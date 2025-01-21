Магазин вебзастосунків
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Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для створення документів - Найпопулярніші застосунки - Сербія
Програмне забезпечення для створення документів дозволяє користувачам створювати, налаштовувати, редагувати та створювати керовані даними документи. Ці платформи можуть функціонувати як створювачі PDF-файлів і генератори документів, завантажуючи дані зі сторонніх джерел у шаблони. Вони можуть інтегрувати дані з різних вихідних систем, таких як CRM, ERP і рішення для зберігання. Інструменти створення документів повинні підтримувати узгодженість бренду та пропонувати умовне форматування. Документи, створені за допомогою цих програм, відрізняються за функціональністю та можуть включати звіти, форми, пропозиції, юридичні документи, примітки, контракти тощо.
Запит на новий застосунок
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Ми в Adobe віримо, що документи — це більше, ніж просто набір інформації та доказів. Вони є основою для об’єднання людей та ідей, просування бізнесу вперед. Adobe Acrobat підтримує зв’язок із командою, водночас розвиваючи бізнес – де б ви не працювали. Acrobat — це комплексне рішення для PDF та електронного підпису, якому довіряють компанії зі списку Fortune 500. За допомогою Acrobat ви можете легко створювати, редагувати, конвертувати, ділитися, підписувати та комбінувати документи – усе з однієї платформи Adobe. Ви можете створити бездоганний цифровий досвід, який дозволить вашій команді легко співпрацювати та працювати з будь-якого пристрою, будь-коли та будь-де. Рідкий режим в Acrobat також дає змогу користувачам переглядати PDF-файли на маленьких екранах без необхідності зведення пальців і масштабування. У партнерстві з Microsoft ми переосмислюємо, як виконується робота в сучасному, безпечному та підключеному гібридному робочому місці. Рішення Acrobat створені для бездоганної інтеграції з вашими улюбленими програмами Microsoft. Економте час, створюючи, редагуючи, ділячись і підписуючи – все прямо з Microsoft 365, Teams, Outlook тощо. Крім того, ви також можете отримати доступ до розумної інтеграції з Google, Box та багатьма іншими програмами, якими ви користуєтеся щодня. З Acrobat ви маєте доступ до функцій захисту файлів, щоб захистити ваші документи від копіювання, зміни чи друку – для додаткового спокою. Acrobat допомагає організаціям дотримуватися стандартів безпеки та нормативних вимог, таких як GLBA та FERPA. Він також відповідає стандартам ISO 32000 для обміну електронними документами, включаючи стандарти спеціального призначення, такі як PDF/A для архівування, PDF/E для проектування та PDF/X для друку.
Overleaf
overleaf.com
Overleaf — це спільний хмарний редактор LaTeX, який використовується для написання, редагування та публікації наукових документів. Він співпрацює з багатьма науковими видавцями, щоб надати офіційні шаблони журналу LaTeX і прямі посилання для подання. Overleaf спочатку був запущений у 2012 році як WriteLaTeX компанією WriteLaTeX Limited, співзасновниками якої є Джон Хаммерслі та Джон Ліз-Міллер. Обидва — математики, і їх надихнув власний досвід у наукових колах, щоб створити краще рішення для спільного наукового написання. Вони почали розробляти WriteLaTeX з 2011 року. Вони запустили бета-версію Overleaf 16 січня 2014 року під час свого першого заходу #FuturePub, що відбувся в Британській бібліотеці в Лондоні. 20 липня 2017 року Overleaf придбав ShareLaTeX, щоб створити спільноту з понад двох мільйонів користувачів. Це призвело до створення Overleaf v2, що поєднує оригінальні функції обох в єдину хмарну платформу, розміщену на overleaf.com. Overleaf було обрано як одну з десяти команд, які взяли участь у літній програмі прискорення Bethnal Green Ventures (BGV) 2013 року. . Ця програма стартувала 1 липня 2013 року і тривала 3 місяці. Демонстраційний день літньої програми BGV 2013 відбувся 19 вересня 2013 року. У 2014 році компанія отримала стратегічні інвестиції від Digital Science. Overleaf переміг у номінації «Інноваційний Інтернет-бізнес» на конкурсі Nominet Internet Awards у 2014 році та посів 99 місце у списку 100 найшвидше зростаючих підприємств Британії за версією SyndicateRoom у 2018 році. Overleaf обговорювався як інструмент для написання наукових публікацій у Nature, Science, Red Hats opensource.com та німецький ІТ-журнал heise онлайн. «У 2017 році CERN, європейська лабораторія фізики елементарних частинок поблизу Женеви, Швейцарія, прийняла Overleaf як свою бажану платформу для спільного створення». Overleaf надає шаблони для подання в наукові журнали та конференції. Наприклад, IEEE та Springer (включаючи Nature) згадують про можливість подання за допомогою Overleaf.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
PDFelement — це провідна альтернатива Adobe® Acrobat®, яка пропонує функції PDF корпоративного рівня та постійне ліцензування за незначну ціну. Він доступний на комп’ютерних, мобільних і веб-платформах. PDFelement, який продається 11 різними мовами по всьому світу, пропонує користувачам будь-якого типу найпростіший і розумний спосіб створювати, редагувати, конвертувати та оформляти PDF-документи в зручному для користувача інтерфейсі.
DocuSign
docusign.com
Docusign eSignature — це світовий спосіб для компаній і окремих осіб безпечно надсилати та підписувати угоди практично з будь-якого місця, у будь-який час, майже з будь-якого пристрою. Програма Docusign проста у використанні, включає необмежену кількість безкоштовних підписів для всіх сторін і їй довіряють мільйони людей у всьому світі. Незважаючи на те, що електронний підпис змінив спосіб виконання контракту в багатьох організаціях, життєвим циклом до та після підпису часто керують за допомогою ручних процесів, електронних таблиць і електронних листів, що сповільнює темп ведення бізнесу, підвищує ризик і розчаровує клієнтів і співробітників. Docusign CLM (Contract Lifecycle Management) дозволяє організаціям оптимізувати життєвий цикл угоди, перетворюючи аналогові ручні процеси в цифровий автоматизований робочий процес. Кінцевим результатом є пришвидшення темпів ведення бізнесу, підвищення комплаєнсу та більш ефективні співробітники. Основні характеристики: центральне сховище, розширений пошук і пошук, контроль версій, бібліотека положень, співпраця з внутрішніми та зовнішніми сторонами, редлайнінг, прості та розширені робочі процеси, тегування, мобільний доступ, багатоплатформна інтеграція (включаючи тісну інтеграцію з Salesforce).
Doppio
doppio.sh
Створюйте PDF-файли та знімки екрана з HTML лише за допомогою кількох рядків коду! Doppio — це служба API, яка надає найкращий у світі механізм візуалізації для перетворення HTML у PDF або створення знімків екрана. Масштабно, без шкоди для вашої безпеки. З Doppio вам потрібен лише виклик API, щоб створити величезну кількість файлів (синхронне або асинхронне рендеринг). Ви навіть можете зберігати файли безпосередньо у власному відрі S3 без шкоди для конфіденційності. Doppio може безкоштовно використовувати до 400 документів на місяць. Ми надаємо тарифні плани, які пропонують більші обсяги та додаткові функції.
Portant
portant.co
Portant — це найшвидший і найпростіший спосіб автоматично створювати рахунки-фактури, контракти, звіти, електронні підписи та іншу документацію. За допомогою кількох клацань Portant подбає про адміністратора вашого бізнесу. Створюйте професійні, красиві та безпомилкові документи, які сподобаються командам і клієнтам. Ніколи не витрачайте жодної хвилини на нудні ручні завдання! Працює з Google Workspace, Outlook, GMail і синхронізує дані з HubSpot, Xero, Glide, Tally і Zapier.
Docupilot
docupilot.app
Docupilot — це хмарне програмне забезпечення для автоматизації документообігу. На відміну від конкуруючих продуктів із високими цінами, Docupilot доступний. Створений з наголосом на зручності використання, Docupilot також пропонує інтеграцію з різними джерелами даних, такими як CRM, форми, онлайн-бази даних, HR, опитування тощо.
Docsie
docsie.io
Docsie — це веб-платформа документації, яка дає змогу компаніям створювати, підтримувати та публікувати відмінну документацію про продукт кількома мовами. Ця платформа допоможе вам проаналізувати, як ваші клієнти взаємодіють із вашою документацією, і надасть вам інформацію про те, як покращити ваші документи. Якщо ви можете лише уявити, як росте ваш продукт, то й документація вашого продукту теж. Використання документації, створеної в Docsie, полегшить вашим клієнтам пошук необхідної інформації про ваш продукт у вашій документації, зробить їх щасливішими в довгостроковій перспективі та допоможе вам успішно їх зберегти. Docsie також зв’язує вас із сучасним ринком перекладів, який також допоможе вам перекладати документи продукту за допомогою сертифікованих перекладачів, машинного навчання та розширених алгоритмів покращення швидкості та точності перекладу. Docsie — це комплексна веб-платформа документації, яка дозволяє компаніям створювати, підтримувати та публікувати відмінну документацію про продукт кількома мовами. Наша платформа також допомагає проаналізувати, як їхні клієнти взаємодіють із документацією, і надає їм інформацію про те, як покращити свої документи.
DeftGPT
deftgpt.com
За допомогою DeftGPT ви можете: * Спростіть написання свого вмісту: DeftGPT дозволяє вам ставити запитання, миттєво отримувати відповіді та вести інтерактивні розмови за допомогою ШІ. Ви матимете миттєвий доступ до GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude від Anthropic та багатьох інших ботів. * Керування командою: DeftGPT спрощує керування та виставлення рахунків, дозволяючи запрошувати необмежену кількість учасників до облікового запису вашої організації. Це економить ваші гроші, підвищуючи загальну продуктивність. Крім того, за допомогою нашого плану ви можете об’єднати свої платежі в одному обліковому записі для додаткової зручності. * Спілкуйтеся в чаті з будь-яким PDF-файлом або документом: від юридичних угод до фінансових звітів, DeftGPT вдихає життя у ваші документи. Ви можете ставити запитання, отримувати підсумки, знаходити інформацію та багато іншого. Крім того, він сумісний з різними форматами, включаючи PDF, txt, docx, doc і навіть eml! * Отримуйте результати, схожі на ChatGPT, поруч із Пошуком Google: ідеальний інструмент для отримання точних і надійних результатів пошуку разом із Google. Попрощайтеся з нерелевантними даними та отримуйте точні відповіді за допомогою нашої інтелектуальної інтеграції. Оптимізуйте пошук за допомогою DeftGPT! * Створюйте вміст у Chrome у будь-який час: створюйте винятковий вміст із легкістю за допомогою Chrome, натискаючи налаштований ярлик. Цей швидкий і легкий спосіб дає змогу створювати характерний та привабливий вміст або змінювати наявний текст для таких завдань, як перегляд біографій у соціальних мережах або скорочення статей. Крім того, ви можете налаштувати ярлик відповідно до ваших уподобань. * Використовуйте DeftGPT де завгодно: DeftGPT — це ваш улюблений інструмент для бездоганної інтеграції на різноманітних платформах. Використовуйте його в популярних програмах, таких як Документи Google, клієнти електронної пошти та соціальні мережі. Крім того, завдяки своїй універсальності DeftGPT без зусиль працює з такими платформами, як Gmail, LinkedIn, Twitter, Facebook тощо.
IncoDocs
incodocs.com
Онлайн-програмне забезпечення IncoDocs об’єднує ваші рахунки-фактури та експортну документацію в одному місці, щоб спростити вашу роботу та усунути повторне введення даних і дорогі людські помилки.
ClientPoint
clientpoint.net
Їх корпоративна платформа допомагає вам легко керувати робочими просторами ділових відносин для кожного з ваших потенційних клієнтів, клієнтів і партнерів, де ви можете планувати, зустрічатися та ділитися матеріалами в одному місці. Виховуйте лідерів ефективніше, пропонуйте та укладайте угоди швидше, а також краще обслуговуйте клієнтів. Від відділу маркетингу (залучення потенційних клієнтів і підбір вмісту), до відділу продажів (керування пропозиціями та електронний підпис), обслуговування клієнтів (включення клієнтів і керування взаємовідносинами) до розширення (оновлення та оновлення), ClientPoint допоможе вам побудувати міцніші та цінніші ділові відносини. . Інтеграції: Salesforce, Netsuite, Microsoft Dynamics, DocuSign, RightSignature, Sertify
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs – це постачальник програмного забезпечення для керування пропозиціями на основі штучного інтелекту, розташованого в Сіетлі, штат Вашингтон, який автоматизує створення критичних відповідей на запити пропозицій і пропозицій, які виділяються та виграють угоди. Компанія підтримує корпоративні пропозиції та відділи продажів таких компаній, як WSP, MinterEllison, Insight, CDW, Kramer Levin, Panasonic, Canon, Ricoh тощо. Команди відділу доходів можуть створювати більше пропозицій швидше, пришвидшуючи швидкість укладання угод, збільшуючи відсоток виграшів і знижуючи собівартість продажів. Дізнайтесь більше на www.qorusdocs.com
Docsmore
docsmore.com
Docsmore — це хмарне рішення, яке дозволяє користувачам легко та безпечно збирати, керувати та звітувати про дані транзакцій з документами. З Docsmore ви отримуєте більше від своїх документів за допомогою: * FORM.FILL.SIGN - з Docsmore спрощується процес налаштування форми та надсилання користувачам для заповнення або підпису. Використовуйте нашу платформу, щоб легко завантажити документ, указати поля форми/вивіски та надіслати користувачам для заповнення. Представляйте форми своїм користувачам найприроднішим можливим способом - сам документ. * СПІВПРАЦЯ - Діліться та співпрацюйте з кількома користувачами в режимі реального часу. Призначте кожне поле окремому користувачеві для ефективної співпраці. * ДОКУМЕНТ ДЛЯ ВІДСТЕЖЕННЯ – більше не потрібно телефонувати вашим клієнтам із запитанням, чи завантажили вони форму та прочитали її. З Docsmore ви отримуєте сповіщення в реальному часі, щойно клієнт відкриває документ. Відстежуйте прогрес і стан усіх ваших документів за допомогою надійної функціональної панелі інструментів Docsmore. * ПОТУЖНА ЗВІТНІСТЬ - Docsmore постачається з вражаючим інструментом звітності. Усі дані, введені вашими клієнтами, можна легко отримати для пошуку, просто ввімкнувши цю функцію. Ним можна керувати до певних полів у вашому документі, щоб ви створювали звіти лише для тих, які вам потрібні, що робить його дуже потужним. * ФОРМИ PDF - Docsmore розпізнає більшість полів форм PDF і зберігає назви полів під час завантаження документа. Ви можете продовжувати використовувати свій улюблений інструмент для створення PDF-документа з полями форми, не побоюючись їх втратити під час завантаження в Docsmore. * БРЕНДИРОВАННЯ - Docsmore можна інтегрувати прямо з вашою програмою, щоб вона виглядала як частина вашої власної програми або веб-сайту. Ми пропонуємо виділений сервер і статичний IP, що робить масштабування продукту легким.
SuiteFiles
suitefiles.com
Створення документів, співпраця та підпис — усе в одному місці. SuiteFiles — потужне, але просте програмне забезпечення для керування документами для бухгалтерських і професійних компаній. Наші робочі процеси – це саме те, що потрібно малим і середнім компаніям, щоб розвиватися разом зі своїми клієнтами. Ми підтримуємо вашу щоденну діяльність, інтегруючись із Xero, Karbon, QuickBooks Online, Microsoft 365 тощо. Наша місія полягає в тому, щоб надати компаніям будь-якого розміру рішення та послуги корпоративного рівня, які відповідають їм там, де вони знаходяться на шляху їхнього зростання. Результат? Зручна, масштабована, надійна платформа, якою ваша команда та клієнти справді отримають задоволення. Наші команди розробки продукту та служби підтримки клієнтів оперативно реагують, а це означає, що у вас є люди, які інвестували в те, щоб ви отримали максимум від SuiteFiles. За допомогою SuiteFiles ваші потреби в управлінні документами задовольняються, а навантаження на ІТ-технології звільняється, що дозволяє збільшити кількість оплачуваних годин і зміцнити відносини з вашими клієнтами. Завдяки 1000+ компаніям, які надають професійні послуги, які покращують свій бізнес за допомогою SuiteFiles (і коефіцієнт поновлення 99,6%), ми — очевидний вибір для вас. Розділіть ваші операції за допомогою повноцінних рішень для робочого процесу та широкомасштабних інтеграцій, які з’єднують вас із провідними галузевими програмами. Комплексні функції та функції SuiteFiles були розроблені для команд із 10 до 500 осіб з урахуванням задоволення ваших співробітників. Протягом багатьох років ми вдосконалювали наше програмне забезпечення для ваших наскрізних процесів за допомогою інтеграції, автоматизації, підпису й керування електронною поштою, усуваючи стрибки додатків і численні плати за підписку, які вам знадобилися б. Ми поєднуємо легкий обмін третіми сторонами з найсучаснішою безпекою, не позбавляючи вас права власності на дані. Ми спростили складність організації, централізації та використання інформації, яка потрібна вашій фірмі щодня. Ви повинні витрачати свій робочий час на обслуговування клієнтів і розвиток свого бізнесу, а не на боротьбу з файлами. Отже, ми розробили SuiteFiles із швидкою повною міграцією даних і адаптацією, щоб ваша команда почала працювати всього за два дні. Крім того, наш інтелектуальний інтерфейс простий у використанні та постійно вдосконалюється. Усуваючи непотрібні рухи вперед і назад, затримки процесів, накладні витрати на співпрацю та перемикання між кількома інструментами, ми заощаджуємо час. Наші клієнти повідомляють про економію 5 годин на тиждень на одного працівника. Це 6 ½ FTE тижнів на одного співробітника на рік!
Revv
revv.so
Revv розширює межі автоматизації документообігу та робочих процесів. Revv дає вам можливість створювати документи зі своєї багатої бібліотеки шаблонів або завантажувати та надсилати зовнішні документи WORD/PDF для електронних підписів. Крім того, він пропонує різні типи підписів для всіх можливих сценаріїв електронного підпису. Незалежно від того, чи хочете ви створювати масові документи для електронних підписів чи отримувати підписи на доступних для заповнення веб-формах, Revv робить усе можливим. Він надає миттєві сповіщення, аналітику документів і журнали аудиту, щоб тримати вас в курсі подій. Revv подвоює захист вашого процесу електронного підпису завдяки автентифікації електронною поштою та SMS. Revv пропонує надійне підтвердження електронного підпису з найсучаснішим керуванням доказами. Він також пропонує відеоавтентифікацію для підписів clickwrap. Інтегруйте бізнес-програми з Revv, щоб спростити складні завдання та безперебійно працювати з документами. Revv — це комплексна платформа автоматизації документообігу без використання коду, яка дозволяє вести бізнес будь-де, будь-коли та з будь-якого пристрою. Revv забезпечує надійний захист і працює в безпечному середовищі з кількома рівнями шифрування та дотриманням місцевих законів. ПЕРЕВАГИ: КРАЩЕ УПРАВЛІННЯ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ – Revv відповідає положенням ESIGN Act, UETA та eIDAS, що робить усі документи з електронним підписом юридично обов’язковими. Revv відповідає всім вимогам електронних підписів. - Намір підписати: Revv підтверджує намір підписувачів, вимагаючи від підписантів надати електронні підписи. - Згода на ведення бізнесу в електронному вигляді: Revv задовольняє вимоги згоди, запитуючи підписувачів підтвердити свої підписи перед подачею документа. Revv також надає одержувачам можливість відхилити запит на підпис. - Атрибуція підпису: створіть контроль документів із повним журналом аудиту кожної транзакції. Revv задовольняє атрибуцію підпису, фіксуючи та зберігаючи всі дії з мітками дати й часу, відомостями про підписувачів та IP-адресами. - Зберігання записів: Revv автоматично створює копію підписаних записів і надсилає її як відправнику, так і одержувачу для збереження доказів транзакцій. ПОТУЖНІ ФУНКЦІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ З ЕЛЕКТРОННИМИ ПІДПИСАМИ ТА МАКСИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПЕРЕВАГ - - Створюйте динамічні поля як поля форми в шаблоні та прискорюйте процес створення документів. Використовуйте вибраний шаблон, додайте спеціальні деталі в поля форми та надішліть його клієнтам для заповнення необхідної інформації та електронного підпису документів. - Гнучкі можливості завантажувати та надсилати файли PDF або DOCX, редагувати їх і надсилати на електронні підписи. - Зберіть важливі дані від підписантів у формі тексту або зображення за допомогою функції «Заповнити та підписати». - Готові до використання шаблони та розширений редактор, щоб миттєво створювати та налаштовувати бізнес-документи та підвищувати коефіцієнт конверсії бізнесу. - Автоматизуйте надсилання документа кільком одержувачам за допомогою функції масового надсилання та підвищте свою продуктивність. - Налаштуйте робочі процеси електронного підпису, інтегрувавши свої щоденні бізнес-програми через Zapier, Retool і Native API, і заощаджуйте більше часу, грошей і ресурсів. - Свобода вибору типу підпису - клацніть для підпису, намалюйте підпис або клацніть для ініціалу. - Відстеження та аналітика в режимі реального часу для втручання та залучення клієнтів у потрібний час. - Кілька варіантів підписання документів онлайн електронною поштою, посиланнями для спільного використання, веб-формами, які можна заповнювати, або інтеграцією API. НЕПРОВАННА БЕЗПЕКА - Відповідність глобальним і місцевим законам електронного підпису та останнім галузевим стандартам. - Двофакторна (SMS та електронна пошта) автентифікація для гарантії ідентичності підписантів. - Безпека високого рівня з глобальною хмарною сертифікацією AWS (CSA, SOC 1, SOC2 та ISO 27001) для захисту ваших даних на кожному кроці. - Платіжні шлюзи, сумісні з PCI DSS. ДОВІЧНЕ ЗБЕРІГАННЯ - Revv забезпечує хмарне сховище, яке зберігає ваші записи в безпеці, упорядкованості та легкодоступності - назавжди. ПОКРАЩЕНИЙ ДОСВІД КЛІЄНТА - Миттєво надсилайте документи на мобільні пристрої за допомогою SMS і зменшуйте відсотки клієнтів, які відмовляються. - Функції співпраці для взаємодії з клієнтами та членами команди в рамках документів і прискорення процесу підписання. ПЛАТФОРМА ЗРОБИ САМ, ЯКА НЕ ПОТРІБНА НАВИЧОК КОДУВАННЯ - Revv дуже проста у використанні та легка навігація. Його інтуїтивно зрозумілий інтерфейс не вимагає сторонньої допомоги чи спеціальних навичок. СИСТЕМА ПІДТРИМКИ, СТВОРЕНА ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ КЛІЄНТІВ - Команда підтримки клієнтів, яка складається з експертів, які роблять все можливе, щоб розширити можливості вашого бізнесу. - Цілодобова підтримка в чаті - Багатомовна підтримка документів - Підтримка розробки та створення шаблонів - Довідковий центр, статті підтримки та відео, які допоможуть вам упродовж усього процесу
fynk
fynk.com
fynk — це програмне забезпечення для керування контрактами з підтримкою штучного інтелекту, розроблене для значного спрощення створення, редагування, узгодження та підписання контрактів. Його основні функції включають складання та створення, динамічний вміст, спільне редагування, робочі процеси затвердження та електронний підпис. Використовуючи штучний інтелект, fynk пропонує розширений аналіз контрактів для поглибленого аналізу даних у контрактах. Можна створювати шаблони для повторюваних типів документів, забезпечуючи узгодженість і узгодженість брендів у контрактах і пропозиціях. Завдяки функції динамічного вмісту користувачі можуть заповнювати контракти, заповнюючи форму, або зовнішні користувачі можуть робити внески через анкету. Він також підтримує інтелектуальні блоки та умови для полегшення введення контрактів і додаткових розділів. Він відстежує, коли потрібно поновити контракти, встановлюючи нагадування та зберігаючи огляд цінності, поставленої на карту. Програмне забезпечення дозволяє співпрацювати в команді, де внутрішні та зовнішні користувачі можуть працювати разом у режимі реального часу. Він інтегрується з кількома системами, забезпечуючи сумісність із існуючими робочими процесами та впроваджуючи протоколи безпеки, сумісні з GDPR, у керування контрактами.
Pocketlaw
pocketlaw.com
Команди будь-якого розміру використовують Pocketlaw для легкої роботи з легальними крос-організаціями в автоматизований, масштабований і зручний спосіб. Наша інтуїтивно зрозуміла юридична платформа «все в одному» допомагає юридичним і неюридичним командам керувати повсякденними юридичними потребами організації, щоб розблокувати бізнес-можливості. На платформі ви можете легко керувати своєю юридичною роботою за допомогою автоматизації контрактів (понад 400 актуальних шаблонів для окремих юрисдикцій), інтегрованого електронного підпису та розумних функцій керування контрактами. Співпрацюйте та ведіть переговори без зусиль і безпечно зберігайте всі свої юридичні документи в одному місці. Власні функції штучного інтелекту розширять можливості та допоможуть як юридичним, так і неюридичним командам приймати обґрунтовані рішення швидше, ніж будь-коли раніше. Відкрийте для себе майбутнє юриспруденції.
Pactly
pactly.com
Pactly — це платформа для керування контрактами, розроблена для оптимізації життєвого циклу вашого контракту, від складання до підписання. Допоможіть командам юристів будь-якого розміру автоматизувати завдання, ефективно співпрацювати з бізнес-командами та отримати доступ до контрактів у реальному часі. Завдяки настроюваним шаблонам, рецензіям підручників за допомогою штучного інтелекту, розширеним робочим процесам і аналітиці Pactly економить час, знижує ризики та покращує процеси. Приєднуйтеся до багатьох малих і великих команд, які використовують Pactly, щоб революціонізувати управління контрактами.
Legito
legito.com
процеси. Люди. Документи. Платформа автоматизації без коду, призначена для відповідності, HR, юридичних, операційних, закупівель, продажів і команд пошуку. 400 тисяч користувачів у всьому світі використовують Legito для створення, виконання, співпраці та виконання своєї роботи. Одне інтегроване рішення без коду. Включаючи LexisNexis, PriceWaterhouseCoopers, Skoda Auto та Societe Generale Group. Спробуйте нашу 30-денну безкоштовну пробну версію або замовте демонстрацію. Кредитна картка не потрібна. Для отримання додаткової інформації, включаючи ціни та характеристики продукту, відвідайте наш сайт www.legito.com.
Summize
summize.com
Summize є піонером справжнього цифрового укладання контрактів за допомогою рішення CLM, яке ставить на перше місце досвід користувача. Він використовує свідомо інший підхід, вбудовуючи робочі процеси безпосередньо в існуючі технології, які ви (і ваш бізнес) уже знаєте та використовуєте щодня, зокрема Teams, Slack і Word. Цей унікальний підхід забезпечує більше сприйняття користувачами, швидші цикли укладання контрактів, вимірну ефективність і знижує ризики. Тепер штатні юридичні команди можуть миттєво оживити зміст контракту за допомогою підсумків метаданих на основі штучного інтелекту, заощаджуючи години на перегляді вручну. Комплексна аналітика та централізоване сховище надають усю інформацію для прийняття обґрунтованих рішень. Це CLM з різницею.
Floik
floik.com
Floik — це комплексне рішення для створення інтерактивних демонстрацій продуктів, таких як покрокові посібники, відео з поясненнями та демонстраційні ролики, які можна натиснути. Інструмент розроблений, щоб допомогти командам SaaS забезпечити бездоганний досвід покупців і надати своєму продукту увагу, якого він заслуговує. Ми знаємо, що потрібна ціла армія, щоб придумати, створити, відредагувати та опублікувати вміст, необхідний для навчання та залучення користувачів. І саме тоді, коли ви думаєте, що досягли успіху, ваш продукт розвивається і робить увесь цей вміст несвіжим. Ось де Флойк може стати вашою чарівною паличкою. 🪄 Ви можете створювати інтерактивні демонстрації, відео про продукти та покрокові посібники, щоб підкреслити можливості свого продукту та порадувати користувачів — усе з одного місця! Платформа оснащена розширеними функціями налаштування, які допоможуть вам точно налаштувати вітрини своїх продуктів. Ви можете працювати зі своєю командою та інтегрувати її зі своїм набором технологій продажів і GTM, щоб досягти максимального успіху.
Quadient
quadient.com
Quadient AP Automation від Beanworks дає можливість групам бухгалтерів, від фінансових директорів до професіоналів AP, працювати разом де завгодно. За допомогою Quadient AP ви можете скоротити кількість повторних дій, усунути 83% введення даних за допомогою збору даних на основі штучного інтелекту та скоротити витрати на обробку рахунків-фактур на 86%. Зміцніть засоби контролю AP за допомогою робочих процесів затвердження замовлення на замовлення, рахунків-фактур і платежів, які автоматично направляють запити потрібним співробітникам у потрібний час. Завдяки більшому контролю та кращій видимості в AP ви можете зменшити ризики та забезпечити відповідальність усіх відділів за виконання фінансових процесів.
Documint
documint.me
Потужний механізм створення документів Documint дозволяє швидко та легко створювати професійні документи з ваших даних, заощаджуючи ваш час і зусилля. Завдяки нашому інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу та попередньо розробленим шаблонам вам не потрібні жодні технічні навики, щоб розпочати роботу.
Mintlify
mintlify.com
Mintlify — це програма для створення документації на основі штучного інтелекту, яка дозволяє розробникам швидко й точно створювати документацію з кодом. Він здатний аналізувати код, розуміти призначення коду та створювати його описи у формі рядків документів. Інструмент доступний у популярних редакторах, таких як Visual Studio Code та IntelliJ, а також у веб-версії. Його високо оцінили розробники, понад 100 відгуків дали йому середню оцінку 4,9/5. За допомогою Mintlify розробники можуть заощадити час і покращити свою кодову базу, автоматично генеруючи документацію з точними описами, які з’являються під час створення. Розширення також хвалять за його точність, і багато користувачів виявляють, що воно здатне розуміти код краще, ніж вони, і генерувати описи, навіть кращі, ніж вони могли придумати самі.
Lumin
luminpdf.com
Lumin — це хмарне програмне забезпечення для редагування PDF-файлів і роботи з документами, засноване в 2014 році зі штаб-квартирою в Новій Зеландії. Працюючи в усьому світі з більш ніж 80 мільйонами користувачів по всьому світу, є користувачі Lumin майже на всіх континентах світу, включаючи Антарктиду! Lumin пропонує бездоганну інтеграцію в G-Suite і містить ряд інтуїтивно зрозумілих цифрових інструментів для додавання електронних підписів, тексту, виділення тощо до ваших PDF-документів у хмарі. За допомогою Lumin ви можете: - Редагувати необроблений текст PDF безпосередньо у своїх документах для спрощення зміни дат і незначних оновлень у контрактах і угодах - Створити безперебійний робочий процес електронного підпису для збору та запиту цифрових підписів - Коментувати, позначати та співпрацювати зі своєю командою з будь-якого місця - Синхронізація з інструментами Google, які ви знаєте та любите - Отримуйте доступ до ряду цифрових інструментів, зокрема додавання фігур, зображень, тексту, коментарів, виділення та - Отримуйте доступ до низки розширених функцій PDF для роботи з документами, стиснення файлів для надсилання, розділення файлів і багато іншого . Оптимізуйте процеси документування та робочі процеси за допомогою інструментів, які здаються другою натурою та працюють саме так, як ви від них очікуєте. Використовуйте Lumin для навчання, роботи та життя. Lumin можна завантажити та використовувати безкоштовно, або ви можете розблокувати розширені функції та функції всього за 9 доларів США за годину. Бізнес-плани та корпоративні плани доступні та легко масштабуються відповідно до вашої команди. Просто встановіть Lumin PDF із G-Suite Marketplace, і все готово!
Qwilr
qwilr.com
Збільште швидкість укладання угод, отримуйте інформацію про покупців із вмісту та дайте представникам більше часу для продажу. як? Перетворіть рекламні матеріали на красиві автоматизовані веб-сторінки. Створіть незабутній досвід продажів за допомогою ідеальної пропозиції, презентації, комерційної пропозиції, сторінки реєстрації клієнтів тощо. Кожна сторінка Qwilr, яку ви надсилаєте, є прекрасною інтерактивною веб-сторінкою з інтерактивним медіа, інтелектуальним відстеженням і автоматизацією. Попрощайтеся зі своїми статичними PDF-файлами та привітайте вражаючу потужність продажів Qwilr. За допомогою Qwilr ви можете: Створювати спеціальні та інтерактивні матеріали для продажу, які вражають покупців: Надсилати URL-адресу замість нескінченних вкладень. Діліться демонстраціями продуктів, цінами, додатковими послугами та спостерігайте, як покупці взаємодіють із персоналізованим досвідом. Тримайте кожну сторінку незмінно брендованою: стандартизуйте всі свої рекламні матеріали за допомогою нашого редактора брендів, який застосовує ваші шрифти та кольори до кожної сторінки
Proposify
proposify.com
Proposify — це програмне забезпечення для онлайн-пропозицій, яке дає вам контроль і бачення найважливішого етапу вашого процесу продажу. Закриття. Від розробки угоди до підписання – отримайте впевненість і гнучкість, щоб керувати угодами. Створюйте вражаючі торгові документи, які залишаються послідовними та без помилок. Отримуйте статистику для масштабування процесу, своєчасного залучення та точного прогнозування. Забезпечте своїм клієнтам і потенційним клієнтам безперебійний досвід підписання. Функції включають гнучкий і зручний редактор дизайну, електронні підписи, інтеграцію CRM, аналітику на основі даних, інтерактивне ціноутворення, керування вмістом, затвердження та багато іншого. Якщо ви готові надати своїй команді продажів конкурентну перевагу, відвідайте наш веб-сайт або замовте демонстрацію на https://www.proposify.com.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — це американська компанія, що займається програмним забезпеченням, що надає програмне забезпечення SaaS. Платформа надає програмне забезпечення для процесів продажів. PandaDoc розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія, з головними офісами в Мінську, Білорусь, і Санкт-Петербурзі, Флорида. програмне забезпечення для автоматизації документообігу як сервіс із вбудованими електронними підписами, керуванням документообігом, конструктором документів і функціями CPQ.
Inkitt
inkitt.com
Відкривайте тисячі нових романів інді-авторів і читайте їх безкоштовно на Inkitt. Приєднуйтесь до нашої місії підтримати авторів-початківців, які роблять перші кроки до публікації! Від фентезі, наукової фантастики, трилера, містики, бойовика та пригод до драми, мелодрами, еротики та молодіжних романів, на Inkitt є підібрані романи з усіх жанрів!
FormSwift
formswift.com
FormSwift — це компанія SaaS, яка надає підприємствам сучасне рішення для документообігу. Ми є хмарною службою, яка дозволяє окремим особам і компаніям легко налаштовувати, підписувати та завантажувати популярні бізнес-, юридичні чи особисті форми.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu — це універсальна операційна платформа для бізнесу, яка містить усі необхідні інструменти для управління проектами, завданнями, фінансами та клієнтами. Flowlu надає вам глибокий огляд усього, що відбувається у вашій компанії. Ви можете відстежувати кожну частину свого бізнесу, від часу, витраченого вашою командою, і її робочого навантаження до загальних витрат і рахунків-фактур клієнтів.
DocHub
dochub.com
DocHub дає змогу будь-кому спростити редагування, підписання, розповсюдження документів, а також заповнення форм. DocHub також пропонує дуже популярну інтеграцію з Google Workspace, яка дозволяє користувачам імпортувати, експортувати, змінювати та підписувати документи безпосередньо з програм Google. Запущений у 2014 році DocHub користується довірою понад 83,3 мільйона користувачів. Збереження в хмарі та безпечні робочі процеси в режимі реального часу забезпечують актуальність та безпеку понад 500 мільйонів документів в рамках єдиного, простого у використанні рішення.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub надає повне рішення для оцінки ціни та доходу, розроблене для пришвидшення процесів продажів. Як єдиний механізм комерції з низьким кодом, який балансує між настроюваністю та гнучкістю бізнесу, DealHub дає змогу лідерам середнього ринку та підприємствам оптимізувати свої команди та процеси, швидше укладати угоди та створювати передбачувані конвеєри ефективніше. Завдяки рішенням CPQ, CLM, Billing і Subscription Management на базі інтуїтивно зрозумілого Sales Playbook команди можуть видавати пропозиції, укладати угоди, керувати контрактами та автоматизувати свої підписки та виставлення рахунків з одного єдиного місця. DealHub також централізує зв’язок між покупцями та продавцями та надає все необхідне для укладання угод у цифровому DealRoom. Завдяки інтеграції з провідними CRM-системами, як-от Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, SugarCRM, Freshworks, і довірою таких експертів із доходів, як WalkMe, Gong, Drift, Hopin, SpotOn, Sendoso та Braze, DealHub забезпечує швидший час оцінки за один плавний дохід руху.