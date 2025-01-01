Програмне забезпечення різноманітного найму персоналу - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення різноманітного найму допомагає компаніям автоматизувати пошук кваліфікованих кандидатів на поточні та майбутні вакансії. Ці інструменти допомагають кадровому персоналу, менеджерам з найму та фахівцям з підбору персоналу пом’якшувати несвідомі упередження під час найму та співбесід. Використовуючи штучний інтелект, різноманітні рішення для підбору персоналу покращують описи посад, визначають відповідних кандидатів і складають повні профілі кандидатів. Ці рішення зазвичай пропонують функції для анонімізації інформації про кандидата, як-от імені, походження, статі та освіти, щоб запобігти ненавмисним упередженням. Інклюзивні платформи найму також сприяють створенню та розповсюдженню неупереджених описів посад, управлінню та відстеженню кандидатів, а також систематизації даних кандидатів. Ці рішення зазвичай інтегровані у відділи кадрів і часто взаємодіють із системами відстеження кандидатів (ATS), дошками вакансій та іншим програмним забезпеченням для автоматизації найму.
Запит на новий застосунок
HireVue
hirevue.com
HireVue - платформа для найму, що пропонує відеоінтерв'ю, оцінки, інструменти рекрутингу та чат-боти для автоматизації процесу підбору персоналу.
PowerToFly
powertofly.com
Powertofly - це платформа для пошуку роботи, що з'єднує професіоналів з вакансіями, надаючи можливості для нетворкінгу та підвищення кваліфікації.
SeekOut
seekout.com
SeekOut - платформа для підбору, управління та аналізу талантів, яка допомагає організаціям наймати і розвивати персонал, використовуючи дані про співробітників.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany – платформа управління талантами, що допомагає організаціям в підборі, адаптації, оцінці та утриманні працівників через інтеграцію різних HR-процесів.
Loxo
loxo.co
Loxo - платформа для управління процесом підбору персоналу, інтегрує ATS, CRM та AI-інструменти для покращення найму.
Gem
gem.com
Gem - це платформа для рекрутингу з підтримкою ШІ, яка допомагає з підбором кадрів, управлінням даними та аналітикою, використовувана більш ніж 1000 компаніями.
Vizzy
vizzy.com
Vizzy - платформа для рекрутингу, що трансформує процес найму, надаючи кандидатам можливість створювати динамічні професійні профілі.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse - це програмне забезпечення для найму, яке оптимізує процес відбору кандидатів та співпрацю команд у компаніях різного розміру.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter - платформа для відеоінтерв'ю, яка пропонує попередньо записані та живі інтерв'ю для оптимізації процесу найму в організаціях.
hireEZ
hireez.com
Hireez – платформа для автоматизованого набору персоналу, що використовує AI для пошуку кандидатів та управління рекрутингом через різні онлайн-ресурси.
Pymetrics
pymetrics.com
Pymetrics - це платформа для оцінки м'яких навичок, що використовує AI для оптимізації процесів найму та управління талантами.
Eightfold AI
eightfold.ai
Eightfold AI - платформа для управління талантами, яка допомагає організаціям залучати, утримувати працівників та розвивати навички на основі аналітики.
WayUp
wayup.com
WayUp - це платформа для пошуку роботи та стажувань, яка допомагає користувачам знаходити можливості, отримувати кар'єрні поради та зв'язуватися з роботодавцями.
Textio
textio.com
Textio допомагає компаніям створювати інклюзивні описи вакансій, зменшуючи упередження та залучаючи різноманітні таланти.
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher - це інструмент для підбору кадрів з використанням штучного інтелекту, що автоматизує пошук кандидатів та покращує досвід рекрутерів.
Pinpoint
pinpointhq.com
Pinpoint — це додаток для управління процесом найму, який полегшує роботу команди, дозволяє створювати звіти та покращує рішення щодо найму.
Censia
censia.com
Censia - платформа для управління талантами з використанням штучного інтелекту, яка допомагає в наборі персоналу та аналізі навичок робочої сили.
Applied
beapplied.com
Applied – платформа для набору, що підвищує ефективність та етичність, прогнозуючи найкращих кандидатів і формуючи команди.
The Muse
themuse.com
The Muse допомагає компаніям наймати різноманітних кандидатів, використовуючи контент та стратегії брендингу для ефективнішого підбору талантів.
Bryq
bryq.com
Bryq - це платформа для оцінки талантів, яка допомагає організаціям швидко наймати людей та розвивати існуючий персонал, використовуючи дані та психологічні методи.
Toggl Hire
toggl.com
Toggl Hire - платформа для оцінки навичок кандидатів через практичні тести, що допомагає наймати відповідних працівників для конкретних ролей.
Triplebyte
triplebyte.com
Triplebyte - це платформа для перевірки технічних навичок кандидатів за допомогою стандартизованих оцінок, що зменшує витрати часу на співбесіди.
Draup
draup.com
Draup — це платформа з штучним інтелектом для HR та продажів, яка надає дані для планування робочої сили, підбору кадрів і стратегії продажів.
HiredScore
hiredscore.com
HiredScore - це AI-інструмент для автоматизації процесів найму та управління талантами, що забезпечує справедливість, якість та ефективність при оцінці кандидатів.
Untapped
untapped.io
Untapped — платформа для рекрутингу різноманітності, що допомагає компаніям наймати різноманітні команди та створювати можливості для всіх.
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch - це платформа автоматизації найму, яка з'єднує роботодавців з талантами з коледжів, спрощуючи процес рекрутингу для компаній та шукачів роботи.
X0PA
x0pa.com
X0PA AI допомагає організаціям знайти, залучити та найняти найвідповідніших кандидатів, прогнозуючи ймовірність їхнього успіху та залишення в компанії.
HootRecruit
hootrecruit.com
HootRecruit - це платформа для полегшення процесу набору персоналу, що дозволяє роботодавцям управляти вакансіями, відстежувати заявників та спілкуватися з кандидатами.
Findem
findem.ai
Findem - платформа для управління підбором талантів з AI, що оптимізує процес найму, забезпечуючи аналітику та глибокі інсайти.
Rolebot
rolebot.io
Rolebot - це AI-платформа для автоматизації пошуку та залучення кандидатів, що інтегрується з системами відстеження заявників.
Screenloop
screenloop.com
Screenloop - платформа для управління талантами, що об'єднує ATS, автоматизацію та AI-рішення для професіоналів у сфері HR та набору персоналу.
Textmetrics
textmetrics.com
Textmetrics - платформа для аналізу та покращення текстів, що допомагає підвищити їх читабельність і оптимізувати для цільової аудиторії.
Inclusively
inclusively.com
Inclusively – додаток, який покращує інклюзивність на робочому місці, надаючи доступ до ресурсів та підтримки для працівників з різними потребами.
Cangrade
cangrade.com
Cangrade - платформа для оцінки кандидатів, відеоінтерв'ю та навчання, що допомагає ухвалювати рішення у HR без упереджень.
Vervoe
vervoe.com
Vervoe - це інструмент для оцінки кандидатів, що використовує AI для автоматичної оцінки навичок і спрощення процесу найму через завдання, релевантні для роботи.
Jopwell
jopwell.com
Джопвелл - платформа для сприяння включенню чорних, латинських та корінних американських професіоналів у робочому середовищі.
Datapeople
datapeople.io
Datapeople допомагає удосконалити процес набору, щоб залучати кваліфікованих і різноманітних кандидатів через вхідний рекрутинг.
© 2025 WebCatalog, Inc.