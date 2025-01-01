Програмне забезпечення DMARC - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення DMARC, що розшифровується як Domain-Based Message Authentication, Reporting, and Conformance, розроблено, щоб допомогти компаніям забезпечити належну автентифікацію електронних листів, надісланих із їхніх доменів, відповідно до двох ключових стандартів безпеки: DomainKeys Identified Mail (DKIM) і Sender Policy Framework ( SPF). Ці інструменти допомагають у різних аспектах протоколу DMARC, відіграючи вирішальну роль у запобіганні шахрайським діям, таким як спуфінг електронної пошти та фішинг, які можуть поставити під загрозу працівників або клієнтів організації. ІТ-підрозділи використовують програмне забезпечення DMARC для налаштування та керування обліковими записами електронної пошти в усій організації, включаючи домени всієї компанії, а також домени, призначені для відділів або окремих осіб. Визначаючи узгодження DMARC і запроваджуючи автентифікацію DMARC, ці інструменти можуть виявляти та блокувати підозрілі електронні листи, які намагаються імітувати легітимні повідомлення з однієї чи кількох зареєстрованих веб-адрес організації. Програмне забезпечення DMARC часто інтегрується з рішеннями безпечного шлюзу електронної пошти, а деякі інструменти в категорії безпечного шлюзу електронної пошти можуть містити функції, які підтримують сумісність з DMARC. Інше програмне забезпечення для безпеки стає все більш поширеним для включення протоколів DMARC як важливого елемента ширших стратегій кібербезпеки. Використання програмного забезпечення DMARC має доповнюватися іншими інструментами управління, ризиків і відповідності, щоб гарантувати, що ваша бізнес-практика відповідає відповідним політикам. Постачальники послуг ІТ-відповідності можуть оцінити поточні заходи безпеки вашої компанії за такими стандартами, як протокол DMARC. Співпраця з постачальниками консультацій з кібербезпеки може ще більше допомогти вашому керівництву та ІТ-командам зрозуміти важливість застосування DMARC разом з іншими заходами безпеки для захисту вашої організації та її клієнтів від кіберзагроз.
Запит на новий застосунок
Mimecast
mimecast.com
Mimecast — це рішення для забезпечення безпеки електронної пошти, яке блокує небезпечні загрози, використовуючи AI та машинне навчання.
DMARC Report
dmarcreport.com
Додаток DMARC звітності допомагає організаціям контролювати відповідність DMARC, аналізувати дані автентифікації та захищати електронну пошту від шахрайства.
DMARC Digests
dmarcdigests.com
DMARC Digests допомагає керувати звітами про автентифікацію електронної пошти, покращуючи доставку та захист від підробки та фішингу.
SimpleDMARC
simpledmarc.com
SimpleDMARC — інструмент для захисту доменів електронної пошти від несанкціонованого використання та фішингу, що забезпечує автентифікацію і звітність.
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce - платформа для перевірки електронної пошти, що допомагає знижувати відмови, знаходити дійсні адреси та покращувати ефективність електронних кампаній.
EasyDMARC
easydmarc.com
EasyDMARC спрощує управління автентифікацією електронної пошти, забезпечуючи захист доменів від фішингу та підробки, покращуючи доставку листів.
Kevlarr
kevlarr.io
Kevlarr забезпечує захищене спілкування в інтернеті, захищаючи вашу онлайн-ідентичність від шахрайства і загроз, використовуючи різні стандарти безпеки.
AutoSPF
autospf.com
AutoSPF допомагає оптимізувати SPF записи, зменшуючи кількість DNS-запитів для підвищення доставки електронної пошти та відповідності стандартам.
Valimail
valimail.com
Valimail - це платформа для управління автентифікацією електронної пошти, що запобігає фішингу та забезпечує безпеку комунікацій через DMARC.
DmarcEye
dmarceye.com
DMARCEYE – безкоштовний інструмент для моніторингу DMARC, що забезпечує контроль над безпекою електронної пошти та захищає домени від загроз.
dmarcian
dmarcian.com
Dmarcian - це платформа для управління DMARC, яка допомагає організаціям забезпечити безпеку електронної пошти, покращуючи автентифікацію та контроль за доменами.
Skysnag
skysnag.com
Skysnag - це програмне забезпечення для автоматизації DMARC, що захищає організації від підробки електронної пошти та покращує доставленість листів.
PowerDMARC
powerdmarc.com
PowerDMARC - це платформа для аутентифікації електронної пошти, що захищає домени від підробки, а також забезпечує управління безпекою та відповідність стандартам.
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