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Програмне забезпечення для створення документів дозволяє користувачам створювати, налаштовувати, редагувати та створювати керовані даними документи. Ці платформи можуть функціонувати як створювачі PDF-файлів і генератори документів, завантажуючи дані зі сторонніх джерел у шаблони. Вони можуть інтегрувати дані з різних вихідних систем, таких як CRM, ERP і рішення для зберігання. Інструменти створення документів повинні підтримувати узгодженість бренду та пропонувати умовне форматування. Документи, створені за допомогою цих програм, відрізняються за функціональністю та можуть включати звіти, форми, пропозиції, юридичні документи, примітки, контракти тощо.
Запит на новий застосунок
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat дозволяє створювати, редагувати, перетворювати та підписувати PDF-документи, забезпечуючи безпеку і інтеграцію з іншими додатками.
Overleaf
overleaf.com
Overleaf — це хмарний редактор LaTeX для спільного написання наукових документів з можливістю автоматичного формату й управління версіями.
DocuSign
docusign.com
DocuSign - це додаток для безпечного відправлення та підписання документів в електронному вигляді з будь-якого пристрою в будь-який час.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement - це редактор PDF для створення, редагування, конвертації та електронного підпису документів на різних платформах.
Inkitt
inkitt.com
Inkitt - це платформа для безкоштовного читання нових романів indie авторів, яка використовує AI для виявлення та підтримки перспективних письменників.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc – це платформа для автоматизації документів, яка дозволяє створювати, надсилати та підписувати цифрові документи з інтегрованим управлінням робочими процесами.
DocHub
dochub.com
DocHub дозволяє редагувати, підписувати та розподіляти документи, а також заповнювати форми. Підтримує інтеграцію з Google Workspace.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu — це платформа для управління бізнесом, що об'єднує управління проектами, фінансами, клієнтами та співпрацю в одному місці.
DeftGPT
deftgpt.com
DeftGPT - це додаток для оптимізації написання контенту, управління командами та спілкування з документами у різних форматах.
Qwilr
qwilr.com
Qwilr - це програма для створення інтерактивних веб-документів з продажу, яка спрощує процес пропозицій і підписів для бізнесу.
ClientPoint
clientpoint.net
ClientPoint - платформа для управління відносинами з клієнтами, що дозволяє організовувати робочі простори, планувати зустрічі та ділитися матеріалами.
Lumin
luminpdf.com
Lumin - хмарний редактор PDF для редагування, підписування документів та зручного управління ними. Підтримує інтеграцію з Google Drive та Dropbox.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io - платформа для автоматизації продажів, оформлення угод, управління контрактами та підписками, інтегрується з CRM-системами для підвищення ефективності.
Proposify
proposify.com
Proposify - це програмне забезпечення для управління пропозиціями, що спрощує створення, моніторинг та підписання продажних документів.
Mintlify
mintlify.com
Mintlify - це інструмент на основі штучного інтелекту, який допомагає розробникам швидко створювати документацію до коду, генеруючи точні описи у вигляді docstring-ів.
FormSwift
formswift.com
FormSwift - це онлайн-сервіс для створення, редагування та підписування юридичних, бізнесових та особистих форм.
Floik
floik.com
Floik — це універсальний інструмент для створення інтерактивних демонстрацій продуктів, включаючи відео та покрокові інструкції для команд SaaS.
Pocketlaw
pocketlaw.com
Pocketlaw — це юридична платформа для створення, управління та зберігання документів, що забезпечує простий доступ до юридичних послуг та порад.
Legito
legito.com
Legito - платформа без коду для автоматизації документів і управління процесами в бізнесі, що дозволяє користувачам ефективно створювати та управляти документами.
Documint
documint.me
Documint – це додаток для швидкого створення професійних документів з ваших даних без потреби у технічних навичках, завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу та шаблонам.
Quadient
quadient.com
Quadient AP Automation спрощує роботу бухгалтерських команд, знижує витрати на обробку рахунків і покращує контроль за фінансовими процесами.
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles - це платформа для управління документами, співпраці, створення і підписання документів для бухгалтерських та професійних фірм.
Docupilot
docupilot.app
Docupilot - це хмарне програмне забезпечення для автоматизації документів, що дозволяє створювати, налаштовувати та ділитися документами з інтеграцією з різними джерелами даних.
Docsie
docsie.io
Docsie - це веб-платформа для створення, управління та публікації документації продуктів кількома мовами, що допомагає аналізувати взаємодію користувачів.
IncoDocs
incodocs.com
IncoDocs - онлайн-додаток для управління рахунками та експортною документацією, який спрощує міжнародну торгівлю і пояснює інкотерми.
Portant
portant.co
Portant - додаток для автоматичного створення рахунків, контрактів, звітів та електронних підписів, що спрощує бізнес-адміністративні процеси.
Summize
summize.com
Summize - це рішення управління контрактами, яке інтегрується з технологіями, що вже використовуються, з AI-резюме для прискорення роботи юридичних команд.
Doppio
doppio.sh
Doppio — це API сервіс для перетворення HTML у PDF та зняття скріншотів. Підтримує масштабування та зберігання файлів у S3 корзині.
Revv
revv.so
Revv - платформа для автоматизації документів, що дозволяє створювати та підписувати документи електронним шляхом з використанням шаблонів та інтеграції з бізнес-додатками.
fynk
fynk.com
fynk — це програмне забезпечення для управління контрактами, що спрощує їх створення, редагування, узгодження і підписання за допомогою штучного інтелекту.
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs - програмне забезпечення для автоматизації підготовки пропозицій та відповідей на запити, що підтримує команди продажів великих компаній.
Docsmore
docsmore.com
Docsmore - хмарне рішення для збору, управління та звітності даних з документів. Пропонує простоту заповнення форм, спільну роботу, відстеження документів і потужну звітність.
Pactly
pactly.com
Pactly — платформа для управління контрактами, що спрощує їхній життєвий цикл, автоматизує завдання та забезпечує співпрацю між юридичними та бізнес-командами.
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