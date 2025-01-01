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Програмне забезпечення для створення документів
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Програмне забезпечення для створення документів - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для створення документів дозволяє користувачам налаштовувати, редагувати та ділитися текстовими документами. Ці програми функціонують як текстові процесори, а також для створення та редагування PDF-файлів. Вони також пропонують функції для зберігання та спільного використання документів, а також для спільного редагування. Часто інструменти для створення документів є частиною більшого набору продуктів або інтегровані з ширшим бізнес-програмним забезпеченням, але вони також можуть існувати як окремі спеціалізовані платформи.

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Microsoft Word Online

Microsoft Word Online

microsoft.com

Microsoft Word Online- це безкоштовна веб-версія текстового редактора, що дозволяє створювати та редагувати документи і співпрацювати в режимі реального часу.

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

acrobat.adobe.com

Adobe Acrobat дозволяє створювати, редагувати, перетворювати та підписувати PDF-документи, забезпечуючи безпеку і інтеграцію з іншими додатками.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp - це універсальна платформа для управління проектами, яка дозволяє командам планувати, організовувати та співпрацювати над завданнями та проектами.

monday.com

monday.com

monday.com

Понеділок.com - це інструмент управління проектами, що дозволяє організовувати завдання, співпрацювати у командах та відстежувати прогрес.

Coda

Coda

coda.io

Coda – це хмарний редактор документів, який об'єднує функції електронних таблиць, баз даних та презентацій для співпраці в командах.

Zoho Sheet

Zoho Sheet

zoho.com

Zoho Sheet — це додаток для електронних таблиць, який дозволяє організовувати дані, співпрацювати з командою та виконувати аналіз даних в режимі онлайн.

iLovePDF

iLovePDF

ilovepdf.com

iLovePDF - це додаток для обробки PDF, що дозволяє редагувати, об'єднувати, розділяти, конвертувати та стискати документи.

Zoho Writer

Zoho Writer

zoho.com

Zoho Writer - це потужний текстовий процесор для створення, редагування та спільної роботи над документами на різних пристроях.

StudioBinder

StudioBinder

studiobinder.com

Studiobinder - веб-додаток для управління виробництвом фільмів, що дозволяє створювати сценарії, графіки зйомок і організовувати співпрацю команди.

WriterDuet

WriterDuet

writerduet.com

WriterDuet — хмарне програмне забезпечення для створення сценаріїв, що дозволяє кільком користувачам працювати разом в реальному часі.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform – це універсальна платформа для створення форм, автоматизації робочих процесів та збору даних без потреби у програмуванні.

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

pdf.wondershare.com

Wondershare PDFelement - це редактор PDF для створення, редагування, конвертації та електронного підпису документів на різних платформах.

Craft

Craft

craft.do

Craft — це додаток для спільної роботи, що дозволяє користувачам записувати думки, створювати документи, управляти завданнями та співпрацювати в команді.

DocHub

DocHub

dochub.com

DocHub дозволяє редагувати, підписувати та розподіляти документи, а також заповнювати форми. Підтримує інтеграцію з Google Workspace.

EasyPrompter

EasyPrompter

easyprompter.com

EasyPrompter — це веб-додаток для телепромптера, призначений для блогерів, студентів, презентаторів, священиків та юристів.

Soda PDF

Soda PDF

sodapdf.com

Soda PDF - це інструмент для редагування, перетворення та управління PDF-файлами, який підтримує різні платформи та пропонує зручний інтерфейс.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark - це платформа для співпраці, що об'єднує комунікацію, управління проектами, документи та завдання для ефективної роботи команд.

Xodo

Xodo

xodo.com

Xodo - це додаток для редагування, анотації, підписування та обміну PDF-документами на комп'ютерах, мобільних пристроях та в Інтернеті.

Smallpdf

Smallpdf

smallpdf.com

Smallpdf - це онлайн-інструмент для редагування та управління PDF-документами, що дозволяє конвертувати, стискати, підписувати та анотувати файли.

Zoho Docs

Zoho Docs

zoho.com

Zoho Docs - це платформа для управління документами, що дозволяє командам створювати, редагувати та ділитися файлами в режимі реального часу.

pdfFiller

pdfFiller

pdffiller.com

pdfFiller - це додаток для редагування PDF документів, створення форм, збору даних, підписання та відправлення документів з будь-якого пристрою.

Mathpix Snip

Mathpix Snip

mathpix.com

Mathpix SNIP - це інструмент для перетворення PDF-файлів в Latex, DOCX, Markdown та інші формати, що спрощує управління дослідницькими матеріалами.

Nitro

Nitro

gonitro.com

Nitro - це програма для управління документами, що дозволяє редагувати та підписувати PDF-файли, а також організовувати робочі процеси з документами.

Drawboard

Drawboard

drawboard.com

Drawboard PDF - це додаток для анотацій PDF, який дозволяє користувачам швидко та спільно працювати над документами на різних пристроях.

Foxit Cloud

Foxit Cloud

connectedpdf.com

Foxit Cloud - це інструмент для безпечного управління, редагування та обміну PDF документами, що підтримує спільну роботу та захист конфіденційної інформації.

Moxo

Moxo

moxo.com

Moxo - це платформа для управління взаємодією з клієнтами, яка спрощує комунікацію та координацію завдань між бізнесом і його клієнтами.

Quip

Quip

quip.com

Quip - це платформа для спільної роботи, що дозволяє створювати та редагувати документи, таблиці та коментувати їх у режимі реального часу.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook - це програмне забезпечення для створення інтерактивних онлайн-публікацій з ефектом перевороту сторінок з PDF. Підтримує аналітику й інтеграцію з іншими системами.

Sejda

Sejda

sejda.com

Sejda - онлайн-сервіс для редагування, злиття, розщеплення, конвертації PDF-документів та роботи з зображеннями.

Lumin

Lumin

luminpdf.com

Lumin - хмарний редактор PDF для редагування, підписування документів та зручного управління ними. Підтримує інтеграцію з Google Drive та Dropbox.

LawDepot

LawDepot

lawdepot.com

LawDepot™ — це платформа для створення юридичних документів, яка пропонує шаблони для бізнесу, нерухомості та інших потреб.

CleverPDF

CleverPDF

cleverpdf.com

CleverPDF – безкоштовний онлайн інструмент для роботи з PDF, що включає конвертацію, стиснення, об'єднання, розділення та захист PDF-документів.

Formstack

Formstack

formstack.com

Formstack - хмарний конструктор цифрових форм для автоматизації збору даних у бізнесі, пропонує зручний інтерфейс та інтеграцію з іншими програмами.

Xara Cloud

Xara Cloud

xara.com

Xara Cloud - це інструмент для створення та редагування маркетингових матеріалів з використанням шаблонів та редактора перетягування.

Bit.ai

Bit.ai

bit.ai

Bit.ai - спільна платформа для створення документів, записок та вік, яка підтримує співпрацю в реальному часі та інтеграцію з іншими інструментами.

DocFly

DocFly

docfly.com

DocFly - онлайн платформа для створення, редагування та стиснення PDF файлів, що забезпечує зручний та простий процес управління документами.

FormSwift

FormSwift

formswift.com

FormSwift - це онлайн-сервіс для створення, редагування та підписування юридичних, бізнесових та особистих форм.

GRID

GRID

grid.is

GRID — це наступне покоління таблиць, що інтегрує різні джерела даних для аналізу, візуалізації та презентації в одному інструменті.

CocoDoc

CocoDoc

cocodoc.com

CocoDoc - онлайн-редактор PDF-документів, що дозволяє редагувати, підписувати та обмінювати документи у безпечному середовищі.

DocRaptor

DocRaptor

docraptor.com

DocRaptor - це API для конвертації HTML у PDF, що підтримує заголовки, нумерацію сторінок, водяні знаки та інші функції.

Legito

Legito

legito.com

Legito - платформа без коду для автоматизації документів і управління процесами в бізнесі, що дозволяє користувачам ефективно створювати та управляти документами.

Samepage

Samepage

samepage.io

Samepage забезпечує спілкування, управління проектами та співпрацю через чат, відеоконференції і спільну роботу документів у хмарному середовищі.

SuiteFiles

SuiteFiles

suitefiles.com

SuiteFiles - це платформа для управління документами, співпраці, створення і підписання документів для бухгалтерських та професійних фірм.

Docupilot

Docupilot

docupilot.app

Docupilot - це хмарне програмне забезпечення для автоматизації документів, що дозволяє створювати, налаштовувати та ділитися документами з інтеграцією з різними джерелами даних.

Xtensio

Xtensio

xtensio.com

Xtensio - це платформа для створення, редагування та спільного використання бізнес-документів, презентацій і візуальних матеріалів з використанням шаблонів.

Docsie

Docsie

docsie.io

Docsie - це веб-платформа для створення, управління та публікації документації продуктів кількома мовами, що допомагає аналізувати взаємодію користувачів.

MyDocSafe

MyDocSafe

mydocsafe.com

MyDocSafe забезпечує безпечний обмін документами, електронне підписання та автоматизацію комунікації для бізнесу в різних сферах.

Hiration

Hiration

hiration.com

Хірація — це платформа для кар'єри, яка допомагає створювати резюме, супровідні листи, оптимізувати профілі LinkedIn та підготовляти цифрові портфоліо.

Summize

Summize

summize.com

Summize - це рішення управління контрактами, яке інтегрується з технологіями, що вже використовуються, з AI-резюме для прискорення роботи юридичних команд.

Formsio

Formsio

formsio.com

Formsio - це безкодовий хмарний додаток для автоматизації документів, що дозволяє створювати та збирати дані через інтерактивні форми.

Docamatic

Docamatic

docamatic.com

Docamatic - це API для конвертації HTML у PDF, створення документів з шаблонів, захвату екранів та генерації штрих-кодів, з можливістю надсилання документів електронною поштою.

AirMason

AirMason

airmason.com

AirMason - це платформа для створення, редагування та обміну документами в режимі реального часу, що спрощує управління ними в командах.

OneDeck

OneDeck

onedeck.com

OnDeck - це платформа для автоматизації управління бізнесом, що забезпечує організацію робочих процесів, співпраці та взаємодії в одному місці.

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