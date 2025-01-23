Програмне забезпечення для сканування документів - Найпопулярніші застосунки - Руанда

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Програмне забезпечення для сканування документів призначене для заміни традиційних фізичних сканерів. Ці платформи пропонують можливість отримувати документи та завантажувати їх безпосередньо в систему. Після завантаження документи можна зберігати в різних форматах, включаючи .PDF, .JPEG і .TIFF. Щойно створені файли можна надсилати електронною поштою як вкладені файли або безпосередньо з самої платформи. Рішення для сканування документів часто включають функції для зберігання та керування раніше відсканованими документами. Хоча програмне забезпечення для сканування документів може використовувати майже будь-яке підприємство, найчастіше воно використовується в корпоративних офісах, підтримуючи роботу кількох команд в організації. Наприклад, продавець може використовувати його, щоб надіслати контракт клієнту, а представник відділу кадрів може надіслати лист із пропозицією новому найму. Ці рішення спрощують процес сканування та допомагають зменшити витрати, пов’язані з надмірним використанням паперу. Програмне забезпечення для сканування документів зазвичай інтегрується з програмним забезпеченням для захоплення документів, щоб забезпечити безпечне зберігання та керування документами.
Запит на новий застосунок
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche є провідним постачальником SaaS для управління корпоративним контентом (ECM) і автоматизації бізнес-процесів. Завдяки потужним робочим процесам, електронним формам, управлінню документами та аналітиці Laserfiche прискорює процес ведення бізнесу. Більше 30 років тому компанія Laserfiche стала піонером безпаперового офісу з корпоративним керуванням контентом. Сьогодні Laserfiche впроваджує інновації з хмарою, машинним навчанням і штучним інтелектом, щоб дозволити організаціям у понад 80 країнах трансформуватися в цифровий бізнес.
Mathpix Snip
mathpix.com
Цифрова наука, миттєво. Перетворюйте зображення та PDF-файли в LaTeX, DOCX, Overleaf, Markdown, Excel, ChemDraw тощо за допомогою нашої технології перетворення документів на базі штучного інтелекту.
Nanonets
nanonets.com
Nanonets — це інтелектуальна служба обробки документів на основі ШІ, яка спеціалізується на технології оптичного розпізнавання символів (OCR). Використовуючи алгоритми самонавчання, Nanonets може автоматизувати збір даних із різних документів, таких як рахунки-фактури, квитанції, паспорти, ідентифікаційні картки тощо. Технологія OCR на основі штучного інтелекту здатна розпізнавати та витягувати дані з документів будь-якого формату та розміру, незалежно від того, наскільки вони складні. Крім того, Nanonets пропонує різноманітні рішення, які допомагають клієнтам оптимізувати робочий процес обробки документів, як-от автоматизація AP, безконтактна обробка рахунків-фактур, розбір електронної пошти та інтеграція ERP. Nanonets також оснащено рядом безкоштовних конвертерів OCR, які можна використовувати для конвертації PDF-файли в Excel, CSV, JSON, XML і Text. Крім того, послуга також надає інструмент Web Scraper, Image to Excel і Image to Text. Nanonets довіряють понад 10 000 клієнтів у всьому світі, і вона отримала високу оцінку на G2 Crowd, Capterra та GetApp. Послуга допомогла клієнтам заощадити час і гроші завдяки автоматизації ручного введення даних. Прикладами успішного використання є компанія Remediation Contractor із штату Меріленд, яка заощадила 90% часу для своєї команди з кредиторської заборгованості за допомогою Nanonets Invoice Extraction, Expatrio Global Services GMBH, яка досягла 95% скорочення часу на ручне введення даних за допомогою Nanonets OCR, і In2 Project Керівництво, яке допомогло корпорації водопостачання заощадити 700 000 австралійських доларів за допомогою ШІ Nanonets. Готовий до почати? Nanonets надає готові до використання рішення для найпоширеніших типів документів, таких як рахунки-фактури, квитанції, ідентифікаційні картки, картки меню, резюме, форми та показники лічильників. Клієнти можуть створити та налаштувати власну модель за кілька кліків. Клієнти також можуть замовити безкоштовну 30-хвилинну консультацію з експертами Nanonets, щоб отримати індивідуальне рішення
FormX.ai
formx.ai
FormX.ai — це інструмент на базі штучного інтелекту, розроблений для автоматизації вилучення даних, що дозволяє підприємствам оптимізувати свої процеси, мінімізувати помилки та підвищити ефективність. Система використовує інтелектуальну обробку документів (IDP) і оптичне розпізнавання символів (OCR) для отримання даних із різних типів документів, таких як рахунки-фактури, квитанції, ідентифікаційні картки, підтвердження адреси, бізнес-сертифікати тощо. Отримані дані можуть бути ефективно використані в різних секторах, таких як страхування, фінанси, роздрібна торгівля, кадри, логістика та охорона здоров’я. Наприклад, страхові компанії можуть автоматизувати обробку документів і вилучення даних, захистити конфіденційну інформацію, автоматизувати амбулаторні претензії та аналізувати портфелі активів. Подібним чином підприємства в секторі роздрібної торгівлі можуть автоматизувати вилучення даних чеків, централізувати інформацію про клієнтів і давати точні рекомендації щодо продуктів. FormX.ai також пропонує API-готове вилучення даних, що дозволяє бездоганно інтегрувати інструмент в існуючі системи. Для розробників цей інструмент забезпечує середовище з низьким вмістом коду, що спрощує вилучення даних і зменшує потребу в ручному введенні. Крім того, FormX.ai дозволяє компаніям автоматизувати та оцифровувати медичні записи в галузі охорони здоров’я для забезпечення точності даних, покращення догляду за пацієнтами та усунення людських помилок. Інструмент користується довірою міжнародних компаній і підтримує різні формати документів, включаючи рахунки-фактури, квитанції, замовлення на купівлю, банківські виписки, контракти, заявки, замовлення на доставку, заявки на членство, річні звіти, сертифікати, ліцензії та бухгалтерію.
Sensible
sensible.so
Sensible — перша платформа для розробників для вилучення структурованих даних з документів, наприклад, бізнес-форм у форматі PDF. Використовуйте Sensible для створення функцій автоматизації документообігу у своїх вертикальних продуктах SaaS. За допомогою Sensible ви можете писати запити на вилучення для будь-якого документа та отримувати ключові факти у форматі JSON Sensible легко конфігурується. Ви можете отримати дані за лічені хвилини, використовуючи GPT-4 та інші великі мовні моделі (LLM), або ви можете отримати детальний контроль за допомогою візуальних правил на основі макета Sensible. Завдяки поєднанню методів вилучення на основі компонування та LLM, Sensible підтримує весь ландшафт документів, від послідовно спланованих, добре структурованих бізнес-форм до вільної форми, змінних юридичних контрактів.
Quino
quino.ai
Quino пропонує автоматичні підсумки, нотатки, семантичний пошук і інструменти для відповідей на запитання, які допоможуть вам у навчанні. Він також генерує запитання вікторини, щоб перевірити ваші знання з ваших власних завантажених джерел.
OpenRead
openread.academy
OpenRead використовує передову технологію штучного інтелекту, щоб покращити та революціонізувати ваш дослідницький досвід.
Redactable
redactable.com
Redactable — це хмарний інструмент редагування документів, який допомагає організаціям ефективно та безпечно видаляти конфіденційну інформацію з документів PDF та інших типів файлів. Це рішення на основі штучного інтелекту оптимізує процес редагування, пропонуючи значну економію часу та покращений захист даних порівняно з традиційними ручними методами. Розроблений для підприємств, юридичних фірм, державних установ і будь-яких організацій, що працюють із конфіденційними документами, Redactable вирішує проблеми, пов’язані зі звичайними методами редагування. Це усуває ризики неповного редагування, яке часто виникає при використанні ручних методів, як-от використання маркерів або базових інструментів редагування PDF-файлів, які можуть зробити конфіденційні дані вразливими до розкриття. Redactable вирішує дві критичні проблеми, які часто забувають під час редагування вручну. По-перше, це вирішує проблему неповного видалення даних, яка виникає під час використання програмного забезпечення для розмітки PDF для розміщення чорних ящиків над конфіденційною інформацією – метод, який фактично не видаляє основні дані. По-друге, хоча деякі PDF-програми дозволяють редагувати вміст документа, вони часто нехтують видаленням метаданих. Redactable гарантує повне редагування як видимого вмісту, так і прихованих метаданих, забезпечуючи повне рішення для захисту документів. Основні функції Redactable включають: * Автоматизоване редагування на основі AI для швидкої та точної ідентифікації конфіденційної інформації * Постійне редагування, яке забезпечує повне видалення конфіденційних даних, на відміну від поверхневих накладень чорного ящика * Технологія OCR для редагування сканованих документів і PDF-файлів із зображеннями * Гарантоване видалення метаданих для запобігання випадковому витоку даних * Інтеграція з популярними хмарними службами зберігання, такими як Box і OneDrive, для безперебійного робочого процесу Redactable пропонує значні переваги перед традиційними методами редагування: 1. Ефективність часу: користувачі повідомляють про економію часу до 98% порівняно з процесами редагування вручну, що робить його значно швидшим, ніж Adobe або інші редактори PDF. 2. Покращена безпека: на відміну від методів редагування вручну, таких як маркери або чорні ящики в програмному забезпеченні для розмітки PDF, які можна перевернути або побачити наскрізь, Redactable забезпечує постійне, необоротне редагування конфіденційної інформації. 3. Відповідність і можливість перевірки. Платформа генерує сертифікати редагування, створюючи чіткий аудиторський слід усіх виконаних редагувань – важлива функція для організацій, які підпадають під дію нормативних вимог. 4. Доступність: як рішення на основі браузера, Redactable можна отримати з будь-якого пристрою з підключенням до Інтернету, що усуває необхідність встановлення спеціального програмного забезпечення. 5. Універсальність: інструмент може обробляти різні типи документів, у тому числі відскановані документи, завдяки вбудованим можливостям OCR. Організації, які використовують Redactable, можуть ефективно керувати масштабними проектами редагування, підтримувати конфіденційність документів і забезпечувати дотримання правил захисту даних. Redactable надає зручний інтерфейс, який спрощує весь робочий процес редагування. Завдяки автоматизації процесу редагування Redactable не тільки економить час, але й мінімізує ризик людської помилки, надаючи надійніше рішення для захисту конфіденційної інформації в документах. Це робить його безцінним інструментом для галузей промисловості, які мають справу з конфіденційними даними, таких як юридичний сектор, охорона здоров’я, фінанси та державний сектор.
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