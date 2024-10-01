Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для створення документів - Найпопулярніші застосунки - Фіджі
Програмне забезпечення для створення документів дозволяє користувачам створювати, налаштовувати, редагувати та створювати керовані даними документи. Ці платформи можуть функціонувати як створювачі PDF-файлів і генератори документів, завантажуючи дані зі сторонніх джерел у шаблони. Вони можуть інтегрувати дані з різних вихідних систем, таких як CRM, ERP і рішення для зберігання. Інструменти створення документів повинні підтримувати узгодженість бренду та пропонувати умовне форматування. Документи, створені за допомогою цих програм, відрізняються за функціональністю та можуть включати звіти, форми, пропозиції, юридичні документи, примітки, контракти тощо.
Запит на новий застосунок
Inkitt
inkitt.com
Відкривайте тисячі нових романів інді-авторів і читайте їх безкоштовно на Inkitt. Приєднуйтесь до нашої місії підтримати авторів-початківців, які роблять перші кроки до публікації! Від фентезі, наукової фантастики, трилера, містики, бойовика та пригод до драми, мелодрами, еротики та молодіжних роман...
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Ми в Adobe віримо, що документи — це більше, ніж просто набір інформації та доказів. Вони є основою для об’єднання людей та ідей, просування бізнесу вперед. Adobe Acrobat підтримує зв’язок із командою, водночас розвиваючи бізнес – де б ви не працювали. Acrobat — це комплексне рішення для PDF та еле...
Overleaf
overleaf.com
Overleaf — це спільний хмарний редактор LaTeX, який використовується для написання, редагування та публікації наукових документів. Він співпрацює з багатьма науковими видавцями, щоб надати офіційні шаблони журналу LaTeX і прямі посилання для подання. Overleaf спочатку був запущений у 2012 році як W...
DocuSign
docusign.com
Docusign eSignature — це світовий спосіб для компаній і окремих осіб безпечно надсилати та підписувати угоди практично з будь-якого місця, у будь-який час, майже з будь-якого пристрою. Програма Docusign проста у використанні, включає необмежену кількість безкоштовних підписів для всіх сторін і їй до...
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
PDFelement — це провідна альтернатива Adobe® Acrobat®, яка пропонує функції PDF корпоративного рівня та постійне ліцензування за незначну ціну. Він доступний на комп’ютерних, мобільних і веб-платформах. PDFelement, який продається 11 різними мовами по всьому світу, пропонує користувачам будь-якого т...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — це американська компанія, що займається програмним забезпеченням, що надає програмне забезпечення SaaS. Платформа надає програмне забезпечення для процесів продажів. PandaDoc розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія, з головними офісами в Мінську, Білорусь, і Санкт-Петербурзі, Флорида. про...
DocHub
dochub.com
DocHub дає змогу будь-кому спростити редагування, підписання, розповсюдження документів, а також заповнення форм. DocHub також пропонує дуже популярну інтеграцію з Google Workspace, яка дозволяє користувачам імпортувати, експортувати, змінювати та підписувати документи безпосередньо з програм Google...
Flowlu
flowlu.com
Flowlu — це універсальна операційна платформа для бізнесу, яка містить усі необхідні інструменти для управління проектами, завданнями, фінансами та клієнтами. Flowlu надає вам глибокий огляд усього, що відбувається у вашій компанії. Ви можете відстежувати кожну частину свого бізнесу, від часу, витра...
Qwilr
qwilr.com
Збільште швидкість укладання угод, отримуйте інформацію про покупців із вмісту та дайте представникам більше часу для продажу. як? Перетворіть рекламні матеріали на красиві автоматизовані веб-сторінки. Створіть незабутній досвід продажів за допомогою ідеальної пропозиції, презентації, комерційної пр...
DeftGPT
deftgpt.com
За допомогою DeftGPT ви можете: * Спростіть написання свого вмісту: DeftGPT дозволяє вам ставити запитання, миттєво отримувати відповіді та вести інтерактивні розмови за допомогою ШІ. Ви матимете миттєвий доступ до GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude від Anthropic та багатьох інших ботів. * Керування ком...
FormSwift
formswift.com
FormSwift — це компанія SaaS, яка надає підприємствам сучасне рішення для документообігу. Ми є хмарною службою, яка дозволяє окремим особам і компаніям легко налаштовувати, підписувати та завантажувати популярні бізнес-, юридичні чи особисті форми.
Lumin
luminpdf.com
Lumin — це хмарне програмне забезпечення для редагування PDF-файлів і роботи з документами, засноване в 2014 році зі штаб-квартирою в Новій Зеландії. Працюючи в усьому світі з більш ніж 80 мільйонами користувачів по всьому світу, є користувачі Lumin майже на всіх континентах світу, включаючи Антаркт...
ClientPoint
clientpoint.net
Їх корпоративна платформа допомагає вам легко керувати робочими просторами ділових відносин для кожного з ваших потенційних клієнтів, клієнтів і партнерів, де ви можете планувати, зустрічатися та ділитися матеріалами в одному місці. Виховуйте лідерів ефективніше, пропонуйте та укладайте угоди швидше...
DealHub.io
dealhub.io
DealHub надає повне рішення для оцінки ціни та доходу, розроблене для пришвидшення процесів продажів. Як єдиний механізм комерції з низьким кодом, який балансує між настроюваністю та гнучкістю бізнесу, DealHub дає змогу лідерам середнього ринку та підприємствам оптимізувати свої команди та процеси, ...
Proposify
proposify.com
Proposify — це програмне забезпечення для онлайн-пропозицій, яке дає вам контроль і бачення найважливішого етапу вашого процесу продажу. Закриття. Від розробки угоди до підписання – отримайте впевненість і гнучкість, щоб керувати угодами. Створюйте вражаючі торгові документи, які залишаються послідо...
Floik
floik.com
Floik — це комплексне рішення для створення інтерактивних демонстрацій продуктів, таких як покрокові посібники, відео з поясненнями та демонстраційні ролики, які можна натиснути. Інструмент розроблений, щоб допомогти командам SaaS забезпечити бездоганний досвід покупців і надати своєму продукту уваг...
Mintlify
mintlify.com
Mintlify — це програма для створення документації на основі штучного інтелекту, яка дозволяє розробникам швидко й точно створювати документацію з кодом. Він здатний аналізувати код, розуміти призначення коду та створювати його описи у формі рядків документів. Інструмент доступний у популярних редак...
Documint
documint.me
Потужний механізм створення документів Documint дозволяє швидко та легко створювати професійні документи з ваших даних, заощаджуючи ваш час і зусилля. Завдяки нашому інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу та попередньо розробленим шаблонам вам не потрібні жодні технічні навики, щоб розпочати роботу.
Pocketlaw
pocketlaw.com
Команди будь-якого розміру використовують Pocketlaw для легкої роботи з легальними крос-організаціями в автоматизований, масштабований і зручний спосіб. Наша інтуїтивно зрозуміла юридична платформа «все в одному» допомагає юридичним і неюридичним командам керувати повсякденними юридичними потребами ...
Docupilot
docupilot.app
Docupilot — це хмарне програмне забезпечення для автоматизації документообігу. На відміну від конкуруючих продуктів із високими цінами, Docupilot доступний. Створений з наголосом на зручності використання, Docupilot також пропонує інтеграцію з різними джерелами даних, такими як CRM, форми, онлайн-ба...
Docsie
docsie.io
Docsie — це веб-платформа документації, яка дає змогу компаніям створювати, підтримувати та публікувати відмінну документацію про продукт кількома мовами. Ця платформа допоможе вам проаналізувати, як ваші клієнти взаємодіють із вашою документацією, і надасть вам інформацію про те, як покращити ваші...
SuiteFiles
suitefiles.com
Створення документів, співпраця та підпис — усе в одному місці. SuiteFiles — потужне, але просте програмне забезпечення для керування документами для бухгалтерських і професійних компаній. Наші робочі процеси – це саме те, що потрібно малим і середнім компаніям, щоб розвиватися разом зі своїми клієн...
Legito
legito.com
процеси. Люди. Документи. Платформа автоматизації без коду, призначена для відповідності, HR, юридичних, операційних, закупівель, продажів і команд пошуку. 400 тисяч користувачів у всьому світі використовують Legito для створення, виконання, співпраці та виконання своєї роботи. Одне інтегроване ріше...
Portant
portant.co
Portant — це найшвидший і найпростіший спосіб автоматично створювати рахунки-фактури, контракти, звіти, електронні підписи та іншу документацію. За допомогою кількох клацань Portant подбає про адміністратора вашого бізнесу. Створюйте професійні, красиві та безпомилкові документи, які сподобаються ко...
Summize
summize.com
Summize є піонером справжнього цифрового укладання контрактів за допомогою рішення CLM, яке ставить на перше місце досвід користувача. Він використовує свідомо інший підхід, вбудовуючи робочі процеси безпосередньо в існуючі технології, які ви (і ваш бізнес) уже знаєте та використовуєте щодня, зокрем...
Quadient
quadient.com
Quadient AP Automation від Beanworks дає можливість групам бухгалтерів, від фінансових директорів до професіоналів AP, працювати разом де завгодно. За допомогою Quadient AP ви можете скоротити кількість повторних дій, усунути 83% введення даних за допомогою збору даних на основі штучного інтелекту т...
IncoDocs
incodocs.com
Онлайн-програмне забезпечення IncoDocs об’єднує ваші рахунки-фактури та експортну документацію в одному місці, щоб спростити вашу роботу та усунути повторне введення даних і дорогі людські помилки.
Doppio
doppio.sh
Створюйте PDF-файли та знімки екрана з HTML лише за допомогою кількох рядків коду! Doppio — це служба API, яка надає найкращий у світі механізм візуалізації для перетворення HTML у PDF або створення знімків екрана. Масштабно, без шкоди для вашої безпеки. З Doppio вам потрібен лише виклик API, щоб ...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs – це постачальник програмного забезпечення для керування пропозиціями на основі штучного інтелекту, розташованого в Сіетлі, штат Вашингтон, який автоматизує створення критичних відповідей на запити пропозицій і пропозицій, які виділяються та виграють угоди. Компанія підтримує корпоративні ...
Docsmore
docsmore.com
Docsmore — це хмарне рішення, яке дозволяє користувачам легко та безпечно збирати, керувати та звітувати про дані транзакцій з документами. З Docsmore ви отримуєте більше від своїх документів за допомогою: * FORM.FILL.SIGN - з Docsmore спрощується процес налаштування форми та надсилання користувач...
Revv
revv.so
Revv розширює межі автоматизації документообігу та робочих процесів. Revv дає вам можливість створювати документи зі своєї багатої бібліотеки шаблонів або завантажувати та надсилати зовнішні документи WORD/PDF для електронних підписів. Крім того, він пропонує різні типи підписів для всіх можливих сц...
fynk
fynk.com
fynk — це програмне забезпечення для керування контрактами з підтримкою штучного інтелекту, розроблене для значного спрощення створення, редагування, узгодження та підписання контрактів. Його основні функції включають складання та створення, динамічний вміст, спільне редагування, робочі процеси затв...
Pactly
pactly.com
Pactly — це платформа для керування контрактами, розроблена для оптимізації життєвого циклу вашого контракту, від складання до підписання. Допоможіть командам юристів будь-якого розміру автоматизувати завдання, ефективно співпрацювати з бізнес-командами та отримати доступ до контрактів у реальному ч...