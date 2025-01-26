Програмне забезпечення для створення документів - Найпопулярніші застосунки - Антигуа і Барбуда

Revv

revv.so

Revv розширює межі автоматизації документообігу та робочих процесів. Revv дає вам можливість створювати документи зі своєї багатої бібліотеки шаблонів або завантажувати та надсилати зовнішні документи WORD/PDF для електронних підписів. Крім того, він пропонує різні типи підписів для всіх можливих сценаріїв електронного підпису. Незалежно від того, чи хочете ви створювати масові документи для електронних підписів чи отримувати підписи на доступних для заповнення веб-формах, Revv робить усе можливим. Він надає миттєві сповіщення, аналітику документів і журнали аудиту, щоб тримати вас в курсі подій. Revv подвоює захист вашого процесу електронного підпису завдяки автентифікації електронною поштою та SMS. Revv пропонує надійне підтвердження електронного підпису з найсучаснішим керуванням доказами. Він також пропонує відеоавтентифікацію для підписів clickwrap. Інтегруйте бізнес-програми з Revv, щоб спростити складні завдання та безперебійно працювати з документами. Revv — це комплексна платформа автоматизації документообігу без використання коду, яка дозволяє вести бізнес будь-де, будь-коли та з будь-якого пристрою. Revv забезпечує надійний захист і працює в безпечному середовищі з кількома рівнями шифрування та дотриманням місцевих законів. ПЕРЕВАГИ: КРАЩЕ УПРАВЛІННЯ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ – Revv відповідає положенням ESIGN Act, UETA та eIDAS, що робить усі документи з електронним підписом юридично обов’язковими. Revv відповідає всім вимогам електронних підписів. - Намір підписати: Revv підтверджує намір підписувачів, вимагаючи від підписантів надати електронні підписи. - Згода на ведення бізнесу в електронному вигляді: Revv задовольняє вимоги згоди, запитуючи підписувачів підтвердити свої підписи перед подачею документа. Revv також надає одержувачам можливість відхилити запит на підпис. - Атрибуція підпису: створіть контроль документів із повним журналом аудиту кожної транзакції. Revv задовольняє атрибуцію підпису, фіксуючи та зберігаючи всі дії з мітками дати й часу, відомостями про підписувачів та IP-адресами. - Зберігання записів: Revv автоматично створює копію підписаних записів і надсилає її як відправнику, так і одержувачу для збереження доказів транзакцій. ПОТУЖНІ ФУНКЦІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ З ЕЛЕКТРОННИМИ ПІДПИСАМИ ТА МАКСИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПЕРЕВАГ - - Створюйте динамічні поля як поля форми в шаблоні та прискорюйте процес створення документів. Використовуйте вибраний шаблон, додайте спеціальні деталі в поля форми та надішліть його клієнтам для заповнення необхідної інформації та електронного підпису документів. - Гнучкі можливості завантажувати та надсилати файли PDF або DOCX, редагувати їх і надсилати на електронні підписи. - Зберіть важливі дані від підписантів у формі тексту або зображення за допомогою функції «Заповнити та підписати». - Готові до використання шаблони та розширений редактор, щоб миттєво створювати та налаштовувати бізнес-документи та підвищувати коефіцієнт конверсії бізнесу. - Автоматизуйте надсилання документа кільком одержувачам за допомогою функції масового надсилання та підвищте свою продуктивність. - Налаштуйте робочі процеси електронного підпису, інтегрувавши свої щоденні бізнес-програми через Zapier, Retool і Native API, і заощаджуйте більше часу, грошей і ресурсів. - Свобода вибору типу підпису - клацніть для підпису, намалюйте підпис або клацніть для ініціалу. - Відстеження та аналітика в режимі реального часу для втручання та залучення клієнтів у потрібний час. - Кілька варіантів підписання документів онлайн електронною поштою, посиланнями для спільного використання, веб-формами, які можна заповнювати, або інтеграцією API. НЕПРОВАННА БЕЗПЕКА - Відповідність глобальним і місцевим законам електронного підпису та останнім галузевим стандартам. - Двофакторна (SMS та електронна пошта) автентифікація для гарантії ідентичності підписантів. - Безпека високого рівня з глобальною хмарною сертифікацією AWS (CSA, SOC 1, SOC2 та ISO 27001) для захисту ваших даних на кожному кроці. - Платіжні шлюзи, сумісні з PCI DSS. ДОВІЧНЕ ЗБЕРІГАННЯ - Revv забезпечує хмарне сховище, яке зберігає ваші записи в безпеці, упорядкованості та легкодоступності - назавжди. ПОКРАЩЕНИЙ ДОСВІД КЛІЄНТА - Миттєво надсилайте документи на мобільні пристрої за допомогою SMS і зменшуйте відсотки клієнтів, які відмовляються. - Функції співпраці для взаємодії з клієнтами та членами команди в рамках документів і прискорення процесу підписання. ПЛАТФОРМА ЗРОБИ САМ, ЯКА НЕ ПОТРІБНА НАВИЧОК КОДУВАННЯ - Revv дуже проста у використанні та легка навігація. Його інтуїтивно зрозумілий інтерфейс не вимагає сторонньої допомоги чи спеціальних навичок. СИСТЕМА ПІДТРИМКИ, СТВОРЕНА ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ КЛІЄНТІВ - Команда підтримки клієнтів, яка складається з експертів, які роблять все можливе, щоб розширити можливості вашого бізнесу. - Цілодобова підтримка в чаті - Багатомовна підтримка документів - Підтримка розробки та створення шаблонів - Довідковий центр, статті підтримки та відео, які допоможуть вам упродовж усього процесу