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Програмне забезпечення для сканування документів - Найпопулярніші застосунки - Гібралтар
Програмне забезпечення для сканування документів призначене для заміни традиційних фізичних сканерів. Ці платформи пропонують можливість отримувати документи та завантажувати їх безпосередньо в систему. Після завантаження документи можна зберігати в різних форматах, включаючи .PDF, .JPEG і .TIFF. Щойно створені файли можна надсилати електронною поштою як вкладені файли або безпосередньо з самої платформи. Рішення для сканування документів часто включають функції для зберігання та керування раніше відсканованими документами. Хоча програмне забезпечення для сканування документів може використовувати майже будь-яке підприємство, найчастіше воно використовується в корпоративних офісах, підтримуючи роботу кількох команд в організації. Наприклад, продавець може використовувати його, щоб надіслати контракт клієнту, а представник відділу кадрів може надіслати лист із пропозицією новому найму. Ці рішення спрощують процес сканування та допомагають зменшити витрати, пов’язані з надмірним використанням паперу. Програмне забезпечення для сканування документів зазвичай інтегрується з програмним забезпеченням для захоплення документів, щоб забезпечити безпечне зберігання та керування документами.
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Mathpix Snip
mathpix.com
Цифрова наука, миттєво. Перетворюйте зображення та PDF-файли в LaTeX, DOCX, Overleaf, Markdown, Excel, ChemDraw тощо за допомогою нашої технології перетворення документів на базі штучного інтелекту.
OpenRead
openread.academy
OpenRead використовує передову технологію штучного інтелекту, щоб покращити та революціонізувати ваш дослідницький досвід.
Sensible
sensible.so
Sensible — перша платформа для розробників для вилучення структурованих даних з документів, наприклад, бізнес-форм у форматі PDF. Використовуйте Sensible для створення функцій автоматизації документообігу у своїх вертикальних продуктах SaaS. За допомогою Sensible ви можете писати запити на вилученн...
Nanonets
nanonets.com
Nanonets — це інтелектуальна служба обробки документів на основі ШІ, яка спеціалізується на технології оптичного розпізнавання символів (OCR). Використовуючи алгоритми самонавчання, Nanonets може автоматизувати збір даних із різних документів, таких як рахунки-фактури, квитанції, паспорти, ідентифік...
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche є провідним постачальником SaaS для управління корпоративним контентом (ECM) і автоматизації бізнес-процесів. Завдяки потужним робочим процесам, електронним формам, управлінню документами та аналітиці Laserfiche прискорює процес ведення бізнесу. Більше 30 років тому компанія Laserfiche ст...
FormX.ai
formx.ai
FormX.ai — це інструмент на базі штучного інтелекту, розроблений для автоматизації вилучення даних, що дозволяє підприємствам оптимізувати свої процеси, мінімізувати помилки та підвищити ефективність. Система використовує інтелектуальну обробку документів (IDP) і оптичне розпізнавання символів (OCR...
Quino
quino.ai
Quino пропонує автоматичні підсумки, нотатки, семантичний пошук і інструменти для відповідей на запитання, які допоможуть вам у навчанні. Він також генерує запитання вікторини, щоб перевірити ваші знання з ваших власних завантажених джерел.
Redactable
redactable.com
Redactable — це хмарний інструмент редагування документів, який допомагає організаціям ефективно та безпечно видаляти конфіденційну інформацію з документів PDF та інших типів файлів. Це рішення на основі штучного інтелекту оптимізує процес редагування, пропонуючи значну економію часу та покращений з...