму «Hostbillo».
UK2
uk2.net
Рішення UK2 для доменів і хостингу з цілодобовою технічною підтримкою та 20-річним досвідом роботи. Ознайомтеся з останніми пропозиціями, щоб отримати все, що вам потрібно, щоб представити свої ідеї в Інтернеті.
Subreg
subreg.cz
Subreg пропонує реєстрацію та адміністрування доменів.
ElySpace
elyspace.com
ElySpace є провідною компанією веб-хостингу, що спеціалізується на послугах керованого хмарного хостингу. Завдяки нашій команді експертів і передовій інфраструктурі ми пропонуємо комплексне рішення для компаній, які шукають надійний і безпроблемний хостинг. Наша послуга керованого хмарного хостингу гарантує, що ваш веб-сайт розміщено в безпечній та високопродуктивній хмарній інфраструктурі. Ми беремо на себе всі технічні аспекти, включаючи налаштування сервера, технічне обслуговування, оновлення безпеки та резервне копіювання, що дозволяє вам зосередитися на своїй основній діяльності. Вибираючи ElySpace для своїх потреб у керованому хмарному хостингу, ви отримуєте доступ до масштабованого та гнучкого середовища хостингу, яке може повністю задовольнити потреби вашого бізнесу, що зростають. Наша команда досвідчених професіоналів цілодобово стежить за вашим веб-сайтом, забезпечуючи оптимальну продуктивність, безвідмовну роботу та високу швидкість завантаження. З ElySpace ви можете насолоджуватися перевагами хмарних технологій без складнощів, пов’язаних із керуванням і обслуговуванням серверів. Наша спеціальна команда підтримки завжди готова допомогти вам із будь-якими запитами чи проблемами, пов’язаними з хостингом, забезпечуючи плавну та безперебійну присутність вашого бізнесу в Інтернеті. Відчуйте потужність керованого хмарного хостингу з ElySpace і розкрийте весь потенціал свого веб-сайту. Довірте нам вирішення технічних тонкощів, а ви зосередитесь на розвитку свого бізнесу.