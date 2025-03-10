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Програмне забезпечення DMARC, що розшифровується як Domain-Based Message Authentication, Reporting, and Conformance, розроблено, щоб допомогти компаніям забезпечити належну автентифікацію електронних листів, надісланих із їхніх доменів, відповідно до двох ключових стандартів безпеки: DomainKeys Identified Mail (DKIM) і Sender Policy Framework ( SPF). Ці інструменти допомагають у різних аспектах протоколу DMARC, відіграючи вирішальну роль у запобіганні шахрайським діям, таким як спуфінг електронної пошти та фішинг, які можуть поставити під загрозу працівників або клієнтів організації. ІТ-підрозділи використовують програмне забезпечення DMARC для налаштування та керування обліковими записами електронної пошти в усій організації, включаючи домени всієї компанії, а також домени, призначені для відділів або окремих осіб. Визначаючи узгодження DMARC і запроваджуючи автентифікацію DMARC, ці інструменти можуть виявляти та блокувати підозрілі електронні листи, які намагаються імітувати легітимні повідомлення з однієї чи кількох зареєстрованих веб-адрес організації. Програмне забезпечення DMARC часто інтегрується з рішеннями безпечного шлюзу електронної пошти, а деякі інструменти в категорії безпечного шлюзу електронної пошти можуть містити функції, які підтримують сумісність з DMARC. Інше програмне забезпечення для безпеки стає все більш поширеним для включення протоколів DMARC як важливого елемента ширших стратегій кібербезпеки. Використання програмного забезпечення DMARC має доповнюватися іншими інструментами управління, ризиків і відповідності, щоб гарантувати, що ваша бізнес-практика відповідає відповідним політикам. Постачальники послуг ІТ-відповідності можуть оцінити поточні заходи безпеки вашої компанії за такими стандартами, як протокол DMARC. Співпраця з постачальниками консультацій з кібербезпеки може ще більше допомогти вашому керівництву та ІТ-командам зрозуміти важливість застосування DMARC разом з іншими заходами безпеки для захисту вашої організації та її клієнтів від кіберзагроз.
Запит на новий застосунок
Mimecast
mimecast.com
Mimecast — це рішення для забезпечення безпеки електронної пошти, яке блокує небезпечні загрози, використовуючи AI та машинне навчання.
DMARC Report
dmarcreport.com
Додаток DMARC звітності допомагає організаціям контролювати відповідність DMARC, аналізувати дані автентифікації та захищати електронну пошту від шахрайства.
DMARC Digests
dmarcdigests.com
DMARC Digests допомагає керувати звітами про автентифікацію електронної пошти, покращуючи доставку та захист від підробки та фішингу.
SimpleDMARC
simpledmarc.com
SimpleDMARC — інструмент для захисту доменів електронної пошти від несанкціонованого використання та фішингу, що забезпечує автентифікацію і звітність.
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce - платформа для перевірки електронної пошти, що допомагає знижувати відмови, знаходити дійсні адреси та покращувати ефективність електронних кампаній.
EasyDMARC
easydmarc.com
EasyDMARC спрощує управління автентифікацією електронної пошти, забезпечуючи захист доменів від фішингу та підробки, покращуючи доставку листів.
Kevlarr
kevlarr.io
Kevlarr забезпечує захищене спілкування в інтернеті, захищаючи вашу онлайн-ідентичність від шахрайства і загроз, використовуючи різні стандарти безпеки.
AutoSPF
autospf.com
AutoSPF допомагає оптимізувати SPF записи, зменшуючи кількість DNS-запитів для підвищення доставки електронної пошти та відповідності стандартам.
Valimail
valimail.com
Valimail - це платформа для управління автентифікацією електронної пошти, що запобігає фішингу та забезпечує безпеку комунікацій через DMARC.
DmarcEye
dmarceye.com
Моніторинг і звітність DMARC. Насолоджуйтеся безперебійним, красивим і чітким переглядом безпеки електронної пошти вашого домену – і все це безкоштовно.
dmarcian
dmarcian.com
Заснована в 2012 році основним автором специфікації DMARC, dmarcian прагне оновити електронну пошту в усьому світі, зробивши DMARC доступним для всіх завдяки чудовим інструментам, освітнім ресурсам і кваліфікованій підтримці. Наша платформа керування DMARC використовується тисячами користувачів і рекомендована службами підтримки по всьому світу. Вона дає вам змогу переглядати та контролювати, як використовуються ваші домени електронної пошти. Наша платформа надає практичну інформацію та сповіщення для організацій будь-якого розміру для розгортання DMARC і підтримуваних ним технологій SPF і DKIM, візуалізації даних про доставку електронної пошти та керування безпечною інфраструктурою служб домену. Усувайте вразливості безпеки електронної пошти, покращуйте репутацію домену та бренду та задовольняйте зростаючий попит на відповідність вимогам DMARC за допомогою наших найкращих у своєму класі пропозицій. Наша платформа керування DMARC візуалізує дані DMARC потужними та значущими способами, щоб ви могли швидко виявити прогалини автентифікації за допомогою конфігурацій SPF і DKIM, а також неавторизоване використання ваших доменів. Окрім агрегування даних DMARC, наша платформа надає командам адміністраторів домену необхідні функції для чіткого та впевненого впровадження DMARC. Надаючи практичну інформацію, він працює на основі найточнішого механізму класифікації джерел у галузі та дає користувачам впевненість щодо справжнього походження певного потоку пошти. dmarcian обробляє дані DMARC з моменту створення специфікації в 2012 році.
Skysnag
skysnag.com
Захистіть свою організацію від імітації електронної пошти та покращте доставку електронної пошти за допомогою єдиного автономного програмного забезпечення автоматизації DMARC. Отримуйте видимість невидимого стану відправників електронної пошти та обходьте всі проблеми з протоколом автентифікації електронної пошти. Також застосовується до MSP, постачальників послуг, які хочуть досягти відповідності DMARC у найкоротший термін.
PowerDMARC
powerdmarc.com
PowerDMARC — це платформа SaaS для автентифікації електронної пошти, яка допомагає організаціям захистити своє доменне ім’я, бренд і електронні листи від спуфінгу, уособлення, програм-вимагачів та інших форм несанкціонованого використання. PowerDMARC надає повний набір протоколів безпеки електронної пошти, таких як DMARC, SPF, DKIM, BIMI, MTA-STS і TLS-RPT, а також спрощену звітність, інтегровану з аналізом загроз на основі ШІ, щоб допомогти організаціям отримати видимість своїх каналів електронної пошти та боротися з кібератаками. PowerDMARC підтримує понад 1000 організацій від компаній зі списку Fortune 100 до урядів 45 країн. Платформа PowerDMARC готова до MSP/MSSP із підтримкою кількох орендарів разом із Whitelabel. PowerDMARC має понад 500 торгових партнерів по всьому світу та має сертифікат SOC2 типу 2, ISO 27001 і відповідає GDPR. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.powerdmarc.com
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