Програмне забезпечення різноманітного найму персоналу - Найпопулярніші застосунки - Португалія

Inclusively

inclusively.com

Інклюзивність — це нова продуктивність У сучасному бізнес-ландшафті, який швидко змінюється, Inclusively очолює рух за переосмислення того, що насправді означає успіх на робочому місці. Поєднуючи продуктивність, відповідність і залучення, ми підкреслюємо незаперечний зв’язок між різними командами та неперевершеними результатами. Наша місія виходить за рамки просування інклюзивності; ми гарантуємо, що організації не тільки відповідають вимогам, але й процвітають у цю нову еру роботи. Завдяки Inclusively кожна організація має можливість скористатися неперевершеною майстерністю різноманітної та енергійної робочої сили. Виклики, які ми вирішуємо: утримання та продуктивність: річні втрати продуктивності, що становлять 150 мільярдів доларів, можна простежити через проблеми, пов’язані з психічним здоров’ям і хронічними захворюваннями. Індивідуальний підхід Inclusively продемонстрував сплеск продуктивності на 72% і вражаючий приріст утримання на 90%, якщо вдало вирішити ці проблеми. Різноманітність і відповідність: навіть якщо 30% робочої сили відповідає федеральному визначенню інвалідності, лише невелика частина, приблизно 3-5%, відчуває себе комфортно, повідомляючи про свою інвалідність. Наша місія полягає в тому, щоб орієнтувати організації до етосу, де прозорість і інклюзивність є невід'ємними. Як інклюзивність змінює ситуацію: підготуйтеся: починаючи з фундаменту справжньої інклюзії, ми глибоко занурюємося в існуючі процеси, зіставляємо суттєву інформацію про співробітників і використовуємо галузеві контрольні показники, щоб висвітлити вектори зростання, одночасно прокладаючи чіткий шлях вперед. Наймання: наша широка мережа партнерів надає нам широкий вибір кандидатів. Завдяки нашій найсучаснішій системі штучного інтелекту ми гарантуємо, що кандидати знайдуть посади, які відповідають їхнім сильним сторонам і цілям. Наша вдосконалена інтеграція забезпечує спрощений процес найму. Зберігати: навігація запитів на проживання перетворюється з виклику на можливість із Inclusively. Ми дозволяємо організаціям адаптувати своє середовище, віддзеркалюючи потреби та прагнення сучасної робочої сили, особливо динамічного покоління Z. Підтримка: окрім функцій та інструментів, наша віддана команда Customer Success підтримує головні цілі вашої організації. Від формулювання стратегії до узгодження KPI та сприяння масштабованим інклюзивним зусиллям ми є вашими відданими партнерами. Наша інклюзивна спільнота ще більше розширює цю подорож, сприяючи царині спільних знань і спільному зростанню. Висновок: інклюзивність — це не просто рішення, це наріжний камінь зміни парадигми в тому, як ми уявляємо робочі місця. Для брокерів, які шукають ефективні пропозиції для своїх клієнтів, Inclusively стає золотим стандартом. Ми не просто уявляємо, а й активно формуємо майбутнє робоче місце: адаптивне, інклюзивне та процвітаюче. Станьте частиною цієї трансформаційної подорожі разом з нами.