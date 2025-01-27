Програмне забезпечення для сканування документів - Найпопулярніші застосунки - Австрія

Redactable

redactable.com

Redactable — це хмарний інструмент редагування документів, який допомагає організаціям ефективно та безпечно видаляти конфіденційну інформацію з документів PDF та інших типів файлів. Це рішення на основі штучного інтелекту оптимізує процес редагування, пропонуючи значну економію часу та покращений захист даних порівняно з традиційними ручними методами. Розроблений для підприємств, юридичних фірм, державних установ і будь-яких організацій, що працюють із конфіденційними документами, Redactable вирішує проблеми, пов’язані зі звичайними методами редагування. Це усуває ризики неповного редагування, яке часто виникає при використанні ручних методів, як-от використання маркерів або базових інструментів редагування PDF-файлів, які можуть зробити конфіденційні дані вразливими до розкриття. Redactable вирішує дві критичні проблеми, які часто забувають під час редагування вручну. По-перше, це вирішує проблему неповного видалення даних, яка виникає під час використання програмного забезпечення для розмітки PDF для розміщення чорних ящиків над конфіденційною інформацією – метод, який фактично не видаляє основні дані. По-друге, хоча деякі PDF-програми дозволяють редагувати вміст документа, вони часто нехтують видаленням метаданих. Redactable гарантує повне редагування як видимого вмісту, так і прихованих метаданих, забезпечуючи повне рішення для захисту документів. Основні функції Redactable включають: * Автоматизоване редагування на основі AI для швидкої та точної ідентифікації конфіденційної інформації * Постійне редагування, яке забезпечує повне видалення конфіденційних даних, на відміну від поверхневих накладень чорного ящика * Технологія OCR для редагування сканованих документів і PDF-файлів із зображеннями * Гарантоване видалення метаданих для запобігання випадковому витоку даних * Інтеграція з популярними хмарними службами зберігання, такими як Box і OneDrive, для безперебійного робочого процесу Redactable пропонує значні переваги перед традиційними методами редагування: 1. Ефективність часу: користувачі повідомляють про економію часу до 98% порівняно з процесами редагування вручну, що робить його значно швидшим, ніж Adobe або інші редактори PDF. 2. Покращена безпека: на відміну від методів редагування вручну, таких як маркери або чорні ящики в програмному забезпеченні для розмітки PDF, які можна перевернути або побачити наскрізь, Redactable забезпечує постійне, необоротне редагування конфіденційної інформації. 3. Відповідність і можливість перевірки. Платформа генерує сертифікати редагування, створюючи чіткий аудиторський слід усіх виконаних редагувань – важлива функція для організацій, які підпадають під дію нормативних вимог. 4. Доступність: як рішення на основі браузера, Redactable можна отримати з будь-якого пристрою з підключенням до Інтернету, що усуває необхідність встановлення спеціального програмного забезпечення. 5. Універсальність: інструмент може обробляти різні типи документів, у тому числі відскановані документи, завдяки вбудованим можливостям OCR. Організації, які використовують Redactable, можуть ефективно керувати масштабними проектами редагування, підтримувати конфіденційність документів і забезпечувати дотримання правил захисту даних. Redactable надає зручний інтерфейс, який спрощує весь робочий процес редагування. Завдяки автоматизації процесу редагування Redactable не тільки економить час, але й мінімізує ризик людської помилки, надаючи надійніше рішення для захисту конфіденційної інформації в документах. Це робить його безцінним інструментом для галузей промисловості, які мають справу з конфіденційними даними, таких як юридичний сектор, охорона здоров’я, фінанси та державний сектор.