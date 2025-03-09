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Програмне забезпечення для створення документів
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Програмне забезпечення для створення документів - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Програмне забезпечення для створення документів дозволяє користувачам налаштовувати, редагувати та ділитися текстовими документами. Ці програми функціонують як текстові процесори, а також для створення та редагування PDF-файлів. Вони також пропонують функції для зберігання та спільного використання документів, а також для спільного редагування. Часто інструменти для створення документів є частиною більшого набору продуктів або інтегровані з ширшим бізнес-програмним забезпеченням, але вони також можуть існувати як окремі спеціалізовані платформи.

Запит на новий застосунок


SuiteFiles

SuiteFiles

suitefiles.com

SuiteFiles - це платформа для управління документами, співпраці, створення і підписання документів для бухгалтерських та професійних фірм.

Soda PDF

Soda PDF

sodapdf.com

Soda PDF - це інструмент для редагування, перетворення та управління PDF-файлами, який підтримує різні платформи та пропонує зручний інтерфейс.

WriterDuet

WriterDuet

writerduet.com

WriterDuet — хмарне програмне забезпечення для створення сценаріїв, що дозволяє кільком користувачам працювати разом в реальному часі.

Zoho Docs

Zoho Docs

zoho.com

Zoho Docs - це платформа для управління документами, що дозволяє командам створювати, редагувати та ділитися файлами в режимі реального часу.

Zoho Sheet

Zoho Sheet

zoho.com

Zoho Sheet — це додаток для електронних таблиць, який дозволяє організовувати дані, співпрацювати з командою та виконувати аналіз даних в режимі онлайн.

Zoho Writer

Zoho Writer

zoho.com

Zoho Writer - це потужний текстовий процесор для створення, редагування та спільної роботи над документами на різних пристроях.

StudioBinder

StudioBinder

studiobinder.com

Studiobinder - веб-додаток для управління виробництвом фільмів, що дозволяє створювати сценарії, графіки зйомок і організовувати співпрацю команди.

Lumin

Lumin

luminpdf.com

Lumin - хмарний редактор PDF для редагування, підписування документів та зручного управління ними. Підтримує інтеграцію з Google Drive та Dropbox.

Xara Cloud

Xara Cloud

xara.com

Xara Cloud - це інструмент для створення та редагування маркетингових матеріалів з використанням шаблонів та редактора перетягування.

EasyPrompter

EasyPrompter

easyprompter.com

EasyPrompter — це веб-додаток для телепромптера, призначений для блогерів, студентів, презентаторів, священиків та юристів.

Moxo

Moxo

moxo.com

Moxo - це платформа для управління взаємодією з клієнтами, яка спрощує комунікацію та координацію завдань між бізнесом і його клієнтами.

Summize

Summize

summize.com

Summize є піонером справжнього цифрового укладання контрактів за допомогою рішення CLM, яке ставить на перше місце досвід користувача. Він використовує свідомо інший підхід, вбудовуючи робочі процеси безпосередньо в існуючі технології, які ви (і ваш бізнес) уже знаєте та використовуєте щодня, зокрема Teams, Slack і Word. Цей унікальний підхід забезпечує більше сприйняття користувачами, швидші цикли укладання контрактів, вимірну ефективність і знижує ризики. Тепер штатні юридичні команди можуть миттєво оживити зміст контракту за допомогою підсумків метаданих на основі штучного інтелекту, заощаджуючи години на перегляді вручну. Комплексна аналітика та централізоване сховище надають усю інформацію для прийняття обґрунтованих рішень. Це CLM з різницею.

Legito

Legito

legito.com

Legito - платформа без коду для автоматизації документів і управління процесами в бізнесі, що дозволяє користувачам ефективно створювати та управляти документами.

Nitro

Nitro

gonitro.com

Nitro - це програма для управління документами, що дозволяє редагувати та підписувати PDF-файли, а також організовувати робочі процеси з документами.

Smallpdf

Smallpdf

smallpdf.com

Smallpdf - це онлайн-інструмент для редагування та управління PDF-документами, що дозволяє конвертувати, стискати, підписувати та анотувати файли.

GRID

GRID

grid.is

GRID — це інструмент для роботи з електронними таблицями наступного покоління, який містить вбудований рівень документа для візуалізації даних, оповідання та презентації. На додаток до нашого рідного редактора електронних таблиць GRID Sheets, GRID дозволяє легко поєднувати численні інші джерела даних в одному місці. Імпортуйте файли електронних таблиць, підключайтеся до електронних таблиць у хмарних дисках або підключайте бази даних з інших джерел, таких як Airtable або Notion. За допомогою GRID ви можете припинити переходити між інструментами та виконувати весь аналіз, візуалізацію та обмін даними з одного продукту. GRID поєднує потужність електронних таблиць, програмного забезпечення для презентацій і текстових редакторів на одній прекрасній поверхні. Ми створюємо інструмент, який робить роботу з даними легшою та доступнішою для всіх. Під час роботи GRID пропонує відповідні типи діаграм і навіть може допомогти вам визначити правильні формули для використання з нашим повністю інтегрованим копілотом формул на базі GPT-3. GRID — це майбутнє чисел. Зареєструйтеся та запустіть GRID безкоштовно на www.grid.is.

Docsie

Docsie

docsie.io

Docsie - це веб-платформа для створення, управління та публікації документації продуктів кількома мовами, що допомагає аналізувати взаємодію користувачів.

Hiration

Hiration

hiration.com

Платформа наскрізних кар’єрних послуг на основі штучного інтелекту, яка включає наступне: - Конструктор резюме - Рецензент резюме - Оптимізатор резюме на основі вакансій - Конструктор супровідних листів - Оптимізатор профілів LinkedIn - Конструктор цифрового портфоліо

Xtensio

Xtensio

xtensio.com

Xtensio - це платформа для створення, редагування та спільного використання бізнес-документів, презентацій і візуальних матеріалів з використанням шаблонів.

Docupilot

Docupilot

docupilot.app

Docupilot - це хмарне програмне забезпечення для автоматизації документів, що дозволяє створювати, налаштовувати та ділитися документами з інтеграцією з різними джерелами даних.

CocoDoc

CocoDoc

cocodoc.com

CocoDoc - онлайн-редактор PDF-документів, що дозволяє редагувати, підписувати та обмінювати документи у безпечному середовищі.

DocFly

DocFly

docfly.com

DocFly - онлайн платформа для створення, редагування та стиснення PDF файлів, що забезпечує зручний та простий процес управління документами.

CleverPDF

CleverPDF

cleverpdf.com

CleverPDF – безкоштовний онлайн інструмент для роботи з PDF, що включає конвертацію, стиснення, об'єднання, розділення та захист PDF-документів.

AirMason

AirMason

airmason.com

AirMason — це платформа, що постійно розвивається, яка розроблена, щоб допомогти командам відділу кадрів підвищити ефективність, коли йдеться про створення, дизайн, розповсюдження та збір підписів — усе в режимі реального часу. AirMason's допоможе вам перетворити ваш існуючий процес створення довідників у чисте та ефективне єдине джерело правди, яке відповідає вашому бренду та культурі, і забезпечує автоматизацію, щоб заощадити час вашої команди.

OneDeck

OneDeck

onedeck.com

OneDeck — це інтелектуальна, інтелектуальна й автоматизована платформа для всіх потреб управління бізнесом. За допомогою OneDeck ви можете оптимізувати свій робочий процес, покращити співпрацю та покращити комунікацію – усе в одному місці.

Docamatic

Docamatic

docamatic.com

Docamatic — це високоякісний API, який дозволяє конвертувати HTML у PDF, створювати документи з шаблонів (JSON у PDF), робити знімки екрана та створювати штрих-коди. Створюйте та надсилайте документи електронною поштою за допомогою одного виклику API. Слідкуйте за всім на красивій, зручній інформаційній панелі. Наші готові шаблони для рахунків-фактур, транспортних етикеток, пакувальних листів тощо допоможуть вам швидко запустити роботу.

Formsio

Formsio

formsio.com

Легко оцифруйте документи за допомогою нашого хмарного програмного забезпечення без кодування. Formsio включає дизайн документів, складну збірку документів, цифрові підписи та багато іншого для наскрізної автоматизації роботи з документами. На відміну від конкурентів, які обертають свої рішення навколо статичних PDF-файлів, документи Formsio є HTML і динамічно генеруються в реальному часі. Завдяки Formsio компанії зменшать ризики, пов’язані з помилками при введенні даних і втратою документів, оптимізують процеси та скоротять час на оформлення документів.

FormSwift

FormSwift

formswift.com

FormSwift - це онлайн-сервіс для створення, редагування та підписування юридичних, бізнесових та особистих форм.

Xodo

Xodo

xodo.com

Xodo - це додаток для редагування, анотації, підписування та обміну PDF-документами на комп'ютерах, мобільних пристроях та в Інтернеті.

monday.com

monday.com

monday.com

Понеділок.com - це інструмент управління проектами, що дозволяє організовувати завдання, співпрацювати у командах та відстежувати прогрес.

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

acrobat.adobe.com

Adobe Acrobat дозволяє створювати, редагувати, перетворювати та підписувати PDF-документи, забезпечуючи безпеку і інтеграцію з іншими додатками.

Bit.ai

Bit.ai

bit.ai

Bit.ai - спільна платформа для створення документів, записок та вік, яка підтримує співпрацю в реальному часі та інтеграцію з іншими інструментами.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp - це універсальна платформа для управління проектами, яка дозволяє командам планувати, організовувати та співпрацювати над завданнями та проектами.

Coda

Coda

coda.io

Coda – це хмарний редактор документів, який об'єднує функції електронних таблиць, баз даних та презентацій для співпраці в командах.

Craft

Craft

craft.do

Craft — це додаток для спільної роботи, що дозволяє користувачам записувати думки, створювати документи, управляти завданнями та співпрацювати в команді.

DocHub

DocHub

dochub.com

DocHub дозволяє редагувати, підписувати та розподіляти документи, а також заповнювати форми. Підтримує інтеграцію з Google Workspace.

DocRaptor

DocRaptor

docraptor.com

Найкращий і найпростіший API для перетворення HTML у PDF. Як єдиний API, що працює на основі механізму Prince HTML-to-PDF, DocRaptor забезпечує потужну підтримку заголовків, розривів сторінок, номерів сторінок, flexbox, водяних знаків, доступних PDF-файлів і багато іншого.

Drawboard

Drawboard

drawboard.com

Drawboard PDF - це додаток для анотацій PDF, який дозволяє користувачам швидко та спільно працювати над документами на різних пристроях.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook - це програмне забезпечення для створення інтерактивних онлайн-публікацій з ефектом перевороту сторінок з PDF. Підтримує аналітику й інтеграцію з іншими системами.

Formstack

Formstack

formstack.com

Formstack - хмарний конструктор цифрових форм для автоматизації збору даних у бізнесі, пропонує зручний інтерфейс та інтеграцію з іншими програмами.

Microsoft Word Online

Microsoft Word Online

microsoft.com

Microsoft Word Online- це безкоштовна веб-версія текстового редактора, що дозволяє створювати та редагувати документи і співпрацювати в режимі реального часу.

Foxit Cloud

Foxit Cloud

connectedpdf.com

Foxit Cloud - це інструмент для безпечного управління, редагування та обміну PDF документами, що підтримує спільну роботу та захист конфіденційної інформації.

iLovePDF

iLovePDF

ilovepdf.com

iLovePDF - це додаток для обробки PDF, що дозволяє редагувати, об'єднувати, розділяти, конвертувати та стискати документи.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform – це універсальна платформа для створення форм, автоматизації робочих процесів та збору даних без потреби у програмуванні.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark - це платформа для співпраці, що об'єднує комунікацію, управління проектами, документи та завдання для ефективної роботи команд.

LawDepot

LawDepot

lawdepot.com

LawDepot™ — це платформа для створення юридичних документів, яка пропонує шаблони для бізнесу, нерухомості та інших потреб.

Mathpix Snip

Mathpix Snip

mathpix.com

Mathpix SNIP - це інструмент для перетворення PDF-файлів в Latex, DOCX, Markdown та інші формати, що спрощує управління дослідницькими матеріалами.

MyDocSafe

MyDocSafe

mydocsafe.com

MyDocSafe забезпечує безпечний обмін документами, електронне підписання та автоматизацію комунікації для бізнесу в різних сферах.

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

pdf.wondershare.com

Wondershare PDFelement - це редактор PDF для створення, редагування, конвертації та електронного підпису документів на різних платформах.

pdfFiller

pdfFiller

pdffiller.com

pdfFiller - це додаток для редагування PDF документів, створення форм, збору даних, підписання та відправлення документів з будь-якого пристрою.

Quip

Quip

quip.com

Quip - це платформа для спільної роботи, що дозволяє створювати та редагувати документи, таблиці та коментувати їх у режимі реального часу.

Samepage

Samepage

samepage.io

Samepage забезпечує спілкування, управління проектами та співпрацю через чат, відеоконференції і спільну роботу документів у хмарному середовищі.

Sejda

Sejda

sejda.com

Sejda - онлайн-сервіс для редагування, злиття, розщеплення, конвертації PDF-документів та роботи з зображеннями.

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