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Програмне забезпечення різноманітного найму персоналу
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Програмне забезпечення різноманітного найму персоналу - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення різноманітного найму допомагає компаніям автоматизувати пошук кваліфікованих кандидатів на поточні та майбутні вакансії. Ці інструменти допомагають кадровому персоналу, менеджерам з найму та фахівцям з підбору персоналу пом’якшувати несвідомі упередження під час найму та співбесід. Використовуючи штучний інтелект, різноманітні рішення для підбору персоналу покращують описи посад, визначають відповідних кандидатів і складають повні профілі кандидатів. Ці рішення зазвичай пропонують функції для анонімізації інформації про кандидата, як-от імені, походження, статі та освіти, щоб запобігти ненавмисним упередженням. Інклюзивні платформи найму також сприяють створенню та розповсюдженню неупереджених описів посад, управлінню та відстеженню кандидатів, а також систематизації даних кандидатів. Ці рішення зазвичай інтегровані у відділи кадрів і часто взаємодіють із системами відстеження кандидатів (ATS), дошками вакансій та іншим програмним забезпеченням для автоматизації найму.

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HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue - платформа для найму, що пропонує відеоінтерв'ю, оцінки, інструменти рекрутингу та чат-боти для автоматизації процесу підбору персоналу.

PowerToFly

PowerToFly

powertofly.com

Powertofly - це платформа для пошуку роботи, що з'єднує професіоналів з вакансіями, надаючи можливості для нетворкінгу та підвищення кваліфікації.

SeekOut

SeekOut

seekout.com

SeekOut - платформа для підбору, управління та аналізу талантів, яка допомагає організаціям наймати і розвивати персонал, використовуючи дані про співробітників.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany – платформа управління талантами, що допомагає організаціям в підборі, адаптації, оцінці та утриманні працівників через інтеграцію різних HR-процесів.

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo - платформа для управління процесом підбору персоналу, інтегрує ATS, CRM та AI-інструменти для покращення найму.

Gem

Gem

gem.com

Gem - це платформа для рекрутингу з підтримкою ШІ, яка допомагає з підбором кадрів, управлінням даними та аналітикою, використовувана більш ніж 1000 компаніями.

Vizzy

Vizzy

vizzy.com

Vizzy - платформа для рекрутингу, що трансформує процес найму, надаючи кандидатам можливість створювати динамічні професійні профілі.

Greenhouse

Greenhouse

greenhouse.com

Greenhouse - це програмне забезпечення для найму, яке оптимізує процес відбору кандидатів та співпрацю команд у компаніях різного розміру.

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

VidCruiter - платформа для відеоінтерв'ю, яка пропонує попередньо записані та живі інтерв'ю для оптимізації процесу найму в організаціях.

hireEZ

hireEZ

hireez.com

Hireez – платформа для автоматизованого набору персоналу, що використовує AI для пошуку кандидатів та управління рекрутингом через різні онлайн-ресурси.

Pymetrics

Pymetrics

pymetrics.com

Pymetrics - це платформа для оцінки м'яких навичок, що використовує AI для оптимізації процесів найму та управління талантами.

Eightfold AI

Eightfold AI

eightfold.ai

Eightfold AI - платформа для управління талантами, яка допомагає організаціям залучати, утримувати працівників та розвивати навички на основі аналітики.

WayUp

WayUp

wayup.com

WayUp - це платформа для пошуку роботи та стажувань, яка допомагає користувачам знаходити можливості, отримувати кар'єрні поради та зв'язуватися з роботодавцями.

Textio

Textio

textio.com

Textio допомагає компаніям створювати інклюзивні описи вакансій, зменшуючи упередження та залучаючи різноманітні таланти.

Fetcher

Fetcher

fetcher.ai

Fetcher - це інструмент для підбору кадрів з використанням штучного інтелекту, що автоматизує пошук кандидатів та покращує досвід рекрутерів.

Pinpoint

Pinpoint

pinpointhq.com

Pinpoint — це додаток для управління процесом найму, який полегшує роботу команди, дозволяє створювати звіти та покращує рішення щодо найму.

Censia

Censia

censia.com

Censia - платформа для управління талантами з використанням штучного інтелекту, яка допомагає в наборі персоналу та аналізі навичок робочої сили.

Applied

Applied

beapplied.com

Applied – платформа для набору, що підвищує ефективність та етичність, прогнозуючи найкращих кандидатів і формуючи команди.

The Muse

The Muse

themuse.com

The Muse допомагає компаніям наймати різноманітних кандидатів, використовуючи контент та стратегії брендингу для ефективнішого підбору талантів.

Bryq

Bryq

bryq.com

Bryq - це платформа для оцінки талантів, яка допомагає організаціям швидко наймати людей та розвивати існуючий персонал, використовуючи дані та психологічні методи.

Toggl Hire

Toggl Hire

toggl.com

Toggl Hire - платформа для оцінки навичок кандидатів через практичні тести, що допомагає наймати відповідних працівників для конкретних ролей.

Triplebyte

Triplebyte

triplebyte.com

Triplebyte - це платформа для перевірки технічних навичок кандидатів за допомогою стандартизованих оцінок, що зменшує витрати часу на співбесіди.

Draup

Draup

draup.com

Draup — це платформа з штучним інтелектом для HR та продажів, яка надає дані для планування робочої сили, підбору кадрів і стратегії продажів.

HiredScore

HiredScore

hiredscore.com

HiredScore - це AI-інструмент для автоматизації процесів найму та управління талантами, що забезпечує справедливість, якість та ефективність при оцінці кандидатів.

Untapped

Untapped

untapped.io

Untapped — платформа для рекрутингу різноманітності, що допомагає компаніям наймати різноманітні команди та створювати можливості для всіх.

RippleMatch

RippleMatch

ripplematch.com

RippleMatch - це платформа автоматизації найму, яка з'єднує роботодавців з талантами з коледжів, спрощуючи процес рекрутингу для компаній та шукачів роботи.

X0PA

X0PA

x0pa.com

X0PA AI допомагає організаціям знайти, залучити та найняти найвідповідніших кандидатів, прогнозуючи ймовірність їхнього успіху та залишення в компанії.

HootRecruit

HootRecruit

hootrecruit.com

HootRecruit - це платформа для полегшення процесу набору персоналу, що дозволяє роботодавцям управляти вакансіями, відстежувати заявників та спілкуватися з кандидатами.

Findem

Findem

findem.ai

Findem - платформа для управління підбором талантів з AI, що оптимізує процес найму, забезпечуючи аналітику та глибокі інсайти.

Rolebot

Rolebot

rolebot.io

Rolebot - це AI-платформа для автоматизації пошуку та залучення кандидатів, що інтегрується з системами відстеження заявників.

Screenloop

Screenloop

screenloop.com

Screenloop - платформа для управління талантами, що об'єднує ATS, автоматизацію та AI-рішення для професіоналів у сфері HR та набору персоналу.

Textmetrics

Textmetrics

textmetrics.com

Textmetrics - платформа для аналізу та покращення текстів, що допомагає підвищити їх читабельність і оптимізувати для цільової аудиторії.

Inclusively

Inclusively

inclusively.com

Inclusively – додаток, який покращує інклюзивність на робочому місці, надаючи доступ до ресурсів та підтримки для працівників з різними потребами.

Cangrade

Cangrade

cangrade.com

Cangrade - платформа для оцінки кандидатів, відеоінтерв'ю та навчання, що допомагає ухвалювати рішення у HR без упереджень.

Vervoe

Vervoe

vervoe.com

Vervoe - це інструмент для оцінки кандидатів, що використовує AI для автоматичної оцінки навичок і спрощення процесу найму через завдання, релевантні для роботи.

Jopwell

Jopwell

jopwell.com

Джопвелл - платформа для сприяння включенню чорних, латинських та корінних американських професіоналів у робочому середовищі.

Datapeople

Datapeople

datapeople.io

Datapeople допомагає удосконалити процес набору, щоб залучати кваліфікованих і різноманітних кандидатів через вхідний рекрутинг.

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