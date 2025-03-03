Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для створення документів дозволяє користувачам налаштовувати, редагувати та ділитися текстовими документами. Ці програми функціонують як текстові процесори, а також для створення та редагування PDF-файлів. Вони також пропонують функції для зберігання та спільного використання документів, а також для спільного редагування. Часто інструменти для створення документів є частиною більшого набору продуктів або інтегровані з ширшим бізнес-програмним забезпеченням, але вони також можуть існувати як окремі спеціалізовані платформи.
Запит на новий застосунок
Microsoft Word Online
microsoft.com
Співпрацюйте безкоштовно з онлайн -версією Microsoft Word. Збережіть документи в OneDrive. Поділіться ними з іншими і працюйте разом одночасно. Microsoft Word - це текстовий процесор, розроблений Microsoft. Він був вперше випущений 25 жовтня 1983 року під назвою Multi-інструментарне слово для систем Xenix. Подальші версії були згодом написані на кількох інших платформах, включаючи IBM PCS, що під керуванням DOS (1983), Apple Macintosh запускають Classic Mac OS (1985), AT&T Unix PC (1985), Atari St (1988), OS/2 (1989), Microsoft Windows (1989), Sco Unix (1994) та MACOS (раніше OS X; 2001).
iLovePDF
ilovepdf.com
ILOVEPDF впорядковує управління документами з універсальним набором 25+ інструментів, доступними на мобільному, робочому столі та через API REST. Незалежно від того, чи редагування, об'єднання, розщеплення, стиснення, перетворення чи вдосконалення PDF-файлів, він пропонує все в одному рішенням. Довіра мільйонів по всьому світу, ILOVEPDF обслуговує різноманітних користувачів, від місцевого бізнесу до глобальних підприємств та державних установ.
Coda
coda.io
Coda-це хмарний редактор документів, заснований Шиширом Мехротра та Алексом Денеуєм. Офіси розташовані в Бельв'ю, Сан -Франциско та Маунтін -В'ю. Перша версія програмного забезпечення 1.0 була запущена в травні 2019 року. Раніше більше чотирьох років він був у закритої бета-версії. Це полотно, яке поєднує електронні таблиці, презентації, додатки та документи разом. Програмне забезпечення може інтегруватися з сторонніми послугами, такими як Slack та Gmail.in 2017, Coda зібрав 60 мільйонів доларів. Greylock Partners, Khosla Ventures та General Catalyst брали участь у фінансуванні, а співзасновник LinkedIn Рейд Гофман та генерал Каталізатор Хемант Танея приєдналася до ради директорів.
Lark
larksuite.com
Lark — це універсальна платформа для співпраці для команд, які прагнуть оптимізувати робочі процеси та швидше досягти бізнес-результатів. Завдяки зручному користуванню на настільних і мобільних пристроях Lark гарантує ефективну роботу команд з будь-якого місця. Lark — це супердодаток для роботи, який об’єднує чати, робочі процеси, електронні листи, документи, таблиці, керування проектами та зустрічі в одному місці. Ваша команда може планувати, виконувати та синхронізувати роботу без збоїв і зосереджуватися на тому, що важливо для вашого бізнесу.
StudioBinder
studiobinder.com
Програмне забезпечення для керування виробництвом відео, телебачення та фільмів на основі Інтернету. Пишіть професійно відформатовані сценарії. Візуалізуйте сцени за допомогою списків знімків і розкадровок, створюйте та надсилайте аркуші викликів, розклади зйомок, аркуші з розбивкою сценаріїв і керуйте акторським складом і знімальною групою.
ClickUp
clickup.com
Clickup-це всеосяжна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організувати та співпрацювати над роботою, використовуючи завдання, документи, чат, цілі, дошки тощо. Легко налаштовано лише за допомогою декількох кліків, ClickUp дозволяє командам усіх типів та розмірів, що забезпечують роботу більш ефективно, підвищуючи продуктивність до нових висот.
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
У Adobe ми вважаємо, що документи - це більше, ніж просто збірка інформації та доказів. Вони є основоположними для з'єднання людей та ідей, просуваючи бізнес вперед. Adobe Acrobat підтримує вас підключення до своєї команди під час руху бізнесу вперед - незалежно від того, де ви працюєте. Acrobat-це все-в-одному PDF та рішення електронного сигналу, яким довіряють компанії Fortune 500. За допомогою Acrobat ви можете без особливих зусиль створювати, редагувати, конвертувати, ділитися, підписувати та поєднувати документи - все з однієї платформи Adobe. Ви можете створити безшовні цифрові враження, які дозволяють вашій команді легко співпрацювати та працювати з будь -якого пристрою в будь -який час і в будь -якому місці. Рідкий режим в Acrobat також дозволяє користувачам переглядати PDF -файли на невеликих екранах без необхідності прищипувати та збільшити масштаб. У партнерстві з Microsoft ми переосмислюємо, як працює робота на сучасному, безпечному та підключеному гібридному робочому місці. Acrobat Solutions розроблені для того, щоб безперешкодно інтегруватися з улюбленими програмами Microsoft. Економте час, створюючи, редагувати, обмінюючись та підписавши - все гаразд від Microsoft 365, команд, Outlook тощо. Крім того, ви також можете отримати доступ до розумних інтеграцій з Google, Box та багатьма іншими додатками, якими ви користуєтесь щодня. За допомогою Acrobat ви маєте доступ до функцій захисту файлів, щоб захистити ваші документи від копіювання, зміни чи надрукування - для додаткового спокою. Acrobat допомагає організаціям дотримуватися стандартів безпеки та регуляторним вимогам, таким як GLBA та Ferpa. Він також відповідає стандартам ISO 32000 для обміну електронними документами, включаючи стандарти спеціального призначення, такі як PDF/A для архівування, PDF/E для інженерії та PDF/X для друку.
monday.com
monday.com
Понеділок.com - це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія зібрала 150 мільйонів доларів, виходячи з оцінки 1,9 мільярда доларів. Понеділок.com виграв нагороду Webby 2020 за продуктивність у програмах категорії, мобільних та голосових.
Drawboard
drawboard.com
Мільйони інженерів, архітекторів, юристів, студентів і викладачів уже щодня використовують Drawboard PDF для швидкої та спільної розмітки PDF. Наші чудові інструменти розмітки допомагають оптимізувати робочі процеси та зменшити залежність світу від паперу. Drawboard PDF доступний як програма для Windows 10+11, програма для iOS і веб-програма. - Відчуття справжнього чорнила - Зберігайте та діліться розмітками зі своєю командою - Інструменти перегляду тексту - Закладки, історія розміток і пошук за ключовими словами - Панель інструментів вибраного - Малювання об'єктів і форм - Бібліотека підписів - Маніпулювання сторінками PRO - Конструктор документів - Калібровані вимірювання - Цифровий транспортир - Сітки та лінії – Інженерні стилі ліній – Виноски
Soda PDF
sodapdf.com
Редагувати PDF стало легко. Відкрийте для себе Soda PDF, просте у використанні програмне забезпечення з інструментами редагування для редагування PDF-файлів на свій розсуд. Спробуйте БЕЗКОШТОВНО сьогодні!
Bit.ai
bit.ai
Bit — це потужна платформа для спільної роботи над документами для створення документів, нотаток, вікі-сайтів із розширеними параметрами дизайну, надійним пошуком, відстеженням документів і багатьом іншим.
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet — це програма для роботи з електронними таблицями, яка надає вам простір для організації даних, обговорення звітів із вашою командою та аналізу даних, де б ви не були. Zoho Sheet також надає власні програми для iOS і Android, таким чином не прив’язуючи користувачів до своїх ноутбуків. Ключові особливості Zoho Sheet: 1) Створюйте, редагуйте, діліться, працюйте над своїми електронними таблицями онлайн з будь-якого місця 2) Розумний інструмент очищення даних допомагає миттєво позбутися дублікатів даних, невідповідностей і відсутніх значень. 3) Більше 350 функцій і діаграми з кількома осями для кращого аналізу даних 4) Дозволяє користувачам створювати персоналізовані функції за допомогою Deluge для обчислень і надходження даних з інших програм. 5) Функції оперативного редагування та спільної роботи для спільної роботи в режимі реального часу 6) Переглядайте та завантажуйте старіші версії файлу без жодних проблем 7) Покращуйте вміст свого блогу/веб-сторінки за допомогою вбудованих електронних таблиць 8) Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача, розроблений окремо для Інтернету та мобільних пристроїв 9) Застосовуйте умовні формати для аналізу та диференціації величезних даних 10) Створюйте форми та збирайте дані з електронної таблиці 11) Легко перенесіть різноманітні звіти з бухгалтерського обліку та продуктів збору даних Zoho на Zoho Sheet. 12) Потужний веб-додаток і власні програми для iOS і Android 13) Зручна робота з іншими форматами файлів, такими як .xlsx, .xls, .ods, .csv, .tsv 14) Дозволяє імпортувати та експортувати файли безпосередньо з інших хмарних дисків, таких як Google Drive, OneDrive, Dropbox і Box.
Craft
craft.do
Craft — це робочий простір для спільної роботи, де вся ваша команда може зібратися разом, щоб робити нотатки, створювати документи, керувати роботою та разом створювати ідеї. Craft's Daily Notes пропонує зміну парадигми командної співпраці. Стимулюйте прогрес своєї команди за допомогою структурованих щоденних оновлень, розставляйте пріоритети та видаляйте блокувальники — усе в одному місці. За допомогою вбудованого помічника зі штучним інтелектом ви можете швидко генерувати ідеї, узагальнювати довший вміст або отримувати допомогу з редагуванням документів.
WriterDuet
writerduet.com
Плануйте, пишіть і діліться за допомогою галузевого стандартного програмного забезпечення, яке використовують понад 1 мільйон сценаристів, телешоу та блокбастерів.
Quip
quip.com
Quip — це рішення для командної співпраці, яке поєднує створення та редагування документів і електронних таблиць із можливостями чату та коментарів, щоб дозволити командам спілкуватися про завдання та проекти безпосередньо під час роботи над ними. Quip дозволяє користувачам спільно створювати та редагувати документи, електронні таблиці та контрольні списки в режимі реального часу за допомогою інтерфейсу «Smart Inbox» із можливістю фільтрації та позначення документів зірочкою для прискорення пошуку. Редакції документів зберігаються, щоб користувачі могли відстежувати зміни, а анотації можна додавати до електронних таблиць і документів. Виконані завдання можна відмічати в контрольному списку, інформуючи всіх членів команди про те, які завдання виконано. Замість того, щоб спілкуватися електронною поштою, користувачі можуть спілкуватися безпосередньо в документі за допомогою вбудованого обміну особистими повідомленнями 1:1 і можливості коментувати будь-який вміст. @згадки також дозволяють користувачам направляти товаришів по команді до окремих клітинок електронної таблиці або вставляти такі елементи, як зображення та код, у документи. Керовані користувачем сповіщення інформують членів команди про будь-які повідомлення чи згадки. Quip працює на настільних комп’ютерах і мобільних пристроях, із рідними програмами для iOS та Android, а завдяки функції офлайн користувачі можуть працювати над документами на ходу, а зміни оновлюються щоразу, коли є підключення до Інтернету.
Lumin
luminpdf.com
Lumin-це хмарне програмне забезпечення для редагування PDF та документів Workflow, заснованого в 2014 році та штаб-квартирою в Новій Зеландії. Працюючи в усьому світі з більш ніж 100 мільйонами користувачів у всьому світі, є користувач люмінів, розташований майже на кожному континенті в світі - включаючи Антарктиду! Lumin пропонує безшовну інтеграцію в G-Suite та човни цілий ряд інтуїтивних цифрових інструментів для додавання ес -GIGNATURES, ТЕКСТУ, Висвітлених та іншого до ваших документів PDF у хмарі. З люміном ви можете: - Відредагуйте RAW PDF -текст безпосередньо у ваших документах для зручності змін дати та незначних оновлень договорів та угод - Створіть безшовний робочий процес ESignature для збору та запиту цифрових підписів - Прокоментуйте, позначте та співпрацюйте зі своєю командою з будь -якого місця - синхронізувати з інструментами Google, які ви знаєте та любите - Доступ до ряду цифрових інструментів, включаючи додавання фігур, зображень, тексту, коментарів, основних моментів та - Доступ до спектру розширених функцій PDF для маніпулювання документами, стиснення файлів для надсилання, розділення файлів та багато іншого. Упорядкування документів процесів та робочих процесів з інструментами, які відчувають себе другою природою та працюють лише тим, як ви їх очікували. Використовуйте люмін для навчання, роботи та життя. Lumin може безкоштовно завантажувати та використовувати, або ви можете розблокувати розширені функції та функціональність лише за 9 доларів США. Плани бізнесу та підприємств доступні та легко масштабовані відповідно до вашої команди.
DocHub
dochub.com
Dochub дає можливість будь -кому впорядкувати редагування документів, підписання, розповсюдження, а також завершення форм. Dochub також пропонує дуже популярну інтеграцію з Google Workspace, яка дозволяє користувачам імпортувати, експортувати, змінювати та підписувати документи безпосередньо з Google Apps. Запущений у 2014 році, Dochub довіряє понад 83,3 мільйона користувачів. Заощадження хмарних хмар та захищені робочі процеси в режимі реального часу зберігають понад 500 мільйонів документів актуальних та захищені від одного, простого у користуванні рішенням. Dochub - те, як світ керує документами. Інструменти редактора: * Вставте текст * Накресліть (без втрат, на основі векторів) * Виділення * Коментар * Стерти * Знак * Вставте зображення * Штамп * Скасувати/повторювати Управління сторінками: * Об'єднати документи * Повернення сторінок * Додайте сторінки * Обертайте сторінки * Видалити сторінки Функції PDF: * Дисплей сітківки оптимізований * Редагування без втрат (зберігає оригінальну якість документа після підписання або редагування) * Заповнити форми Шаблони документів: * Завантажте шаблон один раз ... ... легко заповнити унікальну його копію стільки разів, скільки вам потрібно. ... Надішліть копії його кільком людям для підписання або заповнення. Спільний доступ до документів: * Документи електронною поштою * Співпрацюйте над документом з особами чи організаціями * Виберіть, щоб зробити ваш документ "публічним" або "приватним" * Поділіться "публічними" документами у Facebook, Twitter або де -небудь ще Підписання: * Легко підпишіть і збережіть будь -який документ * Створіть та імпортуйте підписи з телефону * Надіслати документи іншим для підписання Безпека: * Аутентифікація OAuth 2.0 забезпечує лише ви можете отримати доступ до свого облікового запису * Дані передаються за допомогою сучасного шифрування SSL 128 до 256 біт EV SSL * Збережені документи зберігаються та створюються резервним копією за допомогою розширеного стандарту шифрування (AES) 256-бітних симетричних клавіш Сумісність: * Працює з усіма PDF, відкритими офісними та Microsoft Office Documents: (PDF, DOC, PPT, XLS, TXT, DOCX, PPTX та багато іншого ...) * Експортні документи як PDF, або DOC Відкриті/імпортні документи безпосередньо від: * Ваш комп’ютер * Gmail ™ * Google Drive ™ * Dropbox * Будь -яка URL -адреса веб -сторінки
Mathpix Snip
mathpix.com
Цифрова наука, миттєво. Перетворюйте зображення та PDF-файли в LaTeX, DOCX, Overleaf, Markdown, Excel, ChemDraw тощо за допомогою нашої технології перетворення документів на базі штучного інтелекту.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
PDFelement-це провідна альтернатива Adobe® Acrobat®, яка пропонує функціональні можливості PDF підприємства та вічне ліцензування за частку ціни. Він доступний на робочому столі, мобільних та веб -платформах. Продається на 11 різних мовах у всьому світі, PDFelement пропонує найпростіший і найрозумніший спосіб користувачам усіх типів створювати, редагувати, конвертувати та PSIGN PDF-документи, все це в зручному для користувачів інтерфейсу.
Docupilot
docupilot.app
Docupilot — це хмарне програмне забезпечення для автоматизації документообігу. На відміну від конкуруючих продуктів із високими цінами, Docupilot доступний. Створений з наголосом на зручності використання, Docupilot також пропонує інтеграцію з різними джерелами даних, такими як CRM, форми, онлайн-бази даних, HR, опитування тощо.
GRID
grid.is
GRID — це інструмент для роботи з електронними таблицями наступного покоління, який містить вбудований рівень документа для візуалізації даних, оповідання та презентації. На додаток до нашого рідного редактора електронних таблиць GRID Sheets, GRID дозволяє легко поєднувати численні інші джерела даних в одному місці. Імпортуйте файли електронних таблиць, підключайтеся до електронних таблиць у хмарних дисках або підключайте бази даних з інших джерел, таких як Airtable або Notion. За допомогою GRID ви можете припинити переходити між інструментами та виконувати весь аналіз, візуалізацію та обмін даними з одного продукту. GRID поєднує потужність електронних таблиць, програмного забезпечення для презентацій і текстових редакторів на одній прекрасній поверхні. Ми створюємо інструмент, який робить роботу з даними легшою та доступнішою для всіх. Під час роботи GRID пропонує відповідні типи діаграм і навіть може допомогти вам визначити правильні формули для використання з нашим повністю інтегрованим копілотом формул на базі GPT-3. GRID — це майбутнє чисел. Зареєструйтеся та запустіть GRID безкоштовно на www.grid.is.
SuiteFiles
suitefiles.com
Створення документів, співпраця та підпис — усе в одному місці. SuiteFiles — потужне, але просте програмне забезпечення для керування документами для бухгалтерських і професійних компаній. Наші робочі процеси – це саме те, що потрібно малим і середнім компаніям, щоб розвиватися разом зі своїми клієнтами. Ми підтримуємо вашу щоденну діяльність, інтегруючись із Xero, Karbon, QuickBooks Online, Microsoft 365 тощо. Наша місія полягає в тому, щоб надати компаніям будь-якого розміру рішення та послуги корпоративного рівня, які відповідають їм там, де вони знаходяться на шляху їхнього зростання. Результат? Зручна, масштабована, надійна платформа, якою ваша команда та клієнти справді отримають задоволення. Наші команди розробки продукту та служби підтримки клієнтів оперативно реагують, а це означає, що у вас є люди, які інвестували в те, щоб ви отримали максимум від SuiteFiles. За допомогою SuiteFiles ваші потреби в управлінні документами задовольняються, а навантаження на ІТ-технології звільняється, що дозволяє збільшити кількість оплачуваних годин і зміцнити відносини з вашими клієнтами. Завдяки 1000+ компаніям, які надають професійні послуги, які покращують свій бізнес за допомогою SuiteFiles (і коефіцієнт поновлення 99,6%), ми — очевидний вибір для вас. Розділіть ваші операції за допомогою повноцінних рішень для робочого процесу та широкомасштабних інтеграцій, які з’єднують вас із провідними галузевими програмами. Комплексні функції та функції SuiteFiles були розроблені для команд із 10 до 500 осіб з урахуванням задоволення ваших співробітників. Протягом багатьох років ми вдосконалювали наше програмне забезпечення для ваших наскрізних процесів за допомогою інтеграції, автоматизації, підпису й керування електронною поштою, усуваючи стрибки додатків і численні плати за підписку, які вам знадобилися б. Ми поєднуємо легкий обмін третіми сторонами з найсучаснішою безпекою, не позбавляючи вас права власності на дані. Ми спростили складність організації, централізації та використання інформації, яка потрібна вашій фірмі щодня. Ви повинні витрачати свій робочий час на обслуговування клієнтів і розвиток свого бізнесу, а не на боротьбу з файлами. Отже, ми розробили SuiteFiles із швидкою повною міграцією даних і адаптацією, щоб ваша команда почала працювати всього за два дні. Крім того, наш інтелектуальний інтерфейс простий у використанні та постійно вдосконалюється. Усуваючи непотрібні рухи вперед і назад, затримки процесів, накладні витрати на співпрацю та перемикання між кількома інструментами, ми заощаджуємо час. Наші клієнти повідомляють про економію 5 годин на тиждень на одного працівника. Це 6 ½ FTE тижнів на одного співробітника на рік!
Nitro
gonitro.com
Nitro є світовим лідером SaaS у сфері програмного забезпечення PDF, керування документами та електронних підписів. Платформа продуктивності Nitro включає в себе потужні інструменти PDF, цифрові робочі процеси, надійний електронний підпис і можливості перевірки особи. Його провідний у галузі бізнес-аналітичний і аналітичний продукт вимірює рентабельність інвестицій і кількісно оцінює зусилля щодо сталого розвитку, і все це підтримується кращою в своєму класі командою підтримки успіху клієнтів і управління змінами. Маючи понад 3 мільйони ліцензованих користувачів і понад 13 000 бізнес-клієнтів у 157 країнах, Nitro пишається тим, що обслуговує 68% Fortune 500.
Legito
legito.com
процеси. Люди. Документи. Платформа автоматизації без коду, призначена для відповідності, HR, юридичних, операційних, закупівель, продажів і команд пошуку. 400 тисяч користувачів у всьому світі використовують Legito для створення, виконання, співпраці та виконання своєї роботи. Одне інтегроване рішення без коду. Включаючи LexisNexis, PriceWaterhouseCoopers, Skoda Auto та Societe Generale Group. Спробуйте нашу 30-денну безкоштовну пробну версію або замовте демонстрацію. Кредитна картка не потрібна. Для отримання додаткової інформації, включаючи ціни та характеристики продукту, відвідайте наш сайт www.legito.com.
Summize
summize.com
Summize є піонером справжнього цифрового укладання контрактів за допомогою рішення CLM, яке ставить на перше місце досвід користувача. Він використовує свідомо інший підхід, вбудовуючи робочі процеси безпосередньо в існуючі технології, які ви (і ваш бізнес) уже знаєте та використовуєте щодня, зокрема Teams, Slack і Word. Цей унікальний підхід забезпечує більше сприйняття користувачами, швидші цикли укладання контрактів, вимірну ефективність і знижує ризики. Тепер штатні юридичні команди можуть миттєво оживити зміст контракту за допомогою підсумків метаданих на основі штучного інтелекту, заощаджуючи години на перегляді вручну. Комплексна аналітика та централізоване сховище надають усю інформацію для прийняття обґрунтованих рішень. Це CLM з різницею.
Docsie
docsie.io
Docsie — це веб-платформа документації, яка дає змогу компаніям створювати, підтримувати та публікувати відмінну документацію про продукт кількома мовами. Ця платформа допоможе вам проаналізувати, як ваші клієнти взаємодіють із вашою документацією, і надасть вам інформацію про те, як покращити ваші документи. Якщо ви можете лише уявити, як росте ваш продукт, то й документація вашого продукту теж. Використання документації, створеної в Docsie, полегшить вашим клієнтам пошук необхідної інформації про ваш продукт у вашій документації, зробить їх щасливішими в довгостроковій перспективі та допоможе вам успішно їх зберегти. Docsie також зв’язує вас із сучасним ринком перекладів, який також допоможе вам перекладати документи продукту за допомогою сертифікованих перекладачів, машинного навчання та розширених алгоритмів покращення швидкості та точності перекладу. Docsie — це комплексна веб-платформа документації, яка дозволяє компаніям створювати, підтримувати та публікувати відмінну документацію про продукт кількома мовами. Наша платформа також допомагає проаналізувати, як їхні клієнти взаємодіють із документацією, і надає їм інформацію про те, як покращити свої документи.
Hiration
hiration.com
Платформа наскрізних кар’єрних послуг на основі штучного інтелекту, яка включає наступне: - Конструктор резюме - Рецензент резюме - Оптимізатор резюме на основі вакансій - Конструктор супровідних листів - Оптимізатор профілів LinkedIn - Конструктор цифрового портфоліо
Xtensio
xtensio.com
Xtensio — це найпростіший спосіб для команд створювати, ділитися, представляти та керувати безпаперовою бізнес-заставою. Понад 185 000 консультантів, агентств, підприємців і викладачів використовують Xtensio для створення розумніших документів і оптимізації робочого процесу. Хмарна платформа Xtensio дозволяє легко втілювати бізнес-цілі в реальність. Від підприємців, які відкривають свою компанію, до маркетингових команд, які просувають глобальні бренди, інструмент допомагає користувачам відобразити своє бачення за допомогою розумних, красивих документів, веб-сторінок і презентацій. Виберіть із сотень шаблонів і прикладів. Змінюйте колірні схеми, зображення та заповнюйте власний вміст. Або почніть з чистого аркуша і створіть все, що вам потрібно, з нуля. Поєднуючи дизайнерські можливості конструктора веб-сайтів із функцією спільної роботи редактора контенту, ми прагнемо революціонізувати спосіб спілкування компаній у світі, де постійні інновації є новою нормою. Xtensio, запущений у 2015 році, є запуском Fake Crow (www.fakecrow.com), студії креативного дизайну продуктів, яка спеціалізується на цифрових рішеннях для перспективних компаній. Xtensio починав як творець для стартапів, щоб візуалізувати профіль своєї компанії та показати інвесторам, чим вони займаються. Потім він перетворився на набір інструментів, який пропонує не лише інструменти для презентацій, але й інтерактивні шаблони, корисні під час досліджень, мозкового штурму, планування та стратегії компанії. Сьогодні Xtensio сприяє обміну ідеями, перетворюючи бачення на відчутні сторінки спілкування. Наша невелика, але могутня команда підприємців, дизайнерів і творців контенту дотримується принципів економії, створюючи реальну цінність для наших користувачів, не витрачаючи ресурси. Компанія Xtensio, що базується в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, характеризується креативністю, культурною жвавістю та інноваційним духом, які пронизують місто. Спробуйте редактор Xtensio та всі шаблони та приклади безкоштовно. Оновіть, щоб зберегти вашу роботу та отримати доступ до повної потужності платформи! Дізнайтеся більше про те, як Xtensio може вам допомогти, на www.xtensio.com і слідкуйте за нами у Facebook, Twitter і LinkedIn, щоб бути в курсі новин і оновлень продуктів.
Smallpdf
smallpdf.com
Виготовлений у Швейцарії, землі годинників, банків та чистого дизайну, SmallPDF-це нагорода, яка пропонує набір розумних інструментів управління документами. Заснований у 2013 році, SmallPDF надає просте, безпечне та надійне відповідь на важке, незграбне програмне забезпечення PDF. Видаючи непотрібні функції та додавши глибоку спрямованість на досвід користувачів, SmallPDF став найулюбленішим програмним забезпеченням PDF на планеті, що обслуговує понад 500 мільйонів користувачів, 100 000 різних компаній, на 24 різних мовах.
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc — це передовий онлайн-редактор PDF. Наш інтерактивний інтерфейс полегшує користувачам використання різноманітних доступних інструментів і функцій, що підвищує ефективність і скорочує час. Завдяки нашим захищеним шлюзам користувачі можуть бути впевнені в тому, що їхні документи безпечні та конфіденційні.
DocFly
docfly.com
DocFly — це комплексне рішення для ваших потреб у форматі PDF. Легко створюйте, конвертуйте та змінюйте PDF-файли на одній простій у використанні платформі.
CleverPDF
cleverpdf.com
CleverPDF пропонує понад 30 інструментів PDF онлайн безкоштовно. Користувачі можуть конвертувати PDF в Office, iWork, зображення, електронні книги або створювати PDF із цих форматів. Окрім перетворення PDF-файлів, існують десятки допоміжних інструментів PDF-файлів, таких як стиснення, об’єднання, розділення, шифрування, додавання водяних знаків або номерів сторінок до PDF-файлу тощо. Це може допомогти вам у щоденних завданнях PDF. Веб-додаток повністю безкоштовний, також доступна безстрокова ліцензія для офлайн-версій (Mac і Windows).
AirMason
airmason.com
AirMason — це платформа, що постійно розвивається, яка розроблена, щоб допомогти командам відділу кадрів підвищити ефективність, коли йдеться про створення, дизайн, розповсюдження та збір підписів — усе в режимі реального часу. AirMason's допоможе вам перетворити ваш існуючий процес створення довідників у чисте та ефективне єдине джерело правди, яке відповідає вашому бренду та культурі, і забезпечує автоматизацію, щоб заощадити час вашої команди.
OneDeck
onedeck.com
OneDeck — це інтелектуальна, інтелектуальна й автоматизована платформа для всіх потреб управління бізнесом. За допомогою OneDeck ви можете оптимізувати свій робочий процес, покращити співпрацю та покращити комунікацію – усе в одному місці.
Docamatic
docamatic.com
Docamatic — це високоякісний API, який дозволяє конвертувати HTML у PDF, створювати документи з шаблонів (JSON у PDF), робити знімки екрана та створювати штрих-коди. Створюйте та надсилайте документи електронною поштою за допомогою одного виклику API. Слідкуйте за всім на красивій, зручній інформаційній панелі. Наші готові шаблони для рахунків-фактур, транспортних етикеток, пакувальних листів тощо допоможуть вам швидко запустити роботу.
Formsio
formsio.com
Легко оцифруйте документи за допомогою нашого хмарного програмного забезпечення без кодування. Formsio включає дизайн документів, складну збірку документів, цифрові підписи та багато іншого для наскрізної автоматизації роботи з документами. На відміну від конкурентів, які обертають свої рішення навколо статичних PDF-файлів, документи Formsio є HTML і динамічно генеруються в реальному часі. Завдяки Formsio компанії зменшать ризики, пов’язані з помилками при введенні даних і втратою документів, оптимізують процеси та скоротять час на оформлення документів.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocsafe допомагає захистити та автоматизувати комунікацію клієнтів, підписання документів та обміняти та покращити відповідність. Ми захищаємо документи та автоматизуємо потоки документів. Від потужного електронного сигналу, через гнучкий двигун електронних форм, до налаштованих клієнтських порталів, ми допомагаємо організаціям впорядкувати бізнес-процеси, що включають особисті дані, договори, гроші та ідентичність, заощаджуючи до 90% залучених. Департаменти з персоналу використовують нас для бортових працівників та розповсюдження платежів. Департаменти з продажу використовують нас для бортових клієнтів. Фірми професійних послуг використовують нас для підписання контрактів, збору даних та обміну документами зі своїми клієнтами. Школи використовують нас для автоматизації процесів прийому.
Xodo
xodo.com
За допомогою Xodo ви можете редагувати, анотувати, підписувати та ділитися PDF -файлами на робочому столі, мобільному та веб -сайті. Xodo робить роботу з PDF -файлами швидкою та легкою, щоб ви могли виконати справи.
DocRaptor
docraptor.com
Найкращий і найпростіший API для перетворення HTML у PDF. Як єдиний API, що працює на основі механізму Prince HTML-to-PDF, DocRaptor забезпечує потужну підтримку заголовків, розривів сторінок, номерів сторінок, flexbox, водяних знаків, доступних PDF-файлів і багато іншого.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — це програмне забезпечення та хмарний сервіс для створення та зберігання професійних онлайн-видань з ефектом гортання сторінок. Перетворюйте свої PDF-файли на інтерактивні фліпбуки та створюйте цікаві маркетингові матеріали для своїх клієнтів. Представляйте свої документи в інтерактивному режимі: додавайте посилання та відео для кращого залучення клієнтів і безперешкодно діліться фліпбуками за посиланням. Це робить ваші електронні книги у форматі PDF, електронні каталоги, цифрові брошури, річні звіти, презентації, журнали та рекламні матеріали інтерактивними. Понад 50 000 компаній у 179 країнах використовують FlippingBook для створення простих у користуванні онлайн-документів, доставки вмісту в Інтернеті та покращення процесів спілкування. Сервіс працює на комп’ютерах і мобільних пристроях і може бути інтегрований зі сторонніми системами, такими як Zapier, Google Analytics і WordPress. FlippingBook допомагає малому бізнесу та великим відомим брендам, таким як Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle.
Formstack
formstack.com
Formstack Forms — це хмарне рішення, яке допомагає компаніям автоматизувати процеси створення цифрових форм і збору даних для опитувань, потенційних клієнтів, реєстрацій тощо. Основні функції включають маршрутизацію даних, завантаження файлів, шифрування даних, збір платежів і аналітику форм. Formstack Forms, розроблений для компаній будь-якого розміру, дозволяє користувачам співпрацювати з командами, щоб підтверджувати, відхиляти та коментувати дані, надіслані через форми. Завдяки конструктору форм із функцією перетягування Formstack Forms дає змогу користувачам у різних організаціях створювати фірмові форми, опитування та робочі процеси без необхідності знати код. Для більш технічних користувачів Formstack Forms пропонує відкритий API, який дозволяє користувачам і стороннім програмам програмно отримувати доступ до ресурсів Formstack. Formstack дозволяє інтегруватися з різноманітними програмами сторонніх розробників, такими як Mailchimp, Salesforce, PayPal, Amazon S3, PowerAutomate тощо. Formstack доступний за місячною передплатою, а підтримку розширюють за допомогою документації та інших онлайн-засобів.
FormSwift
formswift.com
FormSwift — це компанія SaaS, яка надає підприємствам сучасне рішення для документообігу. Ми є хмарною службою, яка дозволяє окремим особам і компаніям легко налаштовувати, підписувати та завантажувати популярні бізнес-, юридичні чи особисті форми.
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud надає інструменти для безпечного керування та надсилання PDF-документів, а також PDF-форм. У Foxit Cloud є кілька функцій, які роблять роботу з PDF-документами набагато зручнішою та безпечнішою.
JotForm
jotform.com
Потужні понад 25 мільйонів користувачів у всьому світі, потужні форми Jotform та набір інструментів без коду досить гнучкі для малого бізнесу та достатньо надійних для підприємств. Jotform допомагає організаціям перейти від зайнятості до меншої роботи з формами, які використовують умовну логіку, приймають платежі, генерують звіти, автоматизують робочі процеси тощо. Продукти Jotform полегшують будь -яку команду впорядкувати свої процеси. Параметри безмежні за допомогою 10 000 шаблонів Jotform, сотні інтеграції та майже 400 віджетів. Jotform має рішення для вашої організації; Наші потужні форми це роблять!
LawDepot
lawdepot.com
LawDepot™ є провідним видавцем онлайн-юридичних документів із понад 10-річним досвідом автоматизації правових документів. Від бізнесу до нерухомості ми надаємо інтерактивні юридичні договори для людей у США, Великобританії, Канаді та Австралії.
Moxo
moxo.com
Оптимізуйте зовнішні проекти з клієнтами, постачальниками та партнерами. З Moxo прискоріть робочі процеси від отримання облікового запису до адаптації та обслуговування. Координуйте роботу з клієнтами, постачальниками та партнерами для досягнення спільних результатів, відстеження етапів, обміну документами, збору схвалень тощо. Moxo підтримує робочі простори для проектів у різноманітних галузях, включаючи фінансові послуги, консалтинг, юридичні справи, бухгалтерський облік, охорону здоров’я тощо. Серед наших клієнтів такі компанії, як Citibank, FIS, Balfour Homes, AMCK Models, Hibernia College, BNP Paribas тощо. Наша команда має багату історію піонерства у сфері взаємодії: співзасновник і генеральний директор Moxo, Субра Іяр, був співзасновником і генеральним директором Webex, а співзасновник і технічний директор Moxo, Стенлі Хуанг, обіймав посади вищого інженерного менеджменту в Cisco Systems і WebEx.
pdfFiller
pdffiller.com
Редагувати PDF -файли, створити форми, збирати дані, співпрацювати, підписати та факсисні документи та багато іншого. І ви можете зробити це все з будь -якого місця на будь -якому пристрої за частку вартості.
Samepage
samepage.io
Samepage полегшує спілкування, керування проектами, проведення нарад, онлайн-співпрацю тощо, поєднуючи командний чат, відеоконференції, спільний доступ до екрана, керування завданнями, спільний доступ до файлів і... Показати більше постійну роботу над документами команди в одній хмарній спільній роботі робочий простір.
Sejda
sejda.com
SEJDA допомагає у ваших завданнях PDF. Швидкий та простий онлайн -сервіс, не потрібно встановлення! Розділити, об'єднати або перетворити PDF у зображення, чергуючи суміш або розділені сканування та багато інших. - Відредагуйте документи PDF, додавання тексту, зображення, редагування існуючого тексту, інструменту для білого, анотуйте з виділенням та ударами, намалюйте форми. - Підпишіть PDF -документи - Стиснення PDF -файлів - Перетворіть у формати та зображення офісу - Візуально поєднувати та переробити сторінки - Об'єднайте кілька документів PDF, із підтримкою змісту та закладками. - розкол - Перетворіть HTML в PDF - врожай, обертання, видалення сторінок, розмір сторінок, водяний знак - Додайте номери сторінок або просто мітки заголовка/колонтитула - Bates Stamp PDF документи
Zoho Docs
zoho.com
Управління файлами онлайн для команд і окремих осіб. Переведіть свою команду в безпечний робочий простір для спільної роботи, де все доступно кожному в режимі реального часу. Створюйте, співпрацюйте та виконуйте роботу безпечно.
Zoho Writer
zoho.com
Потужний письменник. Потужні слова. Ми віримо в силу слів. Ось чому ми створили письменника, потужний текстовий процесор, доступний у всіх ваших пристроях. Співпрацюйте з товаришами по команді в режимі реального часу. Створіть елегантні, надихаючі документи безкоштовно.
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud — це інструмент створення та редагування на основі шаблонів, за допомогою якого будь-хто — навіть без досвіду дизайну — може створювати маркетингові матеріали професійної якості для свого бізнесу. Редактор із функцією перетягування дозволяє швидко створювати публікації в соціальних мережах, електронні книги, рекламні банери, слайд-презентації тощо. Xara автоматично імпортує ваші кольори, логотипи, стилі шрифтів, щоб ви могли зосередитися на своєму повідомленні, знаючи, що елементи бренду та дизайну відсортовані.
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter — це веб-рішення телесуфлера для блогерів, студентів, ведучих, священнослужителів, юристів
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