Програмне забезпечення різноманітного найму персоналу - Найпопулярніші застосунки

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення різноманітного найму допомагає компаніям автоматизувати пошук кваліфікованих кандидатів на поточні та майбутні вакансії. Ці інструменти допомагають кадровому персоналу, менеджерам з найму та фахівцям з підбору персоналу пом’якшувати несвідомі упередження під час найму та співбесід. Використовуючи штучний інтелект, різноманітні рішення для підбору персоналу покращують описи посад, визначають відповідних кандидатів і складають повні профілі кандидатів. Ці рішення зазвичай пропонують функції для анонімізації інформації про кандидата, як-от імені, походження, статі та освіти, щоб запобігти ненавмисним упередженням. Інклюзивні платформи найму також сприяють створенню та розповсюдженню неупереджених описів посад, управлінню та відстеженню кандидатів, а також систематизації даних кандидатів. Ці рішення зазвичай інтегровані у відділи кадрів і часто взаємодіють із системами відстеження кандидатів (ATS), дошками вакансій та іншим програмним забезпеченням для автоматизації найму.
Запит на новий застосунок
HireVue
hirevue.com
HireVue - платформа для найму, що пропонує відеоінтерв'ю, оцінки, інструменти рекрутингу та чат-боти для автоматизації процесу підбору персоналу.
Loxo
loxo.co
Loxo - платформа для управління процесом підбору персоналу, інтегрує ATS, CRM та AI-інструменти для покращення найму.
Vizzy
vizzy.com
Vizzy - платформа для рекрутингу, що трансформує процес найму, надаючи кандидатам можливість створювати динамічні професійні профілі.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter - платформа для відеоінтерв'ю, яка пропонує попередньо записані та живі інтерв'ю для оптимізації процесу найму в організаціях.
Pymetrics
pymetrics.com
Pymetrics - це платформа для оцінки м'яких навичок, що використовує AI для оптимізації процесів найму та управління талантами.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse - це програмне забезпечення для найму, яке оптимізує процес відбору кандидатів та співпрацю команд у компаніях різного розміру.
Gem
gem.com
Gem - це платформа для рекрутингу з підтримкою ШІ, яка допомагає з підбором кадрів, управлінням даними та аналітикою, використовувана більш ніж 1000 компаніями.
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher - це інструмент для підбору кадрів з використанням штучного інтелекту, що автоматизує пошук кандидатів та покращує досвід рекрутерів.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany – платформа управління талантами, що допомагає організаціям в підборі, адаптації, оцінці та утриманні працівників через інтеграцію різних HR-процесів.
PowerToFly
powertofly.com
Powertofly - це платформа для пошуку роботи, що з'єднує професіоналів з вакансіями, надаючи можливості для нетворкінгу та підвищення кваліфікації.
hireEZ
hireez.com
Hireez – платформа для автоматизованого набору персоналу, що використовує AI для пошуку кандидатів та управління рекрутингом через різні онлайн-ресурси.
Draup
draup.com
Draup — це платформа з штучним інтелектом для HR та продажів, яка надає дані для планування робочої сили, підбору кадрів і стратегії продажів.
Eightfold AI
eightfold.ai
Eightfold AI - платформа для управління талантами, яка допомагає організаціям залучати, утримувати працівників та розвивати навички на основі аналітики.
Censia
censia.com
Censia - платформа для управління талантами з використанням штучного інтелекту, яка допомагає в наборі персоналу та аналізі навичок робочої сили.
SeekOut
seekout.com
SeekOut - платформа для підбору, управління та аналізу талантів, яка допомагає організаціям наймати і розвивати персонал, використовуючи дані про співробітників.
Triplebyte
triplebyte.com
Triplebyte - це платформа для перевірки технічних навичок кандидатів за допомогою стандартизованих оцінок, що зменшує витрати часу на співбесіди.
Applied
beapplied.com
Applied – платформа для набору, що підвищує ефективність та етичність, прогнозуючи найкращих кандидатів і формуючи команди.
Untapped
untapped.io
Untapped — платформа для рекрутингу різноманітності, що допомагає компаніям наймати різноманітні команди та створювати можливості для всіх.
Textio
textio.com
Textio допомагає компаніям створювати інклюзивні описи вакансій, зменшуючи упередження та залучаючи різноманітні таланти.
HiredScore
hiredscore.com
HiredScore - це AI-інструмент для автоматизації процесів найму та управління талантами, що забезпечує справедливість, якість та ефективність при оцінці кандидатів.
Findem
findem.ai
Findem - платформа для управління підбором талантів з AI, що оптимізує процес найму, забезпечуючи аналітику та глибокі інсайти.
WayUp
wayup.com
WayUp - це платформа для пошуку роботи та стажувань, яка допомагає користувачам знаходити можливості, отримувати кар'єрні поради та зв'язуватися з роботодавцями.
The Muse
themuse.com
The Muse допомагає компаніям наймати різноманітних кандидатів, використовуючи контент та стратегії брендингу для ефективнішого підбору талантів.
X0PA
x0pa.com
X0PA AI допомагає організаціям знайти, залучити та найняти найвідповідніших кандидатів, прогнозуючи ймовірність їхнього успіху та залишення в компанії.
Rolebot
rolebot.io
Rolebot - це AI-платформа для автоматизації пошуку та залучення кандидатів, що інтегрується з системами відстеження заявників.
HootRecruit
hootrecruit.com
HootRecruit - це платформа для полегшення процесу набору персоналу, що дозволяє роботодавцям управляти вакансіями, відстежувати заявників та спілкуватися з кандидатами.
Bryq
bryq.com
Bryq - це платформа для оцінки талантів, яка допомагає організаціям швидко наймати людей та розвивати існуючий персонал, використовуючи дані та психологічні методи.
Screenloop
screenloop.com
Screenloop - платформа для управління талантами, що об'єднує ATS, автоматизацію та AI-рішення для професіоналів у сфері HR та набору персоналу.
Textmetrics
textmetrics.com
Textmetrics - платформа для аналізу та покращення текстів, що допомагає підвищити їх читабельність і оптимізувати для цільової аудиторії.
Toggl Hire
toggl.com
Наймання на основі кваліфікації. Правильний талант. Кращі команди. У Toggl Hire ми віримо в навички. Ми допомагаємо вам найняти потрібну людину для роботи, допомагаючи вам відповісти на важливі питання: «Чи набір навичок цієї людини найкращий для роботи?
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch - це платформа автоматизації найму, яка з'єднує роботодавців з талантами з коледжів, спрощуючи процес рекрутингу для компаній та шукачів роботи.
Pinpoint
pinpointhq.com
Pinpoint — це додаток для управління процесом найму, який полегшує роботу команди, дозволяє створювати звіти та покращує рішення щодо найму.
Inclusively
inclusively.com
Інклюзивність — це нова продуктивність У сучасному бізнес-ландшафті, який швидко змінюється, Inclusively очолює рух за переосмислення того, що насправді означає успіх на робочому місці. Поєднуючи продуктивність, відповідність і залучення, ми підкреслюємо незаперечний зв’язок між різними командами та неперевершеними результатами. Наша місія виходить за рамки просування інклюзивності; ми гарантуємо, що організації не тільки відповідають вимогам, але й процвітають у цю нову еру роботи. Завдяки Inclusively кожна організація має можливість скористатися неперевершеною майстерністю різноманітної та енергійної робочої сили. Виклики, які ми вирішуємо: утримання та продуктивність: річні втрати продуктивності, що становлять 150 мільярдів доларів, можна простежити через проблеми, пов’язані з психічним здоров’ям і хронічними захворюваннями. Індивідуальний підхід Inclusively продемонстрував сплеск продуктивності на 72% і вражаючий приріст утримання на 90%, якщо вдало вирішити ці проблеми. Різноманітність і відповідність: навіть якщо 30% робочої сили відповідає федеральному визначенню інвалідності, лише невелика частина, приблизно 3-5%, відчуває себе комфортно, повідомляючи про свою інвалідність. Наша місія полягає в тому, щоб орієнтувати організації до етосу, де прозорість і інклюзивність є невід'ємними. Як інклюзивність змінює ситуацію: підготуйтеся: починаючи з фундаменту справжньої інклюзії, ми глибоко занурюємося в існуючі процеси, зіставляємо суттєву інформацію про співробітників і використовуємо галузеві контрольні показники, щоб висвітлити вектори зростання, одночасно прокладаючи чіткий шлях вперед. Наймання: наша широка мережа партнерів надає нам широкий вибір кандидатів. Завдяки нашій найсучаснішій системі штучного інтелекту ми гарантуємо, що кандидати знайдуть посади, які відповідають їхнім сильним сторонам і цілям. Наша вдосконалена інтеграція забезпечує спрощений процес найму. Зберігати: навігація запитів на проживання перетворюється з виклику на можливість із Inclusively. Ми дозволяємо організаціям адаптувати своє середовище, віддзеркалюючи потреби та прагнення сучасної робочої сили, особливо динамічного покоління Z. Підтримка: окрім функцій та інструментів, наша віддана команда Customer Success підтримує головні цілі вашої організації. Від формулювання стратегії до узгодження KPI та сприяння масштабованим інклюзивним зусиллям ми є вашими відданими партнерами. Наша інклюзивна спільнота ще більше розширює цю подорож, сприяючи царині спільних знань і спільному зростанню. Висновок: інклюзивність — це не просто рішення, це наріжний камінь зміни парадигми в тому, як ми уявляємо робочі місця. Для брокерів, які шукають ефективні пропозиції для своїх клієнтів, Inclusively стає золотим стандартом. Ми не просто уявляємо, а й активно формуємо майбутнє робоче місце: адаптивне, інклюзивне та процвітаюче. Станьте частиною цієї трансформаційної подорожі разом з нами.
Cangrade
cangrade.com
Створюйте та утримуйте робочу силу, яка перевершує за допомогою рішень Cangrade у 10 разів точніших кадрових рішень. Озброєні неупередженою інформацією про таланти, оцінювання Cangrade перед прийомом на роботу, відеоінтерв’ю, перевірка рекомендацій та електронне навчання допоможуть вам швидко, успішно приймати рішення щодо талантів на основі даних, щоб ви могли зосередитися на загальній картині та людській частині. людських ресурсів. Зробіть революцію в процесах найму та управління талантами вашої команди за допомогою безупередженої, сумісної та безпечної платформи найму та управління талантами Cangrade. Довіряють такі компанії, як Wayfair, FDNY, Unum, Lamar Advertising і Applied Industrial Technologies. Відвідайте www.cangrade.com або напишіть нам на [email protected], щоб почати.
Vervoe
vervoe.com
Місія Vervoe полягає в тому, щоб приймати на роботу залежно від заслуг, а не досвіду. Ми допомагаємо роботодавцям приймати рішення щодо найму на основі того, наскільки добре кандидати справді можуть виконувати роботу, а не того, наскільки добре вони виглядають на папері. Vervoe замінює традиційний процес найму на оцінювання навичок і дає кожному кандидату можливість продемонструвати свій талант, виконуючи пов’язані з роботою завдання. Потім Vervoe використовує моделі машинного навчання для автоматичного ранжування кандидатів на основі їхньої роботи. Великі й малі компанії в усьому світі використовують Vervoe, щоб наймати найкращих виконавців. Наші клієнти не витрачають час на створення резюме, перевірку телефону або покладаючись на довільні дані. Натомість вони бачать, як люди виконують роботу ще до того, як отримають роботу за допомогою занурювальних оцінок роботи, які імітують середовище, у якому кандидати будуть прийняті на роботу. Vervoe — це найбільш прогнозований спосіб оцінити навички кандидатів.
Jopwell
jopwell.com
Просування по службі для чорношкірих, латиноамериканських та індіанських професіоналів. Місія Джопвелла полягає в тому, щоб зробити суттєвий, вимірний вплив на збільшення представництва чорношкірих, латиноамериканців та індіанців серед робочої сили. Jopwell прагне створити інклюзивні робочі місця, де наші учасники можуть привнести в роботу свою автентику. Ми робимо це, допомагаючи компаніям із працевлаштуванням, маркетингом і утриманням кольорових спільнот.
Datapeople
datapeople.io
Правильні кандидати повинні приходити до вас. Вхідний рекрутинг є найбільш справедливим і ефективним способом найму. Але без правильної інформації ви не зможете залучити чи просунути кваліфікованих, різноманітних кандидатів. Datapeople трансформує ваш процес підбору персоналу, тому вхідний персонал стає вашим найкращим джерелом кандидатів і наймання, а не джерелом плутанини.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.