Найпопулярніші Нещодавно додані Провайдери реєстрації доменів - Найпопулярніші застосунки - Панама

Постачальники послуг реєстрації доменів, також відомі як реєстратори доменів, допомагають компаніям захистити доменні імена в Інтернеті. Ці послуги передбачають обробку реєстрації доменних імен і їх резервування, як правило, на один або два роки. Реєстратори доменів часто надають користувачам функцію пошуку доменів, щоб перевірити наявність бажаних доменів. Ці послуги є важливими для організацій, які прагнуть створити та підтримувати веб-сайт або безпечні доменні імена для майбутнього використання. Крім того, реєстратори доменів пропонують послуги перенесення доменів для переміщення зареєстрованих доменів до нових реєстраторів. Деякі також надають послуги паркування доменів, дозволяючи користувачам розміщувати прості веб-сторінки або рекламні місця, до яких можуть отримати доступ відвідувачі сайту. Реєстратори доменів верхнього та другого рівнів акредитовані та контролюються Інтернет-корпорацією з присвоєння імен та номерів (ICANN), некомерційною організацією, відповідальною за керування системою доменних імен. Деякі хостинг-провайдери також включають реєстрацію домену як частину своїх пакетів хостингу, пропонуючи організаціям спрощений спосіб керування своїми доменами.