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Програмне забезпечення для створення документів
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Програмне забезпечення для створення документів - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для створення документів дозволяє користувачам створювати, налаштовувати, редагувати та створювати керовані даними документи. Ці платформи можуть функціонувати як створювачі PDF-файлів і генератори документів, завантажуючи дані зі сторонніх джерел у шаблони. Вони можуть інтегрувати дані з різних вихідних систем, таких як CRM, ERP і рішення для зберігання. Інструменти створення документів повинні підтримувати узгодженість бренду та пропонувати умовне форматування. Документи, створені за допомогою цих програм, відрізняються за функціональністю та можуть включати звіти, форми, пропозиції, юридичні документи, примітки, контракти тощо.

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Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

acrobat.adobe.com

Adobe Acrobat дозволяє створювати, редагувати, перетворювати та підписувати PDF-документи, забезпечуючи безпеку і інтеграцію з іншими додатками.

Overleaf

Overleaf

overleaf.com

Overleaf — це хмарний редактор LaTeX для спільного написання наукових документів з можливістю автоматичного формату й управління версіями.

DocuSign

DocuSign

docusign.com

DocuSign - це додаток для безпечного відправлення та підписання документів в електронному вигляді з будь-якого пристрою в будь-який час.

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

pdf.wondershare.com

Wondershare PDFelement - це редактор PDF для створення, редагування, конвертації та електронного підпису документів на різних платформах.

Inkitt

Inkitt

inkitt.com

Inkitt - це платформа для безкоштовного читання нових романів indie авторів, яка використовує AI для виявлення та підтримки перспективних письменників.

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc – це платформа для автоматизації документів, яка дозволяє створювати, надсилати та підписувати цифрові документи з інтегрованим управлінням робочими процесами.

DocHub

DocHub

dochub.com

DocHub дозволяє редагувати, підписувати та розподіляти документи, а також заповнювати форми. Підтримує інтеграцію з Google Workspace.

Flowlu

Flowlu

flowlu.com

Flowlu — це платформа для управління бізнесом, що об'єднує управління проектами, фінансами, клієнтами та співпрацю в одному місці.

DeftGPT

DeftGPT

deftgpt.com

DeftGPT - це додаток для оптимізації написання контенту, управління командами та спілкування з документами у різних форматах.

Qwilr

Qwilr

qwilr.com

Qwilr - це програма для створення інтерактивних веб-документів з продажу, яка спрощує процес пропозицій і підписів для бізнесу.

ClientPoint

ClientPoint

clientpoint.net

ClientPoint - платформа для управління відносинами з клієнтами, що дозволяє організовувати робочі простори, планувати зустрічі та ділитися матеріалами.

Lumin

Lumin

luminpdf.com

Lumin - хмарний редактор PDF для редагування, підписування документів та зручного управління ними. Підтримує інтеграцію з Google Drive та Dropbox.

DealHub.io

DealHub.io

dealhub.io

DealHub.io - платформа для автоматизації продажів, оформлення угод, управління контрактами та підписками, інтегрується з CRM-системами для підвищення ефективності.

Proposify

Proposify

proposify.com

Proposify - це програмне забезпечення для управління пропозиціями, що спрощує створення, моніторинг та підписання продажних документів.

Mintlify

Mintlify

mintlify.com

Mintlify - це інструмент на основі штучного інтелекту, який допомагає розробникам швидко створювати документацію до коду, генеруючи точні описи у вигляді docstring-ів.

FormSwift

FormSwift

formswift.com

FormSwift - це онлайн-сервіс для створення, редагування та підписування юридичних, бізнесових та особистих форм.

Floik

Floik

floik.com

Floik — це універсальний інструмент для створення інтерактивних демонстрацій продуктів, включаючи відео та покрокові інструкції для команд SaaS.

Pocketlaw

Pocketlaw

pocketlaw.com

Pocketlaw — це юридична платформа для створення, управління та зберігання документів, що забезпечує простий доступ до юридичних послуг та порад.

Legito

Legito

legito.com

Legito - платформа без коду для автоматизації документів і управління процесами в бізнесі, що дозволяє користувачам ефективно створювати та управляти документами.

Documint

Documint

documint.me

Documint – це додаток для швидкого створення професійних документів з ваших даних без потреби у технічних навичках, завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу та шаблонам.

Quadient

Quadient

quadient.com

Quadient AP Automation спрощує роботу бухгалтерських команд, знижує витрати на обробку рахунків і покращує контроль за фінансовими процесами.

SuiteFiles

SuiteFiles

suitefiles.com

SuiteFiles - це платформа для управління документами, співпраці, створення і підписання документів для бухгалтерських та професійних фірм.

Docupilot

Docupilot

docupilot.app

Docupilot - це хмарне програмне забезпечення для автоматизації документів, що дозволяє створювати, налаштовувати та ділитися документами з інтеграцією з різними джерелами даних.

Docsie

Docsie

docsie.io

Docsie - це веб-платформа для створення, управління та публікації документації продуктів кількома мовами, що допомагає аналізувати взаємодію користувачів.

IncoDocs

IncoDocs

incodocs.com

IncoDocs - онлайн-додаток для управління рахунками та експортною документацією, який спрощує міжнародну торгівлю і пояснює інкотерми.

Portant

Portant

portant.co

Portant - додаток для автоматичного створення рахунків, контрактів, звітів та електронних підписів, що спрощує бізнес-адміністративні процеси.

Summize

Summize

summize.com

Summize - це рішення управління контрактами, яке інтегрується з технологіями, що вже використовуються, з AI-резюме для прискорення роботи юридичних команд.

Doppio

Doppio

doppio.sh

Doppio — це API сервіс для перетворення HTML у PDF та зняття скріншотів. Підтримує масштабування та зберігання файлів у S3 корзині.

Revv

Revv

revv.so

Revv - платформа для автоматизації документів, що дозволяє створювати та підписувати документи електронним шляхом з використанням шаблонів та інтеграції з бізнес-додатками.

fynk

fynk

fynk.com

fynk — це програмне забезпечення для управління контрактами, що спрощує їх створення, редагування, узгодження і підписання за допомогою штучного інтелекту.

QorusDocs

QorusDocs

qorusdocs.com

QorusDocs - програмне забезпечення для автоматизації підготовки пропозицій та відповідей на запити, що підтримує команди продажів великих компаній.

Docsmore

Docsmore

docsmore.com

Docsmore - хмарне рішення для збору, управління та звітності даних з документів. Пропонує простоту заповнення форм, спільну роботу, відстеження документів і потужну звітність.

Pactly

Pactly

pactly.com

Pactly — платформа для управління контрактами, що спрощує їхній життєвий цикл, автоматизує завдання та забезпечує співпрацю між юридичними та бізнес-командами.

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