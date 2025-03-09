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Програмне забезпечення для створення документів дозволяє користувачам створювати, налаштовувати, редагувати та створювати керовані даними документи. Ці платформи можуть функціонувати як створювачі PDF-файлів і генератори документів, завантажуючи дані зі сторонніх джерел у шаблони. Вони можуть інтегрувати дані з різних вихідних систем, таких як CRM, ERP і рішення для зберігання. Інструменти створення документів повинні підтримувати узгодженість бренду та пропонувати умовне форматування. Документи, створені за допомогою цих програм, відрізняються за функціональністю та можуть включати звіти, форми, пропозиції, юридичні документи, примітки, контракти тощо.
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QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs – це постачальник програмного забезпечення для керування пропозиціями на основі штучного інтелекту, розташованого в Сіетлі, штат Вашингтон, який автоматизує створення критичних відповідей на запити пропозицій і пропозицій, які виділяються та виграють угоди. Компанія підтримує корпоративні пропозиції та відділи продажів таких компаній, як WSP, MinterEllison, Insight, CDW, Kramer Levin, Panasonic, Canon, Ricoh тощо. Команди відділу доходів можуть створювати більше пропозицій швидше, пришвидшуючи швидкість укладання угод, збільшуючи відсоток виграшів і знижуючи собівартість продажів. Дізнайтесь більше на www.qorusdocs.com
Summize
summize.com
Summize є піонером справжнього цифрового укладання контрактів за допомогою рішення CLM, яке ставить на перше місце досвід користувача. Він використовує свідомо інший підхід, вбудовуючи робочі процеси безпосередньо в існуючі технології, які ви (і ваш бізнес) уже знаєте та використовуєте щодня, зокрема Teams, Slack і Word. Цей унікальний підхід забезпечує більше сприйняття користувачами, швидші цикли укладання контрактів, вимірну ефективність і знижує ризики. Тепер штатні юридичні команди можуть миттєво оживити зміст контракту за допомогою підсумків метаданих на основі штучного інтелекту, заощаджуючи години на перегляді вручну. Комплексна аналітика та централізоване сховище надають усю інформацію для прийняття обґрунтованих рішень. Це CLM з різницею.
Legito
legito.com
Legito - платформа без коду для автоматизації документів і управління процесами в бізнесі, що дозволяє користувачам ефективно створювати та управляти документами.
Pactly
pactly.com
Pactly — це платформа для керування контрактами, розроблена для оптимізації життєвого циклу вашого контракту, від складання до підписання. Допоможіть командам юристів будь-якого розміру автоматизувати завдання, ефективно співпрацювати з бізнес-командами та отримати доступ до контрактів у реальному часі. Завдяки настроюваним шаблонам, рецензіям підручників за допомогою штучного інтелекту, розширеним робочим процесам і аналітиці Pactly економить час, знижує ризики та покращує процеси. Приєднуйтеся до багатьох малих і великих команд, які використовують Pactly, щоб революціонізувати управління контрактами.
Pocketlaw
pocketlaw.com
Pocketlaw — це юридична платформа для створення, управління та зберігання документів, що забезпечує простий доступ до юридичних послуг та порад.
fynk
fynk.com
fynk — це програмне забезпечення для керування контрактами з підтримкою штучного інтелекту, розроблене для значного спрощення створення, редагування, узгодження та підписання контрактів. Його основні функції включають складання та створення, динамічний вміст, спільне редагування, робочі процеси затвердження та електронний підпис. Використовуючи штучний інтелект, fynk пропонує розширений аналіз контрактів для поглибленого аналізу даних у контрактах. Можна створювати шаблони для повторюваних типів документів, забезпечуючи узгодженість і узгодженість брендів у контрактах і пропозиціях. Завдяки функції динамічного вмісту користувачі можуть заповнювати контракти, заповнюючи форму, або зовнішні користувачі можуть робити внески через анкету. Він також підтримує інтелектуальні блоки та умови для полегшення введення контрактів і додаткових розділів. Він відстежує, коли потрібно поновити контракти, встановлюючи нагадування та зберігаючи огляд цінності, поставленої на карту. Програмне забезпечення дозволяє співпрацювати в команді, де внутрішні та зовнішні користувачі можуть працювати разом у режимі реального часу. Він інтегрується з кількома системами, забезпечуючи сумісність із існуючими робочими процесами та впроваджуючи протоколи безпеки, сумісні з GDPR, у керування контрактами.
Revv
revv.so
Revv розширює межі автоматизації документообігу та робочих процесів. Revv дає вам можливість створювати документи зі своєї багатої бібліотеки шаблонів або завантажувати та надсилати зовнішні документи WORD/PDF для електронних підписів. Крім того, він пропонує різні типи підписів для всіх можливих сценаріїв електронного підпису. Незалежно від того, чи хочете ви створювати масові документи для електронних підписів чи отримувати підписи на доступних для заповнення веб-формах, Revv робить усе можливим. Він надає миттєві сповіщення, аналітику документів і журнали аудиту, щоб тримати вас в курсі подій. Revv подвоює захист вашого процесу електронного підпису завдяки автентифікації електронною поштою та SMS. Revv пропонує надійне підтвердження електронного підпису з найсучаснішим керуванням доказами. Він також пропонує відеоавтентифікацію для підписів clickwrap. Інтегруйте бізнес-програми з Revv, щоб спростити складні завдання та безперебійно працювати з документами. Revv — це комплексна платформа автоматизації документообігу без використання коду, яка дозволяє вести бізнес будь-де, будь-коли та з будь-якого пристрою. Revv забезпечує надійний захист і працює в безпечному середовищі з кількома рівнями шифрування та дотриманням місцевих законів. ПЕРЕВАГИ: КРАЩЕ УПРАВЛІННЯ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ – Revv відповідає положенням ESIGN Act, UETA та eIDAS, що робить усі документи з електронним підписом юридично обов’язковими. Revv відповідає всім вимогам електронних підписів. - Намір підписати: Revv підтверджує намір підписувачів, вимагаючи від підписантів надати електронні підписи. - Згода на ведення бізнесу в електронному вигляді: Revv задовольняє вимоги згоди, запитуючи підписувачів підтвердити свої підписи перед подачею документа. Revv також надає одержувачам можливість відхилити запит на підпис. - Атрибуція підпису: створіть контроль документів із повним журналом аудиту кожної транзакції. Revv задовольняє атрибуцію підпису, фіксуючи та зберігаючи всі дії з мітками дати й часу, відомостями про підписувачів та IP-адресами. - Зберігання записів: Revv автоматично створює копію підписаних записів і надсилає її як відправнику, так і одержувачу для збереження доказів транзакцій. ПОТУЖНІ ФУНКЦІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ З ЕЛЕКТРОННИМИ ПІДПИСАМИ ТА МАКСИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПЕРЕВАГ - - Створюйте динамічні поля як поля форми в шаблоні та прискорюйте процес створення документів. Використовуйте вибраний шаблон, додайте спеціальні деталі в поля форми та надішліть його клієнтам для заповнення необхідної інформації та електронного підпису документів. - Гнучкі можливості завантажувати та надсилати файли PDF або DOCX, редагувати їх і надсилати на електронні підписи. - Зберіть важливі дані від підписантів у формі тексту або зображення за допомогою функції «Заповнити та підписати». - Готові до використання шаблони та розширений редактор, щоб миттєво створювати та налаштовувати бізнес-документи та підвищувати коефіцієнт конверсії бізнесу. - Автоматизуйте надсилання документа кільком одержувачам за допомогою функції масового надсилання та підвищте свою продуктивність. - Налаштуйте робочі процеси електронного підпису, інтегрувавши свої щоденні бізнес-програми через Zapier, Retool і Native API, і заощаджуйте більше часу, грошей і ресурсів. - Свобода вибору типу підпису - клацніть для підпису, намалюйте підпис або клацніть для ініціалу. - Відстеження та аналітика в режимі реального часу для втручання та залучення клієнтів у потрібний час. - Кілька варіантів підписання документів онлайн електронною поштою, посиланнями для спільного використання, веб-формами, які можна заповнювати, або інтеграцією API. НЕПРОВАННА БЕЗПЕКА - Відповідність глобальним і місцевим законам електронного підпису та останнім галузевим стандартам. - Двофакторна (SMS та електронна пошта) автентифікація для гарантії ідентичності підписантів. - Безпека високого рівня з глобальною хмарною сертифікацією AWS (CSA, SOC 1, SOC2 та ISO 27001) для захисту ваших даних на кожному кроці. - Платіжні шлюзи, сумісні з PCI DSS. ДОВІЧНЕ ЗБЕРІГАННЯ - Revv забезпечує хмарне сховище, яке зберігає ваші записи в безпеці, упорядкованості та легкодоступності - назавжди. ПОКРАЩЕНИЙ ДОСВІД КЛІЄНТА - Миттєво надсилайте документи на мобільні пристрої за допомогою SMS і зменшуйте відсотки клієнтів, які відмовляються. - Функції співпраці для взаємодії з клієнтами та членами команди в рамках документів і прискорення процесу підписання. ПЛАТФОРМА ЗРОБИ САМ, ЯКА НЕ ПОТРІБНА НАВИЧОК КОДУВАННЯ - Revv дуже проста у використанні та легка навігація. Його інтуїтивно зрозумілий інтерфейс не вимагає сторонньої допомоги чи спеціальних навичок. СИСТЕМА ПІДТРИМКИ, СТВОРЕНА ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ КЛІЄНТІВ - Команда підтримки клієнтів, яка складається з експертів, які роблять все можливе, щоб розширити можливості вашого бізнесу. - Цілодобова підтримка в чаті - Багатомовна підтримка документів - Підтримка розробки та створення шаблонів - Довідковий центр, статті підтримки та відео, які допоможуть вам упродовж усього процесу
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles - це платформа для управління документами, співпраці, створення і підписання документів для бухгалтерських та професійних фірм.
Docsmore
docsmore.com
Docsmore — це хмарне рішення, яке дозволяє користувачам легко та безпечно збирати, керувати та звітувати про дані транзакцій з документами. З Docsmore ви отримуєте більше від своїх документів за допомогою: * FORM.FILL.SIGN - з Docsmore спрощується процес налаштування форми та надсилання користувачам для заповнення або підпису. Використовуйте нашу платформу, щоб легко завантажити документ, указати поля форми/вивіски та надіслати користувачам для заповнення. Представляйте форми своїм користувачам найприроднішим можливим способом - сам документ. * СПІВПРАЦЯ - Діліться та співпрацюйте з кількома користувачами в режимі реального часу. Призначте кожне поле окремому користувачеві для ефективної співпраці. * ДОКУМЕНТ ДЛЯ ВІДСТЕЖЕННЯ – більше не потрібно телефонувати вашим клієнтам із запитанням, чи завантажили вони форму та прочитали її. З Docsmore ви отримуєте сповіщення в реальному часі, щойно клієнт відкриває документ. Відстежуйте прогрес і стан усіх ваших документів за допомогою надійної функціональної панелі інструментів Docsmore. * ПОТУЖНА ЗВІТНІСТЬ - Docsmore постачається з вражаючим інструментом звітності. Усі дані, введені вашими клієнтами, можна легко отримати для пошуку, просто ввімкнувши цю функцію. Ним можна керувати до певних полів у вашому документі, щоб ви створювали звіти лише для тих, які вам потрібні, що робить його дуже потужним. * ФОРМИ PDF - Docsmore розпізнає більшість полів форм PDF і зберігає назви полів під час завантаження документа. Ви можете продовжувати використовувати свій улюблений інструмент для створення PDF-документа з полями форми, не побоюючись їх втратити під час завантаження в Docsmore. * БРЕНДИРОВАННЯ - Docsmore можна інтегрувати прямо з вашою програмою, щоб вона виглядала як частина вашої власної програми або веб-сайту. Ми пропонуємо виділений сервер і статичний IP, що робить масштабування продукту легким.
Floik
floik.com
Floik-це все-в-одному рішення для створення інтерактивних вітрин продукту, як-от покрокові путівники, відео-відео та клацання, що можна натиснути. Інструмент призначений для того, щоб допомогти командам SaaS забезпечити безперебійний досвід покупця та надати своєму продукту прожектор, який він заслуговує. Він розуміє, що потрібно цілу армію, щоб ідентифікувати, створити, редагувати та публікувати вміст, необхідний для навчання та залучення користувачів. І саме тоді, коли ви думаєте, що ви прибили його, ваш продукт розвивається і робить весь цей вміст нестримним. Тут Флойк може бути вашою чарівною паличкою. Ви можете створити інтерактивні демонстрації, відеоролики та покрокові путівники, щоб висвітлити можливості вашого продукту та насолоджуватися користувачами-все з одного місця! Платформа упакована з розширеними функціями налаштування, які допоможуть вам налагодити свої вітрини продукту. Ви можете співпрацювати зі своєю командою та інтегрувати її зі своїм Sales та GTM Tech Stack, щоб досягти максимального успіху.
ClientPoint
clientpoint.net
ClientPoint - платформа для управління відносинами з клієнтами, що дозволяє організовувати робочі простори, планувати зустрічі та ділитися матеріалами.
DeftGPT
deftgpt.com
DeftGPT - це додаток для оптимізації написання контенту, управління командами та спілкування з документами у різних форматах.
Docsie
docsie.io
Docsie - це веб-платформа для створення, управління та публікації документації продуктів кількома мовами, що допомагає аналізувати взаємодію користувачів.
Docupilot
docupilot.app
Docupilot - це хмарне програмне забезпечення для автоматизації документів, що дозволяє створювати, налаштовувати та ділитися документами з інтеграцією з різними джерелами даних.
Portant
portant.co
Portant — це найшвидший і найпростіший спосіб автоматично створювати рахунки-фактури, контракти, звіти, електронні підписи та іншу документацію. За допомогою кількох клацань Portant подбає про адміністратора вашого бізнесу. Створюйте професійні, красиві та безпомилкові документи, які сподобаються командам і клієнтам. Ніколи не витрачайте жодної хвилини на нудні ручні завдання! Працює з Google Workspace, Outlook, GMail і синхронізує дані з HubSpot, Xero, Glide, Tally і Zapier.
Doppio
doppio.sh
Створюйте PDF-файли та знімки екрана з HTML лише за допомогою кількох рядків коду! Doppio — це служба API, яка надає найкращий у світі механізм візуалізації для перетворення HTML у PDF або створення знімків екрана. Масштабно, без шкоди для вашої безпеки. З Doppio вам потрібен лише виклик API, щоб створити величезну кількість файлів (синхронне або асинхронне рендеринг). Ви навіть можете зберігати файли безпосередньо у власному відрі S3 без шкоди для конфіденційності. Doppio може безкоштовно використовувати до 400 документів на місяць. Ми надаємо тарифні плани, які пропонують більші обсяги та додаткові функції.
IncoDocs
incodocs.com
Онлайн-програмне забезпечення IncoDocs об’єднує ваші рахунки-фактури та експортну документацію в одному місці, щоб спростити вашу роботу та усунути повторне введення даних і дорогі людські помилки.
Overleaf
overleaf.com
Overleaf — це хмарний редактор LaTeX для спільного написання наукових документів з можливістю автоматичного формату й управління версіями.
Quadient
quadient.com
Quadient AP Automation від Beanworks дає можливість групам бухгалтерів, від фінансових директорів до професіоналів AP, працювати разом де завгодно. За допомогою Quadient AP ви можете скоротити кількість повторних дій, усунути 83% введення даних за допомогою збору даних на основі штучного інтелекту та скоротити витрати на обробку рахунків-фактур на 86%. Зміцніть засоби контролю AP за допомогою робочих процесів затвердження замовлення на замовлення, рахунків-фактур і платежів, які автоматично направляють запити потрібним співробітникам у потрібний час. Завдяки більшому контролю та кращій видимості в AP ви можете зменшити ризики та забезпечити відповідальність усіх відділів за виконання фінансових процесів.
Documint
documint.me
Потужний механізм створення документів Documint дозволяє швидко та легко створювати професійні документи з ваших даних, заощаджуючи ваш час і зусилля. Завдяки нашому інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу та попередньо розробленим шаблонам вам не потрібні жодні технічні навики, щоб розпочати роботу.
Mintlify
mintlify.com
Mintlify — це програма для створення документації на основі штучного інтелекту, яка дозволяє розробникам швидко й точно створювати документацію з кодом. Він здатний аналізувати код, розуміти призначення коду та створювати його описи у формі рядків документів. Інструмент доступний у популярних редакторах, таких як Visual Studio Code та IntelliJ, а також у веб-версії. Його високо оцінили розробники, понад 100 відгуків дали йому середню оцінку 4,9/5. За допомогою Mintlify розробники можуть заощадити час і покращити свою кодову базу, автоматично генеруючи документацію з точними описами, які з’являються під час створення. Розширення також хвалять за його точність, і багато користувачів виявляють, що воно здатне розуміти код краще, ніж вони, і генерувати описи, навіть кращі, ніж вони могли придумати самі.
Lumin
luminpdf.com
Lumin - хмарний редактор PDF для редагування, підписування документів та зручного управління ними. Підтримує інтеграцію з Google Drive та Dropbox.
Qwilr
qwilr.com
Qwilr - це програма для створення інтерактивних веб-документів з продажу, яка спрощує процес пропозицій і підписів для бізнесу.
Proposify
proposify.com
Proposify - це програмне забезпечення для управління пропозиціями, що спрощує створення, моніторинг та підписання продажних документів.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement - це редактор PDF для створення, редагування, конвертації та електронного підпису документів на різних платформах.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc – це платформа для автоматизації документів, яка дозволяє створювати, надсилати та підписувати цифрові документи з інтегрованим управлінням робочими процесами.
Inkitt
inkitt.com
Inkitt - це платформа для безкоштовного читання нових романів indie авторів, яка використовує AI для виявлення та підтримки перспективних письменників.
FormSwift
formswift.com
FormSwift - це онлайн-сервіс для створення, редагування та підписування юридичних, бізнесових та особистих форм.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu — це платформа для управління бізнесом, що об'єднує управління проектами, фінансами, клієнтами та співпрацю в одному місці.
DocuSign
docusign.com
DocuSign - це додаток для безпечного відправлення та підписання документів в електронному вигляді з будь-якого пристрою в будь-який час.
DocHub
dochub.com
DocHub дозволяє редагувати, підписувати та розподіляти документи, а також заповнювати форми. Підтримує інтеграцію з Google Workspace.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io - платформа для автоматизації продажів, оформлення угод, управління контрактами та підписками, інтегрується з CRM-системами для підвищення ефективності.
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat дозволяє створювати, редагувати, перетворювати та підписувати PDF-документи, забезпечуючи безпеку і інтеграцію з іншими додатками.
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