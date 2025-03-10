Програмне забезпечення для створення документів - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для створення документів дозволяє користувачам налаштовувати, редагувати та ділитися текстовими документами. Ці програми функціонують як текстові процесори, а також для створення та редагування PDF-файлів. Вони також пропонують функції для зберігання та спільного використання документів, а також для спільного редагування. Часто інструменти для створення документів є частиною більшого набору продуктів або інтегровані з ширшим бізнес-програмним забезпеченням, але вони також можуть існувати як окремі спеціалізовані платформи.
Запит на новий застосунок
Microsoft Word Online
microsoft.com
Microsoft Word Online- це безкоштовна веб-версія текстового редактора, що дозволяє створювати та редагувати документи і співпрацювати в режимі реального часу.
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat дозволяє створювати, редагувати, перетворювати та підписувати PDF-документи, забезпечуючи безпеку і інтеграцію з іншими додатками.
ClickUp
clickup.com
ClickUp - це універсальна платформа для управління проектами, яка дозволяє командам планувати, організовувати та співпрацювати над завданнями та проектами.
monday.com
monday.com
Понеділок.com - це інструмент управління проектами, що дозволяє організовувати завдання, співпрацювати у командах та відстежувати прогрес.
Coda
coda.io
Coda – це хмарний редактор документів, який об'єднує функції електронних таблиць, баз даних та презентацій для співпраці в командах.
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet — це додаток для електронних таблиць, який дозволяє організовувати дані, співпрацювати з командою та виконувати аналіз даних в режимі онлайн.
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF - це додаток для обробки PDF, що дозволяє редагувати, об'єднувати, розділяти, конвертувати та стискати документи.
Zoho Writer
zoho.com
Zoho Writer - це потужний текстовий процесор для створення, редагування та спільної роботи над документами на різних пристроях.
StudioBinder
studiobinder.com
Studiobinder - веб-додаток для управління виробництвом фільмів, що дозволяє створювати сценарії, графіки зйомок і організовувати співпрацю команди.
WriterDuet
writerduet.com
WriterDuet — хмарне програмне забезпечення для створення сценаріїв, що дозволяє кільком користувачам працювати разом в реальному часі.
JotForm
jotform.com
Jotform – це універсальна платформа для створення форм, автоматизації робочих процесів та збору даних без потреби у програмуванні.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement - це редактор PDF для створення, редагування, конвертації та електронного підпису документів на різних платформах.
Craft
craft.do
Craft — це додаток для спільної роботи, що дозволяє користувачам записувати думки, створювати документи, управляти завданнями та співпрацювати в команді.
DocHub
dochub.com
DocHub дозволяє редагувати, підписувати та розподіляти документи, а також заповнювати форми. Підтримує інтеграцію з Google Workspace.
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter — це веб-додаток для телепромптера, призначений для блогерів, студентів, презентаторів, священиків та юристів.
Soda PDF
sodapdf.com
Soda PDF - це інструмент для редагування, перетворення та управління PDF-файлами, який підтримує різні платформи та пропонує зручний інтерфейс.
Xodo
xodo.com
Xodo - це додаток для редагування, анотації, підписування та обміну PDF-документами на комп'ютерах, мобільних пристроях та в Інтернеті.
Lark
larksuite.com
Lark - це платформа для співпраці, що об'єднує комунікацію, управління проектами, документи та завдання для ефективної роботи команд.
Smallpdf
smallpdf.com
Smallpdf - це онлайн-інструмент для редагування та управління PDF-документами, що дозволяє конвертувати, стискати, підписувати та анотувати файли.
Zoho Docs
zoho.com
Zoho Docs - це платформа для управління документами, що дозволяє командам створювати, редагувати та ділитися файлами в режимі реального часу.
pdfFiller
pdffiller.com
pdfFiller - це додаток для редагування PDF документів, створення форм, збору даних, підписання та відправлення документів з будь-якого пристрою.
Mathpix Snip
mathpix.com
Mathpix SNIP - це інструмент для перетворення PDF-файлів в Latex, DOCX, Markdown та інші формати, що спрощує управління дослідницькими матеріалами.
Nitro
gonitro.com
Nitro - це програма для управління документами, що дозволяє редагувати та підписувати PDF-файли, а також організовувати робочі процеси з документами.
Drawboard
drawboard.com
Drawboard PDF - це додаток для анотацій PDF, який дозволяє користувачам швидко та спільно працювати над документами на різних пристроях.
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud - це інструмент для безпечного управління, редагування та обміну PDF документами, що підтримує спільну роботу та захист конфіденційної інформації.
Moxo
moxo.com
Moxo - це платформа для управління взаємодією з клієнтами, яка спрощує комунікацію та координацію завдань між бізнесом і його клієнтами.
Sejda
sejda.com
Sejda - онлайн-сервіс для редагування, злиття, розщеплення, конвертації PDF-документів та роботи з зображеннями.
Quip
quip.com
Quip - це платформа для спільної роботи, що дозволяє створювати та редагувати документи, таблиці та коментувати їх у режимі реального часу.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook - це програмне забезпечення для створення інтерактивних онлайн-публікацій з ефектом перевороту сторінок з PDF. Підтримує аналітику й інтеграцію з іншими системами.
Lumin
luminpdf.com
Lumin - хмарний редактор PDF для редагування, підписування документів та зручного управління ними. Підтримує інтеграцію з Google Drive та Dropbox.
LawDepot
lawdepot.com
LawDepot™ — це платформа для створення юридичних документів, яка пропонує шаблони для бізнесу, нерухомості та інших потреб.
CleverPDF
cleverpdf.com
CleverPDF – безкоштовний онлайн інструмент для роботи з PDF, що включає конвертацію, стиснення, об'єднання, розділення та захист PDF-документів.
Formstack
formstack.com
Formstack - хмарний конструктор цифрових форм для автоматизації збору даних у бізнесі, пропонує зручний інтерфейс та інтеграцію з іншими програмами.
Bit.ai
bit.ai
Bit.ai - спільна платформа для створення документів, записок та вік, яка підтримує співпрацю в реальному часі та інтеграцію з іншими інструментами.
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud - це інструмент для створення та редагування маркетингових матеріалів з використанням шаблонів та редактора перетягування.
DocFly
docfly.com
DocFly - онлайн платформа для створення, редагування та стиснення PDF файлів, що забезпечує зручний та простий процес управління документами.
FormSwift
formswift.com
FormSwift - це онлайн-сервіс для створення, редагування та підписування юридичних, бізнесових та особистих форм.
GRID
grid.is
GRID — це наступне покоління таблиць, що інтегрує різні джерела даних для аналізу, візуалізації та презентації в одному інструменті.
DocRaptor
docraptor.com
DocRaptor - це API для конвертації HTML у PDF, що підтримує заголовки, нумерацію сторінок, водяні знаки та інші функції.
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc - онлайн-редактор PDF-документів, що дозволяє редагувати, підписувати та обмінювати документи у безпечному середовищі.
Legito
legito.com
Legito - платформа без коду для автоматизації документів і управління процесами в бізнесі, що дозволяє користувачам ефективно створювати та управляти документами.
Samepage
samepage.io
Samepage забезпечує спілкування, управління проектами та співпрацю через чат, відеоконференції і спільну роботу документів у хмарному середовищі.
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles - це платформа для управління документами, співпраці, створення і підписання документів для бухгалтерських та професійних фірм.
Docupilot
docupilot.app
Docupilot - це хмарне програмне забезпечення для автоматизації документів, що дозволяє створювати, налаштовувати та ділитися документами з інтеграцією з різними джерелами даних.
Xtensio
xtensio.com
Xtensio - це платформа для створення, редагування та спільного використання бізнес-документів, презентацій і візуальних матеріалів з використанням шаблонів.
Docsie
docsie.io
Docsie - це веб-платформа для створення, управління та публікації документації продуктів кількома мовами, що допомагає аналізувати взаємодію користувачів.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe забезпечує безпечний обмін документами, електронне підписання та автоматизацію комунікації для бізнесу в різних сферах.
Hiration
hiration.com
Хірація — це платформа для кар'єри, яка допомагає створювати резюме, супровідні листи, оптимізувати профілі LinkedIn та підготовляти цифрові портфоліо.
Summize
summize.com
Summize - це рішення управління контрактами, яке інтегрується з технологіями, що вже використовуються, з AI-резюме для прискорення роботи юридичних команд.
Formsio
formsio.com
Formsio - це безкодовий хмарний додаток для автоматизації документів, що дозволяє створювати та збирати дані через інтерактивні форми.
Docamatic
docamatic.com
Docamatic - це API для конвертації HTML у PDF, створення документів з шаблонів, захвату екранів та генерації штрих-кодів, з можливістю надсилання документів електронною поштою.
OneDeck
onedeck.com
OneDeck — це інтелектуальна, інтелектуальна й автоматизована платформа для всіх потреб управління бізнесом. За допомогою OneDeck ви можете оптимізувати свій робочий процес, покращити співпрацю та покращити комунікацію – усе в одному місці.
AirMason
airmason.com
AirMason — це платформа, що постійно розвивається, яка розроблена, щоб допомогти командам відділу кадрів підвищити ефективність, коли йдеться про створення, дизайн, розповсюдження та збір підписів — усе в режимі реального часу. AirMason's допоможе вам перетворити ваш існуючий процес створення довідників у чисте та ефективне єдине джерело правди, яке відповідає вашому бренду та культурі, і забезпечує автоматизацію, щоб заощадити час вашої команди.
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