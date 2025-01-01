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Програмне забезпечення різноманітного найму персоналу
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Програмне забезпечення різноманітного найму персоналу - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення різноманітного найму допомагає компаніям автоматизувати пошук кваліфікованих кандидатів на поточні та майбутні вакансії. Ці інструменти допомагають кадровому персоналу, менеджерам з найму та фахівцям з підбору персоналу пом’якшувати несвідомі упередження під час найму та співбесід. Використовуючи штучний інтелект, різноманітні рішення для підбору персоналу покращують описи посад, визначають відповідних кандидатів і складають повні профілі кандидатів. Ці рішення зазвичай пропонують функції для анонімізації інформації про кандидата, як-от імені, походження, статі та освіти, щоб запобігти ненавмисним упередженням. Інклюзивні платформи найму також сприяють створенню та розповсюдженню неупереджених описів посад, управлінню та відстеженню кандидатів, а також систематизації даних кандидатів. Ці рішення зазвичай інтегровані у відділи кадрів і часто взаємодіють із системами відстеження кандидатів (ATS), дошками вакансій та іншим програмним забезпеченням для автоматизації найму.

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HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue - платформа для найму, що пропонує відеоінтерв'ю, оцінки, інструменти рекрутингу та чат-боти для автоматизації процесу підбору персоналу.

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo - платформа для управління процесом підбору персоналу, інтегрує ATS, CRM та AI-інструменти для покращення найму.

Vizzy

Vizzy

vizzy.com

Vizzy - платформа для рекрутингу, що трансформує процес найму, надаючи кандидатам можливість створювати динамічні професійні профілі.

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

VidCruiter - платформа для відеоінтерв'ю, яка пропонує попередньо записані та живі інтерв'ю для оптимізації процесу найму в організаціях.

Pymetrics

Pymetrics

pymetrics.com

Pymetrics - це платформа для оцінки м'яких навичок, що використовує AI для оптимізації процесів найму та управління талантами.

Greenhouse

Greenhouse

greenhouse.com

Greenhouse - це програмне забезпечення для найму, яке оптимізує процес відбору кандидатів та співпрацю команд у компаніях різного розміру.

Gem

Gem

gem.com

Gem - це платформа для рекрутингу з підтримкою ШІ, яка допомагає з підбором кадрів, управлінням даними та аналітикою, використовувана більш ніж 1000 компаніями.

Fetcher

Fetcher

fetcher.ai

Fetcher - це інструмент для підбору кадрів з використанням штучного інтелекту, що автоматизує пошук кандидатів та покращує досвід рекрутерів.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany – платформа управління талантами, що допомагає організаціям в підборі, адаптації, оцінці та утриманні працівників через інтеграцію різних HR-процесів.

PowerToFly

PowerToFly

powertofly.com

Powertofly - це платформа для пошуку роботи, що з'єднує професіоналів з вакансіями, надаючи можливості для нетворкінгу та підвищення кваліфікації.

hireEZ

hireEZ

hireez.com

Hireez – платформа для автоматизованого набору персоналу, що використовує AI для пошуку кандидатів та управління рекрутингом через різні онлайн-ресурси.

Draup

Draup

draup.com

Draup — це платформа з штучним інтелектом для HR та продажів, яка надає дані для планування робочої сили, підбору кадрів і стратегії продажів.

Eightfold AI

Eightfold AI

eightfold.ai

Eightfold AI - платформа для управління талантами, яка допомагає організаціям залучати, утримувати працівників та розвивати навички на основі аналітики.

Triplebyte

Triplebyte

triplebyte.com

Triplebyte - це платформа для перевірки технічних навичок кандидатів за допомогою стандартизованих оцінок, що зменшує витрати часу на співбесіди.

Censia

Censia

censia.com

Censia - платформа для управління талантами з використанням штучного інтелекту, яка допомагає в наборі персоналу та аналізі навичок робочої сили.

SeekOut

SeekOut

seekout.com

SeekOut - платформа для підбору, управління та аналізу талантів, яка допомагає організаціям наймати і розвивати персонал, використовуючи дані про співробітників.

Applied

Applied

beapplied.com

Applied – платформа для набору, що підвищує ефективність та етичність, прогнозуючи найкращих кандидатів і формуючи команди.

Untapped

Untapped

untapped.io

Untapped — платформа для рекрутингу різноманітності, що допомагає компаніям наймати різноманітні команди та створювати можливості для всіх.

Textio

Textio

textio.com

Textio допомагає компаніям створювати інклюзивні описи вакансій, зменшуючи упередження та залучаючи різноманітні таланти.

HiredScore

HiredScore

hiredscore.com

HiredScore - це AI-інструмент для автоматизації процесів найму та управління талантами, що забезпечує справедливість, якість та ефективність при оцінці кандидатів.

Findem

Findem

findem.ai

Findem - платформа для управління підбором талантів з AI, що оптимізує процес найму, забезпечуючи аналітику та глибокі інсайти.

WayUp

WayUp

wayup.com

WayUp - це платформа для пошуку роботи та стажувань, яка допомагає користувачам знаходити можливості, отримувати кар'єрні поради та зв'язуватися з роботодавцями.

The Muse

The Muse

themuse.com

The Muse допомагає компаніям наймати різноманітних кандидатів, використовуючи контент та стратегії брендингу для ефективнішого підбору талантів.

X0PA

X0PA

x0pa.com

X0PA AI допомагає організаціям знайти, залучити та найняти найвідповідніших кандидатів, прогнозуючи ймовірність їхнього успіху та залишення в компанії.

Rolebot

Rolebot

rolebot.io

Rolebot - це AI-платформа для автоматизації пошуку та залучення кандидатів, що інтегрується з системами відстеження заявників.

HootRecruit

HootRecruit

hootrecruit.com

HootRecruit - це платформа для полегшення процесу набору персоналу, що дозволяє роботодавцям управляти вакансіями, відстежувати заявників та спілкуватися з кандидатами.

Bryq

Bryq

bryq.com

Bryq - це платформа для оцінки талантів, яка допомагає організаціям швидко наймати людей та розвивати існуючий персонал, використовуючи дані та психологічні методи.

Screenloop

Screenloop

screenloop.com

Screenloop - платформа для управління талантами, що об'єднує ATS, автоматизацію та AI-рішення для професіоналів у сфері HR та набору персоналу.

Textmetrics

Textmetrics

textmetrics.com

Textmetrics - платформа для аналізу та покращення текстів, що допомагає підвищити їх читабельність і оптимізувати для цільової аудиторії.

Toggl Hire

Toggl Hire

toggl.com

Toggl Hire - платформа для оцінки навичок кандидатів через практичні тести, що допомагає наймати відповідних працівників для конкретних ролей.

RippleMatch

RippleMatch

ripplematch.com

RippleMatch - це платформа автоматизації найму, яка з'єднує роботодавців з талантами з коледжів, спрощуючи процес рекрутингу для компаній та шукачів роботи.

Pinpoint

Pinpoint

pinpointhq.com

Pinpoint — це додаток для управління процесом найму, який полегшує роботу команди, дозволяє створювати звіти та покращує рішення щодо найму.

Inclusively

Inclusively

inclusively.com

Inclusively – додаток, який покращує інклюзивність на робочому місці, надаючи доступ до ресурсів та підтримки для працівників з різними потребами.

Cangrade

Cangrade

cangrade.com

Cangrade - платформа для оцінки кандидатів, відеоінтерв'ю та навчання, що допомагає ухвалювати рішення у HR без упереджень.

Vervoe

Vervoe

vervoe.com

Vervoe - це інструмент для оцінки кандидатів, що використовує AI для автоматичної оцінки навичок і спрощення процесу найму через завдання, релевантні для роботи.

Jopwell

Jopwell

jopwell.com

Джопвелл - платформа для сприяння включенню чорних, латинських та корінних американських професіоналів у робочому середовищі.

Datapeople

Datapeople

datapeople.io

Datapeople допомагає удосконалити процес набору, щоб залучати кваліфікованих і різноманітних кандидатів через вхідний рекрутинг.

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