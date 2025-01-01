Програмне забезпечення різноманітного найму персоналу - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення різноманітного найму допомагає компаніям автоматизувати пошук кваліфікованих кандидатів на поточні та майбутні вакансії. Ці інструменти допомагають кадровому персоналу, менеджерам з найму та фахівцям з підбору персоналу пом’якшувати несвідомі упередження під час найму та співбесід. Використовуючи штучний інтелект, різноманітні рішення для підбору персоналу покращують описи посад, визначають відповідних кандидатів і складають повні профілі кандидатів. Ці рішення зазвичай пропонують функції для анонімізації інформації про кандидата, як-от імені, походження, статі та освіти, щоб запобігти ненавмисним упередженням. Інклюзивні платформи найму також сприяють створенню та розповсюдженню неупереджених описів посад, управлінню та відстеженню кандидатів, а також систематизації даних кандидатів. Ці рішення зазвичай інтегровані у відділи кадрів і часто взаємодіють із системами відстеження кандидатів (ATS), дошками вакансій та іншим програмним забезпеченням для автоматизації найму.
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HireVue
hirevue.com
HireVue - платформа для найму, що пропонує відеоінтерв'ю, оцінки, інструменти рекрутингу та чат-боти для автоматизації процесу підбору персоналу.
Loxo
loxo.co
Loxo - платформа для управління процесом підбору персоналу, інтегрує ATS, CRM та AI-інструменти для покращення найму.
Vizzy
vizzy.com
Vizzy - платформа для рекрутингу, що трансформує процес найму, надаючи кандидатам можливість створювати динамічні професійні профілі.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter - платформа для відеоінтерв'ю, яка пропонує попередньо записані та живі інтерв'ю для оптимізації процесу найму в організаціях.
Pymetrics
pymetrics.com
Pymetrics - це платформа для оцінки м'яких навичок, що використовує AI для оптимізації процесів найму та управління талантами.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse - це програмне забезпечення для найму, яке оптимізує процес відбору кандидатів та співпрацю команд у компаніях різного розміру.
Gem
gem.com
Gem - це платформа для рекрутингу з підтримкою ШІ, яка допомагає з підбором кадрів, управлінням даними та аналітикою, використовувана більш ніж 1000 компаніями.
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher - це інструмент для підбору кадрів з використанням штучного інтелекту, що автоматизує пошук кандидатів та покращує досвід рекрутерів.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany – платформа управління талантами, що допомагає організаціям в підборі, адаптації, оцінці та утриманні працівників через інтеграцію різних HR-процесів.
PowerToFly
powertofly.com
Powertofly - це платформа для пошуку роботи, що з'єднує професіоналів з вакансіями, надаючи можливості для нетворкінгу та підвищення кваліфікації.
hireEZ
hireez.com
Hireez – платформа для автоматизованого набору персоналу, що використовує AI для пошуку кандидатів та управління рекрутингом через різні онлайн-ресурси.
Draup
draup.com
Draup — це платформа з штучним інтелектом для HR та продажів, яка надає дані для планування робочої сили, підбору кадрів і стратегії продажів.
Eightfold AI
eightfold.ai
Eightfold AI - платформа для управління талантами, яка допомагає організаціям залучати, утримувати працівників та розвивати навички на основі аналітики.
Triplebyte
triplebyte.com
Triplebyte - це платформа для перевірки технічних навичок кандидатів за допомогою стандартизованих оцінок, що зменшує витрати часу на співбесіди.
Censia
censia.com
Censia - платформа для управління талантами з використанням штучного інтелекту, яка допомагає в наборі персоналу та аналізі навичок робочої сили.
SeekOut
seekout.com
SeekOut - платформа для підбору, управління та аналізу талантів, яка допомагає організаціям наймати і розвивати персонал, використовуючи дані про співробітників.
Applied
beapplied.com
Applied – платформа для набору, що підвищує ефективність та етичність, прогнозуючи найкращих кандидатів і формуючи команди.
Untapped
untapped.io
Untapped — платформа для рекрутингу різноманітності, що допомагає компаніям наймати різноманітні команди та створювати можливості для всіх.
Textio
textio.com
Textio допомагає компаніям створювати інклюзивні описи вакансій, зменшуючи упередження та залучаючи різноманітні таланти.
HiredScore
hiredscore.com
HiredScore - це AI-інструмент для автоматизації процесів найму та управління талантами, що забезпечує справедливість, якість та ефективність при оцінці кандидатів.
Findem
findem.ai
Findem - платформа для управління підбором талантів з AI, що оптимізує процес найму, забезпечуючи аналітику та глибокі інсайти.
WayUp
wayup.com
WayUp - це платформа для пошуку роботи та стажувань, яка допомагає користувачам знаходити можливості, отримувати кар'єрні поради та зв'язуватися з роботодавцями.
The Muse
themuse.com
The Muse допомагає компаніям наймати різноманітних кандидатів, використовуючи контент та стратегії брендингу для ефективнішого підбору талантів.
X0PA
x0pa.com
X0PA AI допомагає організаціям знайти, залучити та найняти найвідповідніших кандидатів, прогнозуючи ймовірність їхнього успіху та залишення в компанії.
Rolebot
rolebot.io
Rolebot - це AI-платформа для автоматизації пошуку та залучення кандидатів, що інтегрується з системами відстеження заявників.
HootRecruit
hootrecruit.com
HootRecruit - це платформа для полегшення процесу набору персоналу, що дозволяє роботодавцям управляти вакансіями, відстежувати заявників та спілкуватися з кандидатами.
Bryq
bryq.com
Bryq - це платформа для оцінки талантів, яка допомагає організаціям швидко наймати людей та розвивати існуючий персонал, використовуючи дані та психологічні методи.
Screenloop
screenloop.com
Screenloop - платформа для управління талантами, що об'єднує ATS, автоматизацію та AI-рішення для професіоналів у сфері HR та набору персоналу.
Textmetrics
textmetrics.com
Textmetrics - платформа для аналізу та покращення текстів, що допомагає підвищити їх читабельність і оптимізувати для цільової аудиторії.
Toggl Hire
toggl.com
Toggl Hire - платформа для оцінки навичок кандидатів через практичні тести, що допомагає наймати відповідних працівників для конкретних ролей.
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch - це платформа автоматизації найму, яка з'єднує роботодавців з талантами з коледжів, спрощуючи процес рекрутингу для компаній та шукачів роботи.
Pinpoint
pinpointhq.com
Pinpoint — це додаток для управління процесом найму, який полегшує роботу команди, дозволяє створювати звіти та покращує рішення щодо найму.
Inclusively
inclusively.com
Inclusively – додаток, який покращує інклюзивність на робочому місці, надаючи доступ до ресурсів та підтримки для працівників з різними потребами.
Cangrade
cangrade.com
Cangrade - платформа для оцінки кандидатів, відеоінтерв'ю та навчання, що допомагає ухвалювати рішення у HR без упереджень.
Vervoe
vervoe.com
Vervoe - це інструмент для оцінки кандидатів, що використовує AI для автоматичної оцінки навичок і спрощення процесу найму через завдання, релевантні для роботи.
Jopwell
jopwell.com
Джопвелл - платформа для сприяння включенню чорних, латинських та корінних американських професіоналів у робочому середовищі.
Datapeople
datapeople.io
Datapeople допомагає удосконалити процес набору, щоб залучати кваліфікованих і різноманітних кандидатів через вхідний рекрутинг.
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