Програмне забезпечення DMARC - Найпопулярніші застосунки - Британська територія в Індійському океані

SimpleDMARC

simpledmarc.com

Абсолютно! Ось покращена версія копірайтингової статті для SimpleDMARC, орієнтованої на маркетологів, маркетингові агентства та підприємців: шахрайство електронною поштою та фішингові атаки зростають, і як маркетолог, маркетингове агентство чи підприємець ви знаєте, наскільки важливо захистити свій бізнес. від цих погроз. З SimpleDMARC ви можете зробити саме це та багато іншого. SimpleDMARC — це потужна платформа, яка дозволяє легко захистити домен електронної пошти та запобігти несанкціонованому використанню вашої адреси електронної пошти. Завдяки таким функціям, як «Необмежені пасивні домени», «Зведені звіти» (RUA) і «Запросити команди для кількох користувачів», ви можете оптимізувати свою стратегію електронної пошти, підвищити швидкість доставки електронної пошти та захистити свій бізнес від кіберзлочинців. Однією з ключових переваг SimpleDMARC є можливість захищати необмежену кількість пасивних доменів. Це означає, що ви можете захистити всі домени свого бізнесу, не турбуючись про додаткові витрати чи обмеження. Незалежно від того, чи є у вас кілька брендів, субдоменів чи послуг, SimpleDMARC допоможе вам. Крім того, за допомогою нашої інтуїтивно зрозумілої інформаційної панелі ви можете керувати всіма своїми доменами з єдиного місця, заощаджуючи час і зусилля. Іншою потужною функцією SimpleDMARC є доступ до сукупних звітів (RUA). Ці звіти надають цінну інформацію про ефективність вашої електронної пошти, включаючи інформацію про швидкість доставки, статус автентифікації тощо. За допомогою цих даних ви можете приймати зважені рішення щодо своєї стратегії електронної пошти, оптимізувати показники доставки електронної пошти та переконатися, що ваші електронні листи досягають цільової аудиторії. За допомогою функції «Запросити команди – багатокористувацька» ви можете співпрацювати з членами команди або клієнтами над стратегією електронної пошти. Ця функція дозволяє легко додавати нових користувачів, призначати дозволи та керувати доступом до вашого облікового запису SimpleDMARC. Незалежно від того, працюєте ви з маркетинговою агенцією чи маєте кілька членів команди, SimpleDMARC допоможе вам. У SimpleDMARC ми ​​розуміємо нагальність захисту вашого бізнесу від шахрайства електронною поштою та фішингових атак. Ось чому ми розробили нашу платформу, щоб вона була зручною, ефективною та потужною. За допомогою SimpleDMARC ви можете захистити свій бізнес від кіберзагроз, оптимізувати свою стратегію електронної пошти та залишатися попереду конкурентів.