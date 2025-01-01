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Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення DMARC - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення DMARC, що розшифровується як Domain-Based Message Authentication, Reporting, and Conformance, розроблено, щоб допомогти компаніям забезпечити належну автентифікацію електронних листів, надісланих із їхніх доменів, відповідно до двох ключових стандартів безпеки: DomainKeys Identified Mail (DKIM) і Sender Policy Framework ( SPF). Ці інструменти допомагають у різних аспектах протоколу DMARC, відіграючи вирішальну роль у запобіганні шахрайським діям, таким як спуфінг електронної пошти та фішинг, які можуть поставити під загрозу працівників або клієнтів організації. ІТ-підрозділи використовують програмне забезпечення DMARC для налаштування та керування обліковими записами електронної пошти в усій організації, включаючи домени всієї компанії, а також домени, призначені для відділів або окремих осіб. Визначаючи узгодження DMARC і запроваджуючи автентифікацію DMARC, ці інструменти можуть виявляти та блокувати підозрілі електронні листи, які намагаються імітувати легітимні повідомлення з однієї чи кількох зареєстрованих веб-адрес організації. Програмне забезпечення DMARC часто інтегрується з рішеннями безпечного шлюзу електронної пошти, а деякі інструменти в категорії безпечного шлюзу електронної пошти можуть містити функції, які підтримують сумісність з DMARC. Інше програмне забезпечення для безпеки стає все більш поширеним для включення протоколів DMARC як важливого елемента ширших стратегій кібербезпеки. Використання програмного забезпечення DMARC має доповнюватися іншими інструментами управління, ризиків і відповідності, щоб гарантувати, що ваша бізнес-практика відповідає відповідним політикам. Постачальники послуг ІТ-відповідності можуть оцінити поточні заходи безпеки вашої компанії за такими стандартами, як протокол DMARC. Співпраця з постачальниками консультацій з кібербезпеки може ще більше допомогти вашому керівництву та ІТ-командам зрозуміти важливість застосування DMARC разом з іншими заходами безпеки для захисту вашої організації та її клієнтів від кіберзагроз.