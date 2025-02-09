Програмне забезпечення різноманітного найму персоналу - Найпопулярніші застосунки - Сан-Марино

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення різноманітного найму допомагає компаніям автоматизувати пошук кваліфікованих кандидатів на поточні та майбутні вакансії. Ці інструменти допомагають кадровому персоналу, менеджерам з найму та фахівцям з підбору персоналу пом’якшувати несвідомі упередження під час найму та співбесід. Використовуючи штучний інтелект, різноманітні рішення для підбору персоналу покращують описи посад, визначають відповідних кандидатів і складають повні профілі кандидатів. Ці рішення зазвичай пропонують функції для анонімізації інформації про кандидата, як-от імені, походження, статі та освіти, щоб запобігти ненавмисним упередженням. Інклюзивні платформи найму також сприяють створенню та розповсюдженню неупереджених описів посад, управлінню та відстеженню кандидатів, а також систематизації даних кандидатів. Ці рішення зазвичай інтегровані у відділи кадрів і часто взаємодіють із системами відстеження кандидатів (ATS), дошками вакансій та іншим програмним забезпеченням для автоматизації найму.
Запит на новий застосунок
Cangrade
cangrade.com
Створюйте та утримуйте робочу силу, яка перевершує за допомогою рішень Cangrade у 10 разів точніших кадрових рішень. Озброєні неупередженою інформацією про таланти, оцінювання Cangrade перед прийомом на роботу, відеоінтерв’ю, перевірка рекомендацій та електронне навчання допоможуть вам швидко, успішно приймати рішення щодо талантів на основі даних, щоб ви могли зосередитися на загальній картині та людській частині. людських ресурсів. Зробіть революцію в процесах найму та управління талантами вашої команди за допомогою безупередженої, сумісної та безпечної платформи найму та управління талантами Cangrade. Довіряють такі компанії, як Wayfair, FDNY, Unum, Lamar Advertising і Applied Industrial Technologies. Відвідайте www.cangrade.com або напишіть нам на [email protected], щоб почати.
PowerToFly
powertofly.com
Знайдіть приналежність на роботі та за її межами. Подайте заявку на відкриті вакансії, зв’яжіться з менеджерами з найму, зв’яжіться з різними професіоналами, підвищуйте кваліфікацію тощо — усе це не виходячи з дому (або де б ви не були!)
Draup
draup.com
Draup — це платформа на основі штучного інтелекту, розроблена як для керівників відділу кадрів, так і для керівників продажів. Він пропонує глибоке розуміння та дані для підтримки планування робочої сили, найму талантів і розвитку навичок для керівників відділу кадрів. Завдяки даним про таланти в режимі реального часу керівники відділу кадрів можуть розуміти галузеві тенденції, розробляти канали талантів і створювати стратегії підвищення кваліфікації. Draup також надає інформацію про нові посади, гарячі точки талантів і затребувані навички, щоб допомогти спланувати майбутні потреби в робочій силі. Для лідерів продажів Draup пропонує інструменти аналітики продажів, які виходять за рамки основної інформації про покупців. Це забезпечує мікротаргетинг потенційних клієнтів на основі інтересів, технологічних потреб і аутсорсингових відносин. Draup надає детальні звіти про обліковий запис, картографування зацікавлених сторін і допомагає визначити тих, хто приймає правильні рішення для цільових стратегій продажів. Це також допомагає командам продажів досліджувати нові можливості для постачальників послуг у різних галузях. Draup створено експертами з штучного інтелекту, машинного навчання (ML) і обробки природної мови (NLP), поєднуючи аналіз, керований штучним інтелектом, із керуванням людини. Платформа пропонує гіпернацілену інформацію на основі мільйонів точок даних, забезпечуючи дієві стратегії, підкріплені актуальними та підтвердженими даними. Дані Draup перевіряються експертами-дослідниками та аналітиками, щоб забезпечити неупереджену інформацію. Платформа має швидку адаптацію, постійну підтримку та гнучке розгортання, щоб задовольнити мінливі потреби. Він пропонує оновлення даних майже в реальному часі, гнучкі моделі доставки та передбачувані комісії. Draup надає багатоканальний доступ до своєї платформи, користувальницьких звітів і API експорту даних/REST для бездоганної інтеграції в корпоративні рішення. Загалом Draup прагне підтримувати команди талантів і продажів у прийнятті рішень на основі даних і прискоренні зростання доходів на підприємствах у всьому світі.
Textmetrics
textmetrics.com
Платформа Textmetrics є гнучкою, налаштовується відповідно до ваших потреб і економить ваш дорогоцінний час. Алгоритми штучного інтелекту (AI) починаються з аналізу та вимірювання вашого лексикону. Тоді наше доповнене середовище написання обчислює покращення та допомагає вашим співробітникам писати чудовий вміст. Результатом є піднесення вашого бізнесу на наступний рівень, щоб ви постійно узгоджувалися з фірмовою ідентичністю вашої компанії, спілкувалися зі своєю аудиторією, досягали цілей різноманітності та залучення, покращували пошук і збільшували конверсію. За допомогою Textmetrics ви підвищите свій рівень усіма можливими способами.
Textio
textio.com
Textio допомагає компаніям наймати та утримувати різноманітні команди, усуваючи упередженість у найкритичніші моменти життєвого циклу співробітника. Наймання не має значення, якщо ваші найкращі працівники звільняються. Textio надає вам інструменти для створення високоефективних команд, залучаючи різноманітні таланти та підтримуючи їх кар’єрний ріст.
WayUp
wayup.com
Лідер галузі для кваліфікованих і різноманітних кандидатів, які знаходять і беруть на роботу. Шукайте можливості роботи та стажування, отримуйте поради щодо кар’єри та спілкуйтеся безпосередньо з найкращими роботодавцями.
Jopwell
jopwell.com
Просування по службі для чорношкірих, латиноамериканських та індіанських професіоналів. Місія Джопвелла полягає в тому, щоб зробити суттєвий, вимірний вплив на збільшення представництва чорношкірих, латиноамериканців та індіанців серед робочої сили. Jopwell прагне створити інклюзивні робочі місця, де наші учасники можуть привнести в роботу свою автентику. Ми робимо це, допомагаючи компаніям із працевлаштуванням, маркетингом і утриманням кольорових спільнот.
Findem
findem.ai
Findem — це платформа для залучення та управління талантами на базі штучного інтелекту, розроблена, щоб зробити процес найму ефективнішим і ефективнішим. Інструмент пропонує низку можливостей для підтримки пошуку талантів, керування підбором персоналу та надання глибокої інформації на основі аналітики талантів. Використовуючи великі дані та штучний інтелект, Findem прагне оптимізувати процес найму та швидше найняти потрібних людей. Платформа включає такі функції, як пошук талантів, аналіз ринку, аналітика талантів, повторне виявлення кандидатів, Talent CRM тощо. Окрім найму персоналу, Findem також пропонує рішення для багатоканального залучення талантів, різноманітного найму, аналізу талантів і проактивного виховання талантів. А завдяки використанню 3D-даних платформа надає динамічні, вичерпні дані про таланти, що дозволяє організаціям краще планувати, швидше приймати рішення та збільшувати різноманітність. Платформа дає організаціям можливість отримувати на основі даних розуміння та розвідку, які виходять за рамки аналізу резюме приходу та зосереджуються на складних атрибутах для більш стратегічного та цілісного підходу до стратегії талантів.
Screenloop
screenloop.com
Screenloop — це найкраща платформа для роботи з персоналом, яка зручно поєднує ATS наступного покоління з рішеннями та автоматизацією на основі штучного інтелекту, включаючи самостійне планування, AI Notetaker, перевірку даних, аналітику, якість найму тощо, усе в одному місці. Він обслуговує професіоналів з кадрів, талантів і персоналу, а також команди найму в стартапах, малих і великих підприємствах.
Vervoe
vervoe.com
Місія Vervoe полягає в тому, щоб приймати на роботу залежно від заслуг, а не досвіду. Ми допомагаємо роботодавцям приймати рішення щодо найму на основі того, наскільки добре кандидати справді можуть виконувати роботу, а не того, наскільки добре вони виглядають на папері. Vervoe замінює традиційний процес найму на оцінювання навичок і дає кожному кандидату можливість продемонструвати свій талант, виконуючи пов’язані з роботою завдання. Потім Vervoe використовує моделі машинного навчання для автоматичного ранжування кандидатів на основі їхньої роботи. Великі й малі компанії в усьому світі використовують Vervoe, щоб наймати найкращих виконавців. Наші клієнти не витрачають час на створення резюме, перевірку телефону або покладаючись на довільні дані. Натомість вони бачать, як люди виконують роботу ще до того, як отримають роботу за допомогою занурювальних оцінок роботи, які імітують середовище, у якому кандидати будуть прийняті на роботу. Vervoe — це найбільш прогнозований спосіб оцінити навички кандидатів.
hireEZ
hireez.com
hireEZ — це відзначена нагородами наскрізна платформа для виїзного набору персоналу, яка централізує всі зусилля з набору для найму великих і малих команд, щоб полегшити вихідний набір. Відчуйте швидкий і простий ШІ-пошук у понад 800 млн відкритих веб-профілів і на 45+ платформах. Автоматизуйте та створюйте персоналізовані кампанії найму за допомогою шаблонів, послідовностей, відстеження та календарного планування. Досягніть якості найму за допомогою нашої хмари даних про таланти, щоб централізувати, оновлювати та знову відкривати раніше закриті дані з майже нульовим керуванням і безпечним центром даних. Для отримання додаткової інформації відвідайте hireez.com.
Untapped
untapped.io
Untapped — це універсальна платформа різноманітного найму, яка допомагає компаніям ефективно наймати різноманітні команди. Талант всюди; можливості немає. Ми тут, щоб швидко це змінити. Untapped — це місце, де компанії позбавляються здогадів, наймаючи різноманітні команди. Саме тут вони трансформують свою творчість, інновації та розвиток. І де вони перетворюють цілі на дії, щоб створити зміни, яких вимагає суспільство. чому Тому що різноманітність не може чекати і не чекатиме. Майбутнє схоже на вас.
Vizzy
vizzy.com
Оновлення резюме, щоб побачити покоління талантів, як ніколи раніше Ландшафт набору персоналу на ранніх етапах кар’єри швидко розвивається, і компанії шукають інноваційні методи залучення та розуміння резерву талантів покоління Z. Традиційні резюме часто не відображають справжньої сутності кандидата, що призводить до невідповідності в навичках і корпоративній культурі, що ще більше посилюється кількістю заявок і потребою в різноманітній робочій силі. Підприємствам також стає все важче виділитися серед претендентів, ось тут ми вступаємо в справу. Представляємо Vizzy Vizzy — це найсучасніша технологічна платформа для найму кадрів, яка революціонізує процес найму на ранніх етапах кар’єри. На відміну від звичайних методів, Vizzy забезпечує унікальні процеси подачі заявок і забезпечує динамічне професійне резюме, пропонуючи 360-градусний огляд потенціалу кандидата за межами звичайного CV. Наша технологія розроблена таким чином, щоб відповідати переходу до більш цілісного найму та очікуванням покоління Z щодо захоплюючих процесів підбору персоналу, орієнтованих на цифрові технології. Як це працює Vizzy допомагає компаніям запроваджувати процеси подання заявок, узгоджені з брендом, щоб виділитися з натовпу та залучити ширшу аудиторію талантів, ніж зазвичай. Vizzy запрошує кандидатів створити привабливий професійний профіль, який демонструє їх мотивацію, особистість, навички та ставлення через інтуїтивно зрозумілий і приємний інтерфейс. Тоді роботодавці отримують глибшу інформацію, яка краще обґрунтовує рішення щодо найму та інформує ширші частини бізнесу. Vizzy’s перетворює ідеї кандидатів на думку споживачів, забезпечуючи цінність як найнятих, так і ненайнятих, інформуючи про маркетинг, продукт і не тільки. Основні переваги На стратегічному рівні Vizzy допомагає компаніям виділитися з натовпу на жвавому та конкурентному ринку, де залучення найкращих талантів на початку кар’єри має першочергове значення. На функціональному рівні Vizzy дозволяє компаніям залучати ширший пул талантів, пом’якшувати несвідомі упередження та підвищувати привабливість свого бренду роботодавця, пропонуючи сучасну, інклюзивну та зручну для кандидатів програму. Наші клієнти спостерігали покращену якість кандидатів (часто наймають більше, ніж планувалося, що призводить до вищих показників утримання та робочої сили, яка резонує з їхніми корпоративними цінностями. Окрім цього, вони набувають слави як роботодавці, які використовують технологію, яка резонує з наступним поколінням талантів, розмовляти з ними, коли вони хочуть опинитися на вирішальному етапі своєї кар’єри.
Bryq
bryq.com
Bryq — це платформа аналізу талантів, яка допомагає організаціям швидко наймати потрібних людей і дозволяє наявним талантам повністю реалізувати свій потенціал. Використовуючи найновіші розробки психології вводу-виводу, Bryq пропонує платформу на базі ШІ, яка дає змогу фахівцям і керівникам відділу кадрів зменшувати витрати на наймання, підвищувати продуктивність співробітників і ефективно керувати талантами. Bryq підтримує внутрішню мобільність, заохочує культуру навчання та розвитку, підвищує мотивацію співробітників, визначає сфери для зростання та прогнозує найкращих результатів – усе це використовуючи дані, а не лише інтуїцію. З Bryq ви також можете забезпечити дотримання трудового законодавства та значно зменшити ризик упередженого найму.
SeekOut
seekout.com
SeekOut допомагає тисячам організацій наймати, розвивати та утримувати великих талантів за допомогою своєї платформи оптимізації талантів, орієнтованої на людей. У нашу цифрову епоху організації переповнені даними, але мало хто глибоко розуміє своїх співробітників, оскільки дані про людей закриті та відключені. Ваші люди справді створюють відмінності, і як тільки ви дізнаєтесь про їхні захоплення, досвід і можливості, які допоможуть їм досягти бажаного результату, ви зможете краще узгодити їхні навички, здібності та кар’єрні шляхи з потребами бізнесу. SeekOut об’єднує залучення та управління талантами та аналітику талантів, щоб допомогти вам розвивати людей, які у вас є, і знаходити людей, які вам потрібні. Шість із 10 найдорожчих компаній у Сполучених Штатах довіряють SeekOut як своїй єдиній платформі для управління та найму талантів. SeekOut нещодавно посів 26 місце з 500 у списку найкращих роботодавців для стартапів Америки за версією Forbes, він був визнаний GeekWire Startup року, посів друге місце в категорії B2B у списку 50 Startups to Watch за версією The Information, а також увійшов до 40 найкращих інтелектуальних програм Madrona. список. SeekOut, заснована в 2017 році, залучила 189 мільйонів доларів США, підтримується Tiger Global Management, Madrona Venture Group, Mayfield і Founders Circle Capital і оцінюється в 1,2 мільярда доларів. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.seekout.com.
HootRecruit
hootrecruit.com
HootRecruit (раніше IQRecruit) — кращий спосіб знайти та залучити потрібних талантів. Незалежно від того, чи є ви рекрутером, менеджером з найму чи засновником, наша платформа спрощує пошук кваліфікованих кандидатів і зв’язується з ними, щоб заповнити ваші вакансії.
Censia
censia.com
Censia додає інформацію про таланти на основі штучного інтелекту до ваших існуючих робочих процесів, починаючи від найму персоналу та закінчуючи управлінням людським капіталом, пошуком керівників і плануванням робочої сили. Наша безперебійна інтеграція має три рівні: нативний, стандартний і базовий), і ви також можете використовувати його як хмарне рішення або створити власне за допомогою API. Команди, які використовують Censia, витрачають до 90% менше часу на ручні завдання (огляд, дослідження тощо), пошук більш кваліфікованих і різноманітних кандидатів, виявлення здібностей, які вони вже мають у своїх командах, і розкриття повного потенціалу своїх команд талантів. Це тому, що коли ви використовуєте Censia, ви маєте доступ до одних із найкращих даних про таланти. Кожен профіль містить детальну інформацію не лише про посади та навички, а й про компанії та галузі. Знайти оптимально кваліфікованих спеціалістів, які ідеально підходять для вашої команди, ще ніколи не було так просто. Справедливі алгоритми штучного інтелекту Censia навчаються з використанням нашого перевіреного власного набору даних, зібраних, очищених і корельованих із понад 2000 джерел. НЕЗАБАРОМ: Генеративний пошук та дослідження талантів ШІ.
Rolebot
rolebot.io
Rolebot — це ваша Plug & Play Framework для вихідних робіт із набору персоналу. Керований штучним інтелектом, Rolebot дає змогу вам і вашій команді технічної допомоги масштабувати вихідні джерела та залучення зусиль без ручного підйому чи витрат часу та вимірювати щоденну віддачу. Попрощайтеся з нудним пошуком по профілю. Досягніть такої ж продуктивності та навіть більше за менш ніж 10/хв на день. Серед клієнтів Rolebot: Snowflake, Sandvik і USC
Inclusively
inclusively.com
Інклюзивність — це нова продуктивність У сучасному бізнес-ландшафті, який швидко змінюється, Inclusively очолює рух за переосмислення того, що насправді означає успіх на робочому місці. Поєднуючи продуктивність, відповідність і залучення, ми підкреслюємо незаперечний зв’язок між різними командами та неперевершеними результатами. Наша місія виходить за рамки просування інклюзивності; ми гарантуємо, що організації не тільки відповідають вимогам, але й процвітають у цю нову еру роботи. Завдяки Inclusively кожна організація має можливість скористатися неперевершеною майстерністю різноманітної та енергійної робочої сили. Виклики, які ми вирішуємо: утримання та продуктивність: річні втрати продуктивності, що становлять 150 мільярдів доларів, можна простежити через проблеми, пов’язані з психічним здоров’ям і хронічними захворюваннями. Індивідуальний підхід Inclusively продемонстрував сплеск продуктивності на 72% і вражаючий приріст утримання на 90%, якщо вдало вирішити ці проблеми. Різноманітність і відповідність: навіть якщо 30% робочої сили відповідає федеральному визначенню інвалідності, лише невелика частина, приблизно 3-5%, відчуває себе комфортно, повідомляючи про свою інвалідність. Наша місія полягає в тому, щоб орієнтувати організації до етосу, де прозорість і інклюзивність є невід'ємними. Як інклюзивність змінює ситуацію: підготуйтеся: починаючи з фундаменту справжньої інклюзії, ми глибоко занурюємося в існуючі процеси, зіставляємо суттєву інформацію про співробітників і використовуємо галузеві контрольні показники, щоб висвітлити вектори зростання, одночасно прокладаючи чіткий шлях вперед. Наймання: наша широка мережа партнерів надає нам широкий вибір кандидатів. Завдяки нашій найсучаснішій системі штучного інтелекту ми гарантуємо, що кандидати знайдуть посади, які відповідають їхнім сильним сторонам і цілям. Наша вдосконалена інтеграція забезпечує спрощений процес найму. Зберігати: навігація запитів на проживання перетворюється з виклику на можливість із Inclusively. Ми дозволяємо організаціям адаптувати своє середовище, віддзеркалюючи потреби та прагнення сучасної робочої сили, особливо динамічного покоління Z. Підтримка: окрім функцій та інструментів, наша віддана команда Customer Success підтримує головні цілі вашої організації. Від формулювання стратегії до узгодження KPI та сприяння масштабованим інклюзивним зусиллям ми є вашими відданими партнерами. Наша інклюзивна спільнота ще більше розширює цю подорож, сприяючи царині спільних знань і спільному зростанню. Висновок: інклюзивність — це не просто рішення, це наріжний камінь зміни парадигми в тому, як ми уявляємо робочі місця. Для брокерів, які шукають ефективні пропозиції для своїх клієнтів, Inclusively стає золотим стандартом. Ми не просто уявляємо, а й активно формуємо майбутнє робоче місце: адаптивне, інклюзивне та процвітаюче. Станьте частиною цієї трансформаційної подорожі разом з нами.
Toggl Hire
toggl.com
Наймання на основі кваліфікації. Правильний талант. Кращі команди. У Toggl Hire ми віримо в навички. Ми допомагаємо вам найняти потрібну людину для роботи, допомагаючи вам відповісти на важливі питання: «Чи набір навичок цієї людини найкращий для роботи?
ClearCompany
clearcompany.com
Допомагаючи майже 3000 організаціям набирати, нарощувати, визнавати та утримувати співробітників. З 2004 року комплексна платформа керування талантами ClearCompany дає змогу тисячам компаній максимізувати таланти, надаючи людям можливості на кожному етапі шляху співробітників. ClearCompany об’єднує найкращі практики на основі даних, експертний контент і спеціалізовані програмні інструменти для найму, підвищення кваліфікації, визнання та утримання співробітників, об’єднання людей і процесів для досягнення успіху в бізнесі. Максимізація талантів досягається, коли відділ кадрів має інструменти, необхідні для точного планування, бездоганного виконання ініціатив людей і цілеспрямованого формування культури — ці основні стовпи максимального використання талантів є ядром нашої платформи управління талантами.
Eightfold AI
eightfold.ai
Лідируюча на ринку платформа Talent Intelligence від Eightfold AI допомагає організаціям утримувати найкращих виконавців, підвищувати кваліфікацію та перекваліфіковувати свою робочу силу, ефективно залучати таланти та досягати цілей різноманітності. Запатентована платформа глибокого навчання штучного інтелекту Eightfold доступна в понад 155 країнах і 24 мовами, що дозволяє передовим підприємствам перетворювати свої таланти на конкурентну перевагу. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.eightfold.ai.
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher — це інструмент рекрутингу за допомогою штучного інтелекту, призначений для пошуку пасивних кандидатів, що дозволяє рекрутерам більше зосереджуватися на досвіді кандидата, а не на процесі пошуку. Це програмне забезпечення допомагає залучати недостатньо представлених талантів і пропонує персоналізовану функцію пошуку різноманітних критеріїв, щоб допомогти створити добре представлений конвеєр. Fetcher використовує передові технології для автоматичного пошуку високоякісних профілів кандидатів, які відповідають вимогам користувача щодо найму. Інструмент також просуває бренд користувача серед спеціалістів, які займаються знаннями, серед різних професіоналів, таких як інженери, фінанси, продукти, операції, маркетинг, продажі, CS тощо. Fetcher забезпечує надійну технологічну інтеграцію з ATS, CRM, електронною поштою, календарем і Slack, щоб підвищити продуктивність команди. Інструмент також містить перевірені особисті адреси електронної пошти, щоб забезпечити надійну контактну інформацію кандидата. Компанії на всіх етапах розвитку можуть вважати Fetcher корисним завдяки його розширеним можливостям пошуку джерел і швидким темпам роботи.
Gem
gem.com
Gem — це рекрутингова платформа на основі штучного інтелекту, яку люблять команди ТА. Це допомагає вам максимально підвищити продуктивність, швидше найняти та заощадити гроші – водночас надаючи рекрутерам рішення, яке вони вважають простим у використанні. Використовуйте Gem як свою комплексну платформу рекрутингу або розширте наявну ATS за допомогою інтегрованих продуктів для CRM, пошуку джерел, планування, аналітики, сайтів кар’єри, подій тощо. Понад 1000 компаній – від стартапів до лідерів галузі, таких як Airbnb, Wayfair, Cintas, Carmax, Doordash і Zillow – довіряють Gem швидкий і легкий найм.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (широко відома як Greenhouse) — американська технологічна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, яка надає програмне забезпечення для найму персоналу як послугу. Він був заснований у 2012 році Даніелем Чайтом і Джоном Строссом. Компанія залучила 2,7 мільйона доларів у початковому раунді в 2013 році, 7,5 мільйонів доларів у раунді серії A у 2014 році, 13,6 мільйонів доларів у раунді серії B у 2015 році, 35 мільйонів доларів у раунді серії C у 2015 році та 50 мільйонів доларів у раунді серії D. у 2018 році. Дослідницька компанія CB Insights у дослідженні, проведеному на замовлення The New York Times, включила Greenhouse до п’ятдесяти стартапів, які, за прогнозами, стануть єдинорогами, компаній з оцінкою щонайменше в 1 мільярд доларів.
HiredScore
hiredscore.com
HiredScore — це інструмент на базі штучного інтелекту, який пропонує рішення для трансформації кадрів у процесах залучення та управління талантами. Використовуючи зрозумілий штучний інтелект, автоматизацію та глибоку інтеграцію, HiredScore надає проактивні, стимулюючі до дій рекомендації потрібним зацікавленим сторонам у потрібний час. Інструмент спрямований на те, щоб допомогти організаціям досягти цілей трансформації HR за допомогою прозорості, якості та обізнаності в реальному часі. За допомогою HiredScore користувачі можуть автоматично виявляти, оцінювати та визначати пріоритетність талантів для всіх типів талантів, включаючи потенційних клієнтів, претендентів і кандидатів на будь-яку відкриту посаду. Інструмент також пропонує безпечну автоматизацію для оптимізації процесів пошуку кадрів, усунення вузьких місць і забезпечення ефективної, ефективної та чесної практики найму. HiredScore дозволяє стратегічно використовувати всі варіанти робочої сили для цілей найму та утримання, дозволяючи користувачам узгоджувати плани щодо робочої сили та виявляти найкращих талантів незалежно від типу працівника. Інструмент сприяє етичному та сумісному використанню штучного інтелекту, забезпечуючи аудит упередженості, пояснюваність, локальні конфігурації відповідності та орієнтованість на конфіденційність. Крім того, HiredScore допомагає організаціям просуватися до цілей різноманітності та інклюзії, бездоганно поєднуючи цілі DE&I з процесами рекрутера та менеджера. Інструмент полегшує використання даних шляхом інтеграції з більшістю систем управління персоналом, третіми сторонами, платформами для співпраці та рівнями досвіду. HiredScore забезпечує постійну неупереджену перевірку кожного кандидата, дотримуючись державних стандартів недискримінації в усьому світі. Інструмент мінімізує ризик недотримання вимог і відповідає галузевим стандартам лідерства. Загалом HiredScore прагне надавати інноваційні, безпечні та ефективні рішення штучного інтелекту для відділів кадрів у всьому світі, підтримуючи процеси підбору персоналу на основі даних та ініціативи з пошуку талантів.
Loxo
loxo.co
Loxo є платформою №1 Talent Intelligence Platform і світовим лідером у сфері програмного забезпечення для рекрутингу. Застарілої ОВР, як ми її знаємо, не буде існувати через 5 років. Loxo був розроблений, щоб керувати повним життєвим циклом набору персоналу за допомогою єдиної програмної платформи системи записів, замінюючи застарілу ATS і впроваджуючи в цей процес набагато більше. Тому що для того, щоб найняти одного працівника, не потрібно більше 10 інструментів. Платформа Talent Intelligence Platform включає: - найкращий у своєму класі ATS - CRM рекрутингу на основі штучного інтелекту (ваша база даних про найм персоналу, яка містить комбінацію ваших даних і даних Loxo, що автоматично оновлюються, щоб гарантувати, що ви завжди маєте найточнішого кандидата інформація) - Багатоканальний інструмент для охоплення з можливостями створення кампаній на базі штучного інтелекту, щоб ви ніколи не пропустили подальші дії - Система пошуку людей і компаній, наповнена понад 1,2 мільярдами людей і мільйонами організацій - Перевірена контактна інформація, як-от особиста електронна пошта і номери мобільних телефонів - Миттєвий ШІ-пошук, рейтинг і відповідність завдяки помічнику штучного інтелекту Loxo, Copilot Не кажучи вже... Loxo також є єдиним програмним забезпеченням для підбору персоналу, яке містить Sales CRM, спеціально розроблене для рекрутерів, що означає, що ви можете розвивати бізнес у тому самому місці, де ви виконуєте решту робочого процесу. Справжня перемога тут? Кожен із цих лідируючих на ринку продуктів розроблено для бездоганної взаємодії, роблячи кожен крок вашої роботи ефективнішим і зменшуючи можливості для помилок. Понад 13 200 команд із пошуку керівників, RPO, професійного підбору персоналу по всьому світу стали машинами найму з Loxo. Але що це означає? - Зменшення вартості на 74% за весь життєвий цикл таланту, включаючи витрати на пошук і найм. - Скорочення часу найму на 85% завдяки автоматизації пошуку та робочого процесу. - 98% задоволеності клієнтів.
Pinpoint
pinpointhq.com
робочі процеси, красиві звіти та спрощений процес найму — не лише для ваших кандидатів, але й для вашої команди. Приймайте кращі рішення щодо найму — швидше — із Pinpoint.
Applied
beapplied.com
Побудуйте майбутнє найму за допомогою етичної та ефективної платформи найму. Відмовтеся від традиційного найму, який увічнює системні упередження. Програмне забезпечення для підбору персоналу, яке передбачає найкращих кандидатів і створює найкращі команди.
Triplebyte
triplebyte.com
Резюме є ненадійним показником справжніх технічних навичок. Використовуйте оцінювання Triplebyte на основі даних, щоб визначити кваліфікованих кандидатів, перш ніж витрачати час на технічні перевірки. Screen використовує стандартизовані технічні оцінки Triplebyte на основі даних для оцінки фактичних технічних навичок заявників. Це може допомогти зменшити марну кількість інтерв’ю та знайти приховані перлини серед малопредставлених людей. Ми створили оцінку, використовуючи дані понад 200 000 співбесід у 1000+ компаніях і навчили її за допомогою передових методів ML. Оскільки він стандартизований і навчений на основі реальних результатів найму, оцінка є високопрогнозною для того, хто з кандидатів буде добре працювати у вашому процесі. Тести не напружені, адаптивні (як GRE) і займають лише 30 хвилин. Ось чому понад 80% абітурієнтів проходять тест, що в 2-3 рази краще, ніж типові завдання з програмування. Учасники тестування отримують докладні технічні відгуки, які допомагають їм вдосконалюватися. Triplebyte Screen повністю безкоштовний, назавжди (тут нічого). Що більше інженерів оцінює наші спеціалісти, то кращими стають оцінки, тому ми хотіли б, щоб усі компанії користувалися нами!
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing від VidCruiter — найдосконаліша у світі платформа відеоінтерв’ю. Наша система пропонує попередньо записані відеоінтерв’ю та відеоінтерв’ю в прямому ефірі, які можна налаштувати відповідно до будь-якого сценарію найму, і допомогла компаніям будь-якого розміру знайти кращих кандидатів швидше та економічно ефективніше.
X0PA
x0pa.com
X0PA AI допомагає організаціям виявляти, залучати та наймати кандидатів, які найкраще підходять для роботи й організації, а також використовує прогнозну аналітику, щоб передбачити ймовірність того, що кандидат залишиться в організації та добре працюватиме.
Datapeople
datapeople.io
Правильні кандидати повинні приходити до вас. Вхідний рекрутинг є найбільш справедливим і ефективним способом найму. Але без правильної інформації ви не зможете залучити чи просунути кваліфікованих, різноманітних кандидатів. Datapeople трансформує ваш процес підбору персоналу, тому вхідний персонал стає вашим найкращим джерелом кандидатів і наймання, а не джерелом плутанини.
The Muse
themuse.com
Muse допомагає компаніям наймати різноманітне поєднання відповідних талантів, розповідаючи історію свого бренду роботодавця через привабливий контент і кампанії з популяризації бренду, що призводить до зниження витрат на наймання, швидшого заповнення та підвищення показників утримання в порівнянні з традиційними оголошеннями про роботу. Платформа Muse для пошуку та залучення талантів пропонує комплексне рішення для підбору персоналу, яке поєднує масштабовані інструменти розширення бренду, автентичний контент для оповідання бренду та цільовий доступ до нашої кураторської та різноманітної спільноти з 5 мільйонів спеціалістів.
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch — це платформа автоматизації набору персоналу, яка змінює спосіб пошуку роботи покоління Z. Замінивши дошки вакансій відповідністю та автоматизацією, RippleMatch усуває найбільш трудомісткі частини процесу найму як для роботодавців, так і для тих, хто шукає роботу. Провідні роботодавці використовують RippleMatch для створення різноманітних, високоефективних команд, а шукачі роботи покоління Z по всій країні довіряють RippleMatch для запуску та розвитку своєї кар’єри.
Pymetrics
pymetrics.com
pymetrics — це платформа навичок програмного забезпечення, яка переосмислює наймання та управління талантами, використовуючи дані про поведінку та перевірений штучний інтелект для створення ефективнішого, результативного та справедливого процесу найму впродовж життєвого циклу талантів.
HireVue
hirevue.com
HireVue — це ваша наскрізна платформа для найму персоналу з програмним забезпеченням для відеоінтерв’ю, оцінюванням, текстовими інструментами найму та розмовними чат-ботами зі штучним інтелектом. Створіть швидший, справедливіший і зручніший процес найму за допомогою HireVue. Наше програмне забезпечення корпоративного рівня автоматизує робочі процеси, щоб спростити масштабування найму. Разом ми можемо покращити спосіб виявлення, залучення та найму талантів. Докладніше: https://www.hirevue.com/
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