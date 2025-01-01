Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для створення документів - Найпопулярніші застосунки - Гернсі
Програмне забезпечення для створення документів дозволяє користувачам налаштовувати, редагувати та ділитися текстовими документами. Ці програми функціонують як текстові процесори, а також для створення та редагування PDF-файлів. Вони також пропонують функції для зберігання та спільного використання документів, а також для спільного редагування. Часто інструменти для створення документів є частиною більшого набору продуктів або інтегровані з ширшим бізнес-програмним забезпеченням, але вони також можуть існувати як окремі спеціалізовані платформи.
Запит на новий застосунок
Microsoft Word Online
microsoft.com
Працюйте безкоштовно з онлайн-версією Microsoft Word. Зберігайте документи в OneDrive. Поділіться ними з іншими та працюйте разом одночасно. Microsoft Word — це текстовий процесор, розроблений Microsoft. Вперше він був випущений 25 жовтня 1983 року під назвою Multi-Tool Word для систем Xenix. Пізні...
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Ми в Adobe віримо, що документи — це більше, ніж просто набір інформації та доказів. Вони є основою для об’єднання людей та ідей, просування бізнесу вперед. Adobe Acrobat підтримує зв’язок із командою, водночас розвиваючи бізнес – де б ви не працювали. Acrobat — це комплексне рішення для PDF та еле...
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. ClickUp, який легко налаштовується кількома клацаннями миші, дозволяє командам усіх типів і...
monday.com
monday.com
monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з...
Coda
coda.io
Coda — це хмарний редактор документів, заснований Шиширом Мехротрою та Алексом ДеНьюї. Офіси розташовані в Белв’ю, Сан-Франциско та Маунтін-В’ю. Перша версія програмного забезпечення 1.0 була запущена в травні 2019 року. Раніше більше чотирьох років вона була в закритій бета-версії. Coda надає функц...
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF спрощує керування документами за допомогою універсального набору з понад 25 інструментів, доступних на мобільних пристроях, настільних комп’ютерах і через REST API. Редагування, об’єднання, розділення, стиснення, конвертація чи електронний підпис PDF-файлів – це комплексне рішення. iLovePDF...
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet — це програма для роботи з електронними таблицями, яка надає вам простір для організації даних, обговорення звітів із вашою командою та аналізу даних, де б ви не були. Zoho Sheet також надає власні програми для iOS і Android, таким чином не прив’язуючи користувачів до своїх ноутбуків. Клю...
Zoho Writer
zoho.com
Потужний письменник. Сильні слова. Ми віримо в силу слова. Ось чому ми створили Writer, потужний текстовий процесор, доступний на всіх ваших пристроях. Співпрацюйте з товаришами по команді в режимі реального часу. Створюйте елегантні, надихаючі документи безкоштовно.
StudioBinder
studiobinder.com
Програмне забезпечення для керування виробництвом відео, телебачення та фільмів на основі Інтернету. Пишіть професійно відформатовані сценарії. Візуалізуйте сцени за допомогою списків знімків і розкадровок, створюйте та надсилайте аркуші викликів, розклади зйомок, аркуші з розбивкою сценаріїв і керу...
Soda PDF
sodapdf.com
Редагувати PDF стало легко. Відкрийте для себе Soda PDF, просте у використанні програмне забезпечення з інструментами редагування для редагування PDF-файлів на свій розсуд. Спробуйте БЕЗКОШТОВНО сьогодні!
Xodo
xodo.com
За допомогою Xodo ви можете редагувати, коментувати, підписувати та ділитися PDF-файлами на комп’ютері, мобільному пристрої та в Інтернеті. Xodo робить роботу з PDF-файлами швидкою та легкою, тож ви можете виконувати завдання.
WriterDuet
writerduet.com
Плануйте, пишіть і діліться за допомогою галузевого стандартного програмного забезпечення, яке використовують понад 1 мільйон сценаристів, телешоу та блокбастерів.
Craft
craft.do
Craft — це робочий простір для спільної роботи, де вся ваша команда може зібратися разом, щоб робити нотатки, створювати документи, керувати роботою та разом створювати ідеї. Craft's Daily Notes пропонує зміну парадигми командної співпраці. Стимулюйте прогрес своєї команди за допомогою структурова...
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
PDFelement — це провідна альтернатива Adobe® Acrobat®, яка пропонує функції PDF корпоративного рівня та постійне ліцензування за незначну ціну. Він доступний на комп’ютерних, мобільних і веб-платформах. PDFelement, який продається 11 різними мовами по всьому світу, пропонує користувачам будь-якого т...
Lark
larksuite.com
Lark — це універсальна платформа для співпраці для команд, які прагнуть оптимізувати робочі процеси та швидше досягти бізнес-результатів. Завдяки зручному користуванню на настільних і мобільних пристроях Lark гарантує ефективну роботу команд з будь-якого місця. Lark — це супердодаток для роботи, яки...
pdfFiller
pdffiller.com
Редагуйте PDF-файли, створюйте форми, збирайте дані, співпрацюйте, підписуйте та надсилайте документи факсом і багато іншого. І ви можете робити це з будь-якого місця на будь-якому пристрої за невелику частку вартості.
JotForm
jotform.com
Конструктор форм від Jotform, якому довіряють понад 20 мільйонів користувачів, — це простий спосіб створювати та публікувати онлайн-форми з будь-якого пристрою. Компанія пропонує понад 10 000 готових шаблонів форм, понад 100 інтеграцій із програмами сторонніх розробників і вдосконалені функції дизай...
DocHub
dochub.com
DocHub дає змогу будь-кому спростити редагування, підписання, розповсюдження документів, а також заповнення форм. DocHub також пропонує дуже популярну інтеграцію з Google Workspace, яка дозволяє користувачам імпортувати, експортувати, змінювати та підписувати документи безпосередньо з програм Google...
Smallpdf
smallpdf.com
Виготовлена у Швейцарії, країні годинників, банків і чистого дизайну, Smallpdf – це визнана компанія, яка пропонує набір розумних інструментів для керування документами. Smallpdf, заснований у 2013 році, пропонує просту, безпечну та надійну відповідь на важке та незручне програмне забезпечення PDF...
Zoho Docs
zoho.com
Управління файлами онлайн для команд і окремих осіб. Переведіть свою команду в безпечний робочий простір для спільної роботи, де все доступно кожному в режимі реального часу. Створюйте, співпрацюйте та виконуйте роботу безпечно.
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter — це веб-рішення телесуфлера для блогерів, студентів, ведучих, священнослужителів, юристів
Mathpix Snip
mathpix.com
Цифрова наука, миттєво. Перетворюйте зображення та PDF-файли в LaTeX, DOCX, Overleaf, Markdown, Excel, ChemDraw тощо за допомогою нашої технології перетворення документів на базі штучного інтелекту.
Sejda
sejda.com
Sejda допомагає з вашими PDF-завданнями. Швидкий і простий онлайн-сервіс, установка не потрібна! Розділяти, об’єднувати або перетворювати PDF-файли на зображення, альтернативне змішування або розділене сканування та багато іншого.
Bit.ai
bit.ai
Bit — це потужна платформа для спільної роботи над документами для створення документів, нотаток, вікі-сайтів із розширеними параметрами дизайну, надійним пошуком, відстеженням документів і багатьом іншим.
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud надає інструменти для безпечного керування та надсилання PDF-документів, а також PDF-форм. У Foxit Cloud є кілька функцій, які роблять роботу з PDF-документами набагато зручнішою та безпечнішою.
Drawboard
drawboard.com
Мільйони інженерів, архітекторів, юристів, студентів і викладачів уже щодня використовують Drawboard PDF для швидкої та спільної розмітки PDF. Наші чудові інструменти розмітки допомагають оптимізувати робочі процеси та зменшити залежність світу від паперу. Drawboard PDF доступний як програма для Win...
Quip
quip.com
Quip — це рішення для командної співпраці, яке поєднує створення та редагування документів і електронних таблиць із можливостями чату та коментарів, щоб дозволити командам спілкуватися про завдання та проекти безпосередньо під час роботи над ними. Quip дозволяє користувачам спільно створювати та ред...
Moxo
moxo.com
Оптимізуйте зовнішні проекти з клієнтами, постачальниками та партнерами. З Moxo прискоріть робочі процеси від отримання облікового запису до адаптації та обслуговування. Координуйте роботу з клієнтами, постачальниками та партнерами для досягнення спільних результатів, відстеження етапів, обміну доку...
Nitro
gonitro.com
Nitro є світовим лідером SaaS у сфері програмного забезпечення PDF, керування документами та електронних підписів. Платформа продуктивності Nitro включає в себе потужні інструменти PDF, цифрові робочі процеси, надійний електронний підпис і можливості перевірки особи. Його провідний у галузі бізнес-а...
Formstack
formstack.com
Formstack Forms — це хмарне рішення, яке допомагає компаніям автоматизувати процеси створення цифрових форм і збору даних для опитувань, потенційних клієнтів, реєстрацій тощо. Основні функції включають маршрутизацію даних, завантаження файлів, шифрування даних, збір платежів і аналітику форм. Forms...
LawDepot
lawdepot.com
LawDepot™ є провідним видавцем онлайн-юридичних документів із понад 10-річним досвідом автоматизації правових документів. Від бізнесу до нерухомості ми надаємо інтерактивні юридичні договори для людей у США, Великобританії, Канаді та Австралії.
FormSwift
formswift.com
FormSwift — це компанія SaaS, яка надає підприємствам сучасне рішення для документообігу. Ми є хмарною службою, яка дозволяє окремим особам і компаніям легко налаштовувати, підписувати та завантажувати популярні бізнес-, юридичні чи особисті форми.
Lumin
luminpdf.com
Lumin — це хмарне програмне забезпечення для редагування PDF-файлів і роботи з документами, засноване в 2014 році зі штаб-квартирою в Новій Зеландії. Працюючи в усьому світі з більш ніж 80 мільйонами користувачів по всьому світу, є користувачі Lumin майже на всіх континентах світу, включаючи Антаркт...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — це онлайн-інструмент і настільна програма для створення професійних цифрових фліпбуків. Це робить ваші PDF-електронні книги, електронні каталоги, цифрові брошури, річні звіти, презентації, журнали та рекламні матеріали інтерактивними. Понад 50 000 компаній у 179 країнах використовують...
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud — це інструмент для створення та редагування на основі шаблонів, за допомогою якого будь-хто — навіть без досвіду дизайну — може створювати маркетингові матеріали професійної якості для свого бізнесу. Редактор із функцією перетягування дозволяє швидко створювати публікації в соціальних ме...
CleverPDF
cleverpdf.com
CleverPDF пропонує понад 30 інструментів PDF онлайн безкоштовно. Користувачі можуть конвертувати PDF в Office, iWork, зображення, електронні книги або створювати PDF із цих форматів. Окрім перетворення PDF-файлів, існують десятки допоміжних інструментів PDF-файлів, таких як стиснення, об’єднання, ро...
DocRaptor
docraptor.com
Найкращий і найпростіший API для перетворення HTML у PDF. Як єдиний API, що працює на основі механізму Prince HTML-to-PDF, DocRaptor забезпечує потужну підтримку заголовків, розривів сторінок, номерів сторінок, flexbox, водяних знаків, доступних PDF-файлів і багато іншого.
GRID
grid.is
GRID — це інструмент для роботи з електронними таблицями наступного покоління, який містить вбудований рівень документа для візуалізації даних, оповідання та презентації. На додаток до нашого рідного редактора електронних таблиць GRID Sheets, GRID дозволяє легко поєднувати численні інші джерела дани...
DocFly
docfly.com
DocFly — це комплексне рішення для ваших потреб у форматі PDF. Легко створюйте, конвертуйте та змінюйте PDF-файли на одній простій у використанні платформі.
Samepage
samepage.io
Samepage полегшує спілкування, керування проектами, проведення нарад, онлайн-співпрацю тощо, поєднуючи командний чат, відеоконференції, спільний доступ до екрана, керування завданнями, спільний доступ до файлів і... Показати більше постійну роботу над документами команди в одній хмарній спільній роб...
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe допомагає захистити й автоматизувати спілкування з клієнтами, підписувати та обмінюватися документами, а також підвищити відповідність вимогам. Захищаємо документи та автоматизуємо документообіг. Ми допомагаємо організаціям оптимізувати бізнес-процеси, пов’язані з особистими даними, контр...
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc — це передовий онлайн-редактор PDF. Наш інтерактивний інтерфейс полегшує користувачам використання різноманітних доступних інструментів і функцій, що підвищує ефективність і скорочує час. Завдяки нашим захищеним шлюзам користувачі можуть бути впевнені в тому, що їхні документи безпечні та ко...
Docupilot
docupilot.app
Docupilot — це хмарне програмне забезпечення для автоматизації документообігу. На відміну від конкуруючих продуктів із високими цінами, Docupilot доступний. Створений з наголосом на зручності використання, Docupilot також пропонує інтеграцію з різними джерелами даних, такими як CRM, форми, онлайн-ба...
Docsie
docsie.io
Docsie — це веб-платформа документації, яка дає змогу компаніям створювати, підтримувати та публікувати відмінну документацію про продукт кількома мовами. Ця платформа допоможе вам проаналізувати, як ваші клієнти взаємодіють із вашою документацією, і надасть вам інформацію про те, як покращити ваші...
SuiteFiles
suitefiles.com
Створення документів, співпраця та підпис — усе в одному місці. SuiteFiles — потужне, але просте програмне забезпечення для керування документами для бухгалтерських і професійних компаній. Наші робочі процеси – це саме те, що потрібно малим і середнім компаніям, щоб розвиватися разом зі своїми клієн...
Legito
legito.com
процеси. Люди. Документи. Платформа автоматизації без коду, призначена для відповідності, HR, юридичних, операційних, закупівель, продажів і команд пошуку. 400 тисяч користувачів у всьому світі використовують Legito для створення, виконання, співпраці та виконання своєї роботи. Одне інтегроване ріше...
Summize
summize.com
Summize є піонером справжнього цифрового укладання контрактів за допомогою рішення CLM, яке ставить на перше місце досвід користувача. Він використовує свідомо інший підхід, вбудовуючи робочі процеси безпосередньо в існуючі технології, які ви (і ваш бізнес) уже знаєте та використовуєте щодня, зокрем...
Formsio
formsio.com
Легко оцифруйте документи за допомогою нашого хмарного програмного забезпечення без кодування. Formsio включає дизайн документів, складну збірку документів, цифрові підписи та багато іншого для наскрізної автоматизації роботи з документами. На відміну від конкурентів, які обертають свої рішення навк...
Docamatic
docamatic.com
Docamatic — це високоякісний API, який дозволяє конвертувати HTML у PDF, створювати документи з шаблонів (JSON у PDF), робити знімки екрана та створювати штрих-коди. Створюйте та надсилайте документи електронною поштою за допомогою одного виклику API. Слідкуйте за всім на красивій, зручній інформаці...
Hiration
hiration.com
Платформа наскрізних кар’єрних послуг на основі штучного інтелекту, яка включає наступне: - Конструктор резюме - Рецензент резюме - Оптимізатор резюме на основі вакансій - Конструктор супровідних листів - Оптимізатор профілів LinkedIn - Конструктор цифрового портфоліо
OneDeck
onedeck.com
Onedeck - це розумна, інтелектуальна та автоматизована платформа для всіх потреб у вашому бізнесі. За допомогою Onedeck ви можете впорядкувати свій робочий процес, покращити співпрацю та покращити спілкування, все в одному місці.
AirMason
airmason.com
AirMason — це платформа, що постійно розвивається, яка розроблена, щоб допомогти командам відділу кадрів підвищити ефективність, коли йдеться про створення, дизайн, розповсюдження та збір підписів — усе в режимі реального часу. AirMason's допоможе вам перетворити ваш існуючий процес створення довідн...
Xtensio
xtensio.com
Xtensio — це найпростіший спосіб для команд створювати, ділитися, представляти та керувати безпаперовою бізнес-заставою. Понад 185 000 консультантів, агентств, підприємців і викладачів використовують Xtensio для створення розумніших документів і оптимізації робочого процесу. Хмарна платформа Xtensio...