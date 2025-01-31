Програмне забезпечення DMARC - Найпопулярніші застосунки - Багамські Острови

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Програмне забезпечення DMARC, що розшифровується як Domain-Based Message Authentication, Reporting, and Conformance, розроблено, щоб допомогти компаніям забезпечити належну автентифікацію електронних листів, надісланих із їхніх доменів, відповідно до двох ключових стандартів безпеки: DomainKeys Identified Mail (DKIM) і Sender Policy Framework ( SPF). Ці інструменти допомагають у різних аспектах протоколу DMARC, відіграючи вирішальну роль у запобіганні шахрайським діям, таким як спуфінг електронної пошти та фішинг, які можуть поставити під загрозу працівників або клієнтів організації. ІТ-підрозділи використовують програмне забезпечення DMARC для налаштування та керування обліковими записами електронної пошти в усій організації, включаючи домени всієї компанії, а також домени, призначені для відділів або окремих осіб. Визначаючи узгодження DMARC і запроваджуючи автентифікацію DMARC, ці інструменти можуть виявляти та блокувати підозрілі електронні листи, які намагаються імітувати легітимні повідомлення з однієї чи кількох зареєстрованих веб-адрес організації. Програмне забезпечення DMARC часто інтегрується з рішеннями безпечного шлюзу електронної пошти, а деякі інструменти в категорії безпечного шлюзу електронної пошти можуть містити функції, які підтримують сумісність з DMARC. Інше програмне забезпечення для безпеки стає все більш поширеним для включення протоколів DMARC як важливого елемента ширших стратегій кібербезпеки. Використання програмного забезпечення DMARC має доповнюватися іншими інструментами управління, ризиків і відповідності, щоб гарантувати, що ваша бізнес-практика відповідає відповідним політикам. Постачальники послуг ІТ-відповідності можуть оцінити поточні заходи безпеки вашої компанії за такими стандартами, як протокол DMARC. Співпраця з постачальниками консультацій з кібербезпеки може ще більше допомогти вашому керівництву та ІТ-командам зрозуміти важливість застосування DMARC разом з іншими заходами безпеки для захисту вашої організації та її клієнтів від кіберзагроз.
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DMARC Digests
dmarcdigests.com
Виправте проблеми з автентифікацією SPF і DKIM, через які ваша електронна пошта не потрапляє до папки "Вхідні", і подивіться, хто надсилає з ваших доменів.
PowerDMARC
powerdmarc.com
PowerDMARC — це платформа SaaS для автентифікації електронної пошти, яка допомагає організаціям захистити своє доменне ім’я, бренд і електронні листи від спуфінгу, уособлення, програм-вимагачів та інших форм несанкціонованого використання. PowerDMARC надає повний набір протоколів безпеки електронної пошти, таких як DMARC, SPF, DKIM, BIMI, MTA-STS і TLS-RPT, а також спрощену звітність, інтегровану з аналізом загроз на основі ШІ, щоб допомогти організаціям отримати видимість своїх каналів електронної пошти та боротися з кібератаками. PowerDMARC підтримує понад 1000 організацій від компаній зі списку Fortune 100 до урядів 45 країн. Платформа PowerDMARC готова до MSP/MSSP із підтримкою кількох орендарів разом із Whitelabel. PowerDMARC має понад 500 торгових партнерів по всьому світу та має сертифікат SOC2 типу 2, ISO 27001 і відповідає GDPR. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.powerdmarc.com
DMARC Report
dmarcreport.com
Блокуйте шкідливі програми та фішингові атаки. Рішення звітності DMARC для MSP, постачальників послуг і компаній, яким потрібно відстежувати та керувати великою кількістю доменів для відповідності DMARC.
EasyDMARC
easydmarc.com
EasyDMARC — це ваше універсальне рішення для всіх питань DMARC для захисту інфраструктури домену та покращення доставки електронної пошти. Незалежно від того, чи є ви малим і середнім бізнесом, підприємством, MSP або торговим посередником, у EasyDMARC є рішення для вас. Наша хмарна платформа автоматизує та спрощує завдання DMARC для кожного ІТ-відділу. Приєднуйтеся до понад 45 тисяч компаній, які безпечно розвиваються разом з нами.
Mimecast
mimecast.com
Розширений захист електронної пошти на базі штучного інтелекту від Mimecast блокує найнебезпечніші атаки електронною поштою, від фішингу та програм-вимагачів до соціальної інженерії, шахрайства з платежами та видавання себе за іншу особу. Завдяки розширеній безпеці електронної пошти від Mimecast ви отримуєте: - Найкращий захист у галузі: блокуйте загрози електронної пошти за допомогою провідного в галузі виявлення на основі штучного інтелекту, якому довіряють понад 42 000 клієнтів. - Гнучкість розгортання: виберіть свій варіант розгортання - безпека електронної пошти надається зі шлюзом або без нього. - Виявлення світового класу на основі штучного інтелекту: застосуйте потужність штучного інтелекту, машинне навчання та соціальні графіки, щоб зробити безпеку розумнішою та розширити можливості співробітників.
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce — це відзначена нагородами платформа перевірки електронної пошти та доставки, яка допомагає 350 000+ клієнтам покращити рентабельність інвестицій електронної пошти та покращити розміщення вхідних повідомлень. Його першокласні послуги доставки включають: 99% точну перевірку електронної пошти – видаліть застарілі та ризиковані адреси електронної пошти, щоб знизити показники відмов електронної пошти та зберегти позитивну репутацію відправника. Пошук електронної пошти – знайдіть нові дійсні адреси електронної пошти для бізнесу та розширте охоплення B2B Монітор DMARC – захистіть свої електронні листи та запобігте фішинговому шахрайству за допомогою необмеженого моніторингу електронної пошти, сповіщень системи безпеки та автоматизованих звітів. Включає тестування сервера електронної пошти, тестування розміщення скриньки вхідних повідомлень, пошук електронної пошти та дані моніторингу активності DMARC і оцінку електронної пошти. Знайдіть найактивніших передплатників електронної пошти за допомогою даних про діяльність. Крім того, служба оцінки електронної пошти надає більш детальну інформацію про ваш список електронних адрес, щоб допомогти вам досягти успіху електронною поштою. ZeroBounce підтвердив понад 25 мільярдів електронних листів і обслуговує компанії будь-якого розміру, від індивідуальних власників бізнесу до Amazon, Disney, Netflix і Sephora. Платформа забезпечує безпеку військового рівня та відповідає GDPR, SOC 2 Type II, сертифікована ISO-27001 і повністю сумісна з HIPAA.
Valimail
valimail.com
Valimail є світовим лідером DMARC-як-сервісу та винахідником розміщеного DMARC. Хмарні продукти компанії зупиняють атаки з видаванням себе за іншу особу та захищають бренди шляхом автентифікації особи відправника. Завдяки запатентованій провідній у галузі технології Valimail розблоковує DMARC для компаній будь-якого виду та розміру, збільшуючи рівень успішності з менш ніж 25% до понад 95%. Будучи єдиною платформою, сертифікованою FedRAMP, і перевіреним партнером DMARC для середовищ Microsoft 365 і Twilio SendGrid, Valimail також займає провідні позиції в кожному ключовому органі стандартів автентифікації електронної пошти, відстоюючи підвищену довіру та безпеку в екосистемі електронної пошти. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.valimail.com.
AutoSPF
autospf.com
Ми допомагаємо вирішити дуже конкретну технічну проблему з електронною поштою, ми об’єднуємо записи SPF, які перевищують поріг 10 пошукових запитів. AutoSPF автоматично підтримує оновлені записи SPF для підприємств. Наше рішення стискає кількість запитів DNS у записах SPF, що покращить швидкість доставки електронних листів, уможливить узгодження DMARC і допоможе у відповідності.
Kevlarr
kevlarr.io
З Kevlarr ми хочемо використати наш досвід і знання, щоб зробити безпечне спілкування через Інтернет/електронну пошту доступним для всіх. Ми захищаємо ваш онлайн-бренд і онлайн-ідентифікацію від фішингу, шахрайства генерального директора, видавання себе за іншу особу та інших онлайн-загроз. І ми робимо це, впроваджуючи різні стандарти безпеки: DKIM, DMARC, SPF, BIMI, DANE. Наша основна увага приділяється підтримці MSP під час їх подорожі DMARC.
Skysnag
skysnag.com
Захистіть свою організацію від імітації електронної пошти та покращте доставку електронної пошти за допомогою єдиного автономного програмного забезпечення автоматизації DMARC. Отримуйте видимість невидимого стану відправників електронної пошти та обходьте всі проблеми з протоколом автентифікації електронної пошти. Також застосовується до MSP, постачальників послуг, які хочуть досягти відповідності DMARC у найкоротший термін.
dmarcian
dmarcian.com
Заснована в 2012 році основним автором специфікації DMARC, dmarcian прагне оновити електронну пошту в усьому світі, зробивши DMARC доступним для всіх завдяки чудовим інструментам, освітнім ресурсам і кваліфікованій підтримці. Наша платформа керування DMARC використовується тисячами користувачів і рекомендована службами підтримки по всьому світу. Вона дає вам змогу переглядати та контролювати, як використовуються ваші домени електронної пошти. Наша платформа надає практичну інформацію та сповіщення для організацій будь-якого розміру для розгортання DMARC і підтримуваних ним технологій SPF і DKIM, візуалізації даних про доставку електронної пошти та керування безпечною інфраструктурою служб домену. Усувайте вразливості безпеки електронної пошти, покращуйте репутацію домену та бренду та задовольняйте зростаючий попит на відповідність вимогам DMARC за допомогою наших найкращих у своєму класі пропозицій. Наша платформа керування DMARC візуалізує дані DMARC потужними та значущими способами, щоб ви могли швидко виявити прогалини автентифікації за допомогою конфігурацій SPF і DKIM, а також неавторизоване використання ваших доменів. Окрім агрегування даних DMARC, наша платформа надає командам адміністраторів домену необхідні функції для чіткого та впевненого впровадження DMARC. Надаючи практичну інформацію, він працює на основі найточнішого механізму класифікації джерел у галузі та дає користувачам впевненість щодо справжнього походження певного потоку пошти. dmarcian обробляє дані DMARC з моменту створення специфікації в 2012 році.
SimpleDMARC
simpledmarc.com
Абсолютно! Ось покращена версія копірайтингової статті для SimpleDMARC, орієнтованої на маркетологів, маркетингові агентства та підприємців: шахрайство електронною поштою та фішингові атаки зростають, і як маркетолог, маркетингове агентство чи підприємець ви знаєте, наскільки важливо захистити свій бізнес. від цих погроз. З SimpleDMARC ви можете зробити саме це та багато іншого. SimpleDMARC — це потужна платформа, яка дозволяє легко захистити домен електронної пошти та запобігти несанкціонованому використанню вашої адреси електронної пошти. Завдяки таким функціям, як «Необмежені пасивні домени», «Зведені звіти» (RUA) і «Запросити команди для кількох користувачів», ви можете оптимізувати свою стратегію електронної пошти, підвищити швидкість доставки електронної пошти та захистити свій бізнес від кіберзлочинців. Однією з ключових переваг SimpleDMARC є можливість захищати необмежену кількість пасивних доменів. Це означає, що ви можете захистити всі домени свого бізнесу, не турбуючись про додаткові витрати чи обмеження. Незалежно від того, чи є у вас кілька брендів, субдоменів чи послуг, SimpleDMARC допоможе вам. Крім того, за допомогою нашої інтуїтивно зрозумілої інформаційної панелі ви можете керувати всіма своїми доменами з єдиного місця, заощаджуючи час і зусилля. Іншою потужною функцією SimpleDMARC є доступ до сукупних звітів (RUA). Ці звіти надають цінну інформацію про ефективність вашої електронної пошти, включаючи інформацію про швидкість доставки, статус автентифікації тощо. За допомогою цих даних ви можете приймати зважені рішення щодо своєї стратегії електронної пошти, оптимізувати показники доставки електронної пошти та переконатися, що ваші електронні листи досягають цільової аудиторії. За допомогою функції «Запросити команди – багатокористувацька» ви можете співпрацювати з членами команди або клієнтами над стратегією електронної пошти. Ця функція дозволяє легко додавати нових користувачів, призначати дозволи та керувати доступом до вашого облікового запису SimpleDMARC. Незалежно від того, працюєте ви з маркетинговою агенцією чи маєте кілька членів команди, SimpleDMARC допоможе вам. У SimpleDMARC ми розуміємо нагальність захисту вашого бізнесу від шахрайства електронною поштою та фішингових атак. Ось чому ми розробили нашу платформу, щоб вона була зручною, ефективною та потужною. За допомогою SimpleDMARC ви можете захистити свій бізнес від кіберзагроз, оптимізувати свою стратегію електронної пошти та залишатися попереду конкурентів.
DmarcEye
dmarceye.com
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