Програмне забезпечення для сканування документів - Найпопулярніші застосунки - Гуам

Sensible — перша платформа для розробників для вилучення структурованих даних з документів, наприклад, бізнес-форм у форматі PDF. Використовуйте Sensible для створення функцій автоматизації документообігу у своїх вертикальних продуктах SaaS. За допомогою Sensible ви можете писати запити на вилучення для будь-якого документа та отримувати ключові факти у форматі JSON Sensible легко конфігурується. Ви можете отримати дані за лічені хвилини, використовуючи GPT-4 та інші великі мовні моделі (LLM), або ви можете отримати детальний контроль за допомогою візуальних правил на основі макета Sensible. Завдяки поєднанню методів вилучення на основі компонування та LLM, Sensible підтримує весь ландшафт документів, від послідовно спланованих, добре структурованих бізнес-форм до вільної форми, змінних юридичних контрактів.