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Програмне забезпечення DMARC - Найпопулярніші застосунки - Еритрея
Програмне забезпечення DMARC, що розшифровується як Domain-Based Message Authentication, Reporting, and Conformance, розроблено, щоб допомогти компаніям забезпечити належну автентифікацію електронних листів, надісланих із їхніх доменів, відповідно до двох ключових стандартів безпеки: DomainKeys Identified Mail (DKIM) і Sender Policy Framework ( SPF). Ці інструменти допомагають у різних аспектах протоколу DMARC, відіграючи вирішальну роль у запобіганні шахрайським діям, таким як спуфінг електронної пошти та фішинг, які можуть поставити під загрозу працівників або клієнтів організації. ІТ-підрозділи використовують програмне забезпечення DMARC для налаштування та керування обліковими записами електронної пошти в усій організації, включаючи домени всієї компанії, а також домени, призначені для відділів або окремих осіб. Визначаючи узгодження DMARC і запроваджуючи автентифікацію DMARC, ці інструменти можуть виявляти та блокувати підозрілі електронні листи, які намагаються імітувати легітимні повідомлення з однієї чи кількох зареєстрованих веб-адрес організації. Програмне забезпечення DMARC часто інтегрується з рішеннями безпечного шлюзу електронної пошти, а деякі інструменти в категорії Secure Email Gateway можуть містити функції, які підтримують сумісність з DMARC. Інше програмне забезпечення для безпеки стає все більш поширеним для включення протоколів DMARC як важливого елемента ширших стратегій кібербезпеки. Використання програмного забезпечення DMARC має доповнюватися іншими інструментами управління, ризиків і відповідності, щоб гарантувати, що ваша бізнес-практика відповідає відповідним політикам. Постачальники послуг ІТ-відповідності можуть оцінити поточні заходи безпеки вашої компанії за такими стандартами, як протокол DMARC. Співпраця з постачальниками консультацій з кібербезпеки може ще більше допомогти вашому керівництву та ІТ-командам зрозуміти важливість застосування DMARC разом з іншими заходами безпеки для захисту вашої організації та її клієнтів від кіберзагроз.
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DMARC Report
dmarcreport.com
Блокуйте шкідливі програми та фішингові атаки. Рішення звітності DMARC для MSP, постачальників послуг і компаній, яким потрібно відстежувати та керувати великою кількістю доменів для відповідності DMARC.
Mimecast
mimecast.com
Розширений захист електронної пошти на базі штучного інтелекту від Mimecast блокує найнебезпечніші атаки електронною поштою, від фішингу та програм-вимагачів до соціальної інженерії, шахрайства з платежами та видавання себе за іншу особу. Завдяки розширеній безпеці електронної пошти від Mimecast ви ...
DMARC Digests
dmarcdigests.com
Виправте проблеми з автентифікацією SPF і DKIM, через які ваша електронна пошта не потрапляє до папки "Вхідні", і подивіться, хто надсилає з ваших доменів.
SimpleDMARC
simpledmarc.com
Абсолютно! Ось покращена версія копірайтингової статті для SimpleDMARC, орієнтованої на маркетологів, маркетингові агентства та підприємців: шахрайство електронною поштою та фішингові атаки зростають, і як маркетолог, маркетингове агентство чи підприємець ви знаєте, наскільки важливо захистити свій ...
AutoSPF
autospf.com
Ми допомагаємо вирішити дуже конкретну технічну проблему з електронною поштою, ми об’єднуємо записи SPF, які перевищують поріг 10 пошукових запитів. AutoSPF автоматично підтримує оновлені записи SPF для підприємств. Наше рішення стискає кількість запитів DNS у записах SPF, що покращить швидкість дос...
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce — це відзначена нагородами платформа перевірки електронної пошти та доставки, яка допомагає 350 000+ клієнтам покращити рентабельність інвестицій електронної пошти та покращити розміщення вхідних повідомлень. Його першокласні послуги доставки включають: 99% точну перевірку електронної пош...
EasyDMARC
easydmarc.com
EasyDMARC — це ваше універсальне рішення для всіх питань DMARC для захисту інфраструктури домену та покращення доставки електронної пошти. Незалежно від того, чи є ви малим і середнім бізнесом, підприємством, MSP або торговим посередником, у EasyDMARC є рішення для вас. Наша хмарна платформа автомат...
DmarcEye
dmarceye.com
Моніторинг і звітність DMARC. Насолоджуйтеся безперебійним, красивим і чітким переглядом безпеки електронної пошти вашого домену – і все це безкоштовно.
dmarcian
dmarcian.com
Заснована в 2012 році основним автором специфікації DMARC, dmarcian прагне оновити електронну пошту в усьому світі, зробивши DMARC доступним для всіх завдяки чудовим інструментам, освітнім ресурсам і кваліфікованій підтримці. Наша платформа керування DMARC використовується тисячами користувачів і ре...
Skysnag
skysnag.com
Захистіть свою організацію від імітації електронної пошти та покращте доставку електронної пошти за допомогою єдиного автономного програмного забезпечення автоматизації DMARC. Отримуйте видимість невидимого стану відправників електронної пошти та обходьте всі проблеми з протоколом автентифікації еле...
Kevlarr
kevlarr.io
З Kevlarr ми хочемо використати наш досвід і знання, щоб зробити безпечне спілкування через Інтернет/електронну пошту доступним для всіх. Ми захищаємо ваш онлайн-бренд і онлайн-ідентифікацію від фішингу, шахрайства генерального директора, видавання себе за іншу особу та інших онлайн-загроз. І ми роб...
Valimail
valimail.com
Valimail є світовим лідером DMARC-як-сервісу та винахідником розміщеного DMARC. Хмарні продукти компанії зупиняють атаки з видаванням себе за іншу особу та захищають бренди шляхом автентифікації особи відправника. Завдяки запатентованій провідній у галузі технології Valimail розблоковує DMARC для ко...
PowerDMARC
powerdmarc.com
PowerDMARC — це платформа SaaS для автентифікації електронної пошти, яка допомагає організаціям захистити своє доменне ім’я, бренд і електронні листи від спуфінгу, уособлення, програм-вимагачів та інших форм несанкціонованого використання. PowerDMARC надає повний набір протоколів безпеки електронної...