Програмне забезпечення різноманітного найму персоналу - Найпопулярніші застосунки - Сан-Томе і Принсіпі

Greenhouse

Greenhouse Software (широко відома як Greenhouse) — американська технологічна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, яка надає програмне забезпечення для найму персоналу як послугу. Він був заснований у 2012 році Даніелем Чайтом і Джоном Строссом. Компанія залучила 2,7 мільйона доларів у початковому раунді в 2013 році, 7,5 мільйонів доларів у раунді серії A у 2014 році, 13,6 мільйонів доларів у раунді серії B у 2015 році, 35 мільйонів доларів у раунді серії C у 2015 році та 50 мільйонів доларів у раунді серії D. у 2018 році. Дослідницька компанія CB Insights у дослідженні, проведеному на замовлення The New York Times, включила Greenhouse до п’ятдесяти стартапів, які, за прогнозами, стануть єдинорогами, компаній з оцінкою щонайменше в 1 мільярд доларів.