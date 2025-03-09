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Програмне забезпечення для створення документів дозволяє користувачам налаштовувати, редагувати та ділитися текстовими документами. Ці програми функціонують як текстові процесори, а також для створення та редагування PDF-файлів. Вони також пропонують функції для зберігання та спільного використання документів, а також для спільного редагування. Часто інструменти для створення документів є частиною більшого набору продуктів або інтегровані з ширшим бізнес-програмним забезпеченням, але вони також можуть існувати як окремі спеціалізовані платформи.
Запит на новий застосунок
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles - це платформа для управління документами, співпраці, створення і підписання документів для бухгалтерських та професійних фірм.
Soda PDF
sodapdf.com
Soda PDF - це інструмент для редагування, перетворення та управління PDF-файлами, який підтримує різні платформи та пропонує зручний інтерфейс.
WriterDuet
writerduet.com
WriterDuet — хмарне програмне забезпечення для створення сценаріїв, що дозволяє кільком користувачам працювати разом в реальному часі.
Zoho Docs
zoho.com
Zoho Docs - це платформа для управління документами, що дозволяє командам створювати, редагувати та ділитися файлами в режимі реального часу.
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet — це додаток для електронних таблиць, який дозволяє організовувати дані, співпрацювати з командою та виконувати аналіз даних в режимі онлайн.
Zoho Writer
zoho.com
Zoho Writer - це потужний текстовий процесор для створення, редагування та спільної роботи над документами на різних пристроях.
StudioBinder
studiobinder.com
Studiobinder - веб-додаток для управління виробництвом фільмів, що дозволяє створювати сценарії, графіки зйомок і організовувати співпрацю команди.
Lumin
luminpdf.com
Lumin - хмарний редактор PDF для редагування, підписування документів та зручного управління ними. Підтримує інтеграцію з Google Drive та Dropbox.
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud - це інструмент для створення та редагування маркетингових матеріалів з використанням шаблонів та редактора перетягування.
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter — це веб-додаток для телепромптера, призначений для блогерів, студентів, презентаторів, священиків та юристів.
Moxo
moxo.com
Moxo - це платформа для управління взаємодією з клієнтами, яка спрощує комунікацію та координацію завдань між бізнесом і його клієнтами.
Summize
summize.com
Summize є піонером справжнього цифрового укладання контрактів за допомогою рішення CLM, яке ставить на перше місце досвід користувача. Він використовує свідомо інший підхід, вбудовуючи робочі процеси безпосередньо в існуючі технології, які ви (і ваш бізнес) уже знаєте та використовуєте щодня, зокрема Teams, Slack і Word. Цей унікальний підхід забезпечує більше сприйняття користувачами, швидші цикли укладання контрактів, вимірну ефективність і знижує ризики. Тепер штатні юридичні команди можуть миттєво оживити зміст контракту за допомогою підсумків метаданих на основі штучного інтелекту, заощаджуючи години на перегляді вручну. Комплексна аналітика та централізоване сховище надають усю інформацію для прийняття обґрунтованих рішень. Це CLM з різницею.
Legito
legito.com
Legito - платформа без коду для автоматизації документів і управління процесами в бізнесі, що дозволяє користувачам ефективно створювати та управляти документами.
Nitro
gonitro.com
Nitro - це програма для управління документами, що дозволяє редагувати та підписувати PDF-файли, а також організовувати робочі процеси з документами.
Smallpdf
smallpdf.com
Smallpdf - це онлайн-інструмент для редагування та управління PDF-документами, що дозволяє конвертувати, стискати, підписувати та анотувати файли.
GRID
grid.is
GRID — це інструмент для роботи з електронними таблицями наступного покоління, який містить вбудований рівень документа для візуалізації даних, оповідання та презентації. На додаток до нашого рідного редактора електронних таблиць GRID Sheets, GRID дозволяє легко поєднувати численні інші джерела даних в одному місці. Імпортуйте файли електронних таблиць, підключайтеся до електронних таблиць у хмарних дисках або підключайте бази даних з інших джерел, таких як Airtable або Notion. За допомогою GRID ви можете припинити переходити між інструментами та виконувати весь аналіз, візуалізацію та обмін даними з одного продукту. GRID поєднує потужність електронних таблиць, програмного забезпечення для презентацій і текстових редакторів на одній прекрасній поверхні. Ми створюємо інструмент, який робить роботу з даними легшою та доступнішою для всіх. Під час роботи GRID пропонує відповідні типи діаграм і навіть може допомогти вам визначити правильні формули для використання з нашим повністю інтегрованим копілотом формул на базі GPT-3. GRID — це майбутнє чисел. Зареєструйтеся та запустіть GRID безкоштовно на www.grid.is.
Docsie
docsie.io
Docsie - це веб-платформа для створення, управління та публікації документації продуктів кількома мовами, що допомагає аналізувати взаємодію користувачів.
Hiration
hiration.com
Платформа наскрізних кар’єрних послуг на основі штучного інтелекту, яка включає наступне: - Конструктор резюме - Рецензент резюме - Оптимізатор резюме на основі вакансій - Конструктор супровідних листів - Оптимізатор профілів LinkedIn - Конструктор цифрового портфоліо
Xtensio
xtensio.com
Xtensio - це платформа для створення, редагування та спільного використання бізнес-документів, презентацій і візуальних матеріалів з використанням шаблонів.
Docupilot
docupilot.app
Docupilot - це хмарне програмне забезпечення для автоматизації документів, що дозволяє створювати, налаштовувати та ділитися документами з інтеграцією з різними джерелами даних.
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc - онлайн-редактор PDF-документів, що дозволяє редагувати, підписувати та обмінювати документи у безпечному середовищі.
DocFly
docfly.com
DocFly - онлайн платформа для створення, редагування та стиснення PDF файлів, що забезпечує зручний та простий процес управління документами.
CleverPDF
cleverpdf.com
CleverPDF – безкоштовний онлайн інструмент для роботи з PDF, що включає конвертацію, стиснення, об'єднання, розділення та захист PDF-документів.
AirMason
airmason.com
AirMason — це платформа, що постійно розвивається, яка розроблена, щоб допомогти командам відділу кадрів підвищити ефективність, коли йдеться про створення, дизайн, розповсюдження та збір підписів — усе в режимі реального часу. AirMason's допоможе вам перетворити ваш існуючий процес створення довідників у чисте та ефективне єдине джерело правди, яке відповідає вашому бренду та культурі, і забезпечує автоматизацію, щоб заощадити час вашої команди.
OneDeck
onedeck.com
OneDeck — це інтелектуальна, інтелектуальна й автоматизована платформа для всіх потреб управління бізнесом. За допомогою OneDeck ви можете оптимізувати свій робочий процес, покращити співпрацю та покращити комунікацію – усе в одному місці.
Docamatic
docamatic.com
Docamatic — це високоякісний API, який дозволяє конвертувати HTML у PDF, створювати документи з шаблонів (JSON у PDF), робити знімки екрана та створювати штрих-коди. Створюйте та надсилайте документи електронною поштою за допомогою одного виклику API. Слідкуйте за всім на красивій, зручній інформаційній панелі. Наші готові шаблони для рахунків-фактур, транспортних етикеток, пакувальних листів тощо допоможуть вам швидко запустити роботу.
Formsio
formsio.com
Легко оцифруйте документи за допомогою нашого хмарного програмного забезпечення без кодування. Formsio включає дизайн документів, складну збірку документів, цифрові підписи та багато іншого для наскрізної автоматизації роботи з документами. На відміну від конкурентів, які обертають свої рішення навколо статичних PDF-файлів, документи Formsio є HTML і динамічно генеруються в реальному часі. Завдяки Formsio компанії зменшать ризики, пов’язані з помилками при введенні даних і втратою документів, оптимізують процеси та скоротять час на оформлення документів.
FormSwift
formswift.com
FormSwift - це онлайн-сервіс для створення, редагування та підписування юридичних, бізнесових та особистих форм.
Xodo
xodo.com
Xodo - це додаток для редагування, анотації, підписування та обміну PDF-документами на комп'ютерах, мобільних пристроях та в Інтернеті.
monday.com
monday.com
Понеділок.com - це інструмент управління проектами, що дозволяє організовувати завдання, співпрацювати у командах та відстежувати прогрес.
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat дозволяє створювати, редагувати, перетворювати та підписувати PDF-документи, забезпечуючи безпеку і інтеграцію з іншими додатками.
Bit.ai
bit.ai
Bit.ai - спільна платформа для створення документів, записок та вік, яка підтримує співпрацю в реальному часі та інтеграцію з іншими інструментами.
ClickUp
clickup.com
ClickUp - це універсальна платформа для управління проектами, яка дозволяє командам планувати, організовувати та співпрацювати над завданнями та проектами.
Coda
coda.io
Coda – це хмарний редактор документів, який об'єднує функції електронних таблиць, баз даних та презентацій для співпраці в командах.
Craft
craft.do
Craft — це додаток для спільної роботи, що дозволяє користувачам записувати думки, створювати документи, управляти завданнями та співпрацювати в команді.
DocHub
dochub.com
DocHub дозволяє редагувати, підписувати та розподіляти документи, а також заповнювати форми. Підтримує інтеграцію з Google Workspace.
DocRaptor
docraptor.com
Найкращий і найпростіший API для перетворення HTML у PDF. Як єдиний API, що працює на основі механізму Prince HTML-to-PDF, DocRaptor забезпечує потужну підтримку заголовків, розривів сторінок, номерів сторінок, flexbox, водяних знаків, доступних PDF-файлів і багато іншого.
Drawboard
drawboard.com
Drawboard PDF - це додаток для анотацій PDF, який дозволяє користувачам швидко та спільно працювати над документами на різних пристроях.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook - це програмне забезпечення для створення інтерактивних онлайн-публікацій з ефектом перевороту сторінок з PDF. Підтримує аналітику й інтеграцію з іншими системами.
Formstack
formstack.com
Formstack - хмарний конструктор цифрових форм для автоматизації збору даних у бізнесі, пропонує зручний інтерфейс та інтеграцію з іншими програмами.
Microsoft Word Online
microsoft.com
Microsoft Word Online- це безкоштовна веб-версія текстового редактора, що дозволяє створювати та редагувати документи і співпрацювати в режимі реального часу.
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud - це інструмент для безпечного управління, редагування та обміну PDF документами, що підтримує спільну роботу та захист конфіденційної інформації.
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF - це додаток для обробки PDF, що дозволяє редагувати, об'єднувати, розділяти, конвертувати та стискати документи.
JotForm
jotform.com
Jotform – це універсальна платформа для створення форм, автоматизації робочих процесів та збору даних без потреби у програмуванні.
Lark
larksuite.com
Lark - це платформа для співпраці, що об'єднує комунікацію, управління проектами, документи та завдання для ефективної роботи команд.
LawDepot
lawdepot.com
LawDepot™ — це платформа для створення юридичних документів, яка пропонує шаблони для бізнесу, нерухомості та інших потреб.
Mathpix Snip
mathpix.com
Mathpix SNIP - це інструмент для перетворення PDF-файлів в Latex, DOCX, Markdown та інші формати, що спрощує управління дослідницькими матеріалами.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe забезпечує безпечний обмін документами, електронне підписання та автоматизацію комунікації для бізнесу в різних сферах.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement - це редактор PDF для створення, редагування, конвертації та електронного підпису документів на різних платформах.
pdfFiller
pdffiller.com
pdfFiller - це додаток для редагування PDF документів, створення форм, збору даних, підписання та відправлення документів з будь-якого пристрою.
Quip
quip.com
Quip - це платформа для спільної роботи, що дозволяє створювати та редагувати документи, таблиці та коментувати їх у режимі реального часу.
Samepage
samepage.io
Samepage забезпечує спілкування, управління проектами та співпрацю через чат, відеоконференції і спільну роботу документів у хмарному середовищі.
Sejda
sejda.com
Sejda - онлайн-сервіс для редагування, злиття, розщеплення, конвертації PDF-документів та роботи з зображеннями.
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